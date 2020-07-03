РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5304 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 766 23

Закарпатье усиливает карантин: общепит до 22:00, богослужения - на открытом воздухе

Закарпатье усиливает карантин: общепит до 22:00, богослужения - на открытом воздухе

Из-за роста числа заболевших COVID-19 Закарпатская область усиливает карантинные ограничения.

Такое решение было принято на внеплановом заседании региональной комиссии ТЭБ и ЧС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.

Время работы общепита и развлекательных учреждений ограничили до 22:00. Запретили работать помещениям, которые сдают для свадеб, поминок, выпускных вечеров и прочих массовых мероприятий.

"Богослужение проводить только на открытом воздухе с соблюдением всех требований противоэпидемических мероприятий", - сказано в сообщении.

Кроме этого, на территории Межгорского района запретили работу вещевых рынков.

Также на Цензор.НЕТ: Харьков ужесточает карантинные меры в связи с ростом новых случаев COVID-19

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Закарпатская область (2588)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
А COVID что, распространяется только ночью? Днём спит, а после 22:00 ходит по общепитам. В чем логика ограничения работы общепитов только после 22:00?
показать весь комментарий
03.07.2020 20:17
+2
клоуни......
показать весь комментарий
03.07.2020 20:08
+2
Кака Мене нравитца єнтон сайт- банят за Правду!!
Настоящий - ЦЕНЗОР !!
))
показать весь комментарий
03.07.2020 20:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
клоуни......
показать весь комментарий
03.07.2020 20:08 Ответить
ерунда это , вот если бы за место аминь писец написали ,тогда да
показать весь комментарий
03.07.2020 20:13 Ответить
Після 22.00 у коронвіруса зуби вирастають, чи що?
показать весь комментарий
03.07.2020 20:10 Ответить
не, быдло просто уже поддавшее, а при блевании, вирус бодрее разлетается, плюс на блевотине можно поскользнуться, упасть в нее, а потом с кем-то поздороваться за руку = 2 новых зараженных и так до ста или даже больше)
показать весь комментарий
03.07.2020 20:30 Ответить
Кака Мене нравитца єнтон сайт- банят за Правду!!
Настоящий - ЦЕНЗОР !!
))
показать весь комментарий
03.07.2020 20:15 Ответить
у красножопых сортирная газетка тоже "Правдой " величалась если шо.
ну, это как на Яхве сказать "милостивый", так и в газетке - правдой там возможно был только тираж, если был указан
показать весь комментарий
03.07.2020 20:32 Ответить
Нюююю, как єнто с козлами..??
показать весь комментарий
03.07.2020 20:37 Ответить
оооо, надеюсь ты уже протрезвел. надо же как затупил - сколько выжрал то?
показать весь комментарий
04.07.2020 15:34 Ответить
Тяпница!!!
показать весь комментарий
03.07.2020 20:15 Ответить
Открытый возраст.
показать весь комментарий
03.07.2020 20:16 Ответить
А COVID что, распространяется только ночью? Днём спит, а после 22:00 ходит по общепитам. В чем логика ограничения работы общепитов только после 22:00?
показать весь комментарий
03.07.2020 20:17 Ответить
После 22.00 вирусня напивается и насиловать начинает, а оно им надо?
показать весь комментарий
03.07.2020 20:19 Ответить
Замечание про открытый возраст это сексизм и обида чуств верующих, поэтому и банят ))
показать весь комментарий
03.07.2020 20:20 Ответить
А все так и послушались..
показать весь комментарий
03.07.2020 20:21 Ответить
А, после 22:00 все Закарпаття погружается в контрабанду, поэтому таким указом всех выгоняют на промысел. Нечего по генделиках та колибах сидеть
показать весь комментарий
03.07.2020 20:23 Ответить
во-во, Москаль и говорил что там если не выслужатся, то подохнуть мона. ну и пусть дохнут от вируса, если так уж охота шабаши устраивать. главное, рабы "служат" ..... тому кто вирус и наслал
психиатры кое что сказали бы на сей счет. как и товарищ Мазох)
показать весь комментарий
03.07.2020 20:28 Ответить
не знала что вирус только в ночь работает. ВОЗ не говорил это еще.
показать весь комментарий
03.07.2020 21:35 Ответить
Зеленський не має грошей щоб виплачувати зарплату, ось і вигадує всілякі дурниці.
показать весь комментарий
03.07.2020 23:42 Ответить
 
 