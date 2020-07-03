Закарпатье усиливает карантин: общепит до 22:00, богослужения - на открытом воздухе

Из-за роста числа заболевших COVID-19 Закарпатская область усиливает карантинные ограничения.

Такое решение было принято на внеплановом заседании региональной комиссии ТЭБ и ЧС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.

Время работы общепита и развлекательных учреждений ограничили до 22:00. Запретили работать помещениям, которые сдают для свадеб, поминок, выпускных вечеров и прочих массовых мероприятий.

"Богослужение проводить только на открытом воздухе с соблюдением всех требований противоэпидемических мероприятий", - сказано в сообщении.

Кроме этого, на территории Межгорского района запретили работу вещевых рынков.

Также на Цензор.НЕТ: Харьков ужесточает карантинные меры в связи с ростом новых случаев COVID-19