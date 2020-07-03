Закарпатье усиливает карантин: общепит до 22:00, богослужения - на открытом воздухе
Из-за роста числа заболевших COVID-19 Закарпатская область усиливает карантинные ограничения.
Такое решение было принято на внеплановом заседании региональной комиссии ТЭБ и ЧС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.
Время работы общепита и развлекательных учреждений ограничили до 22:00. Запретили работать помещениям, которые сдают для свадеб, поминок, выпускных вечеров и прочих массовых мероприятий.
"Богослужение проводить только на открытом воздухе с соблюдением всех требований противоэпидемических мероприятий", - сказано в сообщении.
Кроме этого, на территории Межгорского района запретили работу вещевых рынков.
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))
ну, это как на Яхве сказать "милостивый", так и в газетке - правдой там возможно был только тираж, если был указан
психиатры кое что сказали бы на сей счет. как и товарищ Мазох)