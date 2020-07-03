УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8969 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 766 23

Закарпаття посилює карантин: громадське харчування до 22:00, богослужіння - на відкритому повітрі

Закарпаття посилює карантин: громадське харчування до 22:00, богослужіння - на відкритому повітрі

Через зростання кількості хворих на COVID-19 Закарпатська область посилює карантинні обмеження.

Таке рішення було прийнято на позаплановому засіданні регіональної комісії ТЕБ та НС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Закарпатської ОДА.

Час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів обмежили до 22:00. Заборонили роботу приміщень, які здають для весіль, поминок, випускних вечорів та інших масових заходів.

"Богослужіння проводити тільки на відкритому повітрі з дотриманням усіх вимог протиепідемічних заходів", - сказано в повідомленні.

Крім цього, на території Міжгірського району заборонили роботу речових ринків.

Читайте також: Лікарня в Мукачеві переповнена пацієнтами з COVID-19, - міськрада

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Закарпатська область (2051)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
А COVID что, распространяется только ночью? Днём спит, а после 22:00 ходит по общепитам. В чем логика ограничения работы общепитов только после 22:00?
показати весь коментар
03.07.2020 20:17
+2
клоуни......
показати весь коментар
03.07.2020 20:08
+2
Кака Мене нравитца єнтон сайт- банят за Правду!!
Настоящий - ЦЕНЗОР !!
))
показати весь коментар
03.07.2020 20:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
клоуни......
показати весь коментар
03.07.2020 20:08 Відповісти
ерунда это , вот если бы за место аминь писец написали ,тогда да
показати весь коментар
03.07.2020 20:13 Відповісти
Після 22.00 у коронвіруса зуби вирастають, чи що?
показати весь коментар
03.07.2020 20:10 Відповісти
не, быдло просто уже поддавшее, а при блевании, вирус бодрее разлетается, плюс на блевотине можно поскользнуться, упасть в нее, а потом с кем-то поздороваться за руку = 2 новых зараженных и так до ста или даже больше)
показати весь коментар
03.07.2020 20:30 Відповісти
Кака Мене нравитца єнтон сайт- банят за Правду!!
Настоящий - ЦЕНЗОР !!
))
показати весь коментар
03.07.2020 20:15 Відповісти
у красножопых сортирная газетка тоже "Правдой " величалась если шо.
ну, это как на Яхве сказать "милостивый", так и в газетке - правдой там возможно был только тираж, если был указан
показати весь коментар
03.07.2020 20:32 Відповісти
Нюююю, как єнто с козлами..??
показати весь коментар
03.07.2020 20:37 Відповісти
оооо, надеюсь ты уже протрезвел. надо же как затупил - сколько выжрал то?
показати весь коментар
04.07.2020 15:34 Відповісти
Тяпница!!!
показати весь коментар
03.07.2020 20:15 Відповісти
Открытый возраст.
показати весь коментар
03.07.2020 20:16 Відповісти
А COVID что, распространяется только ночью? Днём спит, а после 22:00 ходит по общепитам. В чем логика ограничения работы общепитов только после 22:00?
показати весь коментар
03.07.2020 20:17 Відповісти
После 22.00 вирусня напивается и насиловать начинает, а оно им надо?
показати весь коментар
03.07.2020 20:19 Відповісти
Замечание про открытый возраст это сексизм и обида чуств верующих, поэтому и банят ))
показати весь коментар
03.07.2020 20:20 Відповісти
А все так и послушались..
показати весь коментар
03.07.2020 20:21 Відповісти
А, после 22:00 все Закарпаття погружается в контрабанду, поэтому таким указом всех выгоняют на промысел. Нечего по генделиках та колибах сидеть
показати весь коментар
03.07.2020 20:23 Відповісти
во-во, Москаль и говорил что там если не выслужатся, то подохнуть мона. ну и пусть дохнут от вируса, если так уж охота шабаши устраивать. главное, рабы "служат" ..... тому кто вирус и наслал
психиатры кое что сказали бы на сей счет. как и товарищ Мазох)
показати весь коментар
03.07.2020 20:28 Відповісти
не знала что вирус только в ночь работает. ВОЗ не говорил это еще.
показати весь коментар
03.07.2020 21:35 Відповісти
Зеленський не має грошей щоб виплачувати зарплату, ось і вигадує всілякі дурниці.
показати весь коментар
03.07.2020 23:42 Відповісти
 
 