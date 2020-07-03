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Закарпаття посилює карантин: громадське харчування до 22:00, богослужіння - на відкритому повітрі
Через зростання кількості хворих на COVID-19 Закарпатська область посилює карантинні обмеження.
Таке рішення було прийнято на позаплановому засіданні регіональної комісії ТЕБ та НС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Закарпатської ОДА.
Час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів обмежили до 22:00. Заборонили роботу приміщень, які здають для весіль, поминок, випускних вечорів та інших масових заходів.
"Богослужіння проводити тільки на відкритому повітрі з дотриманням усіх вимог протиепідемічних заходів", - сказано в повідомленні.
Крім цього, на території Міжгірського району заборонили роботу речових ринків.
Топ коментарі
+4 Долгова
показати весь коментар03.07.2020 20:17
+2 Эдуард Силенко
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+2 Lumos UA
показати весь коментар03.07.2020 20:15
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Настоящий - ЦЕНЗОР !!
))
ну, это как на Яхве сказать "милостивый", так и в газетке - правдой там возможно был только тираж, если был указан
психиатры кое что сказали бы на сей счет. как и товарищ Мазох)