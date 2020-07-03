Закарпаття посилює карантин: громадське харчування до 22:00, богослужіння - на відкритому повітрі

Через зростання кількості хворих на COVID-19 Закарпатська область посилює карантинні обмеження.

Таке рішення було прийнято на позаплановому засіданні регіональної комісії ТЕБ та НС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Закарпатської ОДА.

Час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів обмежили до 22:00. Заборонили роботу приміщень, які здають для весіль, поминок, випускних вечорів та інших масових заходів.

"Богослужіння проводити тільки на відкритому повітрі з дотриманням усіх вимог протиепідемічних заходів", - сказано в повідомленні.

Крім цього, на території Міжгірського району заборонили роботу речових ринків.

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