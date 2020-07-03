Независимость НБУ для нас является приоритетом, - Шмыгаль - вице-президенту Евросоюза Домбровскису

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, что независимость Нацбанка остается для правительства приоритетом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава правительства сообщил в Twitter.

"Благодарен за доверительный разговор Валдису Домбровскису. Это важно, что Украина имеет надежного друга в ЕС. Заверил, что независимость Национального банка остается для нас безусловным приоритетом", - написал Шмыгаль.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, Верховная Рада на внеочередной сессии 3 июля уволила Якова Смолия с должности главы Нацбанка по представлению Президента.