Независимость НБУ для нас является приоритетом, - Шмыгаль - вице-президенту Евросоюза Домбровскису
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, что независимость Нацбанка остается для правительства приоритетом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава правительства сообщил в Twitter.
"Благодарен за доверительный разговор Валдису Домбровскису. Это важно, что Украина имеет надежного друга в ЕС. Заверил, что независимость Национального банка остается для нас безусловным приоритетом", - написал Шмыгаль.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, Верховная Рада на внеочередной сессии 3 июля уволила Якова Смолия с должности главы Нацбанка по представлению Президента.
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Така "независимость", що в кабінет до президента зайшов головою НБУ, а вийшов з заявою.
Ти програму Уряду затверди у Верховній Раді! Щоб Нацбанк орієнтувався, якої стратегії та тактики йому дотримуватися у кредитно-фінансовій системі!
обвиняемый - .. я в бубну, напарничек в бубну, покойничек в бубну
- .. я в бубну, напарничек в бубну, покойничек в бубну
- .. я в бубну, напарничек в бубну, покойничек в бубну
судья - ..да я бы его канделябром по голове..
обвиняемый -.. так я так и сделал...
Гундявы клоун стал после отставки Смолия подлецом и шулером, на всякого шулера найдется канделябр и он получит им по голове.