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Незалежність НБУ для нас є пріоритетом, - Шмигаль - віцепрезиденту Євросоюзу Домбровскісу

Незалежність НБУ для нас є пріоритетом, - Шмигаль - віцепрезиденту Євросоюзу Домбровскісу

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив виконавчого віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса, що незалежність Нацбанку залишається для уряду пріоритетом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава уряду повідомив у Twitter.

"Вдячний за довірливу розмову Валдісу Домбровскісу. Це важливо, що Україна має надійного друга в ЄС. Запевнив, що незалежність Національного банку залишається для нас безумовним пріоритетом", - написав Шмигаль.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, Верховна Рада на позачерговій сесії 3 липня звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку за поданням президента.

Автор: 

Домбровскіс Валдіс (114) НБУ (10401) Смолій Яків (299) Шмигаль Денис (4602)


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Топ коментарі
+10
Независимость НБУ для нас является приоритетом, - Шмыгаль - вице-президенту Евросоюза Домбровскису - Цензор.НЕТ 4651
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03.07.2020 20:42
+8
Независимость НБУ для нас является приоритетом, - Шмыгаль - вице-президенту Евросоюза Домбровскису - Цензор.НЕТ 8516
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03.07.2020 20:38
+7
В Евросоюзе не только слушают, но и видят, и все понимают.
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03.07.2020 20:39
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Независимость НБУ для нас является приоритетом, - Шмыгаль - вице-президенту Евросоюза Домбровскису - Цензор.НЕТ 8516
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03.07.2020 20:38 Відповісти
Слова, слова ... А действия?
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03.07.2020 20:38 Відповісти
ла-ла-ла-ла-ла-ла. Шмыгаль.
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03.07.2020 20:39 Відповісти
Накличишь, она и вернется. Давно ее не было.
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03.07.2020 20:41 Відповісти
Вот это независимость, если после вызова в ОПу, глава НБУ пишет заявление об отставке в связи с давлением на него.
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03.07.2020 20:39 Відповісти
В Евросоюзе не только слушают, но и видят, и все понимают.
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03.07.2020 20:39 Відповісти
Независимость НБУ для нас является приоритетом, - Шмыгаль - вице-президенту Евросоюза Домбровскису - Цензор.НЕТ 4651
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03.07.2020 20:42 Відповісти
шмыгаль может сколько угодно шмыгать глазами и шмыздеть...но кота)) в мешке не спрячешь
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03.07.2020 20:42 Відповісти
Не пойман- не шміргаль...
))
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03.07.2020 20:42 Відповісти
трепло …
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03.07.2020 20:43 Відповісти
Мягко вы...
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03.07.2020 21:40 Відповісти
Независимость НБУ для нас является приоритетом, - Шмыгаль / И потому главой НБУ Смолия утвердил смотрящий по Украине от мирового еврейского капитала гражданин Израиля, военного союзника РФ Коломойский: Коломойский выступил за сохранение Смолия главой НБУ 10.05.2019 - 10:51.
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03.07.2020 20:45 Відповісти
Если буквы П и С в ФИО сменить Вам будет гораздо правдивее))) Коломойский утвердил Смолия который по Привату нагибал Беню, а Дубинский шестёрка Бени вчера от радости аж из штанов выпрыгивал по поводу отставки Смолия))) Все логично)))
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03.07.2020 20:52 Відповісти
Если буквы П и С в ФИО сменить Вам будет гораздо правдивее/ ты здесь новичёк и эта острота флажков РФ и Израиля по поводу ника тебе позволительна.Разъясняю : это не нормально, что гражданин Израиля, военного союзника РФ Коломойский назначает на государственные должности Украины Зеленского, Авакова, Баканова, Хомчака ,Загороднюка, Богдана и прочих.
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03.07.2020 21:09 Відповісти
Кто из нас тут новичек вопрос спорный, ну не суть. Я полностью разделяю мнение про ненормальность назначений на ключевые должности в стране Беней, но только со Смолием Вы прям в штангу ногой лупанули, он то как раз был ему как кость в горле и по заявам в "дефолте нет ничего страшного" и в делах по Привату в лондонских судах, котопые сейчас естественно будут отозваны.
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03.07.2020 23:18 Відповісти
В Україні - московія наочно. Для мене це - факт. Я розумію, що всі міжнародні фінансові організації розгадали шулерську схему влади, але (через дипломатичний етикет) тіко попередили та застерегли від подальшої діяльності в тому ж руслі. Але ці недоумки, наче ботоксне чмо з кремля, свято увірували в свою набожність і недоторканість, а тому продовжують махлювати. Чим це закінчиться для України - дев'яності вам на згадку, чим це закінчиться для зелені - залежить від нас: Ростов, камера, гілляка... Останнє мені дуже подобається
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03.07.2020 20:51 Відповісти
Независимость НБУ для нас является приоритетом, - Шмыгаль.

Така "независимость", що в кабінет до президента зайшов головою НБУ, а вийшов з заявою.
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03.07.2020 20:54 Відповісти
Кому он пытается лапшу вешать?
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03.07.2020 21:23 Відповісти
от брехло!
Ти програму Уряду затверди у Верховній Раді! Щоб Нацбанк орієнтувався, якої стратегії та тактики йому дотримуватися у кредитно-фінансовій системі!
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03.07.2020 21:40 Відповісти
Независимость НБУ для нас является приоритетом, - Шмыгаль - вице-президенту Евросоюза Домбровскису - Цензор.НЕТ 8831
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03.07.2020 21:44 Відповісти
я так розумію, що в ЄС зебілів фактично дорівнює нулю, але недолугому шмигалю цей факт викликає у пацієнта збудження всієї нервової системи
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03.07.2020 21:56 Відповісти
Зеленая ссанина в уши
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03.07.2020 21:59 Відповісти
Кто тебе поверит, единожды солгавший.... Анекдотец припомнился. Судят картежника за убийство и он рассказывает суду о случившемся
обвиняемый - .. я в бубну, напарничек в бубну, покойничек в бубну
- .. я в бубну, напарничек в бубну, покойничек в бубну
- .. я в бубну, напарничек в бубну, покойничек в бубну
судья - ..да я бы его канделябром по голове..
обвиняемый -.. так я так и сделал...

Гундявы клоун стал после отставки Смолия подлецом и шулером, на всякого шулера найдется канделябр и он получит им по голове.
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03.07.2020 22:08 Відповісти
Кто то верит єтому поцу?
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03.07.2020 22:11 Відповісти
независимость шмыгаля от ахметова наша первоочередная задача!
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03.07.2020 22:34 Відповісти
Майстри розмовного жанру.
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03.07.2020 23:34 Відповісти
Независимость НБУ? Рожкова комнатная собачка Кауфмана и Грановского.
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04.07.2020 10:33 Відповісти
А чому не кухарка іх Ради це не повідоми? Компетентність по НБУ здається однакова.
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04.07.2020 10:35 Відповісти
 
 