Незалежність НБУ для нас є пріоритетом, - Шмигаль - віцепрезиденту Євросоюзу Домбровскісу

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив виконавчого віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса, що незалежність Нацбанку залишається для уряду пріоритетом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава уряду повідомив у Twitter.

"Вдячний за довірливу розмову Валдісу Домбровскісу. Це важливо, що Україна має надійного друга в ЄС. Запевнив, що незалежність Національного банку залишається для нас безумовним пріоритетом", - написав Шмигаль.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, Верховна Рада на позачерговій сесії 3 липня звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку за поданням президента.