Незалежність НБУ для нас є пріоритетом, - Шмигаль - віцепрезиденту Євросоюзу Домбровскісу
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив виконавчого віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса, що незалежність Нацбанку залишається для уряду пріоритетом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава уряду повідомив у Twitter.
"Вдячний за довірливу розмову Валдісу Домбровскісу. Це важливо, що Україна має надійного друга в ЄС. Запевнив, що незалежність Національного банку залишається для нас безумовним пріоритетом", - написав Шмигаль.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, Верховна Рада на позачерговій сесії 3 липня звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку за поданням президента.
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Така "независимость", що в кабінет до президента зайшов головою НБУ, а вийшов з заявою.
Ти програму Уряду затверди у Верховній Раді! Щоб Нацбанк орієнтувався, якої стратегії та тактики йому дотримуватися у кредитно-фінансовій системі!
обвиняемый - .. я в бубну, напарничек в бубну, покойничек в бубну
- .. я в бубну, напарничек в бубну, покойничек в бубну
- .. я в бубну, напарничек в бубну, покойничек в бубну
судья - ..да я бы его канделябром по голове..
обвиняемый -.. так я так и сделал...
Гундявы клоун стал после отставки Смолия подлецом и шулером, на всякого шулера найдется канделябр и он получит им по голове.