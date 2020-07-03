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Новости Коронавирус и карантин
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Наполненность стационаров в городских больницах Львова достигла 95%, - управление здравоохранения

Наполненность стационаров в городских больницах Львова достигла 95%, - управление здравоохранения

Наполненность коек в городских медицинских учреждениях Львова составляет 95%, заявил глава городского управления здравоохранения Владимир Зуб.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Зуб отметил, что в течение последней недели наблюдается некоторая стабилизация количества обнаруженных положительных ПЦР-анализов на COVID-19, однако количество заболевших все ещё остается высоким.

"За эти сутки у нас зарегистрировано 152 новых случая, из них 54 - по городу Львову. Это нас в определенной степени радует, потому что на протяжении последней недели, как правило, у нас показатель колеблется на уровне 46, 32, 31 случаев, сегодня - 54. Если в предыдущие недели у нас было 70, 80 и даже 100 случаев, то сейчас мы видим определенную стабилизацию", - заявил он.

"Но это не значит, что ситуация пошла на спад, потому что в наши стационары очень много пациентов поступают ежедневно, у нас фактически наполненность сегодня в городских учреждениях составляет 95%, и хотя мы выписываем каждый день пациентов, но в то же время ровно столько же к нам и поступает", - подчеркнул Зуб.

По его данным, в больнице скорой помощи госпитализированы 70 человек, из которых 5 в реанимации, 4 – на аппарате искусственной вентиляции легких, в 1-й больнице – более 80 человек, и ещё 70 человек госпитализированы в 8-й городской больнице.

Как сообщалось, за минувшие сутки во Львовской области было подтверждено 152 новых случая COVID-19. В общей сложности в области инфицированы 5882 человека, 157 из них скончались, 873 пациента выздоровели.

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Автор: 

карантин (16729) Львов (4585) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
То виписуйте тих, хто вважає, що COVID-19 то вигадка Білла Гейтса.
Десь 50% місць повинно вивільнитись.
Нє благодарітє.
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03.07.2020 21:24
+4
Звоню в Львів до знайомих чи не дай Бог хто захворів на цю заразу чи хтось з них чи їхніх родичів чи знайомих. Відповідають що всі в паніці але ніхто не хворий . Що ж це за зараза і де вона ? По ідеї якщо вона є і така страшна як колись чума чи холера то повинні вже майже всі хворіти нею.
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03.07.2020 21:46
+4
Зелену тварюку не валити треба а судити як агента ФСБ.
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03.07.2020 21:47
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У зеленой мрази все показатели всегда равны 73%.
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03.07.2020 21:22 Ответить
Наповненість стаціонарів у міських лікарнях Львова досягла 95%, - управління охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 4986
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03.07.2020 22:35 Ответить
якщо уточнити,що медреформа Супрун "пустила під ніж",наприклад Львіський тубдиспансер,то можна сказати,що Порошенко "спрацював на випередження"...
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04.07.2020 13:44 Ответить
Ідіот, реорганізація протитуберкульозних закладів у Львові відбулася у вересні 2019 року згідно рішення облради . Яким боком тут Супрун? А яким боком Порошенко?? Запитай в бубочки, він керує країною і призначає міністра ох. зд., запитай в виборців, що вибрали цю облраду.
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04.07.2020 21:28 Ответить
Везли нам заробитчане валюту в экономику и был расцвет, но привезли и вирус и теперь закат, что-то тут не так
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03.07.2020 21:24 Ответить
Класс. Пушкин.
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03.07.2020 21:30 Ответить
***
Рассвет, закат.
И неизвестно, кто и в чем виноват.
Закат, рассвет.
Вот вопрос, а где ответ?

.................................
("Самоцветы" песня)))
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03.07.2020 21:40 Ответить
не помнил я, но из-за вас пришлось посмотреть
в хорошее время живем youtube
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03.07.2020 22:05 Ответить
То виписуйте тих, хто вважає, що COVID-19 то вигадка Білла Гейтса.
Десь 50% місць повинно вивільнитись.
Нє благодарітє.
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03.07.2020 21:24 Ответить
Зелена нечисть силою затягує людей в лікарні.
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03.07.2020 23:36 Ответить
"зелена нечисть" бігає по вулицях і заражає перехожих
Наповненість стаціонарів у міських лікарнях Львова досягла 95%, - управління охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 2548
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04.07.2020 13:47 Ответить
Кодлан Коломойского не понимает что во время эпидемии надо беречь народ а не хохмить и нести херню типа Зеленский предложил во время карантина бороться с демографическим кризисом / "Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс!" - депутат от СН Богуцкая./ Коронавирус…я не вижу оснований для беспокойства, Гончарук .
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03.07.2020 21:33 Ответить
Це взагалі-то проблема чийогось психіатра....
Що прислуховується до Богуцької )))
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04.07.2020 13:48 Ответить
Це взагалі-то проблема чийогось психіатра....Що прислуховується до Богуцької ))) Всё относительно.В обезьяннике Коломойского есть Кива-дрочун.Он мог быть президентом а не пианист. Кива депутатом дрочит только в ВР и перед своими: сексуально озабоченным бабуином Яременко, жлобом Стефанчуком, барыгой Разумковым. А президентом он дрочил бы и перед Макроном, и перед Трампом , и перед Меркель.А они к этому не привыкли и последствия для Украины могли быть не предсказуемыми./ Илья Кива стал 20-м кандидатом на пост президента Украины
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04.07.2020 14:38 Ответить
Многовато...
А у нас в Николаеве коронавирус, походу, только мост атакует
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03.07.2020 21:35 Ответить
Да, с дезинфекцией асфальта на мосту вы немного переборщили...
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03.07.2020 21:40 Ответить
Наповненість стаціонарів у міських лікарнях Львова досягла 95%, - управління охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 8815
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03.07.2020 21:40 Ответить
Треба влаштувати ще більше масових купань. Потім потім валити все на Зеленського.
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03.07.2020 21:41 Ответить
Зелену тварюку не валити треба а судити як агента ФСБ.
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03.07.2020 21:47 Ответить
тупий виперд сектанта-порохофіла...
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04.07.2020 13:49 Ответить
Звоню в Львів до знайомих чи не дай Бог хто захворів на цю заразу чи хтось з них чи їхніх родичів чи знайомих. Відповідають що всі в паніці але ніхто не хворий . Що ж це за зараза і де вона ? По ідеї якщо вона є і така страшна як колись чума чи холера то повинні вже майже всі хворіти нею.
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03.07.2020 21:46 Ответить
повідомляю зі Львова.

у мене через вулицю двоє вдома на самоізоляції..
мікрорайон Рясне розпочалась легка паніка...ТАк буває при перевищенні певної кількості заразних "на мікрорайон"
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04.07.2020 13:51 Ответить
Брешуть ой чую що брешуть по всім світі . Щось тут не те. Дурять та ще й як.
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03.07.2020 21:50 Ответить
А Земля в тебе не плоска, часом?
Дурниць не мели!
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03.07.2020 22:23 Ответить
Анально чіпують тебе скоро готуйся. По традиціям братішок твоїх - москалів.
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03.07.2020 22:51 Ответить
Вітаю команду пи..доболів -"дурантинофілів" з молодим поповненням!! ))
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04.07.2020 13:59 Ответить
Глянув окрему статистику по Львову. Понад 2300 активних інфікованих (і це лише офіційно)... У Львові вже щось реально схоже на епідемію. 2300 для 700- тисячного міста, приблизно один хворий на 300 осіб. Поганенька ситуація. Схоже, найгріша в Україні
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03.07.2020 22:32 Ответить
Умерло по всей Украине от короновируса 1212 человек, так по днепропетровской обл 23 чел,запорож 17 чел,дон 9 чел,полтав 13,сумской 5 чел,тернополь 29 чел,херсон 3 чел,черниг 16 ,хмельн 19 чел, николаев 10 чел,а Львовская бьет рекорды 157 чел,что-то непонятное творится в львовской обл ,или приписками занимаются, всех сердечников под короновирус или же непрофессионалы лечат,пора бы уже министру обратить внимание и разобраться,что это за пандемия обрушилась на львовян
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03.07.2020 23:33 Ответить
Може б Ви подали докладнішу статистику, а не маніпулювали даними і "малювали" висновки:
Львівська - померло 157 (захворіло 5883), Івано-Франківська - 103 (2544), Харківська - 87 (2255), Закарпатська - 102 (3126), Київ - 112 (5347), Чернівецька - 183 (4935)
Надіюсь, з математикою у Вас все гаразд?
На рахунок логіки виникають сумніви...
У Львівській області "найсвідоміші" громадяни (завдячуючи, в тому числі таким, як Ви) - тому і результати плачевні(
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04.07.2020 01:01 Ответить
Зуб збрехав.
зАПОВНЮВАНІСТЬ ЛІЖОК у Львові 23,А НЕ 95 ВІДСОТКІВ.
https://portal.lviv.ua/news/2020/07/04/u-merii-sprostuvaly-informatsiiu-pro-zapovnenist-likaren-lvova-na-95
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04.07.2020 15:39 Ответить
https://portal.lviv.ua/news/2020/07/04/u-merii-sprostuvaly-informatsiiu-pro-zapovnenist-likaren-lvova-na-95 https://portal.lviv.ua/news/2020/06/30/zavantazhenist-likaren-na-lvivshchyni-zrosla-do-44
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04.07.2020 15:40 Ответить
https://public.tableau.com/profile/publicviz?fbclid=IwAR0W3mASuT1l713N9ehcv9GAZ1WW721_0MjVnW3Grn2m9IHUw0RYkKk6RwY#!/vizhome/monitor_15841091301660/sheet0 monitor - publicviz | Tableau Public
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04.07.2020 01:55 Ответить
Так что же, у вас такие плачевные результаты? В Киеве 3млн 700 тыс заболевших 5347 человек ,а во Львове на 728545,заболевших 5883,Козак Мамай,не кажется ли вам ,что,что-то не все в порядке в вашем городе,неужели у вас так много не свидомых громадян,на которых вы все спихиваете,я не верю,дело не в громадянах.
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04.07.2020 02:14 Ответить
Розганяєте теорію змов?
Кидаєте каміння в натовп? - створюєте "бурю" з нічого?
З "дуже розумним" обличчям сказати "щось тут не чисто" без всяких вагомих аргументів (навести декілька цифр, які насправді нічого не пояснюють)...
І Львів не моє місто, хоча насправді подобається - особливо Старий Львів.
А люди в ньому - люди різні, і інформацію сприймають, як і в інших містах - простіше не вірити, що біда на дворі. Допоки це не торкнеться твоїх рідних та друзів.
Психологія, яку використовуєте Ви і подібні Вам.
Ви передбачувані і нецікаві.

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04.07.2020 09:24 Ответить
https://censor.net/ua/user/105661 -типовий ольгінський..

з такими ,дійсно, дискусія марна...
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04.07.2020 14:05 Ответить
 
 