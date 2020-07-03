Наполненность стационаров в городских больницах Львова достигла 95%, - управление здравоохранения
Наполненность коек в городских медицинских учреждениях Львова составляет 95%, заявил глава городского управления здравоохранения Владимир Зуб.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
Зуб отметил, что в течение последней недели наблюдается некоторая стабилизация количества обнаруженных положительных ПЦР-анализов на COVID-19, однако количество заболевших все ещё остается высоким.
"За эти сутки у нас зарегистрировано 152 новых случая, из них 54 - по городу Львову. Это нас в определенной степени радует, потому что на протяжении последней недели, как правило, у нас показатель колеблется на уровне 46, 32, 31 случаев, сегодня - 54. Если в предыдущие недели у нас было 70, 80 и даже 100 случаев, то сейчас мы видим определенную стабилизацию", - заявил он.
"Но это не значит, что ситуация пошла на спад, потому что в наши стационары очень много пациентов поступают ежедневно, у нас фактически наполненность сегодня в городских учреждениях составляет 95%, и хотя мы выписываем каждый день пациентов, но в то же время ровно столько же к нам и поступает", - подчеркнул Зуб.
По его данным, в больнице скорой помощи госпитализированы 70 человек, из которых 5 в реанимации, 4 – на аппарате искусственной вентиляции легких, в 1-й больнице – более 80 человек, и ещё 70 человек госпитализированы в 8-й городской больнице.
Как сообщалось, за минувшие сутки во Львовской области было подтверждено 152 новых случая COVID-19. В общей сложности в области инфицированы 5882 человека, 157 из них скончались, 873 пациента выздоровели.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Рассвет, закат.
И неизвестно, кто и в чем виноват.
Закат, рассвет.
Вот вопрос, а где ответ?
.................................
("Самоцветы" песня)))
в хорошее время живем youtube
Десь 50% місць повинно вивільнитись.
Нє благодарітє.
Що прислуховується до Богуцької )))
А у нас в Николаеве коронавирус, походу, только мост атакует
у мене через вулицю двоє вдома на самоізоляції..
мікрорайон Рясне розпочалась легка паніка...ТАк буває при перевищенні певної кількості заразних "на мікрорайон"
Дурниць не мели!
Львівська - померло 157 (захворіло 5883), Івано-Франківська - 103 (2544), Харківська - 87 (2255), Закарпатська - 102 (3126), Київ - 112 (5347), Чернівецька - 183 (4935)
Надіюсь, з математикою у Вас все гаразд?
На рахунок логіки виникають сумніви...
У Львівській області "найсвідоміші" громадяни (завдячуючи, в тому числі таким, як Ви) - тому і результати плачевні(
зАПОВНЮВАНІСТЬ ЛІЖОК у Львові 23,А НЕ 95 ВІДСОТКІВ.
https://portal.lviv.ua/news/2020/07/04/u-merii-sprostuvaly-informatsiiu-pro-zapovnenist-likaren-lvova-na-95
Кидаєте каміння в натовп? - створюєте "бурю" з нічого?
З "дуже розумним" обличчям сказати "щось тут не чисто" без всяких вагомих аргументів (навести декілька цифр, які насправді нічого не пояснюють)...
І Львів не моє місто, хоча насправді подобається - особливо Старий Львів.
А люди в ньому - люди різні, і інформацію сприймають, як і в інших містах - простіше не вірити, що біда на дворі. Допоки це не торкнеться твоїх рідних та друзів.
Психологія, яку використовуєте Ви і подібні Вам.
Ви передбачувані і нецікаві.
з такими ,дійсно, дискусія марна...