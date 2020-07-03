РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7837 посетителей онлайн
Новости Оккупация Крыма
3 407 44

Турция никогда не признает оккупацию Крыма, - глава МИД Чавушоглу

Турция никогда не признает оккупацию Крыма, - глава МИД Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что Турция не признаёт незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией. По его словам, эта позиция никогда не изменится.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН

"На каждой [международной] площадке мы поддерживаем территориальную целостность Украины, а также ее суверенитет, и всегда очень четко подтверждаем на каждой платформе, что мы не признавали и не признаем незаконную аннексию Крыма. Это наша принципиальная позиция и она никогда не изменится, и мы всегда откровенно об этом говорим", - отметил Чавушоглу.

В свою очередь Кулеба заявил, что Украина благодарна Турции за поддержку территориальной целостности и за принципиальную позицию в отношении Крыма, которая, по его словам, "проявляется не только в заявлениях, но и в конкретных действиях, в том числе в части обеспечения соблюдения санкционного режима в отношении незаконно оккупированного полуострова".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Турция возобновят взаимные туристические поездки с 1 июля, - МИД

Автор: 

Крым (26410) Турция (3379) Чавушоглу Мевлют (124)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
На окупованій Луганщині чоловік вбив двох бойовиків і підірвав їхню машину ... на россии уже призадумались,если зайдут глубоко в Украину,то назад многие уйдут 200,партизанская война неменуема ,а если война затянется ,то Китай свободно вернётся на свои исторические земли Дальнего востока.
показать весь комментарий
03.07.2020 22:07
+8
Крым это Украина был, есть и будет!
показать весь комментарий
03.07.2020 22:12
+6
а хто визнав крим росіским ?
показать весь комментарий
03.07.2020 22:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А мы не признаём оккупацию Северного Кипра. Но всем пофик.
показать весь комментарий
03.07.2020 22:03 Ответить
а хто визнав крим росіским ?
показать весь комментарий
03.07.2020 22:24 Ответить
Вам боляче ідповісти на моє запитання ?
показать весь комментарий
03.07.2020 22:37 Ответить
відповісти*
показать весь комментарий
03.07.2020 22:37 Ответить
Вам на это Википедия ответит. Каким боком этот вопрос к моему посту?
показать весь комментарий
03.07.2020 22:38 Ответить
Як це яким ? Давайте перефразуємо ваш коментар, щоб витягнути на світ Божий його таємний сенс.
Ви самі написали - Туреччина не визнає Крим росіским, але всім ( вам) пофіг.
То я вас прямо питаю. Хто з пофігістів визнав Крим росіским ? Скільки їх ?
показать весь комментарий
03.07.2020 22:43 Ответить
Я написал то что написал, что никто не признаёт оккупацию Турцией части Кипра. Всё. Остальное - Ваши домыслы. Кто признаёт Северный Кипр, кто признаёт рюсский Крым - Вы легко можете найти в сети.
показать весь комментарий
03.07.2020 22:49 Ответить
можна подумати ви за Кіпр вболіваєте.
чим далі, тим більш помітна ваша зкацаплена сутність.
показать весь комментарий
04.07.2020 08:45 Ответить
Для початку ви мали вказати про яку розмірність вашого простору-часу йдеться.
Тоді б (може) з'явився привід для дискусії.
показать весь комментарий
03.07.2020 22:43 Ответить
Разумеется о десятимерной - четыре обыденных измерения и 6 свёрнутых.
показать весь комментарий
03.07.2020 22:50 Ответить
Ватикан не признает китай. и ничего. всем посрать.
украина признает китай или срет на мнение ватикана?
показать весь комментарий
03.07.2020 22:57 Ответить
севастополь был аннексирован. найдешь закон где севастополь передается украине?
это захват....
показать весь комментарий
04.07.2020 00:23 Ответить
Это верно. Но если бы Крым стал 2-й Абхазией (формально самостоятельной) Вас бы это сильно утешило?
показать весь комментарий
04.07.2020 00:39 Ответить
Игорь Сергеев- И в этом заключается фатальный просчет пуйла.,который в тактике-так-сяк,а в стратегии-полный профан. Ведь оторви от Украины Крым по северо-кипрскому сценарию никаких проблем бы у него не было бы. Вот тут и был бы аналог с С. Кипром и Косово. Ни один бы европолитик бы и не вякнул..-Дружественная рашке республика Крым, с базами. И пуло не при чем-НИКАКИХ САНКЦИЙ,ссылаясь на вышеперечисленные аналоги.. Нет,пуйлу понадобилась слава "собирателя". В ИТОГза что боролись,на то и напоролись.
показать весь комментарий
04.07.2020 01:15 Ответить
Согласен с Вами. Поэтому и считаю, что Крым сакрально важен для цивилизации (о чём нам не говорят), и ***** тут же объявил его Росисисей, чтобы не было путей назад.
показать весь комментарий
04.07.2020 01:19 Ответить
И в чём же "сакральность" Крыма? И для какой "цивилизации" он "важен"?...
Цивилиза́ция (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. civilis - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD гражданский , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE государственный ):общефилософское значение - социальная форма движения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F) материи , обеспечивающая её стабильность и способность к саморазвитию путём саморегуляции обмена с окружающей средой (человеческая цивилизация в масштабе космического устройства);
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8 историко-философское значение - единство исторического процесса и совокупности материально-технических и духовных достиженийhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE человечества в ходе этого процесса (человеческая цивилизация в истории Земли);
стадия всемирного исторического процесса, связанная с достижением определённого уровня социальности (стадия саморегуляции и самопроизводства при относительной независимости от природы, дифференцированности https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 общественного сознания );
локализованное во времени и пространстве https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE общество . Локальные цивилизации являются целостными системами, представляющими собой комплексы экономической, политической, социальной и духовной подсистем и развивающиеся по законам https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 витальных цикловhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-_c88fb60b2800278b-1 [1] .
Нам интересны два последних толкования. Во всём мире человеческая цивилизация более или менее находится и развивается УЖЕ на МИРОВОМ уровне, подразумевающем примат международного права... Так на какой же стадии находится ТВОЯ "цивилизация", "сакрально" захватывающая чужие территории, а о международном праве вспоминающая лишь тогда, когда ущемляются ЕЁ интересы?...
показать весь комментарий
04.07.2020 02:42 Ответить
Це зрозуміло, бо в Туреччині багато кримських татар і їх родичів.
показать весь комментарий
03.07.2020 22:03 Ответить
Здається десь я чув що і в Ердогана є в роду кримськотатарська лінія.
А ще мені було приємно прочитати на бейджику старшого менеджера готелю прізвище Караденізли. Не факт що кримський татарин, але чимось рідним повіяло.
показать весь комментарий
03.07.2020 22:54 Ответить
Приблизно переводиться, як "Чорноморець", "Чорноморський"...
показать весь комментарий
04.07.2020 02:46 Ответить
В ТУреччині киримли вдвічі більше, ніж в самому Криму...
показать весь комментарий
04.07.2020 02:44 Ответить
Татары,родственники,религия?.?.?.А с другой стороны С 300.,Турецкий поток и поромы и турецкие суда,которые швартуются в Крыму.Я уже не говорю о переходах кацапских военных кораблей в Сирию.Ворон ворону...
показать весь комментарий
04.07.2020 07:24 Ответить
На окупованій Луганщині чоловік вбив двох бойовиків і підірвав їхню машину ... на россии уже призадумались,если зайдут глубоко в Украину,то назад многие уйдут 200,партизанская война неменуема ,а если война затянется ,то Китай свободно вернётся на свои исторические земли Дальнего востока.
показать весь комментарий
03.07.2020 22:07 Ответить
Китай поверне Далекий Схід і Сибір!
показать весь комментарий
03.07.2020 22:09 Ответить
Фінляндія поверне свої території, що були захоплені Сталіним у 39-му, країни Балтії - теж. Білорусь поверне Смоленщину, Германія - Східну Прусію (Калінінградська область), Японія - Куріли...
Ви дійсно в це вірите? На московитських пропагандонських каналах вже повертають Аляску (язиком, як зазвичай)...
Для того всього треба багато роботи, сил, коштів... Але, у випадку московії, найбільший тягар ляже на плечі країн, що мають спільний кордон з тим "лєпрозорієм"
показать весь комментарий
03.07.2020 22:29 Ответить
Крым это Украина был, есть и будет!
показать весь комментарий
03.07.2020 22:12 Ответить
Та ти шо? Це нова методичка чи твоя особиста творчість?
показать весь комментарий
03.07.2020 22:56 Ответить
крымские татары на каком языке говорят? на украинском?
показать весь комментарий
03.07.2020 22:59 Ответить
На суржике
показать весь комментарий
04.07.2020 14:18 Ответить
Звичайно! Те хитросплетіння взаємовідносин з кримськими татарами звичайній людині важко усвідомити. Але те, про що домовились Україна та Турція стосовно кримсько-татарського народу після розпаду совка - єдине, що є заслугою Кучми за обидва строки (ну ще інцидент на Тузлі).
Боже, дай українцям сили та мудрості не посваритися з кримськими татарами.
Мудрий Мохаммед, дай знак Аллаха свому народу для терпіння у відносинах з українцями!
(Якщо я, своїми висловами, образив чиюсь віру своїм незнанням її суті - то прошу вибачення)
показать весь комментарий
03.07.2020 22:15 Ответить
...а оккупация Крыма никогда не признает глубокую озабоченность Европы и США
показать весь комментарий
03.07.2020 22:16 Ответить
Туреччина ніколи не визнає окупацію Криму, - голова МЗС Чавушоглу - Цензор.НЕТ 6122
показать весь комментарий
03.07.2020 22:23 Ответить
но с ****** будет ручкаться и торговать, и суда из портов оккупированого Крыма принимать по тихому
показать весь комментарий
03.07.2020 22:27 Ответить
Согласен с вами.Вот мто пишет МК РУ:
"Глава Роспотребнадзора Наталья Пеньковская з аявила,шо на заседании оперштаба по недопущению короновируса в Крым,было принято решение не разрешать сход команды двух турецких судов,которые прибыли за последние сутки(12.04.20г.) и стоят на рейде Керчи и Феодосии,на берег."
показать весь комментарий
04.07.2020 00:43 Ответить
Северный Кипр нельзя сравнивать с Крымом,который был аннексирован у Украины и включен в состав рашки. Полностью. В отличие от С.Кипра,который хотя бы юридически-самостоятельное государство,управляемое президентом(5 лет), имеющее свой законодательный орган. И не включенное в состав Турции,в отличие от Крыма.
показать весь комментарий
04.07.2020 00:24 Ответить
Так протягом всієї історії личаковий улус Золотої орди завжди був найлютішим ворогом для Османської імперії, Кримського ханства, втім і для Руси-України. І звичайно Туреччина ніколи не визнає незаконну анексію українського Криму Російською **********. І ця позиція ніколи не зміниться. Швидше за все якась наша продажна прокремлівська влада може всупереч думки всього українського народу пригнутися перед москвою і злочинно продатися за криваві кремлівські срібняки для Юд і подарувати цей беззастережно що наш рідний Український але тимчасово окупований півострів проклятій ворожій паРаші.
показать весь комментарий
04.07.2020 10:51 Ответить
 
 