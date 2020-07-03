Турция никогда не признает оккупацию Крыма, - глава МИД Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что Турция не признаёт незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией. По его словам, эта позиция никогда не изменится.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.

"На каждой [международной] площадке мы поддерживаем территориальную целостность Украины, а также ее суверенитет, и всегда очень четко подтверждаем на каждой платформе, что мы не признавали и не признаем незаконную аннексию Крыма. Это наша принципиальная позиция и она никогда не изменится, и мы всегда откровенно об этом говорим", - отметил Чавушоглу.

В свою очередь Кулеба заявил, что Украина благодарна Турции за поддержку территориальной целостности и за принципиальную позицию в отношении Крыма, которая, по его словам, "проявляется не только в заявлениях, но и в конкретных действиях, в том числе в части обеспечения соблюдения санкционного режима в отношении незаконно оккупированного полуострова".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Турция возобновят взаимные туристические поездки с 1 июля, - МИД