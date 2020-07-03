Турция никогда не признает оккупацию Крыма, - глава МИД Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что Турция не признаёт незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией. По его словам, эта позиция никогда не изменится.
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.
"На каждой [международной] площадке мы поддерживаем территориальную целостность Украины, а также ее суверенитет, и всегда очень четко подтверждаем на каждой платформе, что мы не признавали и не признаем незаконную аннексию Крыма. Это наша принципиальная позиция и она никогда не изменится, и мы всегда откровенно об этом говорим", - отметил Чавушоглу.
В свою очередь Кулеба заявил, что Украина благодарна Турции за поддержку территориальной целостности и за принципиальную позицию в отношении Крыма, которая, по его словам, "проявляется не только в заявлениях, но и в конкретных действиях, в том числе в части обеспечения соблюдения санкционного режима в отношении незаконно оккупированного полуострова".
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Ви самі написали - Туреччина не визнає Крим росіским, але всім ( вам) пофіг.
То я вас прямо питаю. Хто з пофігістів визнав Крим росіским ? Скільки їх ?
чим далі, тим більш помітна ваша зкацаплена сутність.
Тоді б (може) з'явився привід для дискусії.
украина признает китай или срет на мнение ватикана?
это захват....
Цивилиза́ция (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. civilis - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD гражданский , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE государственный ):общефилософское значение - социальная форма движения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F) материи , обеспечивающая её стабильность и способность к саморазвитию путём саморегуляции обмена с окружающей средой (человеческая цивилизация в масштабе космического устройства);
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8 историко-философское значение - единство исторического процесса и совокупности материально-технических и духовных достиженийhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE человечества в ходе этого процесса (человеческая цивилизация в истории Земли);
стадия всемирного исторического процесса, связанная с достижением определённого уровня социальности (стадия саморегуляции и самопроизводства при относительной независимости от природы, дифференцированности https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 общественного сознания );
локализованное во времени и пространстве https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE общество . Локальные цивилизации являются целостными системами, представляющими собой комплексы экономической, политической, социальной и духовной подсистем и развивающиеся по законам https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 витальных цикловhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-_c88fb60b2800278b-1 [1] .
Нам интересны два последних толкования. Во всём мире человеческая цивилизация более или менее находится и развивается УЖЕ на МИРОВОМ уровне, подразумевающем примат международного права... Так на какой же стадии находится ТВОЯ "цивилизация", "сакрально" захватывающая чужие территории, а о международном праве вспоминающая лишь тогда, когда ущемляются ЕЁ интересы?...
А ще мені було приємно прочитати на бейджику старшого менеджера готелю прізвище Караденізли. Не факт що кримський татарин, але чимось рідним повіяло.
Ви дійсно в це вірите? На московитських пропагандонських каналах вже повертають Аляску (язиком, як зазвичай)...
Для того всього треба багато роботи, сил, коштів... Але, у випадку московії, найбільший тягар ляже на плечі країн, що мають спільний кордон з тим "лєпрозорієм"
Боже, дай українцям сили та мудрості не посваритися з кримськими татарами.
Мудрий Мохаммед, дай знак Аллаха свому народу для терпіння у відносинах з українцями!
(Якщо я, своїми висловами, образив чиюсь віру своїм незнанням її суті - то прошу вибачення)
"Глава Роспотребнадзора Наталья Пеньковская з аявила,шо на заседании оперштаба по недопущению короновируса в Крым,было принято решение не разрешать сход команды двух турецких судов,которые прибыли за последние сутки(12.04.20г.) и стоят на рейде Керчи и Феодосии,на берег."