Туреччина ніколи не визнає окупацію Криму, - глава МЗС Чавушоглу
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу наголошує, що Туреччина не визнає незаконної анексії Криму Російською Федерацією. За його словами, ця позиція ніколи не зміниться.
Про це він сказав на спільній пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"На кожному [міжнародному] майданчику ми підтримуємо територіальну цілісність України, а також її суверенітет, і завжди дуже чітко підтверджуємо на кожній платформі, що ми не визнавали і не визнаємо незаконну анексію Криму. Це наша принципова позиція і вона ніколи не зміниться, і ми завжди відверто про це кажемо", - наголосив Чавушоглу.
Своєю чергою, Кулеба заявив, що Україна вдячна Туреччині за підтримку територіальної цілісності і за принципову позицію щодо Криму, яка, за його словами, "проявляється не лише у заявах, а і в конкретних діях, зокрема в частині забезпечення дотримання санкційного режиму щодо незаконно окупованого півострова".
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Ви самі написали - Туреччина не визнає Крим росіским, але всім ( вам) пофіг.
То я вас прямо питаю. Хто з пофігістів визнав Крим росіским ? Скільки їх ?
чим далі, тим більш помітна ваша зкацаплена сутність.
Тоді б (може) з'явився привід для дискусії.
украина признает китай или срет на мнение ватикана?
это захват....
Цивилиза́ция (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. civilis - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD гражданский , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE государственный ):общефилософское значение - социальная форма движения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F) материи , обеспечивающая её стабильность и способность к саморазвитию путём саморегуляции обмена с окружающей средой (человеческая цивилизация в масштабе космического устройства);
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8 историко-философское значение - единство исторического процесса и совокупности материально-технических и духовных достиженийhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE человечества в ходе этого процесса (человеческая цивилизация в истории Земли);
стадия всемирного исторического процесса, связанная с достижением определённого уровня социальности (стадия саморегуляции и самопроизводства при относительной независимости от природы, дифференцированности https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 общественного сознания );
локализованное во времени и пространстве https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE общество . Локальные цивилизации являются целостными системами, представляющими собой комплексы экономической, политической, социальной и духовной подсистем и развивающиеся по законам https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 витальных цикловhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-_c88fb60b2800278b-1 [1] .
Нам интересны два последних толкования. Во всём мире человеческая цивилизация более или менее находится и развивается УЖЕ на МИРОВОМ уровне, подразумевающем примат международного права... Так на какой же стадии находится ТВОЯ "цивилизация", "сакрально" захватывающая чужие территории, а о международном праве вспоминающая лишь тогда, когда ущемляются ЕЁ интересы?...
А ще мені було приємно прочитати на бейджику старшого менеджера готелю прізвище Караденізли. Не факт що кримський татарин, але чимось рідним повіяло.
Ви дійсно в це вірите? На московитських пропагандонських каналах вже повертають Аляску (язиком, як зазвичай)...
Для того всього треба багато роботи, сил, коштів... Але, у випадку московії, найбільший тягар ляже на плечі країн, що мають спільний кордон з тим "лєпрозорієм"
Боже, дай українцям сили та мудрості не посваритися з кримськими татарами.
Мудрий Мохаммед, дай знак Аллаха свому народу для терпіння у відносинах з українцями!
(Якщо я, своїми висловами, образив чиюсь віру своїм незнанням її суті - то прошу вибачення)
"Глава Роспотребнадзора Наталья Пеньковская з аявила,шо на заседании оперштаба по недопущению короновируса в Крым,было принято решение не разрешать сход команды двух турецких судов,которые прибыли за последние сутки(12.04.20г.) и стоят на рейде Керчи и Феодосии,на берег."