Туреччина ніколи не визнає окупацію Криму, - глава МЗС Чавушоглу

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу наголошує, що Туреччина не визнає незаконної анексії Криму Російською Федерацією. За його словами, ця позиція ніколи не зміниться.

Про це він сказав на спільній пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"На кожному [міжнародному] майданчику ми підтримуємо територіальну цілісність України, а також її суверенітет, і завжди дуже чітко підтверджуємо на кожній платформі, що ми не визнавали і не визнаємо незаконну анексію Криму. Це наша принципова позиція і вона ніколи не зміниться, і ми завжди відверто про це кажемо", - наголосив Чавушоглу.

Своєю чергою, Кулеба заявив, що Україна вдячна Туреччині за підтримку територіальної цілісності і за принципову позицію щодо Криму, яка, за його словами, "проявляється не лише у заявах, а і в конкретних діях, зокрема в частині забезпечення дотримання санкційного режиму щодо незаконно окупованого півострова".

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