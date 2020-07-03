УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10297 відвідувачів онлайн
Новини Окупація Криму
3 407 44

Туреччина ніколи не визнає окупацію Криму, - глава МЗС Чавушоглу

Туреччина ніколи не визнає окупацію Криму, - глава МЗС Чавушоглу

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу наголошує, що Туреччина не визнає незаконної анексії Криму Російською Федерацією. За його словами, ця позиція ніколи не зміниться.

Про це він сказав на спільній пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"На кожному [міжнародному] майданчику ми підтримуємо територіальну цілісність України, а також її суверенітет, і завжди дуже чітко підтверджуємо на кожній платформі, що ми не визнавали і не визнаємо незаконну анексію Криму. Це наша принципова позиція і вона ніколи не зміниться, і ми завжди відверто про це кажемо", - наголосив Чавушоглу.

Своєю чергою, Кулеба заявив, що Україна вдячна Туреччині за підтримку територіальної цілісності і за принципову позицію щодо Криму, яка, за його словами, "проявляється не лише у заявах, а і в конкретних діях, зокрема в частині забезпечення дотримання санкційного режиму щодо незаконно окупованого півострова".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін ратифікував угоду з Туреччиною про визнання українських водійських посвідчень, - Аваков

Автор: 

Крим (14174) Туреччина (3502) Чавушоглу Мевлют (126)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
На окупованій Луганщині чоловік вбив двох бойовиків і підірвав їхню машину ... на россии уже призадумались,если зайдут глубоко в Украину,то назад многие уйдут 200,партизанская война неменуема ,а если война затянется ,то Китай свободно вернётся на свои исторические земли Дальнего востока.
показати весь коментар
03.07.2020 22:07
+8
Крым это Украина был, есть и будет!
показати весь коментар
03.07.2020 22:12
+6
а хто визнав крим росіским ?
показати весь коментар
03.07.2020 22:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А мы не признаём оккупацию Северного Кипра. Но всем пофик.
показати весь коментар
03.07.2020 22:03 Відповісти
а хто визнав крим росіским ?
показати весь коментар
03.07.2020 22:24 Відповісти
Вам боляче ідповісти на моє запитання ?
показати весь коментар
03.07.2020 22:37 Відповісти
відповісти*
показати весь коментар
03.07.2020 22:37 Відповісти
Вам на это Википедия ответит. Каким боком этот вопрос к моему посту?
показати весь коментар
03.07.2020 22:38 Відповісти
Як це яким ? Давайте перефразуємо ваш коментар, щоб витягнути на світ Божий його таємний сенс.
Ви самі написали - Туреччина не визнає Крим росіским, але всім ( вам) пофіг.
То я вас прямо питаю. Хто з пофігістів визнав Крим росіским ? Скільки їх ?
показати весь коментар
03.07.2020 22:43 Відповісти
Я написал то что написал, что никто не признаёт оккупацию Турцией части Кипра. Всё. Остальное - Ваши домыслы. Кто признаёт Северный Кипр, кто признаёт рюсский Крым - Вы легко можете найти в сети.
показати весь коментар
03.07.2020 22:49 Відповісти
можна подумати ви за Кіпр вболіваєте.
чим далі, тим більш помітна ваша зкацаплена сутність.
показати весь коментар
04.07.2020 08:45 Відповісти
Для початку ви мали вказати про яку розмірність вашого простору-часу йдеться.
Тоді б (може) з'явився привід для дискусії.
показати весь коментар
03.07.2020 22:43 Відповісти
Разумеется о десятимерной - четыре обыденных измерения и 6 свёрнутых.
показати весь коментар
03.07.2020 22:50 Відповісти
Ватикан не признает китай. и ничего. всем посрать.
украина признает китай или срет на мнение ватикана?
показати весь коментар
03.07.2020 22:57 Відповісти
севастополь был аннексирован. найдешь закон где севастополь передается украине?
это захват....
показати весь коментар
04.07.2020 00:23 Відповісти
Это верно. Но если бы Крым стал 2-й Абхазией (формально самостоятельной) Вас бы это сильно утешило?
показати весь коментар
04.07.2020 00:39 Відповісти
Игорь Сергеев- И в этом заключается фатальный просчет пуйла.,который в тактике-так-сяк,а в стратегии-полный профан. Ведь оторви от Украины Крым по северо-кипрскому сценарию никаких проблем бы у него не было бы. Вот тут и был бы аналог с С. Кипром и Косово. Ни один бы европолитик бы и не вякнул..-Дружественная рашке республика Крым, с базами. И пуло не при чем-НИКАКИХ САНКЦИЙ,ссылаясь на вышеперечисленные аналоги.. Нет,пуйлу понадобилась слава "собирателя". В ИТОГза что боролись,на то и напоролись.
показати весь коментар
04.07.2020 01:15 Відповісти
Согласен с Вами. Поэтому и считаю, что Крым сакрально важен для цивилизации (о чём нам не говорят), и ***** тут же объявил его Росисисей, чтобы не было путей назад.
показати весь коментар
04.07.2020 01:19 Відповісти
И в чём же "сакральность" Крыма? И для какой "цивилизации" он "важен"?...
Цивилиза́ция (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. civilis - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD гражданский , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE государственный ):общефилософское значение - социальная форма движения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F) материи , обеспечивающая её стабильность и способность к саморазвитию путём саморегуляции обмена с окружающей средой (человеческая цивилизация в масштабе космического устройства);
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8 историко-философское значение - единство исторического процесса и совокупности материально-технических и духовных достиженийhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE человечества в ходе этого процесса (человеческая цивилизация в истории Земли);
стадия всемирного исторического процесса, связанная с достижением определённого уровня социальности (стадия саморегуляции и самопроизводства при относительной независимости от природы, дифференцированности https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 общественного сознания );
локализованное во времени и пространстве https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE общество . Локальные цивилизации являются целостными системами, представляющими собой комплексы экономической, политической, социальной и духовной подсистем и развивающиеся по законам https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 витальных цикловhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-_c88fb60b2800278b-1 [1] .
Нам интересны два последних толкования. Во всём мире человеческая цивилизация более или менее находится и развивается УЖЕ на МИРОВОМ уровне, подразумевающем примат международного права... Так на какой же стадии находится ТВОЯ "цивилизация", "сакрально" захватывающая чужие территории, а о международном праве вспоминающая лишь тогда, когда ущемляются ЕЁ интересы?...
показати весь коментар
04.07.2020 02:42 Відповісти
Це зрозуміло, бо в Туреччині багато кримських татар і їх родичів.
показати весь коментар
03.07.2020 22:03 Відповісти
Здається десь я чув що і в Ердогана є в роду кримськотатарська лінія.
А ще мені було приємно прочитати на бейджику старшого менеджера готелю прізвище Караденізли. Не факт що кримський татарин, але чимось рідним повіяло.
показати весь коментар
03.07.2020 22:54 Відповісти
Приблизно переводиться, як "Чорноморець", "Чорноморський"...
показати весь коментар
04.07.2020 02:46 Відповісти
В ТУреччині киримли вдвічі більше, ніж в самому Криму...
показати весь коментар
04.07.2020 02:44 Відповісти
Татары,родственники,религия?.?.?.А с другой стороны С 300.,Турецкий поток и поромы и турецкие суда,которые швартуются в Крыму.Я уже не говорю о переходах кацапских военных кораблей в Сирию.Ворон ворону...
показати весь коментар
04.07.2020 07:24 Відповісти
На окупованій Луганщині чоловік вбив двох бойовиків і підірвав їхню машину ... на россии уже призадумались,если зайдут глубоко в Украину,то назад многие уйдут 200,партизанская война неменуема ,а если война затянется ,то Китай свободно вернётся на свои исторические земли Дальнего востока.
показати весь коментар
03.07.2020 22:07 Відповісти
Китай поверне Далекий Схід і Сибір!
показати весь коментар
03.07.2020 22:09 Відповісти
Фінляндія поверне свої території, що були захоплені Сталіним у 39-му, країни Балтії - теж. Білорусь поверне Смоленщину, Германія - Східну Прусію (Калінінградська область), Японія - Куріли...
Ви дійсно в це вірите? На московитських пропагандонських каналах вже повертають Аляску (язиком, як зазвичай)...
Для того всього треба багато роботи, сил, коштів... Але, у випадку московії, найбільший тягар ляже на плечі країн, що мають спільний кордон з тим "лєпрозорієм"
показати весь коментар
03.07.2020 22:29 Відповісти
Крым это Украина был, есть и будет!
показати весь коментар
03.07.2020 22:12 Відповісти
Та ти шо? Це нова методичка чи твоя особиста творчість?
показати весь коментар
03.07.2020 22:56 Відповісти
крымские татары на каком языке говорят? на украинском?
показати весь коментар
03.07.2020 22:59 Відповісти
На суржике
показати весь коментар
04.07.2020 14:18 Відповісти
Звичайно! Те хитросплетіння взаємовідносин з кримськими татарами звичайній людині важко усвідомити. Але те, про що домовились Україна та Турція стосовно кримсько-татарського народу після розпаду совка - єдине, що є заслугою Кучми за обидва строки (ну ще інцидент на Тузлі).
Боже, дай українцям сили та мудрості не посваритися з кримськими татарами.
Мудрий Мохаммед, дай знак Аллаха свому народу для терпіння у відносинах з українцями!
(Якщо я, своїми висловами, образив чиюсь віру своїм незнанням її суті - то прошу вибачення)
показати весь коментар
03.07.2020 22:15 Відповісти
...а оккупация Крыма никогда не признает глубокую озабоченность Европы и США
показати весь коментар
03.07.2020 22:16 Відповісти
Туреччина ніколи не визнає окупацію Криму, - голова МЗС Чавушоглу - Цензор.НЕТ 6122
показати весь коментар
03.07.2020 22:23 Відповісти
но с ****** будет ручкаться и торговать, и суда из портов оккупированого Крыма принимать по тихому
показати весь коментар
03.07.2020 22:27 Відповісти
Согласен с вами.Вот мто пишет МК РУ:
"Глава Роспотребнадзора Наталья Пеньковская з аявила,шо на заседании оперштаба по недопущению короновируса в Крым,было принято решение не разрешать сход команды двух турецких судов,которые прибыли за последние сутки(12.04.20г.) и стоят на рейде Керчи и Феодосии,на берег."
показати весь коментар
04.07.2020 00:43 Відповісти
Северный Кипр нельзя сравнивать с Крымом,который был аннексирован у Украины и включен в состав рашки. Полностью. В отличие от С.Кипра,который хотя бы юридически-самостоятельное государство,управляемое президентом(5 лет), имеющее свой законодательный орган. И не включенное в состав Турции,в отличие от Крыма.
показати весь коментар
04.07.2020 00:24 Відповісти
Так протягом всієї історії личаковий улус Золотої орди завжди був найлютішим ворогом для Османської імперії, Кримського ханства, втім і для Руси-України. І звичайно Туреччина ніколи не визнає незаконну анексію українського Криму Російською **********. І ця позиція ніколи не зміниться. Швидше за все якась наша продажна прокремлівська влада може всупереч думки всього українського народу пригнутися перед москвою і злочинно продатися за криваві кремлівські срібняки для Юд і подарувати цей беззастережно що наш рідний Український але тимчасово окупований півострів проклятій ворожій паРаші.
показати весь коментар
04.07.2020 10:51 Відповісти
 
 