Зеленский наградил двадцать спасателей за мужество при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
Президент Украины Владимир Зеленский наградил спасателей за мужество при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №267 / 2020 обнародован на сайте главы государства.
Отмечается, что спасатели награждены "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, образцовое выполнение служебного долга".
В частности, ряд спасателей награждены орденом "За мужество" III степени и медалью "За безупречную службу" III степени.
Орденом Даниила Галицкого Президент наградил полковника службы гражданской защиты Олега Держанивского.
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neverlok lok
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