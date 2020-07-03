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Зеленский наградил двадцать спасателей за мужество при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Зеленский наградил двадцать спасателей за мужество при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Президент Украины Владимир Зеленский наградил спасателей за мужество при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №267 / 2020 обнародован на сайте главы государства.

Отмечается, что спасатели награждены "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, образцовое выполнение служебного долга".

В частности, ряд спасателей награждены орденом "За мужество" III степени и медалью "За безупречную службу" III степени.

Орденом Даниила Галицкого Президент наградил полковника службы гражданской защиты Олега Держанивского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский наградил орденами и медалями 16 военнослужащих. СПИСОК

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) награда (1800) ГСЧС (4979)


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День Спасателя вроде 17 сентября ..но в цырке это не важно
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03.07.2020 22:21 Ответить
четыреждыуклонист награждает за мужество.Чудны дела твои, Господи.
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03.07.2020 22:30 Ответить
Він беріг себе для Великої справи
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03.07.2020 22:35 Ответить
В оригинале: Дело помощи утопающим - дело рук самих утопающих. Сея известная фраза представляет собой пародию на известные слова Карла Маркса, часто цитировавшиеся советской пропагандой тех лет: «Освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих». Ха!
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03.07.2020 23:17 Ответить
Цікаво, а КОЛИ і ХТО буде нагороджувать рятівників за ліквідацію наслідків "надзвичайної ситуації" - "ЗЕЛЕНОЇ ЧУМИ"?...
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04.07.2020 03:29 Ответить
бєнін коксік не достойний звання президент.
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04.07.2020 07:37 Ответить
 
 