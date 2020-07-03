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В футбольном клубе "Металлург" (Запорожье) заявили о вспышке коронавируса
В футбольном клубе "Металлург" (Запорожье) обнаружена коронавирусная инфекция.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом руководство клуба уведомило львовский "Рух", против которого запорожцы должны были сыграть следующий матч чемпионата Украины в Первой лиге.
Отмечается, что известие о положительных результатах тестов на COVID-19 запорожский клуб получил уже после приезда во Львов на игру против "Руха".
Руководство "Металлурга" сообщило об этом Профессиональной футбольной лиге и представителям "Руха" с просьбой перенести субботнюю встречу.
Таким образом, запланированный на 4 июля матч перенесен на неопределенный срок.
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Иннокентий beer
показать весь комментарий03.07.2020 23:01 Ответить Мне нравится 6
goodmen
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Иннокентий beer
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