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Новости Коронавирус и карантин
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В футбольном клубе "Металлург" (Запорожье) заявили о вспышке коронавируса

В футбольном клубе

В футбольном клубе "Металлург" (Запорожье) обнаружена коронавирусная инфекция.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом руководство клуба уведомило львовский "Рух", против которого запорожцы должны были сыграть следующий матч чемпионата Украины в Первой лиге.

Отмечается, что известие о положительных результатах тестов на COVID-19 запорожский клуб получил уже после приезда во Львов на игру против "Руха".

Руководство "Металлурга" сообщило об этом Профессиональной футбольной лиге и представителям "Руха" с просьбой перенести субботнюю встречу.

Таким образом, запланированный на 4 июля матч перенесен на неопределенный срок.
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Запорожье (2666) карантин (16729) футбол (3586) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Ха-ха. Клуба нет, а вспышка вируса есть.
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03.07.2020 23:01 Ответить
Сам из Запорожья и тоже недоумеваю)))
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03.07.2020 23:06 Ответить
Привет земляк. Откуда ты?
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03.07.2020 23:13 Ответить
Главное нагнетать обстановку,гнать пургу.Так со временем люди и привыкнут к короновирусу,и жить без него не смогут.
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03.07.2020 23:40 Ответить
Он же расформирован в 18-м
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03.07.2020 23:09 Ответить
 
 