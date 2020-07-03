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У футбольному клубі "Металург" (Запоріжжя) заявили про спалах коронавірусу
У футбольному клубі "Металург" (Запоріжжя) виявлено коронавірусну інфекцію.
Як передає Цензор.НЕТ, про це керівництво клубу повідомило львівському "Руху", проти якого запорожці мали зіграти наступний матч чемпіонату України в Першій лізі.
Зазначається, що звістку про позитивні результати тестів на COVID-19 запорізький клуб отримав вже після приїзду до Львова на гру проти "Руху".
Керівництво "Металурга" повідомило про це Професійну футбольну лігу і представників "Руху" з проханням перенести суботню зустріч.
Таким чином, запланований на 4 липня матч перенесено на невизначений термін.
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Иннокентий beer
показати весь коментар03.07.2020 23:01 Відповісти Мені подобається 6
goodmen
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Иннокентий beer
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Николай Тесля #410779
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Юлия Френина
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