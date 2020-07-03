У футбольному клубі "Металург" (Запоріжжя) заявили про спалах коронавірусу

У футбольному клубі "Металург" (Запоріжжя) виявлено ​​коронавірусну інфекцію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це керівництво клубу повідомило львівському "Руху", проти якого запорожці мали зіграти наступний матч чемпіонату України в Першій лізі.

Зазначається, що звістку про позитивні результати тестів на COVID-19 запорізький клуб отримав вже після приїзду до Львова на гру проти "Руху".

Керівництво "Металурга" повідомило про це Професійну футбольну лігу і представників "Руху" з проханням перенести суботню зустріч.

Таким чином, запланований на 4 липня матч перенесено на невизначений термін.

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