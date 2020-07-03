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Новини Коронавірус і карантин
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У футбольному клубі "Металург" (Запоріжжя) заявили про спалах коронавірусу

У футбольному клубі

У футбольному клубі "Металург" (Запоріжжя) виявлено ​​коронавірусну інфекцію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це керівництво клубу повідомило львівському "Руху", проти якого запорожці мали зіграти наступний матч чемпіонату України в Першій лізі.

Зазначається, що звістку про позитивні результати тестів на COVID-19 запорізький клуб отримав вже після приїзду до Львова на гру проти "Руху".

Керівництво "Металурга" повідомило про це Професійну футбольну лігу і представників "Руху" з проханням перенести суботню зустріч.

Таким чином, запланований на 4 липня матч перенесено на невизначений термін.

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Автор: 

Запоріжжя (2281) карантин (18172) футбол (1582) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Ха-ха. Клуба нет, а вспышка вируса есть.
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03.07.2020 23:01 Відповісти
Сам из Запорожья и тоже недоумеваю)))
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03.07.2020 23:06 Відповісти
Привет земляк. Откуда ты?
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03.07.2020 23:13 Відповісти
Главное нагнетать обстановку,гнать пургу.Так со временем люди и привыкнут к короновирусу,и жить без него не смогут.
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03.07.2020 23:40 Відповісти
Он же расформирован в 18-м
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03.07.2020 23:09 Відповісти
 
 