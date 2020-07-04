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Ермак: Саммит "нормандской четверки" в Берлине стал ближе на шаг

Ермак: Саммит

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что встреча политических советников лидеров государств Нормандского формата 3 июля в Берлине приблизила проведение следующего саммита лидеров Украины, Франции, Германии и России в Берлине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

"Сегодняшняя встреча на шаг приблизила проведения саммита в Берлине", - отметил Ермак.

Глава ОП участвовал во встрече политических советников лидеров государств Нормандского формата в составе украинской делегации, которую возглавлял вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Переговоры 3 июля в Берлине продолжались 11 часов.

Читайте также: Переговоры на уровне советников глав государств "нормандской четверки" прошли в Берлине "без прорыва"

Берлин (226) нормандская четверка (1596) Ермак Андрей (1265)


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Топ комментарии
+38
Цука на крок ближче до здачі...
недоумок знову в глаза, буде дивидися
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04.07.2020 09:47
+32
"Oфис президента" не существует в Конституции.
Этот человек - самозванец.
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04.07.2020 09:55
+28
Хто он такой,шоб шо-то считать? Карандаши пусть строгает, бумагу готовит, фен проверит- после бубочки стул сушить...считака фуев
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04.07.2020 09:49
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Правила форума Совет форумчан
Цука на крок ближче до здачі...
недоумок знову в глаза, буде дивидися
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04.07.2020 09:47 Ответить
А.Єрмак - син співробітника спецслужб при СССР.
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04.07.2020 09:55 Ответить
А.Єрмак - син співробітника спецслужб при СССР.
Практ всё население Украины - потомки граждан СССР. Всех люстрировать?
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04.07.2020 11:06 Ответить
Не всё население - потомки сотрудников спецслужб. А нквдшников и коммунистов нужно люстрировать.
Вот например вы, совки, "люстрировали" всех дворян, офицеров, попов, интеллигентов, членов всех партий, кроме большнвистской, крестьян (у кого больше одной коровы или лошади) и хренову тучу своих соратников-большевиков.
Поэтому вам не надо возмущаться и подменять понятия)
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04.07.2020 11:27 Ответить
И папенька НКВД- шный ермаков живёт на рашке. А кто ещё может работать с безголовым ублюдком зельцманом?! Припёрся какой-то сраный криворотый Ермак в зелину ж'ОПу и давай руководить! Кто это ваще? Что оно в Германии вместо лоха обнюханого делало? Когда этот балаган ******** нах?!
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04.07.2020 15:22 Ответить
Нах оно нужно? Чтобы побыстрее сдать Украину? Ну ладно, шмаркля предатель, а Франция и Германия, должны стать свидетелями предательства народа ?
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04.07.2020 09:47 Ответить
прошу шановне товариство звернути увагу, що саме завдяки нашим західним союзникам, хай би як ми до них не відносилися, в травні 2020 року ми не сіли за стіл переговорів з бойовиками. (славнозвісна бубочкіна читай кремлівська координаційна рада).
Завдяки ЗАХОДУ там не визнано, що у нас не громадянська війна, а російська агресія, слова, які наш ЗЕнедоумок не може з себе видавити.
ЗАХІД не хоче повторити Мюнхен 1938 року.
А блаЗЕнь навіть не розуміє про що мова, він в своїй макітрі вже закінчив війну.
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04.07.2020 10:55 Ответить
звісно розуміє і ще більш ненавидить Україну, бо це питання відволікає молодого єврєя от основной задачі "делать деньгі" (ничего лічного).
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04.07.2020 13:36 Ответить
https://censor.net/news/3206022/butusov_o_situatsii_v_zone_oos_bezostanovochno_idut_boevye_deyistviya_maloyi_intensivnosti_videofotoreportaj
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04.07.2020 09:47 Ответить
Хто он такой,шоб шо-то считать? Карандаши пусть строгает, бумагу готовит, фен проверит- после бубочки стул сушить...считака фуев
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04.07.2020 09:49 Ответить
Это установит следствие, кто он такой, немного попозже. Если конечно не сможет сдрыснуть в Парашу.
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04.07.2020 09:51 Ответить
Конечно сможет , а позже сможет вернуться и ничего ему за это не будет . Мы это уже проходили например Гепа или Портнов , могу продолжить список .
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04.07.2020 10:08 Ответить
И за сколько ты продал ещё интересы Украины, дЕрьмак?
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04.07.2020 09:50 Ответить
Урря! Буратіна ще раз зазирне ***** вглаза.
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04.07.2020 09:50 Ответить
Тоді в зейла була ломка. Він спромігся тільки в одне очече пуйловське зазирнути.) А може-такі в іншому стрємлєніє к міру зможе рознюхати...)
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04.07.2020 15:39 Ответить
И чего вы ждёте от саммита в Берлине? Что пуйло обнуленный, заявит что он царь Украины и кончатся ваши терзания?
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04.07.2020 09:50 Ответить
Главзебіл мріє знову зустрітися з ****** та подивитися тому в очі?
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04.07.2020 09:51 Ответить
тiлькi вже нi в очi,а в дупу)що поробиш,гундосi наркомани вони такi
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04.07.2020 09:56 Ответить
Говрят царь не настоящий!
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04.07.2020 09:53 Ответить
А Ростов - на кілометр
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04.07.2020 09:54 Ответить
"Oфис президента" не существует в Конституции.
Этот человек - самозванец.
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04.07.2020 09:55 Ответить
Как и минские договорняки не существуют в Конституции Украины. Но 6 лет на них идёт дрочка.
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04.07.2020 10:13 Ответить
MС утверждены СовБезом ООН, к сожалению.
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04.07.2020 10:16 Ответить
Почему к сожалению? Они дали Украине хоть какой-то мир. Вспомни, в какой ситуации они подписывались.
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04.07.2020 15:11 Ответить
" К сожалению" - имеется ввиду что они теперь обязательны для исполнения, в той или иной форме. Всё что Украина может делать - тянуть время, и ждать пока Москве эти "республики" будут больше не нужны.
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04.07.2020 15:24 Ответить
с братилой поедет или ну его на пуй?
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04.07.2020 09:55 Ответить
Андрййко, іди спочатку перевір чи є чорнила у картриджах і туалетний папір, а потім займешся "міжнародною політикою"!
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04.07.2020 09:58 Ответить
перевірити воно звичайно слід, та ще й забезпечити щоб бубочка вчасно до туалету сходила.
а от займатися міжнародною політикою мають відповідні люди - МЗС.
маю надію, що цей єрмак чув, що в україні є така установа. та щось читав у власному трудовому договорі (чи де там прописується чим має займатися глав-секретар). хоча з нього станеться - прикинеться єрмаком та скаже що не всіх буков знає. а бубочка потім кинеться його захищати: "та він хороший, просто балабол"
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04.07.2020 10:31 Ответить
зачекайте! ЙЄрмак він хто??? Глава ОП чи керівник ОП??? Це зовсім різні речі!!!
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04.07.2020 10:00 Ответить
ермак ето практически головной, когда головной в занюхе....
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04.07.2020 10:09 Ответить
сценарій для відосіка не встигли йому написати. от бубочка й мовчить. бо без сценарію така лажа виходить, що потім хоч до фейсбуку не заходь - бо там усі з нього тижднями регочуть.
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04.07.2020 10:34 Ответить
а вы еще по мордакниге? - я уже забросил все ето давно....
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04.07.2020 10:41 Ответить
якщо мордакніга-то фейсбук, то ні. я там є, але користуюся дуже рідка та в досить специфічних питаннях, повьязаних з роботою. а от бубочка жалівся, що у фейсбуку повно порохоботів і вони його не *******, от він туди й не заходить. чисто цитата "відомої персони". а про відосики ще рік тому добре старк сказав (доречі, це німець з росії,який давно живе у німеччині, так що порохоботом його важко назвати)

https://www.youtube.com/watch?v=i_FvF8nbRWc
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04.07.2020 10:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=i_FvF8nbRWc бубочка без сценарію рік тому
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04.07.2020 10:51 Ответить
Це чувак у якого поводок від бубочки)
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04.07.2020 10:40 Ответить
Плісняві державну зраду подають, як перемогу. "Чорне- це біле. Вірте нам"
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04.07.2020 10:06 Ответить
Якою гілкою влади згідно Конституції України є "Охвєс ПриЗЕдента"?! Що це за злоякісне новоутворення?
Що з себе являє цей Дєрьмак? В його функції входить стругати олівці, прибирати кошики зі сміттям, готувати каву, витирати пил? Чи ще щось інше? Згідно конституції України.

Єрмак: Саміт "нормандської четвірки" в Берліні наблизився на крок - Цензор.НЕТ 4545
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04.07.2020 10:08 Ответить
Президент Франции вчера назначил премьер-министром заместителя руководителя своей администрации. Порохоботьі , фас !
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04.07.2020 10:09 Ответить
Зебил, сглатывай, президенту Франции - это позволяет Конституция Франции, а где ты, припадошное, в Конституции Украины увидело офис ***********?
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04.07.2020 10:15 Ответить
ты с командой "фас" поаккуратнее , а то ведь если долго вглядываться в бездну, бездна присмотрится к тебе.
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04.07.2020 10:26 Ответить
Ти з Франції чи з України? Конституцію якої країни знаєш?
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04.07.2020 10:32 Ответить
йому знайомих буков тільки на заголовок вистачає. добродію, яка конституція?
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04.07.2020 10:36 Ответить
В прошлом году мы стояли на краю пропасти, а в этом году сделаем большой шаг вперьод!
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04.07.2020 10:09 Ответить
А ты с****ка сепарская ближе на шаг к Ростову
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04.07.2020 10:10 Ответить
опять наше зе будет х#йлу в очко глаза заглядывать?
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04.07.2020 10:17 Ответить
Та краще б ви туди не їздили.
Там тільки Петро Олексійович міг розрулити, а не шмаркля зі зрадником по праву руку.
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04.07.2020 10:24 Ответить
ой дурак
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04.07.2020 10:25 Ответить
Єрмак ти свій крокомір викінь в смітник і тікай на маскву років не пізно!
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04.07.2020 10:28 Ответить
Якого хєра глава канцелярії вирішує долю країни?
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04.07.2020 10:34 Ответить
В Украине действует Конституция Франции?
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04.07.2020 10:48 Ответить
https://censor.net/user/89148-Дурашин а почему вы все кто против Зе то есть против Мордора против 5 колонны против малоросов относите к порохоботам и своего зеленого президента на все осечки и провалы одобяете ?вам даже далеко к тем самим порохоботам как ты меня назвал хотя я не голосовали ни за кого из них они(порохоботы) еще когда был президент Порошенко его же избирателели обзывали хаяли критиковали они видели те промахи Порошенко и правильно тыкали что он не так делал так почему вы слепые сейчас на политику Зе?одно из двух или вы против Украины так как политика его ведет к капитуляции и вы с этим согласны значит одобряете или вы настолько тупоголовые что та известная желтая жидкость принмается вами за божью росу то есть вы овощи бесхребетные и безпринципные организмы
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04.07.2020 11:08 Ответить
То кацап
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04.07.2020 12:29 Ответить
???..на шаг по условиям Баклана. А вы клоуны пляшете под дудку?
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04.07.2020 10:36 Ответить
Это очень плохо ... Лучше бы он стал - дальше на шаг . На десять шагов ,, или и вовсе отдалился на бесконечную даль .
Зюзю нельзя категорически , пускать на любые переговоры с ****** . Этим должны заниматься профессионалы , патриоты .
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04.07.2020 10:37 Ответить
Переговоры не любят бешеных маргиналов и слюнявых СМИ.Переговоры,это не договор.Плешфюрер мерзок и нагл вдвойне,потому што обнулённый.С ним ни Меркель,ни Макрон,ни Трамп совладать не могут.А тут какой-то Резников!И тут, преждевременная огласка ни к чему.Это как с клистронами.Главное -гостайну вынести на страницы маргинальных СМИ .Не надо в Украине и агентов ФСБ держать.Пресса всё выложит на блюдечке ,с голубой каёмочкой.И мать родную продаст ради хайпа..
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04.07.2020 10:43 Ответить
Огласка ЧЕГО? Условий Путина?
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04.07.2020 10:44 Ответить
Переговоры О ЧЁМ?
Условия Путина - впихнуть ОРДЛО в Украину с правом вето на вступление ЕС-НАТО.
Вам подходит?
Или вы, придурки, ждёте уступок от Путина после его пожизненного избрания?
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04.07.2020 10:43 Ответить
👿"ЯКЩО ПРО ЦЕ ПОПРОСИТЬ ПРЕЗИДЕНТ: ЄРМАК ГОТОВИЙ ВИКОНУВАТИ ОБОВ'ЯЗКИ ПРЕЗИДЕНТА"Якщо виникне така потреба, голова Офісу Президента Андрій Єрмак зможе виконати обов'язки Президента Володимира Зеленського.
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04.07.2020 10:43 Ответить
Согласно Конституции, если Президент не может выполнять свои обязанности, это делает Премьер-министр.
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04.07.2020 11:22 Ответить
😏Аби зелені читали Конституцію .Всі сторінки пустили на айкоси.
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04.07.2020 12:00 Ответить
😏Стаття 112. У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України.
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04.07.2020 12:03 Ответить
Не патякайте! Караван іде і все пох!
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04.07.2020 10:49 Ответить
сделали еще шаг к пропасти.
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04.07.2020 10:54 Ответить
"Посол у Франції, якого звільнив Зеленський, зробив застереження для української влади.". Олег Шамшур також у розмові з «Главком» торкнувся проблеми ********* ставлення до дипломатів і дипломатичної служби. «У мене склалося стійке враження, що в нашому суспільстві і в політичних колах посилюється упевненість, що на ниві міжнародної політики може успішно працювати будь-яка інтелектуально розвинена людина (бажано, з деяким знанням іноземних мов). Хочу розчарувати прихильників цієї тези: ми не досягли такого рівня розвитку дипломатичної служби і нашої зовнішньополітичної діяльності, коли можемо собі дозволяти подібні експерименти. Не є аргументом посилання на досвід інших держав, перед якими стоять інші виклики і які мають стабільнішу політичну систему та більш ефективно функціонуючу дипломатичну службу. На моє переконання, в основі будь-якої серйозної справи має знаходитись професіоналізм, вміле володіння професійним інструментарієм. Без цього, навіть найбільш оригінальні ідеї та здібності можуть залишитись в галузі інтелектуальних вправ. Я гадаю, що маю право це сказати, оскільки прийшов до МЗС у 1993 році після роботи в НАНУ і попри профільну освіту і дослідницьку діяльність в сфері американістики, достатньо багато часу витратив на опанування основ дипломатичної професії», - розповів дипломат.Омельченко Вадим Володимирович.Закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого. За освітою - юрист-правознавець. Працював в міліції і УБОЗ[2].

1996-1998 рр. - керівник групи радників віце-прем'єр-міністра України з економічних реформ Сергія Тігіпка.

2000-2006 рр. - віце-президент корпорації «Інтерпайп».(Тігіпко)
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04.07.2020 10:58 Ответить
Ворюга - капітулянт Єрьома заявив: що саміт "нормандської четвірки" в Берліні наблизив ще на крок до капітуляції Українську державу, капітуляції на милість проклятої ворожої паРаші.
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04.07.2020 11:02 Ответить
ермак не мог по-другому сказать т.к. бубочка ждет результата, а его нет и если почитать ТАСС лаптеногих, то между строк читается, что встреча прошла безрезультатно.Вот лишь некоторые цитаты:"Козак подчеркнул, что в последнее время "из Киева звучат самые разные интерпретации, в том числе от официальных должностных лиц" касательно назначения договоренностей, каким образом их толковать, содержат ли они обязательства Украины...
удалось наконец приблизиться, ...к тому, что должен быть принят комплекс дополнительных мер по прекращению перестрелок", - отметил он, напомнив, что три месяца обсуждения в контактной группе не давали никакого результата...

Участники встречи не смогли договориться по поправкам в Конституцию Украины с целью закрепления особого статуса Донбасса, добавил Козак. "Сегодня не удалось получить от Украины четкого, внятного ответа относительно того, когда будет подготовлен этот документ по поправкам в конституцию в части децентрализации", - сказал он. Козак отметил, что в Киеве звучат предложения о том, что "Донбассу вообще никакой статус не нужен, что они должны воспользоваться результатами децентрализации, которая проводится на Украине". "Но эту децентрализацию, которая проводится на Украине, еще никто не видел - ни украинские граждане, ни жители Донбасса. И о чем идет речь, мы не понимаем, никто не понимает", - подчеркнул замглавы администрации президента РФ." Но заметьте следующее "..Отвечая на вопрос, что намерена делать российская сторона, если Украина затянет переговоры, Козак отметил, что Москва будет "всячески стремиться стимулировать, чтобы все необходимые решения для политического мирного урегулирования конфликта были приняты".
Обратите внимание на следующее:"Отвечая на вопрос, что намерена делать российская сторона, если Украина затянет переговоры, Козак отметил, что Москва будет "всячески стремиться стимулировать, чтобы все необходимые решения для политического мирного урегулирования конфликта были приняты.Это ключевая задача, без которой решение всех других вопросов - в гуманитарной сфере, в сфере безопасности - является малоэффективным", - констатировал он, подчеркнув, что стороны должны договориться, как будут жить вместе и "по какой траектории будут двигаться к совместной жизни". "Тогда и не будет никаких стимулов для перестрелки", - считает замглавы администрации президента РФ. "Это вроде как некоторое время назад и Украина понимала, но потом мы остановились", - сказал он." В понятии лаптеногих стимулировании только одно - военная составляющая в виде обстрелов или провокаций это первое.Второе - лаптеногие стоят на своем: вначале полит.решение вопроса и лишь потом разоружение и отвод войск.
Непонятно сформулирован меседж козака "Сегодня, как нам представляется, мы приблизились к тому, чтобы на ближайшем заседании контактной группы мы могли бы принят конкретный комплекс дополнительных мер, - сообщил Козак. - Окончательный финальный документ мы договорились, поскольку его не удалось согласовать в деталях, досогласовать в телефонном режиме" речь идет о комплексе дополнительных мер по прекращению перестрелок или еще чего-то?
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04.07.2020 11:10 Ответить
Бла бла бла. Неочем
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04.07.2020 11:15 Ответить
это сдача Украины параше. дерьмак оно и в африке дерьмо.
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04.07.2020 11:19 Ответить
Ермак заявил украинским журналистам, что Украина не будет выполнять подписанные ей обязательства о внесении изменений в конституцию. РФ поймало его на этом и факт требует, чтобы он повторил тоже самое, но перед официал лицами Нормандского формата.
Дальше мои домыслы.

Ермак (или другой представитель Украины) в той или другой форме откажется от внесения изменений. Далее РФ заявит, что толку от Норм формата сейчас нет по вине укр стороны и предложит заморозить встречи изза неконструктивной позиции Украины.
Те росс дипломатия хочет воспользоваться ухудшением отношений Украины и Германии (изза СП-2) и дипломатически надавить. Это даст возможность Франции и Германии ещё больше игнорировать интересы Украины под соусом: так она же сама не выполняет то, что подписала!!!! Реальный близких последствий вся эта бодяга не будет иметь, НО: время работает против Украины, сейчас идет явное обострение уличной борьбы, оф власть - центр, Зе - имеет слабое влияние на улицу и её - оф власть - раздавит укр улица. Те очередной период бардака.
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04.07.2020 11:26 Ответить
Україна, Франція й Німеччина продемонстрували готовність докласти максимум зусиль для виконання домовленостей «нормандської четвірки», досягнутих у Парижі, й наблизити проведення саміту в Берліні, повідомив Офіс українського президента.
Як йдеться в повідомленні, поширеному вранці 4 липня за результатами зустрічі в Берліні політичних радників лідерів держав - учасниць нормандського формату, Росія взяла паузу для підготовки відповіді на «консолідовану позицію України, Франції та Німеччини».
Як повідомили в ОП, зустріч у Берліні тривала 11 годин і відбулася за декілька днів до чергового засідання Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції.

«Учасники зустрічі детально, по пунктах, обговорили процес виконання домовленостей, досягнутих лідерами держав «нормандської четвірки» за результатами саміту в Парижі в грудні 2019 року, та виокремили низку нагальних завдань, які мають бути реалізовані в межах роботи під час найближчих засідань Тристоронньої контактної групи для прискорення переговорного процесу і створення передумов для проведення наступного саміту в нормандському форматі в Берліні», - йдеться в повідомленні.
За даними ОП, учасники зустрічі дійшли згоди, що потрібно «докласти максимум зусиль» для повного виконання рішень Паризького саміту лідерів держав нормандського формату. Зокрема, сторони зійшлися на думці щодо необхідності реальних заходів для забезпечення повного і всеосяжного режиму припинення вогню.
«Домовленості Паризького саміту лідерів держав - учасниць нормандського формату має бути виконано. Україна, а також її партнери за нормандським форматом, Франція та Німеччина, продемонстрували готовність докласти для цього максимум зусиль», - заявила українська делегація.

Делегацію очолював віцепрем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, до її складу входив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
За словами Єрмака, зустріч «на крок наблизила проведення саміту в Берліні».
Найближчим часом сторони вирішили узгодити порядок денний для роботи ТКГ для зближення позицій для проведення саміту в Берліні.
Востаннє лідери країн «Нормандської четвірки» (України, Франції, Німеччини і Росії) зустрічалися у грудні 2019 року у Парижі, і тодішні https://www.radiosvoboda.org/a/zelenskyi-putin-normand-meeting-2019-results/30316619.html домовленості передбачали нову зустріч глав держав через чотири місяці в Берліні.
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04.07.2020 11:40 Ответить
Росія ж абсолютно нічого не виконала! Які зустрічі? Які зусилля трьох, але не Росії? Це ж знущання над здоровим глуздом та над народом України!
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07.07.2020 17:06 Ответить
Если ничего не предлагать, то санкции очень скоро закончатся, нужно постоянно показывать, что мы выполняем а кацапы нет тогда им ещё насыпят, похоже это поняли и кацапы если зашевелились в последнее время ..
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07.07.2020 17:15 Ответить
елдак, будь ты проклят, и вся твоя семья.
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04.07.2020 11:48 Ответить
"Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак считает...."

Простите, а кто ето такой етот А. Ермак? Какие у него функциональние обязанности? Какие функциональние обязанности у етого, так називаемого офиса презедента?
Я, гражданин Украини, обязан знать ЧТО ЕТО ТАКОЕ офис презедента Украини?!
Зеленский обязан предоставить отчет народу Украини об етом непонятном офисе президента и о тех людях, которие там непонятно чем заняти. Я, как и весь народ Украини не давал согласия ни на какие "офиси презедента".

Что ето за люди, Зеленский? Я за них не голосовал? Кто ето такие и что они там делают? Зеленский, ти чем занят вообще на рабочем месте?
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04.07.2020 11:49 Ответить
Функціональні обов'язки агента ФСБ "Козиря" в ОПі виконувати доручення путіна.
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04.07.2020 12:53 Ответить
А кто такой этот е..ый Ермак? Кто-то за него голосовал?
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04.07.2020 12:01 Ответить
Саміт став ближче на крок,ще на один крок,ще крок...і пройшов мимо...
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04.07.2020 12:38 Ответить
Агент "Козырь" работает. Что делать-Путин дал приказ.
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04.07.2020 12:44 Ответить
Дурень (клоун) думкою радіє.

Козак заявив, що до проведення зустрічі в "нормандському форматі" на вищому рівні Україні необхідно прийняти й погодити з Донбасом десятки законів. "Про це говорити поки дуже-дуже рано, тому що необхідно виконати в повному обсязі - а це величезний обсяг роботи, перш за все, з боку України. Це десятки різних законів, які потрібно не тільки розробити [українській стороні], а й узгодити з Донбасом, а це теж непросто".

Москва на переговорах у нормандському форматі наполягає на якомога швидшому правовому визначенні статусу ОРДЛО та https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/07/3/7111787/ представленні проєкту змін до української Конституції до 6 липня.

https://www.pravda.com.ua/news/2020/07/4/7258159/
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04.07.2020 12:49 Ответить
Не надо себе льстить! Ты- никто, и зовут тебя- никак!
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04.07.2020 13:10 Ответить
Если би Петр Алексеевич бил немножко умнее, то он би открил, ну, например, "Альтернативний Офис Президента" АОП сокращенно. И спокойно ввел би переговори и в Нормандском формате и в Минске. Думаю, что европейци с большим удовольствием вели переговори би только с Порошенко и, с возглавляемим им, Альтернативним Офисом Президента.

И я бил би спокоен за Украину.
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04.07.2020 13:48 Ответить
Кто такой Ермак, чтобы участвовать в каких-то международных делах? Секретутка-делопроизводитель у Зеленского занимается вопросами целостности государства?
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04.07.2020 15:50 Ответить
Єрмак: Саміт "нормандської четвірки" в Берліні наблизився на крок - Цензор.НЕТ 1874
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04.07.2020 16:09 Ответить
Він резидент. У Омані Зе підтвердили хто повинен керувати.Посада міністра не дає такого розмаху у для втручання у державні справи, а посада секретаря .........
хоча він не секретар, а керівник офісу - ЗАВГОСП.
А хто у нас службою безпеки керує "фахівець таємного фронту".
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04.07.2020 16:15 Ответить
прикольно, завхоз зебарана дерьмак ведет какие то переговоры. зебаран, кто такой дерьмак, ты где это говно нашел?))) интересно, дерьмак будет сидеть на зоне вместе с тобой или свалит ?)))) лохоманский таки зебаран))))
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04.07.2020 19:08 Ответить
Говнюк! Никаких саммитов!
Война ждет нас. До победного конца!
Понятно, говнюк!
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04.07.2020 20:38 Ответить
єРмак-адміністратор офісу Президента України. Секретутка-проститарша!
Який законодавчий акт України наділив його правами брати участь у діяльності МЗС України? Погляд пУтіна?
Які успіхи діяльності Нормандського формату зафіксовані за час його існування?
рф виконала зобовязанн'я Будапештського меморандуму?
Агресор звільнив Крим? Агресор залишив Донбас?
фРанція та нІмеччина примусили рф припинити обстріли взагалі? Чи зокрема з заборонених Мінськими угодами видів озброєння?
фРанція та нІмеччина у нОрмандському форматі нахабно вирішують свої проблеми енергопостачаня з рф за рахунок втрати цілосності та недорканності кордонів України.
зЕленський та його зграя-збіговисько прокасапських запроданців, зрадників України!
Геть зелену плисняву! Вперед до Ростову, недолюдки!
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05.07.2020 05:11 Ответить
Почему Ермак - всякой дырке гвоздь? Почему он присваивает себе все полномочия? Совершенно ясно, что он преследует интересы олигархов и агрессора, но не Украины. Почему президент Зеленский покрывает опасного самозванца?
Именно по инициативе Ермака и при его участии выполнено проведение в жизнь настояний Путина: разведение войск (в Минских соглашениях этого нет, говорится только об отводе тяжёлых вооружений), принятие формулы Штайнмайера, подталкивание президента Зеленского встретиться с Путиным, отзыв крупной претензии к Газпрому, возвращение убийц Майдана без окончательного решения суда, явное пренебрежение украинской армией и неправосудное преследование патриотов Украины. Именно после тайного сговора с Россией в Омане - при участии Ермака - появились предложения о выборах в октябре в ордло, о подаче воды в Крым, о посадке Порошенко. Прикрывая предательство страны, они лицемерно якобы заботятся о сохранении жизней. И непрерывно лгут.
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07.07.2020 17:01 Ответить
Росія ж абсолютно нічого не виконала! Які зустрічі? Які зусилля трьох, але не Росії? Це ж знущання над здоровим глуздом та над народом України!
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07.07.2020 17:06 Ответить
 
 