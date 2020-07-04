Ермак: Саммит "нормандской четверки" в Берлине стал ближе на шаг

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что встреча политических советников лидеров государств Нормандского формата 3 июля в Берлине приблизила проведение следующего саммита лидеров Украины, Франции, Германии и России в Берлине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

"Сегодняшняя встреча на шаг приблизила проведения саммита в Берлине", - отметил Ермак.

Глава ОП участвовал во встрече политических советников лидеров государств Нормандского формата в составе украинской делегации, которую возглавлял вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Переговоры 3 июля в Берлине продолжались 11 часов.

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