Єрмак: Саміт "нормандської четвірки" в Берліні наблизився на крок

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що зустріч політичних радників лідерів держав "нормандського формату" 3 липня в Берліні наблизила проведення наступного саміту лідерів України, Франції, Німеччини та Росії в Берліні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прессслужба Офісу президента України.

"Сьогоднішня зустріч на крок наблизила проведення саміту в Берліні", - зазначив Єрмак.

Глава ОП брав участь у зустрічі політичних радників лідерів держав "нормандського формату" в складі української делегації, яку очолював віцепрем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Переговори 3 липня в Берліні тривали 11 годин.

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