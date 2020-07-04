Єрмак: Саміт "нормандської четвірки" в Берліні наблизився на крок
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що зустріч політичних радників лідерів держав "нормандського формату" 3 липня в Берліні наблизила проведення наступного саміту лідерів України, Франції, Німеччини та Росії в Берліні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прессслужба Офісу президента України.
"Сьогоднішня зустріч на крок наблизила проведення саміту в Берліні", - зазначив Єрмак.
Глава ОП брав участь у зустрічі політичних радників лідерів держав "нормандського формату" в складі української делегації, яку очолював віцепрем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
Переговори 3 липня в Берліні тривали 11 годин.
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недоумок знову
в глаза,буде дивидися
Практ всё население Украины - потомки граждан СССР. Всех люстрировать?
Вот например вы, совки, "люстрировали" всех дворян, офицеров, попов, интеллигентов, членов всех партий, кроме большнвистской, крестьян (у кого больше одной коровы или лошади) и хренову тучу своих соратников-большевиков.
Поэтому вам не надо возмущаться и подменять понятия)
Завдяки ЗАХОДУ там не визнано, що у нас не громадянська війна, а російська агресія, слова, які наш ЗЕнедоумок не може з себе видавити.
ЗАХІД не хоче повторити Мюнхен 1938 року.
А блаЗЕнь навіть не розуміє про що мова, він в своїй макітрі вже закінчив війну.
Этот человек - самозванец.
а от займатися міжнародною політикою мають відповідні люди - МЗС.
маю надію, що цей єрмак чув, що в україні є така установа. та щось читав у власному трудовому договорі (чи де там прописується чим має займатися глав-секретар). хоча з нього станеться - прикинеться єрмаком та скаже що не всіх буков знає. а бубочка потім кинеться його захищати: "та він хороший, просто балабол"
https://www.youtube.com/watch?v=i_FvF8nbRWc
Що з себе являє цей Дєрьмак? В його функції входить стругати олівці, прибирати кошики зі сміттям, готувати каву, витирати пил? Чи ще щось інше? Згідно конституції України.
очкоглаза заглядывать?
Там тільки Петро Олексійович міг розрулити, а не шмаркля зі зрадником по праву руку.
Зюзю нельзя категорически , пускать на любые переговоры с ****** . Этим должны заниматься профессионалы , патриоты .
Условия Путина - впихнуть ОРДЛО в Украину с правом вето на вступление ЕС-НАТО.
Вам подходит?
Или вы, придурки, ждёте уступок от Путина после его пожизненного избрания?
1996-1998 рр. - керівник групи радників віце-прем'єр-міністра України з економічних реформ Сергія Тігіпка.
2000-2006 рр. - віце-президент корпорації «Інтерпайп».(Тігіпко)
удалось наконец приблизиться, ...к тому, что должен быть принят комплекс дополнительных мер по прекращению перестрелок", - отметил он, напомнив, что три месяца обсуждения в контактной группе не давали никакого результата...
Участники встречи не смогли договориться по поправкам в Конституцию Украины с целью закрепления особого статуса Донбасса, добавил Козак. "Сегодня не удалось получить от Украины четкого, внятного ответа относительно того, когда будет подготовлен этот документ по поправкам в конституцию в части децентрализации", - сказал он. Козак отметил, что в Киеве звучат предложения о том, что "Донбассу вообще никакой статус не нужен, что они должны воспользоваться результатами децентрализации, которая проводится на Украине". "Но эту децентрализацию, которая проводится на Украине, еще никто не видел - ни украинские граждане, ни жители Донбасса. И о чем идет речь, мы не понимаем, никто не понимает", - подчеркнул замглавы администрации президента РФ." Но заметьте следующее "..Отвечая на вопрос, что намерена делать российская сторона, если Украина затянет переговоры, Козак отметил, что Москва будет "всячески стремиться стимулировать, чтобы все необходимые решения для политического мирного урегулирования конфликта были приняты".
Обратите внимание на следующее:"Отвечая на вопрос, что намерена делать российская сторона, если Украина затянет переговоры, Козак отметил, что Москва будет "всячески стремиться стимулировать, чтобы все необходимые решения для политического мирного урегулирования конфликта были приняты.Это ключевая задача, без которой решение всех других вопросов - в гуманитарной сфере, в сфере безопасности - является малоэффективным", - констатировал он, подчеркнув, что стороны должны договориться, как будут жить вместе и "по какой траектории будут двигаться к совместной жизни". "Тогда и не будет никаких стимулов для перестрелки", - считает замглавы администрации президента РФ. "Это вроде как некоторое время назад и Украина понимала, но потом мы остановились", - сказал он." В понятии лаптеногих стимулировании только одно - военная составляющая в виде обстрелов или провокаций это первое.Второе - лаптеногие стоят на своем: вначале полит.решение вопроса и лишь потом разоружение и отвод войск.
Непонятно сформулирован меседж козака "Сегодня, как нам представляется, мы приблизились к тому, чтобы на ближайшем заседании контактной группы мы могли бы принят конкретный комплекс дополнительных мер, - сообщил Козак. - Окончательный финальный документ мы договорились, поскольку его не удалось согласовать в деталях, досогласовать в телефонном режиме" речь идет о комплексе дополнительных мер по прекращению перестрелок или еще чего-то?
Дальше мои домыслы.
Ермак (или другой представитель Украины) в той или другой форме откажется от внесения изменений. Далее РФ заявит, что толку от Норм формата сейчас нет по вине укр стороны и предложит заморозить встречи изза неконструктивной позиции Украины.
Те росс дипломатия хочет воспользоваться ухудшением отношений Украины и Германии (изза СП-2) и дипломатически надавить. Это даст возможность Франции и Германии ещё больше игнорировать интересы Украины под соусом: так она же сама не выполняет то, что подписала!!!! Реальный близких последствий вся эта бодяга не будет иметь, НО: время работает против Украины, сейчас идет явное обострение уличной борьбы, оф власть - центр, Зе - имеет слабое влияние на улицу и её - оф власть - раздавит укр улица. Те очередной период бардака.
Як йдеться в повідомленні, поширеному вранці 4 липня за результатами зустрічі в Берліні політичних радників лідерів держав - учасниць нормандського формату, Росія взяла паузу для підготовки відповіді на «консолідовану позицію України, Франції та Німеччини».
Як повідомили в ОП, зустріч у Берліні тривала 11 годин і відбулася за декілька днів до чергового засідання Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції.
«Учасники зустрічі детально, по пунктах, обговорили процес виконання домовленостей, досягнутих лідерами держав «нормандської четвірки» за результатами саміту в Парижі в грудні 2019 року, та виокремили низку нагальних завдань, які мають бути реалізовані в межах роботи під час найближчих засідань Тристоронньої контактної групи для прискорення переговорного процесу і створення передумов для проведення наступного саміту в нормандському форматі в Берліні», - йдеться в повідомленні.
За даними ОП, учасники зустрічі дійшли згоди, що потрібно «докласти максимум зусиль» для повного виконання рішень Паризького саміту лідерів держав нормандського формату. Зокрема, сторони зійшлися на думці щодо необхідності реальних заходів для забезпечення повного і всеосяжного режиму припинення вогню.
«Домовленості Паризького саміту лідерів держав - учасниць нормандського формату має бути виконано. Україна, а також її партнери за нормандським форматом, Франція та Німеччина, продемонстрували готовність докласти для цього максимум зусиль», - заявила українська делегація.
Делегацію очолював віцепрем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, до її складу входив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
За словами Єрмака, зустріч «на крок наблизила проведення саміту в Берліні».
Найближчим часом сторони вирішили узгодити порядок денний для роботи ТКГ для зближення позицій для проведення саміту в Берліні.
Востаннє лідери країн «Нормандської четвірки» (України, Франції, Німеччини і Росії) зустрічалися у грудні 2019 року у Парижі, і тодішні https://www.radiosvoboda.org/a/zelenskyi-putin-normand-meeting-2019-results/30316619.html домовленості передбачали нову зустріч глав держав через чотири місяці в Берліні.
Простите, а кто ето такой етот А. Ермак? Какие у него функциональние обязанности? Какие функциональние обязанности у етого, так називаемого офиса презедента?
Я, гражданин Украини, обязан знать ЧТО ЕТО ТАКОЕ офис презедента Украини?!
Зеленский обязан предоставить отчет народу Украини об етом непонятном офисе президента и о тех людях, которие там непонятно чем заняти. Я, как и весь народ Украини не давал согласия ни на какие "офиси презедента".
Что ето за люди, Зеленский? Я за них не голосовал? Кто ето такие и что они там делают? Зеленский, ти чем занят вообще на рабочем месте?
Козак заявив, що до проведення зустрічі в "нормандському форматі" на вищому рівні Україні необхідно прийняти й погодити з Донбасом десятки законів. "Про це говорити поки дуже-дуже рано, тому що необхідно виконати в повному обсязі - а це величезний обсяг роботи, перш за все, з боку України. Це десятки різних законів, які потрібно не тільки розробити [українській стороні], а й узгодити з Донбасом, а це теж непросто".
Москва на переговорах у нормандському форматі наполягає на якомога швидшому правовому визначенні статусу ОРДЛО та https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/07/3/7111787/ представленні проєкту змін до української Конституції до 6 липня.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/07/4/7258159/
И я бил би спокоен за Украину.
хоча він не секретар, а керівник офісу - ЗАВГОСП.
А хто у нас службою безпеки керує "фахівець таємного фронту".
.
Война ждет нас. До победного конца!
Понятно, говнюк!
Який законодавчий акт України наділив його правами брати участь у діяльності МЗС України? Погляд пУтіна?
Які успіхи діяльності Нормандського формату зафіксовані за час його існування?
рф виконала зобовязанн'я Будапештського меморандуму?
Агресор звільнив Крим? Агресор залишив Донбас?
фРанція та нІмеччина примусили рф припинити обстріли взагалі? Чи зокрема з заборонених Мінськими угодами видів озброєння?
фРанція та нІмеччина у нОрмандському форматі нахабно вирішують свої проблеми енергопостачаня з рф за рахунок втрати цілосності та недорканності кордонів України.
зЕленський та його зграя-збіговисько прокасапських запроданців, зрадників України!
Геть зелену плисняву! Вперед до Ростову, недолюдки!
Именно по инициативе Ермака и при его участии выполнено проведение в жизнь настояний Путина: разведение войск (в Минских соглашениях этого нет, говорится только об отводе тяжёлых вооружений), принятие формулы Штайнмайера, подталкивание президента Зеленского встретиться с Путиным, отзыв крупной претензии к Газпрому, возвращение убийц Майдана без окончательного решения суда, явное пренебрежение украинской армией и неправосудное преследование патриотов Украины. Именно после тайного сговора с Россией в Омане - при участии Ермака - появились предложения о выборах в октябре в ордло, о подаче воды в Крым, о посадке Порошенко. Прикрывая предательство страны, они лицемерно якобы заботятся о сохранении жизней. И непрерывно лгут.