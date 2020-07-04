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Зеленский поздравил полицейских: НПУ утверждает себя как современная и эффективная правоохранительная структура

Зеленский поздравил полицейских: НПУ утверждает себя как современная и эффективная правоохранительная структура

Очевидные успехи в укреплении правоохранительных функций Национальной полиции Украины не затмевают потребность в ее дальнейшем реформировании, доведении работы до уровня их коллег из ведущих стран мира, совершенствовании механизмов деятельности, формировании уважения и доверия человека и гражданина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении по поводу дня Нацполиции Украины.

"Ежедневной напряженной и рискованной работой Национальная полиция утверждает себя как современная и эффективная правоохранительная структура, деятельность которой направлена на обеспечение общественной безопасности и порядка, охрану прав и свобод человека, укрепление законности, защиту интересов общества и государства, противодействие преступности", - говорится в его посте.

Зеленский отметил, что вместе с Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями украинские полицейские мужественно противостоят вооруженной агрессии на востоке страны, проявляя личную храбрость, доблесть и преданность украинскому народу.

"Государство и общество благодарны полиции за действенную помощь в соблюдении карантинных ограничений и борьбе с пандемией COVID-19", - указал он.

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"Очевидные успехи в укреплении правоохранительных функций полиции не затмевают потребность в ее дальнейшем реформировании, доведении работы до уровня коллег из ведущих стран мира, совершенствовании механизмов деятельности, формировании уважения и доверия человека и гражданина.

Кадры в свои ряды полиция выбирает из народа, служит народу и защищает народ", - говорится в поздравлении.

"В этот праздничный день желаю вам, уважаемые стражи правопорядка, крепкого здоровья, настойчивости и решительности в нелегкой и опасной службе, семейного уюта и спокойных будней. Слава Украине!" - добавил глава государства.

Зеленский Владимир (20482) Нацполиция (16492)


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Топ комментарии
+18
Зеленский поздравил полицейских: НПУ утверждает себя как современная и эффективная правоохранительная структура - Цензор.НЕТ 3903
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04.07.2020 11:11
+17
Короче Клоун на изнасилование даёт добро.
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04.07.2020 11:03
+17
Аваковцев поздравил, а ракетные войска поздравить вчера 'забыл'.
Демонстрирует приоритеты верховный главком 😎.
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04.07.2020 11:07
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Зеля,что то мы сомневаемся про современную и эффективную.
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04.07.2020 11:00 Ответить
Баловані ви? Приєднуюсь до Бубочки та теж вітаю полюцію Авакова з прохфесійним святом! Розчулений (удосконаленні механізмів діяльності, формуванні поваги й довіри людини та громадянина.Джерело: https://censor.net/ua/n3206053) та не можу стриматись.
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04.07.2020 11:48 Ответить
Зеленский поздравил полицейских: НПУ утверждает себя как современная и эффективная правоохранительная структура - Цензор.НЕТ 4119
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04.07.2020 11:02 Ответить
Раньше был спокойный еврейский город Бердичев. А сейчас уже нет. Евреи все в Израиль выехали. А город стал бандеровским.
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04.07.2020 11:14 Ответить
Видно добре після айкоса вшитирило.
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04.07.2020 12:19 Ответить
04.07.20 09:58 Массовая драка со стрельбой случилась утром в центре Киева.



(все что надо знать об успехах полиции и ЗеЛжеце)
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04.07.2020 11:02 Ответить
Поздравил?
А теперь потребуй, чтобы работали!
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04.07.2020 11:02 Ответить
шоубиз был его учителем )))) а сцена - отличной практикой лицедейства и звиздежа ))))
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04.07.2020 11:17 Ответить
Звіздьож- те ЄДИНЕ, в чому вони профі. Брешу. Ще вони професійно добивають державу
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04.07.2020 11:18 Ответить
Короче Клоун на изнасилование даёт добро.
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04.07.2020 11:03 Ответить
І на бухалово за кермом. Здобули
https://www.5.ua/ru/ukrayna/zelenskyi-otmenyl-uholovnuiu-otvetstvennost-za-vozhdenye-avtomobylia-v-netrezvom-sostoianyy-218571.html Зеленский отменил уголовную ответственность

https://www.5.ua/ru/ukrayna/zelenskyi-otmenyl-uholovnuiu-otvetstvennost-za-vozhdenye-avtomobylia-v-netrezvom-sostoianyy-218571.html
ЗА ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ
03.07.2020

https://www.5.ua/ru/ukrayna/zelenskyi-otmenyl-uholovnuiu-otvetstvennost-za-vozhdenye-avtomobylia-v-netrezvom-sostoianyy-218571.html ..
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04.07.2020 11:24 Ответить
Вічний коксік:Лена забери його-не страмись.Він погано грає свою роль-навіть,його хазяїн здивований йогу тупістю і невіглаством.
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04.07.2020 11:07 Ответить
Аваковцев поздравил, а ракетные войска поздравить вчера 'забыл'.
Демонстрирует приоритеты верховный главком 😎.
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04.07.2020 11:07 Ответить
А Рюкзакову орден дав? Він же старається по справі Шеремета.
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04.07.2020 12:54 Ответить
но держаться от таких эффектных структур надо как можно подальше.
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04.07.2020 11:08 Ответить
А де відосик?
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04.07.2020 11:08 Ответить
Зеленский поздравил полицейских: НПУ утверждает себя как современная и эффективная правоохранительная структура - Цензор.НЕТ 3903
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04.07.2020 11:11 Ответить
ну а кого он ещё поспешил бы поздравить,вован его тезкарь из рф обложился этим "добром" и в буй не дует,этот глядя на того...а я шо ЛОХ.
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04.07.2020 11:12 Ответить
"... доведении работы до уровня их коллег из ведущих стран мира, совершенствовании механизмов деятельности, формировании уважения и доверия человека и гражданина" - О дааа!! На примере Кагарлыка мы это недавно очень хорошо увидели!!!
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04.07.2020 11:12 Ответить
Зеля готовит полицейских к Майдану-премии скоро подгонит, чтобы охраняли режим.
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04.07.2020 11:12 Ответить
А что, снова будет ... Майдан?
Сомневаюсь.
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04.07.2020 11:16 Ответить
Не сомневайся
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04.07.2020 11:27 Ответить
Жду.
Не дождусь.
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04.07.2020 11:34 Ответить
А сьогодні воно що нюхав??? забув напевно як воно нову поліцію на своєму недокварталі опускало ...до не можу!!!
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04.07.2020 11:15 Ответить
Поздравляю Гнусавую падлу с доказательствами невиновности Пороха. Ты, гаденыш, землю рыл, но ничего не нашел. Выясняется, что Порох был единственным президентом, который не крал. Это хорошо ты сделал, доказав это, хоть и непреднамеренно. Так что поздравляю. Правда на ответную "взаимность" не рассчитывай. Ответ будет серьезный. И главное, полностью обоснованный.
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04.07.2020 11:18 Ответить
Успіхи - це побудова поліцейської держави, в якій найбільше в світі поліцаїв, але нема навіть екологічної поліції? Де тут розвиток? Це свято смітника.
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04.07.2020 11:18 Ответить
какие успехи у мусоров Карл?
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04.07.2020 11:18 Ответить
С пытками и изнасилованиями...
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04.07.2020 11:18 Ответить
а аваке-собаке орден??? ну хоть внеочередную медаль к круглой дате?...ну хоть мендель пусть ему ...поулыбается )))
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04.07.2020 11:19 Ответить
Да, Зедрот, полиция на высоте - сегодня в Киеве на Бессарабке показала всю свою импотентность. Зато пытает свидетелей и насилует беззащитных женщин.
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04.07.2020 11:22 Ответить
Или исполнит Марш Мендельсона
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04.07.2020 11:25 Ответить
Сложно комментировать.
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04.07.2020 11:32 Ответить
Так,так а кагарлицькі поліцаї вже довели яка у нас прекрасна та нова поліція. А Авакян самий "чесний" міністр МВД. Та іди ти Зелепух в сраку зі своїми мусорами !
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04.07.2020 11:35 Ответить
Я такого п..и..а в стране не видел, один треш, и они так самоутверждаются как жопореформаторы ?!!!🤮 Сейгодня с утра в центре Киева стрельбу и бои к празднику посвятили ??? Просто писец !!! Тут всех разгонять надо, а Зеля лижит Аве 🤮
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04.07.2020 11:35 Ответить
Ах***ть. Вопреки всему что творится у нас еще палюцию поздравляют с ефективной работой
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04.07.2020 11:36 Ответить
оторван от Реальности
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04.07.2020 11:37 Ответить
дядя Клоун ты дурак ?
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04.07.2020 11:36 Ответить
Двумя новостями ниже.

https://censor.net/news/3206049/massovaya_draka_so_strelboyi_sluchilas_utrom_v_tsentre_kieva_video
Полиция не вмешивалась.
Наверно именно так должна действовать современная и эффективная структура.

Понятно что он это свое обращение и в глаза не видел. Но нужно же начинать когда-то интересоваться если уж стал президентом.
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04.07.2020 11:38 Ответить
Массовая драка со стрельбой случилась в 4 утра в самом центре Киева на Бессарабке возле развлекательного комплекса "Арена". Источник: https://censor.net/n3206049
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04.07.2020 11:40 Ответить
меньше бы Кокса нюхал ,смотри и на человека был бы похож
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04.07.2020 11:42 Ответить
Вона тебе від народного гніву не спасе.
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04.07.2020 11:54 Ответить
Це ті, які сидять у засідці, зупиняють мене й підозрюють що я нетверезий, тому що їхав без перевищення швидкості???
Які гвалтують у відділку???
Які бь'ють протестуючих шахтарів???
Це ******* поліція???
Раз бубочка сказав, то мабуть тре вірити...
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04.07.2020 11:57 Ответить
Советское дерьмо,во все дырочки равно...Теорема Пифагора год 1917...чЛенин Сралин и прочие типа Столыпин,Грудинин и профессор всея гофна Преображинин... с Шариковым и Швондером
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04.07.2020 11:59 Ответить
Сенат США признал Путлера НЕЛИГИТИМНЫМ...
Крысы РАБссиянские..вперед на Отсос у КГБиста...
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04.07.2020 12:01 Ответить
Все закономерно....
Андрей Панин правит РАБссией,актер Зеленский в Украине....осталось в Белоруси избрать крысадентом Максима Галкина... Шуты всего мира объединяйтесь...ПРОЛЕТАЙрят сраный...
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04.07.2020 12:04 Ответить
Полный текст поздравления.
Зеленський привітав поліцейських: НПУ утверджує себе як сучасна й ефективна правоохоронна структура - Цензор.НЕТ 9565
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04.07.2020 12:11 Ответить
В центрі Київа -стріляють вже вранці! У поліції - питають та гвалтують, вимагають хабарі та призначають за гроші люстрированих міліціантів та навіт підсудних!! Відчиняють двері ігорні притони по всієї Україні! ПДР - вже НІХТО не виконує! Кавказці ріжут українців та гоняють по Київу, як по горах на конях! Переслідуються волонтери та вояки по ВСІЙ Україні за будь що! Ресторації Київа заповнені прохіндеями та ворами з всього світу!! Слава Авакову!!
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04.07.2020 12:13 Ответить
Судя по тому, кого сейчас набрали в полицию - нормальные туда идти не хотят...
80% каких-то отморозков-наркоманов, половина читать-считать не умеют, дрескод не соблюдают - одни ходят в татуировках как зеки, другие как террористы с муджахедовкими бородками ... И никто из них даже не знает о существовании закона о национальной полиции.
И самое обидное, что эта армия дармоедов нихрена полезного для государства не делает и сидит на шее налогоплательщиков.
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04.07.2020 12:16 Ответить
Іду. Дивлюсь пліція. Підхожу ближче, а то ментяри!
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04.07.2020 12:17 Ответить
Лизнув Авакова в зад...Навіщо?..А так,на всякий случай...А то случісь шо нєбудь,вот тє і пожалуста...
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04.07.2020 12:36 Ответить
Зелебобік привітав усіх поліціянів, а на Бесарабці святкова бійка із стріляниною.
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04.07.2020 12:37 Ответить
А якщо серйозно, то Аваков знищує поліцію і ще через пару років вони неспроможні будуть щось розквивати, хіба тільки виконувати окремі вказівки "влади".
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04.07.2020 12:55 Ответить
Побажаємо Зеленському щоб його донька добу спілкувалася з мєнтами в Кагарлику!
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04.07.2020 13:19 Ответить
міліція була,міліцією залишилась всі реформи зведені на нівець,просто форму змінили,а суть одна.
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04.07.2020 13:33 Ответить
В Борисполі мабуть від радості стрільбою відмітили день Кагарлика.
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04.07.2020 13:42 Ответить
Позавчора у артелиристів ЗСУ було свято. Я щось не пам'ятаю щоб зе-сєпар поздоровляв воїнів. Чи не тому, що зелелайно воює на боці москалів?!
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04.07.2020 14:18 Ответить
Когда Зеленский говорил о "современной и эффективной правоохранительной структуре", он, видимо, перепутал и решил, что он выступает со сцены "95 квартала" с очередной шуткой. Недели не проходит, чтобы эта "эффективная структура" не обосралась...
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04.07.2020 15:46 Ответить
Була б нормальна поліція, то Зельцман зі своїм 95кв. давно б парилися в мавпятнику.
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04.07.2020 18:17 Ответить
 
 