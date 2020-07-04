Зеленский поздравил полицейских: НПУ утверждает себя как современная и эффективная правоохранительная структура

Очевидные успехи в укреплении правоохранительных функций Национальной полиции Украины не затмевают потребность в ее дальнейшем реформировании, доведении работы до уровня их коллег из ведущих стран мира, совершенствовании механизмов деятельности, формировании уважения и доверия человека и гражданина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении по поводу дня Нацполиции Украины.

"Ежедневной напряженной и рискованной работой Национальная полиция утверждает себя как современная и эффективная правоохранительная структура, деятельность которой направлена на обеспечение общественной безопасности и порядка, охрану прав и свобод человека, укрепление законности, защиту интересов общества и государства, противодействие преступности", - говорится в его посте.

Зеленский отметил, что вместе с Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями украинские полицейские мужественно противостоят вооруженной агрессии на востоке страны, проявляя личную храбрость, доблесть и преданность украинскому народу.

"Государство и общество благодарны полиции за действенную помощь в соблюдении карантинных ограничений и борьбе с пандемией COVID-19", - указал он.

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"Очевидные успехи в укреплении правоохранительных функций полиции не затмевают потребность в ее дальнейшем реформировании, доведении работы до уровня коллег из ведущих стран мира, совершенствовании механизмов деятельности, формировании уважения и доверия человека и гражданина.

Кадры в свои ряды полиция выбирает из народа, служит народу и защищает народ", - говорится в поздравлении.

"В этот праздничный день желаю вам, уважаемые стражи правопорядка, крепкого здоровья, настойчивости и решительности в нелегкой и опасной службе, семейного уюта и спокойных будней. Слава Украине!" - добавил глава государства.