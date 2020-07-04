Зеленский поздравил полицейских: НПУ утверждает себя как современная и эффективная правоохранительная структура
Очевидные успехи в укреплении правоохранительных функций Национальной полиции Украины не затмевают потребность в ее дальнейшем реформировании, доведении работы до уровня их коллег из ведущих стран мира, совершенствовании механизмов деятельности, формировании уважения и доверия человека и гражданина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении по поводу дня Нацполиции Украины.
"Ежедневной напряженной и рискованной работой Национальная полиция утверждает себя как современная и эффективная правоохранительная структура, деятельность которой направлена на обеспечение общественной безопасности и порядка, охрану прав и свобод человека, укрепление законности, защиту интересов общества и государства, противодействие преступности", - говорится в его посте.
Зеленский отметил, что вместе с Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями украинские полицейские мужественно противостоят вооруженной агрессии на востоке страны, проявляя личную храбрость, доблесть и преданность украинскому народу.
"Государство и общество благодарны полиции за действенную помощь в соблюдении карантинных ограничений и борьбе с пандемией COVID-19", - указал он.
"Очевидные успехи в укреплении правоохранительных функций полиции не затмевают потребность в ее дальнейшем реформировании, доведении работы до уровня коллег из ведущих стран мира, совершенствовании механизмов деятельности, формировании уважения и доверия человека и гражданина.
Кадры в свои ряды полиция выбирает из народа, служит народу и защищает народ", - говорится в поздравлении.
"В этот праздничный день желаю вам, уважаемые стражи правопорядка, крепкого здоровья, настойчивости и решительности в нелегкой и опасной службе, семейного уюта и спокойных будней. Слава Украине!" - добавил глава государства.
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А теперь потребуй, чтобы работали!
https://www.5.ua/ru/ukrayna/zelenskyi-otmenyl-uholovnuiu-otvetstvennost-za-vozhdenye-avtomobylia-v-netrezvom-sostoianyy-218571.html Зеленский отменил уголовную ответственность
https://www.5.ua/ru/ukrayna/zelenskyi-otmenyl-uholovnuiu-otvetstvennost-za-vozhdenye-avtomobylia-v-netrezvom-sostoianyy-218571.html
ЗА ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ
03.07.2020
https://www.5.ua/ru/ukrayna/zelenskyi-otmenyl-uholovnuiu-otvetstvennost-za-vozhdenye-avtomobylia-v-netrezvom-sostoianyy-218571.html ..
Демонстрирует приоритеты верховный главком 😎.
Сомневаюсь.
Не дождусь.
https://censor.net/news/3206049/massovaya_draka_so_strelboyi_sluchilas_utrom_v_tsentre_kieva_video
Полиция не вмешивалась.
Наверно именно так должна действовать современная и эффективная структура.
Понятно что он это свое обращение и в глаза не видел. Но нужно же начинать когда-то интересоваться если уж стал президентом.
Які гвалтують у відділку???
Які бь'ють протестуючих шахтарів???
Це ******* поліція???
Раз бубочка сказав, то мабуть тре вірити...
Крысы РАБссиянские..вперед на Отсос у КГБиста...
Андрей Панин правит РАБссией,актер Зеленский в Украине....осталось в Белоруси избрать крысадентом Максима Галкина... Шуты всего мира объединяйтесь...ПРОЛЕТАЙрят сраный...
80% каких-то отморозков-наркоманов, половина читать-считать не умеют, дрескод не соблюдают - одни ходят в татуировках как зеки, другие как террористы с муджахедовкими бородками ... И никто из них даже не знает о существовании закона о национальной полиции.
И самое обидное, что эта армия дармоедов нихрена полезного для государства не делает и сидит на шее налогоплательщиков.