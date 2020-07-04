Во Львове впервые провели пересадку сердца

В городской клинической больнице скорой медицинской помощи Львова впервые провели операцию по пересадке сердца.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета, передает Цензор.НЕТ.

"В городской клинической больнице скорой помощи впервые провели трансплантацию сердца. Это первая такая операция во Львове", – указано в сообщении городского совета.

По данным пресс-службы, донором стал 58-летний житель Львова, получивший несовместимые с жизнью травмы в результате падения с высоты.

"Сердце получил 57-летний житель Коростеня, у которого 5 лет назад был инфаркт. Его сердце утратило упругость и не могло качать кровь", - отметил главный врач больницы скорой помощи Олег Самчук.

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