Во Львове впервые провели пересадку сердца
В городской клинической больнице скорой медицинской помощи Львова впервые провели операцию по пересадке сердца.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета, передает Цензор.НЕТ.
"В городской клинической больнице скорой помощи впервые провели трансплантацию сердца. Это первая такая операция во Львове", – указано в сообщении городского совета.
По данным пресс-службы, донором стал 58-летний житель Львова, получивший несовместимые с жизнью травмы в результате падения с высоты.
"Сердце получил 57-летний житель Коростеня, у которого 5 лет назад был инфаркт. Его сердце утратило упругость и не могло качать кровь", - отметил главный врач больницы скорой помощи Олег Самчук.
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