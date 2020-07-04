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Во Львове впервые провели пересадку сердца

Во Львове впервые провели пересадку сердца

В городской клинической больнице скорой медицинской помощи Львова впервые провели операцию по пересадке сердца.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета, передает Цензор.НЕТ.

"В городской клинической больнице скорой помощи впервые провели трансплантацию сердца. Это первая такая операция во Львове", – указано в сообщении городского совета.

По данным пресс-службы, донором стал 58-летний житель Львова, получивший несовместимые с жизнью травмы в результате падения с высоты.

"Сердце получил 57-летний житель Коростеня, у которого 5 лет назад был инфаркт. Его сердце утратило упругость и не могло качать кровь", - отметил главный врач больницы скорой помощи Олег Самчук.

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Топ комментарии
+8
Зебилы- можете уже становиться в очередь на пересадку мозгов. Во Львове вам их правильные пересадят- даже не сомневайтесь. А кому не хватит пересадить- вправят.
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04.07.2020 11:25
+5
Кому не хватит - удалят. Хуже не будет.
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04.07.2020 12:39
+1
Три роки тому товаришу пересалили почку від мами. Горлопаниои на весь світ про саму операцію. Товариша через чотири дні поховали, Царство йому Небесне.
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04.07.2020 11:25
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Зебилы- можете уже становиться в очередь на пересадку мозгов. Во Львове вам их правильные пересадят- даже не сомневайтесь. А кому не хватит пересадить- вправят.
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04.07.2020 11:25 Ответить
Кому не хватит - удалят. Хуже не будет.
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04.07.2020 12:39 Ответить
А какая разница?
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04.07.2020 12:52 Ответить
Три роки тому товаришу пересалили почку від мами. Горлопаниои на весь світ про саму операцію. Товариша через чотири дні поховали, Царство йому Небесне.
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04.07.2020 11:25 Ответить
В Польщі за рік проводять більше 80!!! пересадок серця і 90% пацієнтів повертаються до нормального життя. Враховуючи стан нашої медицини львівських медиків можна поздоровити з такою подією!
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04.07.2020 11:26 Ответить
Врачи мрази.
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04.07.2020 11:35 Ответить
не к добру, все эти игры с Богом в прятки!!!
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04.07.2020 11:38 Ответить
Из свиньи в духовку.
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04.07.2020 11:42 Ответить
В одного жизнь отобрали что бы другому спасти ...
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04.07.2020 13:19 Ответить
Рекламная акция. Бьюсь об заклад, постоянных пересадок не будет. Пока не введут презумпцию согласия,это когда в случае смерти мозга пострадавшего например в дтп, органы забирают без согласия, если человек не хочет чтобы у него забрали органы он пишет заявление и в случае смерти мозга органы у него не забирают трансплантология в нашей стране будет в глубокой ж....пе. Плюс транспланалогией занимается ограниченное число хирургов. Их можно прересчитать по пальцам. Это монополия. Просто так в этот пул с улицы попасть нереально Они не допустят, что бы у них отбирали их доходы.
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04.07.2020 14:43 Ответить
красаучеги могете 5 баллов-це не лампочки в кручивать у патрон на работе...
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04.07.2020 20:00 Ответить
 
 