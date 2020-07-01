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Новости Коронавирус и карантин
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Завотделением поликлиники в Черкассах Олег Гайда умер от COVID-19

Завотделением поликлиники в Черкассах Олег Гайда умер от COVID-19

Заведующий хирургическим отделением поликлиники Олег Гайда скончала от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. Ранее во Львове от COVID-19 умер его брат, начальник военного госпиталя Иван Гайда.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Черкасской ОГА.

Олег Гайда заведовал хирургическим отделением филиала №2 КНП "Консультативно-диагностической поликлиники".

"Олег Михайлович был госпитализирован в Черкасскую областную больницу с диагнозом "коронавирус", 30 июня из-за осложнения от болезни он умер", - сказано в сообщении.

Напомним, 18 июня от осложнений, вызванных коронавирусом, умер старший брат Олега Гайды, начальник львовского военного госпиталя Иван Гайда. Ему было 59 лет.

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Завотделением поликлиники в Черкассах Олег Гайда умер от COVID-19 01

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Завотделением поликлиники в Черкассах Олег Гайда умер от COVID-19 - Цензор.НЕТ 8343
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01.07.2020 18:10 Ответить
Завотделением поликлиники в Черкассах Олег Гайда умер от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2590
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01.07.2020 18:15 Ответить
RIP...
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01.07.2020 18:16 Ответить
Здуріти можна. Два брати ...Вічна пам'ять.
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01.07.2020 18:41 Ответить
Співчуття рідним.
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01.07.2020 18:43 Ответить
Жах.... Бідні батьки.... якщо ще живі
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01.07.2020 20:04 Ответить
Лена делает новые сиськи .
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01.07.2020 20:49 Ответить
 
 