Завотделением поликлиники в Черкассах Олег Гайда умер от COVID-19

Заведующий хирургическим отделением поликлиники Олег Гайда скончала от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. Ранее во Львове от COVID-19 умер его брат, начальник военного госпиталя Иван Гайда.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Черкасской ОГА.

Олег Гайда заведовал хирургическим отделением филиала №2 КНП "Консультативно-диагностической поликлиники".

"Олег Михайлович был госпитализирован в Черкасскую областную больницу с диагнозом "коронавирус", 30 июня из-за осложнения от болезни он умер", - сказано в сообщении.

Напомним, 18 июня от осложнений, вызванных коронавирусом, умер старший брат Олега Гайды, начальник львовского военного госпиталя Иван Гайда. Ему было 59 лет.

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