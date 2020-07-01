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Заввідділенням поліклініки в Черкасах Олег Гайда помер від COVID-19
Завідувач хірургічним відділенням поліклініки Олег Гайда помер від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою. Раніше у Львові від COVID-19 помер його брат, начальник військового госпіталю Іван Гайда.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Черкаської ОДА.
Олег Гайда завідував хірургічним відділенням філії №2 КНП "Консультативно-діагностичної поліклініки".
"Олег Михайлович був госпіталізований у Черкаську обласну лікарню з діагнозом "коронавірус", 30 червня через ускладнення від хвороби він помер", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 18 червня від ускладнень, викликаних коронавірусом, помер старший брат Олега Гайди, начальник львівського військового госпіталю Іван Гайда. Йому було 59 років.
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