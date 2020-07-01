Заввідділенням поліклініки в Черкасах Олег Гайда помер від COVID-19

Завідувач хірургічним відділенням поліклініки Олег Гайда помер від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою. Раніше у Львові від COVID-19 помер його брат, начальник військового госпіталю Іван Гайда.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Черкаської ОДА.

Олег Гайда завідував хірургічним відділенням філії №2 КНП "Консультативно-діагностичної поліклініки".

"Олег Михайлович був госпіталізований у Черкаську обласну лікарню з діагнозом "коронавірус", 30 червня через ускладнення від хвороби він помер", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 18 червня від ускладнень, викликаних коронавірусом, помер старший брат Олега Гайди, начальник львівського військового госпіталю Іван Гайда. Йому було 59 років.

Читайте також: За добу на коронавірус захворіли 32 дитини і 44 медики, загалом 3270 дітей і 6765 медпрацівників, - Степанов