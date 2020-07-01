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Новини Коронавірус і карантин
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Заввідділенням поліклініки в Черкасах Олег Гайда помер від COVID-19

Заввідділенням поліклініки в Черкасах Олег Гайда помер від COVID-19

Завідувач хірургічним відділенням поліклініки Олег Гайда помер від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою. Раніше у Львові від COVID-19 помер його брат, начальник військового госпіталю Іван Гайда.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Черкаської ОДА.

Олег Гайда завідував хірургічним відділенням філії №2 КНП "Консультативно-діагностичної поліклініки".

"Олег Михайлович був госпіталізований у Черкаську обласну лікарню з діагнозом "коронавірус", 30 червня через ускладнення від хвороби він помер", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 18 червня від ускладнень, викликаних коронавірусом, помер старший брат Олега Гайди, начальник львівського військового госпіталю Іван Гайда. Йому було 59 років.

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Заввідділенням поліклініки в Черкасах Олег Гайда помер від COVID-19 01

Автор: 

карантин (18172) смерть (6756) Черкаси (552) лікарі (1288) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Лікарі зараз як на фронті.
Завотделением поликлиники в Черкассах Олег Гайда умер от COVID-19 - Цензор.НЕТ 8343
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01.07.2020 18:10 Відповісти
Завотделением поликлиники в Черкассах Олег Гайда умер от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2590
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01.07.2020 18:15 Відповісти
RIP...
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01.07.2020 18:16 Відповісти
Здуріти можна. Два брати ...Вічна пам'ять.
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01.07.2020 18:41 Відповісти
Співчуття рідним.
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01.07.2020 18:43 Відповісти
Жах.... Бідні батьки.... якщо ще живі
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01.07.2020 20:04 Відповісти
Лена делает новые сиськи .
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01.07.2020 20:49 Відповісти
 
 