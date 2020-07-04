У Львові вперше провели пересадку серця
У міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова вперше провели операцію з пересадки серця.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради, передає Цензор.НЕТ.
"У міській клінічній лікарні швидкої допомоги вперше провели трансплантацію серця. Це перша така операція у Львові", - зазначено в повідомленні міської ради.
За даними пресслужби, донором став 58-річний житель Львова, який отримав несумісні з життям травми унаслідок падіння з висоти.
"Серце отримав 57-річний житель Коростеня, у якого 5 років тому стався інфаркт. Його серце втратило пружність і не могло качати кров", - зазначив головний лікар лікарні швидкої допомоги Олег Самчук.
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