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Турция будет выдавать украинцам краткосрочные туристические виды на жительство

Турция будет выдавать украинцам краткосрочные туристические виды на жительство

Турция включила Украину в список стран, граждане которых могут получить краткосрочные туристические виды на жительство.

Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Турецкая сторона также проинформировала о включении Украины в список стран, граждане которых имеют право на получение краткосрочных туристических видов на жительство", - сказано в сообщении.

Кроме того, Анкара готова упростить визовые требования для украинцев, которые проходят в Турции лечение.

Также на Цензор.НЕТ: Украина и Турция могут подписать соглашение о свободной торговле уже в этом году, - Кулеба

Кулеба отметил усилия турецкой стороны по обеспечению безопасности иностранных туристов после начала туристического сезона. Он отметил необходимость неукоснительно соблюдать введенные в Турции высокие требования к гостиницам, которые будут принимать иностранных гостей, в частности, посетителей из Украины.

Автор: 

туризм (1543) Турция (3379) Чавушоглу Мевлют (124) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+5
Ну вот. Сначала Польша а теперь и Турция станет пристанищем для украинцев. И ето еще власти РАБ-тарифы на електроенергию не ввели. ***** даже не нужно воевать. Просто подождет когда все украинцы выедут сами из Украины. Бандиты у власти 30 лет етого и добивались, и таким образом работали на кремль.
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04.07.2020 11:56
+3
Це ж туристичні візи, для відпочинку, що ти верзеш?
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04.07.2020 12:16
+3
Таке вже було в нашій історііі...Українці через недолугість і продажність власного уряду,через насильницьку москалізацію і закріпачення тікали на турецьку територію,якою було тоді гирло Дунаю і чудово жили там.поки не ставали турками,болгарами чи іншими асимілянтами..."Українець за Дунаєм" - чудова опера...
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04.07.2020 12:27
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Да невезуха, лето сезон отдыха а Дмитрий без семьи на 1 день полетел в Турцию, и моря наверное не видел?
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04.07.2020 11:52 Ответить
Ну вот. Сначала Польша а теперь и Турция станет пристанищем для украинцев. И ето еще власти РАБ-тарифы на електроенергию не ввели. ***** даже не нужно воевать. Просто подождет когда все украинцы выедут сами из Украины. Бандиты у власти 30 лет етого и добивались, и таким образом работали на кремль.
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04.07.2020 11:56 Ответить
Це ж туристичні візи, для відпочинку, що ти верзеш?
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04.07.2020 12:16 Ответить
Посвідка на проживання це не туристична віза, не плутайте. Це перший крок до отримання громадянства
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04.07.2020 12:54 Ответить
Ето ты что верзешь? Читать не умеешь? К тому же я уже знаю лично несколько людей, которые давно ждали такого закона чтобы купить недвижимость в Турции и жить и отдыхать там по крайней мере 5-6 месяцев в году.
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04.07.2020 12:55 Ответить
Владельцам недвижимости выдают другой тип ВНЖ, он доступен сейчас украинцам. Туристический ВНЖ украинцам отменили недавно. Из стран бывшего СССР только евросоюзовским и россиянам оставили туристический ВНЖ.
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04.07.2020 17:15 Ответить
Запасных аэродромов всё больше.
И это - здорово!
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04.07.2020 11:58 Ответить
Яких "запасных аэродромов"? І що в цьому хорошого?
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04.07.2020 12:30 Ответить
Вам есть куда валить.
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04.07.2020 12:45 Ответить
Мені нікуди не потрібно тікати, на відміну від вас. А вам варто валить з України, Сирії, Грузії, Лівії.
Так загидили свій фікальний запоребрик, що самі смороду не витримуєте?
Зеленський протягує подвійне громадянство, щоб ви українську землю скупили, та Україну заселили.
Та хрін вам, лаптеногі, і вашому "обнульонному собирателю земель" фуйлу, з його містечковими посіпаками (холуями).
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04.07.2020 13:00 Ответить
Время покажет.
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04.07.2020 13:38 Ответить
Що він вам, кацарилим, ще повиннен показати?
Ви куди не припретесь, обгидете, і далі претесь. Вас пустять в дім, ви норовите встановити свої порядки і віджати. Час вже показав, що кацап, це погань, яка не зданта ні на що, окрім, як красти і нищити.
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04.07.2020 13:45 Ответить
Я не пойму, почему ты меня всё время кацапом обзываешь?
Это - твоя основная ошибка.
Я - украинец.
Поэтому, всё, что ты пишешь, бред и нытьё озлобленного неудачника.
Удачи, неудачник.
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04.07.2020 13:58 Ответить
Чи кацап, чи колаборант.
Українець не поділяє поглядів загарбників.
Твоя головна помилка, це невміння думати.
Чайка- іменник жіночого роду
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04.07.2020 15:53 Ответить
Таке вже було в нашій історііі...Українці через недолугість і продажність власного уряду,через насильницьку москалізацію і закріпачення тікали на турецьку територію,якою було тоді гирло Дунаю і чудово жили там.поки не ставали турками,болгарами чи іншими асимілянтами..."Українець за Дунаєм" - чудова опера...
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04.07.2020 12:27 Ответить
Турция давно безвизовая для украинцев, но туристический ВНЖ в отличие от просто безвиза позволяет жить там целый год, хоть безвылазно. Право на работу он не дает, нужно получать отдельно разрешение на работу. Если поймают на нелегальном трудоустройстве, аннулируют ВНЖ и депортируют.
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04.07.2020 17:18 Ответить
дайте две--даже спину брить не буду -сойду за квази итальяшку в квадрате
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04.07.2020 19:59 Ответить
 
 