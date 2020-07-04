Турция будет выдавать украинцам краткосрочные туристические виды на жительство

Турция включила Украину в список стран, граждане которых могут получить краткосрочные туристические виды на жительство.

Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Турецкая сторона также проинформировала о включении Украины в список стран, граждане которых имеют право на получение краткосрочных туристических видов на жительство", - сказано в сообщении.

Кроме того, Анкара готова упростить визовые требования для украинцев, которые проходят в Турции лечение.

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Кулеба отметил усилия турецкой стороны по обеспечению безопасности иностранных туристов после начала туристического сезона. Он отметил необходимость неукоснительно соблюдать введенные в Турции высокие требования к гостиницам, которые будут принимать иностранных гостей, в частности, посетителей из Украины.