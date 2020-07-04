Турция будет выдавать украинцам краткосрочные туристические виды на жительство
Турция включила Украину в список стран, граждане которых могут получить краткосрочные туристические виды на жительство.
Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Турецкая сторона также проинформировала о включении Украины в список стран, граждане которых имеют право на получение краткосрочных туристических видов на жительство", - сказано в сообщении.
Кроме того, Анкара готова упростить визовые требования для украинцев, которые проходят в Турции лечение.
Также на Цензор.НЕТ: Украина и Турция могут подписать соглашение о свободной торговле уже в этом году, - Кулеба
Кулеба отметил усилия турецкой стороны по обеспечению безопасности иностранных туристов после начала туристического сезона. Он отметил необходимость неукоснительно соблюдать введенные в Турции высокие требования к гостиницам, которые будут принимать иностранных гостей, в частности, посетителей из Украины.
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Так загидили свій фікальний запоребрик, що самі смороду не витримуєте?
Зеленський протягує подвійне громадянство, щоб ви українську землю скупили, та Україну заселили.
Та хрін вам, лаптеногі, і вашому "обнульонному собирателю земель" фуйлу, з його містечковими посіпаками (холуями).
Ви куди не припретесь, обгидете, і далі претесь. Вас пустять в дім, ви норовите встановити свої порядки і віджати. Час вже показав, що кацап, це погань, яка не зданта ні на що, окрім, як красти і нищити.
Это - твоя основная ошибка.
Я - украинец.
Поэтому, всё, что ты пишешь, бред и нытьё озлобленного неудачника.
Удачи, неудачник.
Українець не поділяє поглядів загарбників.
Твоя головна помилка, це невміння думати.
Чайка- іменник жіночого роду