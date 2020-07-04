Туреччина видаватиме українцям короткострокові туристичні посвідки на проживання
Туреччина внесла Україну до списку країн, громадяни яких можуть отримати короткострокові туристичні посвідки на проживання.
Про це міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив на зустрічі з главою МЗС України Дмитром Кулебою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.
"Турецька сторона також поінформувала про внесення України до списку країн, громадяни яких мають право на отримання короткострокових туристичних посвідок на проживання", - сказано в повідомленні.
Крім того, Анкара готова спростити візові вимоги для українців, які в Туреччині лікуються.
Кулеба вказав на зусилля турецької сторони щодо гарантування безпеки іноземних туристів після початку туристичного сезону. Він наголосив на необхідності неухильно дотримуватися запроваджених у Туреччині високих вимог до готелів, які прийматимуть іноземних гостей, зокрема, відвідувачів з України.
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Так загидили свій фікальний запоребрик, що самі смороду не витримуєте?
Зеленський протягує подвійне громадянство, щоб ви українську землю скупили, та Україну заселили.
Та хрін вам, лаптеногі, і вашому "обнульонному собирателю земель" фуйлу, з його містечковими посіпаками (холуями).
Ви куди не припретесь, обгидете, і далі претесь. Вас пустять в дім, ви норовите встановити свої порядки і віджати. Час вже показав, що кацап, це погань, яка не зданта ні на що, окрім, як красти і нищити.
Это - твоя основная ошибка.
Я - украинец.
Поэтому, всё, что ты пишешь, бред и нытьё озлобленного неудачника.
Удачи, неудачник.
Українець не поділяє поглядів загарбників.
Твоя головна помилка, це невміння думати.
Чайка- іменник жіночого роду