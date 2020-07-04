Туреччина видаватиме українцям короткострокові туристичні посвідки на проживання

Туреччина внесла Україну до списку країн, громадяни яких можуть отримати короткострокові туристичні посвідки на проживання.

Про це міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив на зустрічі з главою МЗС України Дмитром Кулебою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Турецька сторона також поінформувала про внесення України до списку країн, громадяни яких мають право на отримання короткострокових туристичних посвідок на проживання", - сказано в повідомленні.

Крім того, Анкара готова спростити візові вимоги для українців, які в Туреччині лікуються.

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Кулеба вказав на зусилля турецької сторони щодо гарантування безпеки іноземних туристів після початку туристичного сезону. Він наголосив на необхідності неухильно дотримуватися запроваджених у Туреччині високих вимог до готелів, які прийматимуть іноземних гостей, зокрема, відвідувачів з України.