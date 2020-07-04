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Туреччина видаватиме українцям короткострокові туристичні посвідки на проживання

Туреччина видаватиме українцям короткострокові туристичні посвідки на проживання

Туреччина внесла Україну до списку країн, громадяни яких можуть отримати короткострокові туристичні посвідки на проживання.

Про це міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив на зустрічі з главою МЗС України Дмитром Кулебою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Турецька сторона також поінформувала про внесення України до списку країн, громадяни яких мають право на отримання короткострокових туристичних посвідок на проживання", - сказано в повідомленні.

Крім того, Анкара готова спростити візові вимоги для українців, які в Туреччині лікуються.

Читайте також: Україна і Туреччина можуть підписати угоду про вільну торгівлю вже цього року, - Кулеба

Кулеба вказав на зусилля турецької сторони щодо гарантування безпеки іноземних туристів після початку туристичного сезону. Він наголосив на необхідності неухильно дотримуватися запроваджених у Туреччині високих вимог до готелів, які прийматимуть іноземних гостей, зокрема, відвідувачів з України.

Автор: 

туризм (1563) Туреччина (3502) Чавушоглу Мевлют (126) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+5
Ну вот. Сначала Польша а теперь и Турция станет пристанищем для украинцев. И ето еще власти РАБ-тарифы на електроенергию не ввели. ***** даже не нужно воевать. Просто подождет когда все украинцы выедут сами из Украины. Бандиты у власти 30 лет етого и добивались, и таким образом работали на кремль.
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04.07.2020 11:56
+3
Це ж туристичні візи, для відпочинку, що ти верзеш?
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04.07.2020 12:16
+3
Таке вже було в нашій історііі...Українці через недолугість і продажність власного уряду,через насильницьку москалізацію і закріпачення тікали на турецьку територію,якою було тоді гирло Дунаю і чудово жили там.поки не ставали турками,болгарами чи іншими асимілянтами..."Українець за Дунаєм" - чудова опера...
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04.07.2020 12:27
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Да невезуха, лето сезон отдыха а Дмитрий без семьи на 1 день полетел в Турцию, и моря наверное не видел?
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04.07.2020 11:52 Відповісти
Ну вот. Сначала Польша а теперь и Турция станет пристанищем для украинцев. И ето еще власти РАБ-тарифы на електроенергию не ввели. ***** даже не нужно воевать. Просто подождет когда все украинцы выедут сами из Украины. Бандиты у власти 30 лет етого и добивались, и таким образом работали на кремль.
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04.07.2020 11:56 Відповісти
Це ж туристичні візи, для відпочинку, що ти верзеш?
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04.07.2020 12:16 Відповісти
Посвідка на проживання це не туристична віза, не плутайте. Це перший крок до отримання громадянства
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04.07.2020 12:54 Відповісти
Ето ты что верзешь? Читать не умеешь? К тому же я уже знаю лично несколько людей, которые давно ждали такого закона чтобы купить недвижимость в Турции и жить и отдыхать там по крайней мере 5-6 месяцев в году.
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04.07.2020 12:55 Відповісти
Владельцам недвижимости выдают другой тип ВНЖ, он доступен сейчас украинцам. Туристический ВНЖ украинцам отменили недавно. Из стран бывшего СССР только евросоюзовским и россиянам оставили туристический ВНЖ.
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04.07.2020 17:15 Відповісти
Запасных аэродромов всё больше.
И это - здорово!
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04.07.2020 11:58 Відповісти
Яких "запасных аэродромов"? І що в цьому хорошого?
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04.07.2020 12:30 Відповісти
Вам есть куда валить.
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04.07.2020 12:45 Відповісти
Мені нікуди не потрібно тікати, на відміну від вас. А вам варто валить з України, Сирії, Грузії, Лівії.
Так загидили свій фікальний запоребрик, що самі смороду не витримуєте?
Зеленський протягує подвійне громадянство, щоб ви українську землю скупили, та Україну заселили.
Та хрін вам, лаптеногі, і вашому "обнульонному собирателю земель" фуйлу, з його містечковими посіпаками (холуями).
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04.07.2020 13:00 Відповісти
Время покажет.
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04.07.2020 13:38 Відповісти
Що він вам, кацарилим, ще повиннен показати?
Ви куди не припретесь, обгидете, і далі претесь. Вас пустять в дім, ви норовите встановити свої порядки і віджати. Час вже показав, що кацап, це погань, яка не зданта ні на що, окрім, як красти і нищити.
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04.07.2020 13:45 Відповісти
Я не пойму, почему ты меня всё время кацапом обзываешь?
Это - твоя основная ошибка.
Я - украинец.
Поэтому, всё, что ты пишешь, бред и нытьё озлобленного неудачника.
Удачи, неудачник.
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04.07.2020 13:58 Відповісти
Чи кацап, чи колаборант.
Українець не поділяє поглядів загарбників.
Твоя головна помилка, це невміння думати.
Чайка- іменник жіночого роду
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04.07.2020 15:53 Відповісти
Таке вже було в нашій історііі...Українці через недолугість і продажність власного уряду,через насильницьку москалізацію і закріпачення тікали на турецьку територію,якою було тоді гирло Дунаю і чудово жили там.поки не ставали турками,болгарами чи іншими асимілянтами..."Українець за Дунаєм" - чудова опера...
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04.07.2020 12:27 Відповісти
Турция давно безвизовая для украинцев, но туристический ВНЖ в отличие от просто безвиза позволяет жить там целый год, хоть безвылазно. Право на работу он не дает, нужно получать отдельно разрешение на работу. Если поймают на нелегальном трудоустройстве, аннулируют ВНЖ и депортируют.
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04.07.2020 17:18 Відповісти
дайте две--даже спину брить не буду -сойду за квази итальяшку в квадрате
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04.07.2020 19:59 Відповісти
 
 