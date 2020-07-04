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САП расследует открытие Герусом импорта электроэнергии из России, - Москаль. ДОКУМЕНТ

САП расследует открытие Герусом импорта электроэнергии из России, - Москаль. ДОКУМЕНТ

Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по злоупотреблениям на рынке электроэнергии, коррупционным схемам в энергоотрасли и открытию импорта электроэнергии из России.

Об этом сообщил бывший глава Луганской областной военно-гражданской администрации и экс-председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Из всех правоохранительных органов, куда я обращался, честной оказалась Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), прокуроры которой зарегистрировали уголовное производство против отдельных должностных лиц НКРЭКУ и других "товарищей", - написал Москаль.

По его словам САП инкриминирует подозреваемым организацию схемы по продаже электроэнергии государственным компаниям с выкачиванием в собственные карманы 252 млн грн, поставки электроэнергии из РФ и Беларуси (сумму убытков для государства еще нужно установить), а также продажу электроэнергии "Укрзализныци" через трех посредников (убытки для государства около 150 млн грн.).

САП расследует открытие Герусом импорта электроэнергии из России, - Москаль 01

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Напомним, импорт электроэнергии из России был восстановлен с 1 октября 2019 благодаря "поправке Геруса". Это привело к проблемам в отечественной энергетической и угольной отраслях, в частности ограничению мощностей украинских энергопредприятий, в результате чего энергокомпании и шахты понесли убытки. Ряд политиков расценивают действия Геруса по восстановлению импорта электроэнергии из РФ как преступление против Украины.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал информацию о коррупционной схеме по поставкам электроэнергии "Укрзализныци", на которой ее инициаторы заработали более 300 млн грн. Среди причастных к схеме назывались председатель парламентского комитета по энергетике Андрей Герус, член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко и владелец трейдинговой компании "НЭК" Александр Притыка. Суть схемы заключалась в том, что КП "Киевтеплоэнерго" продавало электроэнергию по цене 1,31 грн кВт-ч коммерческим фирмам и перепродавая ее друг другу поставляли ток "Укрзализныце" по цене 1,69 грн кВт-ч. То есть государство фактически теряло 38 копеек на каждом кВт-ч. Указанная схема действовала в течение первого квартала 2020 года.

Москаль Геннадий (1822) САП (2066) Герус Андрей (184) НКРЭКУ (479)


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Топ комментарии
+24
А де це Саакашвілі, Семенченко-Грішін та Єгорка Соболєв?
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04.07.2020 13:06
+12
Зебіли, ви де? Тримайте вашого мародера та торгівця на крові!
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04.07.2020 13:17
+11
Для кожного єврея---свої особисті вигоди на першому місці, адержава,для них,це територія для заробляння грошей. патріотов в них немає.
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04.07.2020 13:09
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А де це Саакашвілі, Семенченко-Грішін та Єгорка Соболєв?
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04.07.2020 13:06 Ответить
Им SMS с матами от Бе пришла.
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04.07.2020 13:34 Ответить
этого косоглазого надо отдать в рабство Олежке Ляшко,после их первой встрече продажная московская подстилка громко звало ночью "маму"
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04.07.2020 15:33 Ответить
Почему єто чмо герус еще не сидит в сизо по ст 111 ук !!! Твари зеленные правдолюбы где ВЫ
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04.07.2020 13:38 Ответить
транш от бородатой бабушки не зашел, финансирование осталось только на сирожу ктозамовел стерненко
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04.07.2020 13:44 Ответить
на Кормах пристроены...- хлебают...., пока дали порцюху....
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04.07.2020 13:46 Ответить
А ще їх дружбан Параска. Що вже не потрібно блокувати торгівлю з ворогом? Чи сцикотно? Порошенко все дозволяв, а тут можна і по хребту дубиною отримати? Та ще і в тюрму, он дивись патріоти по справі Шеремета без вини сидять, а тут ще і вина якась буде. Де агенти ФСБ кацапи Грішін і Соболєв? Можливо вони не знають, чи свою справу вже зробили?
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04.07.2020 13:56 Ответить
Герус все правильно сделал, ибо нефиг диктовать цену.........
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04.07.2020 13:06 Ответить
Канечно правыльно.
Наши АЭС в задницу, зато покупать електроенергию у параши.
ПРАВЫЛЬНАЙ ДАРОГАЙ ЫДЬОТЕ, ТАВАРИСЧИ!.
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04.07.2020 13:18 Ответить
Фашистам не нужно было вводить рынок электроэнергии, а раз ввели, то не нужно теперь сказки рассказывать.
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04.07.2020 13:26 Ответить
Яка нам нахрін різниця, що у вас запоребриком ввели?
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04.07.2020 13:31 Ответить
Ты имел в виду - рашистам?
Интересно, как можно оправдать уничтожение отечественной енергетики в т.ч. и закупкой електроенергии у агрессора?
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04.07.2020 13:32 Ответить
Просто. war3 - свинособака. Проверено неоднократно.
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04.07.2020 17:14 Ответить
по данному вапросу к Ахметову
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04.07.2020 13:26 Ответить
Схемы герпеса, а вопрос к ахметову?
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04.07.2020 13:29 Ответить
именно к нему.
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04.07.2020 14:16 Ответить
Ты тоже свинособака, как твой друг war3?
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04.07.2020 17:12 Ответить
шо таке свинособака?, якщо war3 спекулянт, то да я теж такий, люблю гуляты по рынку в поисках кращої цены, ибо нех)(уй меня лишать права покупки у того у кого хочу, отрегулируйте процент на рынке и обеспечте доставку ........
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04.07.2020 21:52 Ответить
Ты шо хочешь что бы то, что я произвожу стало не конкурентным на рынке?
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04.07.2020 21:53 Ответить
"наши АЭС" давно не наши.
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04.07.2020 20:07 Ответить
По твоей логике в Украине давно уже ничего нашего (государственного) не осталось.
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04.07.2020 20:10 Ответить
а что осталось?
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04.07.2020 20:14 Ответить
Все осталось. Все находится на территории Украины и платит налоги в бюджет Украины. И чем больше обороты такого предприятия, тем больше налогов оно заплатит в бюджет. Чем больше на таком предприятии работает сотрудников и чем больше у них зарплата, тем больше они заплатят налогов с зарплаты. И не нужно тут сейчас разводить базар о том, что никто налогов не платит, а что заплатят - сп...дят. Это уже проблема бубочки с его зеленокожей командой заставить предприятия, работающе на территории Украины выполнять налоговое законодательство Украины, и пресечь разворовывание бюджета.
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04.07.2020 20:40 Ответить
Це вже не торгівля на крові, а "мудрое решение"? Швиденько ви кацапам Україну продали. Чи ви за "адиннарот"?
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04.07.2020 13:29 Ответить
Для кожного єврея---свої особисті вигоди на першому місці, адержава,для них,це територія для заробляння грошей. патріотов в них немає.
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04.07.2020 13:09 Ответить
Ахметов не еврей.
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04.07.2020 13:10 Ответить
зато Херус еврей
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04.07.2020 13:15 Ответить
а Герус причем? он рубанул цену монополисту
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04.07.2020 13:25 Ответить
он НЕ рубанул, а НАКРУТИЛ цену, принеся убытки Украине и потребителям.. или лахта статью не осилило?
САП инкриминирует подозреваемым организацию схемы по продаже электроэнергии государственным компаниям с выкачиванием в собственные карманы 252 млн грн, поставки электроэнергии из РФ и Беларуси (сумму убытков для государства еще нужно установить), а также продажу электроэнергии "Укрзализныци" через трех посредников (убытки для государства около 150 млн грн.).

Суть схемы заключалась в том, что КП "Киевтеплоэнерго" продавало электроэнергию по цене 1,31 грн кВт-ч коммерческим фирмам и перепродавая ее друг другу поставляли ток "Укрзализныце" по цене 1,69 грн кВт-ч. То есть государство фактически теряло 38 копеек на каждом кВт-ч. Указанная схема действовала в течение первого квартала 2020 года.
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04.07.2020 13:40 Ответить
какой паэт? про каких заек?
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04.07.2020 14:16 Ответить
Впевнені? Він блондинистий татарин.
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04.07.2020 13:48 Ответить
О, старый пердун вылез, давно не было!!!
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04.07.2020 13:13 Ответить
больше восклицалов, свинособакен, тебе это очень поможет
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04.07.2020 13:16 Ответить
Типичный зелебобский высер.
Игнорируем напрочь тему новости, какая бы она не была (ранее неоднократно говорилось о том, что схемы герпеса гробят енергетику), и обсираем как можем того, кто выдал новость.
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04.07.2020 13:16 Ответить
о том, что кто то где то нас грабит, цензор уже упорно 3,14дит лет так десять. А грабить нас начали ещё начиная с купонов!!

Каждый день по новостям по сути предсказуем.
Петька кричит, что бы спасал его народ
Зелёные энергетики, о том, что их ********** государство
Открытые гомосеки (Европа) грозит пальцем и мстёй за Петю
Скрытые 3,14торасы (козлопетеки РФ) требуют воду и педростатус Ново*тсосии

Лугандон и Думбаве чмырит местных жителей
Лука отрицает ящур и бесперебойно лопочет о заговоре со всех сторон.
А вот когда такие люди как Москаль, Фарион Тягнибок Симоненко итд выползают, значит что то удумано
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04.07.2020 13:40 Ответить
Не дайте Хересу сбежать. 20 лет за измену Родине!
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04.07.2020 13:14 Ответить
Зачем ему бежать пока Коломойский рулит страной через ЗЕбуратину?
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04.07.2020 13:17 Ответить
Родине изменяют те, кто продает электроэнергию в Европу, непрерывно повышая тарифы населению Украины.
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04.07.2020 20:10 Ответить
Зебіли, ви де? Тримайте вашого мародера та торгівця на крові!
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04.07.2020 13:17 Ответить
САП расследует / Суд зобов'язав НАБУ і СБУ порушити кримінальну справу проти Геруса за можливу державну зраду ./ Герус отримав 400 тисяч доларів за поправку про імпорт електроенергії з Росії. - Скороход/ По мнению председателя профсоюза горняков Волынца, Герус уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии разрушили отечественный энергетический комплекс/САП, НАБУ,СБУ танцует Коломойский и поэтому 03.07.20 Герус предложил (передал приказ Коломойского) Раде возобновить импорт электроэнергии из России
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04.07.2020 13:20 Ответить
Ну я ж сразу написал когда гривна укрепилась и никто не понимал почему, что это всего лишь следствие угрозы борьбы с коррупцией, то бишь часть ккоррупционных схем попэрэдныка закрылась от страху - доллар начал меньше выводится в афшоры и его появился излишек в Украине. И если гривна снова вернётся на шоколадные позиции - значит зе-команда села на новые-старые коррупционные схемы. И гривна таки вернулась на коррупционный шоколадный уровень. А вы кричите - зе посадит порошенко! Да за, что же? За коррупционные схемы? Так они уже не его - они теперь ихние.
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04.07.2020 13:20 Ответить
САП расследует открытие Герусом импорта электроэнергии из России, - Москаль - Цензор.НЕТ 2220
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04.07.2020 13:26 Ответить
До чого тут Герус якийсь? До чого збитки державі?
Головне - посадити Порошенка.
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04.07.2020 13:30 Ответить
Это уже бизнес на крови или ещё нет??
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04.07.2020 13:33 Ответить
Торгівля з Казластаном,це зрада,а зрадників треба вішати.
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04.07.2020 13:56 Ответить
СБУ должна этим заниматься. Предательство и измена родине - на лицо.
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04.07.2020 14:16 Ответить
Згоден з Вами. Але треба починати з баканова,да і президент весь в лайні.
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04.07.2020 14:53 Ответить
Таким образом мы видим, что НКРЭКУ это есть инструмент формирования сложившихся организованных межотраслевых преступных группировок.
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04.07.2020 16:19 Ответить
Украина вырабатывает огромное количество электроэнергии. Куда он девается? Почему население Украины должно платить за нее втридорога?
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04.07.2020 20:13 Ответить
 
 