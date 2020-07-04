САП розслідує відкриття Герусом імпорту електроенергії із Росії, - Москаль. ДОКУМЕНТ
Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо зловживань на ринку електроенергії, корупційних схем в енергогалузі та відкриття імпорту електроенергії з Росії.
Про це повідомив колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та ексголова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"З усіх правоохоронних органів, куди я звертався, найчеснішою виявилася Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), прокурори якої зареєстрували кримінальне провадження щодо окремих посадових осіб НКРЕКП та інших "товаришів", - написав Москаль.
За його словами, САП інкримінує підозрюваним організацію схеми з продажу електроенергії державним компаніям із викачуванням у власні кишені 252 млн грн, постачання електроенергії з РФ та Білорусі (розмір збитків для держави ще потрібно встановити), а також продаж електроенергії "Укрзалізниці" через трьох посередників (збитки для держави - близько 150 млн грн.).
Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії було відновлено з 1 жовтня 2019 року завдяки "поправці Геруса". Це призвело до проблем у вітчизняній енергетичній і вугільній галузях, зокрема обмеження потужностей українських енергопідприємств, внаслідок чого енергокомпанії і шахти зазнали збитків. Низка політиків розцінюють дії Геруса щодо відновлення імпорту електроенергії з РФ як злочин проти України.
Раніше народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив інформацію про корупційну схему щодо постачання електроенергії "Укрзалізниці", на якій її ініціатори заробили понад 300 млн грн. Серед причетних до схеми називалися голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус, член НКРЕКП Дмитро Коваленко та власник трейдингової компанії "НЕК" Олександр Притика. Суть схеми полягала в тому, що КП "Київтеплоенерго" продавало електроенергію за ціною 1,31 грн кВт-год комерційним фірмам, які, перепродуючи її одна одній, постачали струм "Укрзалізниці" за ціною 1,69 грн кВт-год., тобто держава фактично втрачала 38 копійок на кожній кіловат-годині. Зазначена схема діяла впродовж першого кварталу 2020 року.
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Наши АЭС в задницу, зато покупать електроенергию у параши.
ПРАВЫЛЬНАЙ ДАРОГАЙ ЫДЬОТЕ, ТАВАРИСЧИ!.
Интересно, как можно оправдать уничтожение отечественной енергетики в т.ч. и закупкой електроенергии у агрессора?
САП инкриминирует подозреваемым организацию схемы по продаже электроэнергии государственным компаниям с выкачиванием в собственные карманы 252 млн грн, поставки электроэнергии из РФ и Беларуси (сумму убытков для государства еще нужно установить), а также продажу электроэнергии "Укрзализныци" через трех посредников (убытки для государства около 150 млн грн.).
Суть схемы заключалась в том, что КП "Киевтеплоэнерго" продавало электроэнергию по цене 1,31 грн кВт-ч коммерческим фирмам и перепродавая ее друг другу поставляли ток "Укрзализныце" по цене 1,69 грн кВт-ч. То есть государство фактически теряло 38 копеек на каждом кВт-ч. Указанная схема действовала в течение первого квартала 2020 года.
Игнорируем напрочь тему новости, какая бы она не была (ранее неоднократно говорилось о том, что схемы герпеса гробят енергетику), и обсираем как можем того, кто выдал новость.
Каждый день по новостям по сути предсказуем.
Петька кричит, что бы спасал его народ
Зелёные энергетики, о том, что их ********** государство
Открытые гомосеки (Европа) грозит пальцем и мстёй за Петю
Скрытые 3,14торасы (козлопетеки РФ) требуют воду и педростатус Ново*тсосии
Лугандон и Думбаве чмырит местных жителей
Лука отрицает ящур и бесперебойно лопочет о заговоре со всех сторон.
А вот когда такие люди как Москаль, Фарион Тягнибок Симоненко итд выползают, значит что то удумано
Головне - посадити Порошенка.