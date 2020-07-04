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САП розслідує відкриття Герусом імпорту електроенергії із Росії, - Москаль. ДОКУМЕНТ

САП розслідує відкриття Герусом імпорту електроенергії із Росії, - Москаль. ДОКУМЕНТ

Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо зловживань на ринку електроенергії, корупційних схем в енергогалузі та відкриття імпорту електроенергії з Росії.

Про це повідомив колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та ексголова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.


"З усіх правоохоронних органів, куди я звертався, найчеснішою виявилася Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), прокурори якої зареєстрували кримінальне провадження щодо окремих посадових осіб НКРЕКП та інших "товаришів", - написав Москаль.

За його словами, САП інкримінує підозрюваним організацію схеми з продажу електроенергії державним компаніям із викачуванням у власні кишені 252 млн грн, постачання електроенергії з РФ та Білорусі (розмір збитків для держави ще потрібно встановити), а також продаж електроенергії "Укрзалізниці" через трьох посередників (збитки для держави -  близько 150 млн грн.).

САП розслідує відкриття Герусом імпорту електроенергії із Росії, - Москаль 01

Читайте також: Герус запропонував Раді відновити імпорт електроенергії з Росії

Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії було відновлено з 1 жовтня 2019 року завдяки "поправці Геруса". Це призвело до проблем у вітчизняній енергетичній і вугільній галузях, зокрема обмеження потужностей українських енергопідприємств, внаслідок чого енергокомпанії і шахти зазнали збитків. Низка політиків розцінюють дії Геруса щодо відновлення імпорту електроенергії з РФ як злочин проти України.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив інформацію про корупційну схему щодо постачання електроенергії "Укрзалізниці", на якій її ініціатори заробили понад 300 млн грн. Серед причетних до схеми називалися голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус, член НКРЕКП Дмитро Коваленко та власник трейдингової компанії "НЕК" Олександр Притика. Суть схеми полягала в тому, що КП "Київтеплоенерго" продавало електроенергію за ціною 1,31 грн кВт-год комерційним фірмам, які, перепродуючи її одна одній, постачали струм "Укрзалізниці" за ціною 1,69 грн кВт-год., тобто держава фактично втрачала 38 копійок на кожній кіловат-годині. Зазначена схема діяла впродовж першого кварталу 2020 року.

Автор: 

Москаль Геннадій (264) Герус Андрій (446) НКРЕКП (1816)


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Топ коментарі
+24
А де це Саакашвілі, Семенченко-Грішін та Єгорка Соболєв?
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04.07.2020 13:06
+12
Зебіли, ви де? Тримайте вашого мародера та торгівця на крові!
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04.07.2020 13:17
+11
Для кожного єврея---свої особисті вигоди на першому місці, адержава,для них,це територія для заробляння грошей. патріотов в них немає.
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04.07.2020 13:09
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А де це Саакашвілі, Семенченко-Грішін та Єгорка Соболєв?
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04.07.2020 13:06 Відповісти
Им SMS с матами от Бе пришла.
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04.07.2020 13:34 Відповісти
этого косоглазого надо отдать в рабство Олежке Ляшко,после их первой встрече продажная московская подстилка громко звало ночью "маму"
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04.07.2020 15:33 Відповісти
Почему єто чмо герус еще не сидит в сизо по ст 111 ук !!! Твари зеленные правдолюбы где ВЫ
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04.07.2020 13:38 Відповісти
транш от бородатой бабушки не зашел, финансирование осталось только на сирожу ктозамовел стерненко
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04.07.2020 13:44 Відповісти
на Кормах пристроены...- хлебают...., пока дали порцюху....
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04.07.2020 13:46 Відповісти
А ще їх дружбан Параска. Що вже не потрібно блокувати торгівлю з ворогом? Чи сцикотно? Порошенко все дозволяв, а тут можна і по хребту дубиною отримати? Та ще і в тюрму, он дивись патріоти по справі Шеремета без вини сидять, а тут ще і вина якась буде. Де агенти ФСБ кацапи Грішін і Соболєв? Можливо вони не знають, чи свою справу вже зробили?
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04.07.2020 13:56 Відповісти
Герус все правильно сделал, ибо нефиг диктовать цену.........
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04.07.2020 13:06 Відповісти
Канечно правыльно.
Наши АЭС в задницу, зато покупать електроенергию у параши.
ПРАВЫЛЬНАЙ ДАРОГАЙ ЫДЬОТЕ, ТАВАРИСЧИ!.
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04.07.2020 13:18 Відповісти
Фашистам не нужно было вводить рынок электроэнергии, а раз ввели, то не нужно теперь сказки рассказывать.
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04.07.2020 13:26 Відповісти
Яка нам нахрін різниця, що у вас запоребриком ввели?
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04.07.2020 13:31 Відповісти
Ты имел в виду - рашистам?
Интересно, как можно оправдать уничтожение отечественной енергетики в т.ч. и закупкой електроенергии у агрессора?
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04.07.2020 13:32 Відповісти
Просто. war3 - свинособака. Проверено неоднократно.
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04.07.2020 17:14 Відповісти
по данному вапросу к Ахметову
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04.07.2020 13:26 Відповісти
Схемы герпеса, а вопрос к ахметову?
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04.07.2020 13:29 Відповісти
именно к нему.
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04.07.2020 14:16 Відповісти
Ты тоже свинособака, как твой друг war3?
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04.07.2020 17:12 Відповісти
шо таке свинособака?, якщо war3 спекулянт, то да я теж такий, люблю гуляты по рынку в поисках кращої цены, ибо нех)(уй меня лишать права покупки у того у кого хочу, отрегулируйте процент на рынке и обеспечте доставку ........
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04.07.2020 21:52 Відповісти
Ты шо хочешь что бы то, что я произвожу стало не конкурентным на рынке?
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04.07.2020 21:53 Відповісти
"наши АЭС" давно не наши.
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04.07.2020 20:07 Відповісти
По твоей логике в Украине давно уже ничего нашего (государственного) не осталось.
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04.07.2020 20:10 Відповісти
а что осталось?
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04.07.2020 20:14 Відповісти
Все осталось. Все находится на территории Украины и платит налоги в бюджет Украины. И чем больше обороты такого предприятия, тем больше налогов оно заплатит в бюджет. Чем больше на таком предприятии работает сотрудников и чем больше у них зарплата, тем больше они заплатят налогов с зарплаты. И не нужно тут сейчас разводить базар о том, что никто налогов не платит, а что заплатят - сп...дят. Это уже проблема бубочки с его зеленокожей командой заставить предприятия, работающе на территории Украины выполнять налоговое законодательство Украины, и пресечь разворовывание бюджета.
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04.07.2020 20:40 Відповісти
Це вже не торгівля на крові, а "мудрое решение"? Швиденько ви кацапам Україну продали. Чи ви за "адиннарот"?
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04.07.2020 13:29 Відповісти
Для кожного єврея---свої особисті вигоди на першому місці, адержава,для них,це територія для заробляння грошей. патріотов в них немає.
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04.07.2020 13:09 Відповісти
Ахметов не еврей.
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04.07.2020 13:10 Відповісти
зато Херус еврей
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04.07.2020 13:15 Відповісти
а Герус причем? он рубанул цену монополисту
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04.07.2020 13:25 Відповісти
он НЕ рубанул, а НАКРУТИЛ цену, принеся убытки Украине и потребителям.. или лахта статью не осилило?
САП инкриминирует подозреваемым организацию схемы по продаже электроэнергии государственным компаниям с выкачиванием в собственные карманы 252 млн грн, поставки электроэнергии из РФ и Беларуси (сумму убытков для государства еще нужно установить), а также продажу электроэнергии "Укрзализныци" через трех посредников (убытки для государства около 150 млн грн.).

Суть схемы заключалась в том, что КП "Киевтеплоэнерго" продавало электроэнергию по цене 1,31 грн кВт-ч коммерческим фирмам и перепродавая ее друг другу поставляли ток "Укрзализныце" по цене 1,69 грн кВт-ч. То есть государство фактически теряло 38 копеек на каждом кВт-ч. Указанная схема действовала в течение первого квартала 2020 года.
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04.07.2020 13:40 Відповісти
какой паэт? про каких заек?
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04.07.2020 14:16 Відповісти
Впевнені? Він блондинистий татарин.
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04.07.2020 13:48 Відповісти
О, старый пердун вылез, давно не было!!!
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04.07.2020 13:13 Відповісти
больше восклицалов, свинособакен, тебе это очень поможет
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04.07.2020 13:16 Відповісти
Типичный зелебобский высер.
Игнорируем напрочь тему новости, какая бы она не была (ранее неоднократно говорилось о том, что схемы герпеса гробят енергетику), и обсираем как можем того, кто выдал новость.
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04.07.2020 13:16 Відповісти
о том, что кто то где то нас грабит, цензор уже упорно 3,14дит лет так десять. А грабить нас начали ещё начиная с купонов!!

Каждый день по новостям по сути предсказуем.
Петька кричит, что бы спасал его народ
Зелёные энергетики, о том, что их ********** государство
Открытые гомосеки (Европа) грозит пальцем и мстёй за Петю
Скрытые 3,14торасы (козлопетеки РФ) требуют воду и педростатус Ново*тсосии

Лугандон и Думбаве чмырит местных жителей
Лука отрицает ящур и бесперебойно лопочет о заговоре со всех сторон.
А вот когда такие люди как Москаль, Фарион Тягнибок Симоненко итд выползают, значит что то удумано
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04.07.2020 13:40 Відповісти
Не дайте Хересу сбежать. 20 лет за измену Родине!
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04.07.2020 13:14 Відповісти
Зачем ему бежать пока Коломойский рулит страной через ЗЕбуратину?
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04.07.2020 13:17 Відповісти
Родине изменяют те, кто продает электроэнергию в Европу, непрерывно повышая тарифы населению Украины.
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04.07.2020 20:10 Відповісти
Зебіли, ви де? Тримайте вашого мародера та торгівця на крові!
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04.07.2020 13:17 Відповісти
САП расследует / Суд зобов'язав НАБУ і СБУ порушити кримінальну справу проти Геруса за можливу державну зраду ./ Герус отримав 400 тисяч доларів за поправку про імпорт електроенергії з Росії. - Скороход/ По мнению председателя профсоюза горняков Волынца, Герус уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии разрушили отечественный энергетический комплекс/САП, НАБУ,СБУ танцует Коломойский и поэтому 03.07.20 Герус предложил (передал приказ Коломойского) Раде возобновить импорт электроэнергии из России
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04.07.2020 13:20 Відповісти
Ну я ж сразу написал когда гривна укрепилась и никто не понимал почему, что это всего лишь следствие угрозы борьбы с коррупцией, то бишь часть ккоррупционных схем попэрэдныка закрылась от страху - доллар начал меньше выводится в афшоры и его появился излишек в Украине. И если гривна снова вернётся на шоколадные позиции - значит зе-команда села на новые-старые коррупционные схемы. И гривна таки вернулась на коррупционный шоколадный уровень. А вы кричите - зе посадит порошенко! Да за, что же? За коррупционные схемы? Так они уже не его - они теперь ихние.
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04.07.2020 13:20 Відповісти
САП расследует открытие Герусом импорта электроэнергии из России, - Москаль - Цензор.НЕТ 2220
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04.07.2020 13:26 Відповісти
До чого тут Герус якийсь? До чого збитки державі?
Головне - посадити Порошенка.
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04.07.2020 13:30 Відповісти
Это уже бизнес на крови или ещё нет??
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04.07.2020 13:33 Відповісти
Торгівля з Казластаном,це зрада,а зрадників треба вішати.
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04.07.2020 13:56 Відповісти
СБУ должна этим заниматься. Предательство и измена родине - на лицо.
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04.07.2020 14:16 Відповісти
Згоден з Вами. Але треба починати з баканова,да і президент весь в лайні.
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04.07.2020 14:53 Відповісти
Таким образом мы видим, что НКРЭКУ это есть инструмент формирования сложившихся организованных межотраслевых преступных группировок.
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04.07.2020 16:19 Відповісти
Украина вырабатывает огромное количество электроэнергии. Куда он девается? Почему население Украины должно платить за нее втридорога?
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04.07.2020 20:13 Відповісти
 
 