На Донбассе с начала суток 4 обстрела, потерь нет, - Минобороны

Наемники РФ с начала суток 4 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Ночью позиции подразделений ОС в районе Катериновки были обстреляны из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Около 7:00 в районе Орехово наемники открыли огонь из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрел длился около 40 минут.

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С 9:00 до 10:30 были дважды обстреляны украинские позиции под Новотошковским, оба раза - с применением минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов.

Подразделения ОС открывали огонь в ответ из штатного вооружения.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

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