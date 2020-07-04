На Донбасі від початку доби 4 обстріли, втрат немає, - Міноборони
Найманці РФ від початку доби 4 рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Міністерство оборони України.
Вночі позиції підрозділів ОС у районі Катеринівки було обстріляно з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.
Близько 7:00 у районі Оріхового найманці відкрили вогонь із мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Обстріл тривав близько 40 хвилин.
З 9:00 до 10:30 були двічі обстріляні українські позиції неподалік Новотошківського, обидва рази - із застосуванням мінометів калібру 120 мм і автоматичних гранатометів.
Підрозділи ОС відкривали вогонь у відповідь зі штатного озброєння.
Втрат серед українських військовослужбовців немає.
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