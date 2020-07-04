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Через неделю в Украине может появиться вице-премьер по промышленности, - Зеленский

Через неделю в Украине может появиться вице-премьер по промышленности, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вице-премьер-министр по промышленной политике может появиться в правительстве Украины уже через неделю.

Об этом он сказал на встрече с представителями бизнеса Одесской области в субботу на территории Одесского припортового завода, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы решили в целом восстановить такую должность как вице-премьер-министр по промышленной политике. Уверен, что через неделю у нас… Мы увидели уже многих действительно профессиональных людей. Сейчас выбираем наилучшую кандидатуру. Потому что для нас и промышленность страны, и ОПК, и космическая индустрия, и все наши предприятия, как сказала одна из лучших кандидатур на эту должность, - это и есть стратегия развития страны. Чтобы страна действительно была промышленной, была космической страной", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что на многих украинских предприятиях есть полный цикл производства, что позволяет построить промышленно мощную страну.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский о курсе гривни: Я сейчас не вижу, что мы должны что-то сдерживать

Автор: 

вице-премьер (113) Зеленский Владимир (20482) Одесса (7898) промышленность (297)


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Топ комментарии
+41
Урод зеленый.
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04.07.2020 15:59
+37
А она еще осталась после твоего "мудрого" руководства?

Через неделю в Украине может появиться вице-премьер по промышленности, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2155
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04.07.2020 16:00
+30
Сократили - создали, объединили - разъединили, уволили - вернули. Глядишь и время прошло, вроде как и работали.
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04.07.2020 16:14
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Да там чего уж только не сотворили и кого только туда не посылали, не на одну власть хватит.
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04.07.2020 18:43 Ответить
Зеленский - западным СМИ: выбирайте выражения
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04.07.2020 16:43 Ответить
Ух! І для кого з ;Квартал-95; створюють цю посаду?
Чи то для якоїсь елітної повії?
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04.07.2020 16:48 Ответить
За тиждень в Україні може з'явитися віцепрем'єр із питань промисловості, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7932
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04.07.2020 16:51 Ответить
За тиждень в Україні може з'явитися віцепрем'єр із питань промисловості, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3482
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04.07.2020 16:52 Ответить
Может лучше пусть исчезнет президент
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04.07.2020 16:56 Ответить
Перепрошую, а промисловість коли?
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04.07.2020 17:03 Ответить
Понятно.Ще один песочный министр по продаже песка в пустыне.В итоге будем без песка
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04.07.2020 17:07 Ответить
віце -ішак.
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04.07.2020 17:25 Ответить
Ещё надо собрать комиссию и комитет ВР, а также создать министерство!
И тогда промышленность оживет!
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04.07.2020 17:40 Ответить
Еще не всех пристроил - должностей не хватает.
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04.07.2020 18:07 Ответить
Чегоо? Главный **************?
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04.07.2020 18:12 Ответить
Когда зе уже грохнут? Причём на кусочки?
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04.07.2020 18:13 Ответить
Когда же, наконец, будет сформирован Кабмин и принята его программа?
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04.07.2020 18:17 Ответить
За тиждень в Україні може з'явитися віцепрем'єр із питань промисловості, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1282
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04.07.2020 18:20 Ответить
А еще через неделю что появится? Или что-то исчезнет?
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04.07.2020 18:26 Ответить
Клоун поперся в президенты, не понимая что и как, за год успел разрушить то, что по крупицам восстановила прошлая власть.
Теперь его потуги выглядят смешно и печально одновременно, мы летим в пропасть.
Клоун решил заменить (и затмить) собою все институты власти. В итоге это может закончиться банальным авторитаризмом и узурпацией власти.
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04.07.2020 19:15 Ответить
Back in the ussr
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04.07.2020 19:24 Ответить
Вот он, сикрет!
Асобый начальник по промышленности - трубы заводов сразу же мощно задымят!
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04.07.2020 20:07 Ответить
Сантехник из 95-го квартала?
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04.07.2020 22:18 Ответить
Сколько ж у того Ермака братьев...
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04.07.2020 22:29 Ответить
В начале года уже объявляли о создании специального штаба по развитию промышленности. О нем уже забыли или забили или зебилы?
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04.07.2020 22:44 Ответить
А через две когото еще поменяем
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04.07.2020 23:24 Ответить
Как только появился премьер по промышленности, тут же сразу исчезла промышленность как фактор. И что нам от этой перестановки? Господа управители проснитесь - нас обокрали и давно.
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05.07.2020 07:52 Ответить
Пора создавать министра по пустоте! А что , пустота в экономике есть ,а министра нет - непорядок!
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05.07.2020 09:17 Ответить
Перший рік каденції-ліквідували бо не потрібно.Другий рік-повертають бо розгледіли що треба.Третій знов ліквідуєте?.Четвертого вже нові прокурори спитають за весь цей вертеп.
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05.07.2020 14:13 Ответить
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