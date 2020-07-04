Через неделю в Украине может появиться вице-премьер по промышленности, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вице-премьер-министр по промышленной политике может появиться в правительстве Украины уже через неделю.

Об этом он сказал на встрече с представителями бизнеса Одесской области в субботу на территории Одесского припортового завода, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы решили в целом восстановить такую должность как вице-премьер-министр по промышленной политике. Уверен, что через неделю у нас… Мы увидели уже многих действительно профессиональных людей. Сейчас выбираем наилучшую кандидатуру. Потому что для нас и промышленность страны, и ОПК, и космическая индустрия, и все наши предприятия, как сказала одна из лучших кандидатур на эту должность, - это и есть стратегия развития страны. Чтобы страна действительно была промышленной, была космической страной", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что на многих украинских предприятиях есть полный цикл производства, что позволяет построить промышленно мощную страну.

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