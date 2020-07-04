За тиждень в Україні може з'явитися віцепрем'єр із питань промисловості, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що віцепрем'єр-міністр з питань промислової політики може з'явитися в уряді України вже через тиждень.

Про це він сказав на зустрічі з представниками бізнесу Одеської області в суботу на території Одеського припортового заводу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми вирішили в цілому відновити таку посаду як віцепрем'єр-міністр з питань промислової політики. Упевнений, що через тиждень у нас ... Ми побачили вже багатьох дійсно талановитих людей. Зараз вибираємо найкращу кандидатуру. Тому що для нас і промисловість країни, і ОПК, і космічна промисловість, і всі наші підприємства, як сказала одна з кращих кандидатур на цю посаду, - це і є стратегія розвитку країни. Щоб країна дійсно була промисловою, була космічною країною", - сказав Зеленський.

Президент додав, що на багатьох українських підприємствах є повний цикл виробництва, що дозволяє побудувати промислово потужну країну.

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