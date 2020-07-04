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За тиждень в Україні може з'явитися віцепрем'єр із питань промисловості, - Зеленський

За тиждень в Україні може з'явитися віцепрем'єр із питань промисловості, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що віцепрем'єр-міністр з питань промислової політики може з'явитися в уряді України вже через тиждень.

Про це він сказав на зустрічі з представниками бізнесу Одеської області в суботу на території Одеського припортового заводу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми вирішили в цілому відновити таку посаду як віцепрем'єр-міністр з питань промислової політики. Упевнений, що через тиждень у нас ... Ми побачили вже багатьох дійсно талановитих людей. Зараз вибираємо найкращу кандидатуру. Тому що для нас і промисловість країни, і ОПК, і космічна промисловість, і всі наші підприємства, як сказала одна з кращих кандидатур на цю посаду, - це і є стратегія розвитку країни. Щоб країна дійсно була промисловою, була космічною країною", - сказав Зеленський.

Президент додав, що на багатьох українських підприємствах є повний цикл виробництва, що дозволяє побудувати промислово потужну країну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про курс гривні: "Я зараз не бачу, що ми маємо щось стримувати"

віцепрем’єр (52) Зеленський Володимир (23954) Одеса (5473) промисловість (596)


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Топ коментарі
+41
Урод зеленый.
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04.07.2020 15:59
+37
А она еще осталась после твоего "мудрого" руководства?

Через неделю в Украине может появиться вице-премьер по промышленности, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2155
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04.07.2020 16:00
+30
Сократили - создали, объединили - разъединили, уволили - вернули. Глядишь и время прошло, вроде как и работали.
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04.07.2020 16:14
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Да там чего уж только не сотворили и кого только туда не посылали, не на одну власть хватит.
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04.07.2020 18:43 Відповісти
Зеленский - западным СМИ: выбирайте выражения
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04.07.2020 16:43 Відповісти
Ух! І для кого з ;Квартал-95; створюють цю посаду?
Чи то для якоїсь елітної повії?
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04.07.2020 16:48 Відповісти
За тиждень в Україні може з'явитися віцепрем'єр із питань промисловості, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7932
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04.07.2020 16:51 Відповісти
За тиждень в Україні може з'явитися віцепрем'єр із питань промисловості, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3482
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04.07.2020 16:52 Відповісти
Может лучше пусть исчезнет президент
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04.07.2020 16:56 Відповісти
Перепрошую, а промисловість коли?
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04.07.2020 17:03 Відповісти
Понятно.Ще один песочный министр по продаже песка в пустыне.В итоге будем без песка
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04.07.2020 17:07 Відповісти
віце -ішак.
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04.07.2020 17:25 Відповісти
Ещё надо собрать комиссию и комитет ВР, а также создать министерство!
И тогда промышленность оживет!
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04.07.2020 17:40 Відповісти
Еще не всех пристроил - должностей не хватает.
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04.07.2020 18:07 Відповісти
Чегоо? Главный **************?
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04.07.2020 18:12 Відповісти
Когда зе уже грохнут? Причём на кусочки?
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04.07.2020 18:13 Відповісти
Когда же, наконец, будет сформирован Кабмин и принята его программа?
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04.07.2020 18:17 Відповісти
За тиждень в Україні може з'явитися віцепрем'єр із питань промисловості, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1282
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04.07.2020 18:20 Відповісти
А еще через неделю что появится? Или что-то исчезнет?
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04.07.2020 18:26 Відповісти
Клоун поперся в президенты, не понимая что и как, за год успел разрушить то, что по крупицам восстановила прошлая власть.
Теперь его потуги выглядят смешно и печально одновременно, мы летим в пропасть.
Клоун решил заменить (и затмить) собою все институты власти. В итоге это может закончиться банальным авторитаризмом и узурпацией власти.
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04.07.2020 19:15 Відповісти
Back in the ussr
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04.07.2020 19:24 Відповісти
Вот он, сикрет!
Асобый начальник по промышленности - трубы заводов сразу же мощно задымят!
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04.07.2020 20:07 Відповісти
Сантехник из 95-го квартала?
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04.07.2020 22:18 Відповісти
Сколько ж у того Ермака братьев...
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04.07.2020 22:29 Відповісти
В начале года уже объявляли о создании специального штаба по развитию промышленности. О нем уже забыли или забили или зебилы?
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04.07.2020 22:44 Відповісти
А через две когото еще поменяем
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04.07.2020 23:24 Відповісти
Как только появился премьер по промышленности, тут же сразу исчезла промышленность как фактор. И что нам от этой перестановки? Господа управители проснитесь - нас обокрали и давно.
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05.07.2020 07:52 Відповісти
Пора создавать министра по пустоте! А что , пустота в экономике есть ,а министра нет - непорядок!
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05.07.2020 09:17 Відповісти
Перший рік каденції-ліквідували бо не потрібно.Другий рік-повертають бо розгледіли що треба.Третій знов ліквідуєте?.Четвертого вже нові прокурори спитають за весь цей вертеп.
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05.07.2020 14:13 Відповісти
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