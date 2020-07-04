Ослаблять карантин не могут Киев и 7 областей. ИНФОГРАФИКА

Критериям для ослабления карантина не соответствуют Киев и Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Черниговская области.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья, информирует Цензор.НЕТ.

При этом на Закарпатье - самые загруженные больницы, там занято 63,5% коек, выделенных для больных COVID-19.

В Донецкой и Черниговской областях делается недостаточно для ослабления карантина тестов.

На Волыни, в Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Ривненской областях обнаруживают больше новых случаев COVID-19, чем допустимо для ослабления карантина.

Также на Цензор.НЕТ: В Украине 914 новых случаев COVID-19, умерли 15 человек, всего – 47 677 случаев

Киев, Донецкая, Закарпатская и Ивано-Франковская области демонстрируют слишком большую динамику роста числа заболевших.





