Ослаблять карантин не могут Киев и 7 областей. ИНФОГРАФИКА
Критериям для ослабления карантина не соответствуют Киев и Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Черниговская области.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья, информирует Цензор.НЕТ.
При этом на Закарпатье - самые загруженные больницы, там занято 63,5% коек, выделенных для больных COVID-19.
В Донецкой и Черниговской областях делается недостаточно для ослабления карантина тестов.
На Волыни, в Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Ривненской областях обнаруживают больше новых случаев COVID-19, чем допустимо для ослабления карантина.
Также на Цензор.НЕТ: В Украине 914 новых случаев COVID-19, умерли 15 человек, всего – 47 677 случаев
Киев, Донецкая, Закарпатская и Ивано-Франковская области демонстрируют слишком большую динамику роста числа заболевших.
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« 4 июля 2020
Жители российского региона остались без холодной воды из-за аномальной жары.
На Кубани ограничили подачу холодной воды из-за аномальной жары. Специальный график подачи холодной воды в дома вводится для жителей Ейского района. Об этом сообщает http://www.ria.ru/ РИА Новости в субботу, 4 июля.
В пресс-службе предприятия «Кубаньводкомплекс» пояснили, что приняли такое решение из-за дефицита холодной воды, который образовался из-за высоких температур. Вода со сниженным давлением будет поступать в дома только шесть часов в сутки - по утрам и вечерам.»
Хтось проконтролював готовність РЛС ППО Південного району України?
Що там з клістронами?
транслируйте сюжеты про умирающих из реанимаций!