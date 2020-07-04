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Новости Коронавирус и карантин
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Ослаблять карантин не могут Киев и 7 областей. ИНФОГРАФИКА

Ослаблять карантин не могут Киев и 7 областей. ИНФОГРАФИКА

Критериям для ослабления карантина не соответствуют Киев и Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Черниговская области.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья, информирует Цензор.НЕТ.

При этом на Закарпатье - самые загруженные больницы, там занято 63,5% коек, выделенных для больных COVID-19.

В Донецкой и Черниговской областях делается недостаточно для ослабления карантина тестов.

На Волыни, в Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Ривненской областях обнаруживают больше новых случаев COVID-19, чем допустимо для ослабления карантина.

Также на Цензор.НЕТ: В Украине 914 новых случаев COVID-19, умерли 15 человек, всего – 47 677 случаев

Киев, Донецкая, Закарпатская и Ивано-Франковская области демонстрируют слишком большую динамику роста числа заболевших.

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Ослаблять карантин не могут Киев и 7 областей 02
Ослаблять карантин не могут Киев и 7 областей 03

Автор: 

карантин (16729) ЦОЗ (269) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Не могу,т но практически ослабили полностью.
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04.07.2020 17:29 Ответить
Киев и Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Черниговская области - денег не занесли поетому сидите в карантине
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04.07.2020 17:29 Ответить
Перші дзвіночки:
« 4 июля 2020

Жители российского региона остались без холодной воды из-за аномальной жары.

На Кубани ограничили подачу холодной воды из-за аномальной жары. Специальный график подачи холодной воды в дома вводится для жителей Ейского района. Об этом сообщает http://www.ria.ru/ РИА Новости в субботу, 4 июля.
В пресс-службе предприятия «Кубаньводкомплекс» пояснили, что приняли такое решение из-за дефицита холодной воды, который образовался из-за высоких температур. Вода со сниженным давлением будет поступать в дома только шесть часов в сутки - по утрам и вечерам.»

Хтось проконтролював готовність РЛС ППО Південного району України?
Що там з клістронами?
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04.07.2020 17:29 Ответить
Розстріляних немає
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04.07.2020 18:12 Ответить
труп клістрон не замінить.
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04.07.2020 18:16 Ответить
Для меня очевидно, что данные по коронавирусу намеренно искажаются.
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04.07.2020 18:20 Ответить
ослаБЛЯТЬ или не ослаБЛЯТЬ???
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04.07.2020 19:07 Ответить
люди до сих пор не знают что такое коронавирус и чхают на ношение масок.
транслируйте сюжеты про умирающих из реанимаций!
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04.07.2020 20:46 Ответить
 
 