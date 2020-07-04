УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4341 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 661 9

Послабити карантин не можуть Київ і 7 областей. ІНФОГРАФІКА

Послабити карантин не можуть Київ і 7 областей. ІНФОГРАФІКА

Критеріям для ослаблення карантину не відповідають Київ і Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Чернігівська області.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому на Закарпатті - найбільш завантажені лікарні, там зайнято 63,5% ліжок, виділених для хворих COVID-19.

У Донецькій та Чернігівській областях робиться недостатньо для ослаблення карантино-тестів.

На Волині, в Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Рівненській областях виявляють більше нових випадків COVID-19, ніж допустимо для ослаблення карантину.

Також читайте: У ЗСУ за добу підтвердили 11 нових випадків коронавірусу, - Командування Медсил

Київ, Донецька, Закарпатська та Івано-Франківська області демонструють дуже велику динаміку зростання кількості хворих.

Послабити карантин не можуть Київ і 7 областей 01
Послабити карантин не можуть Київ і 7 областей 02
Послабити карантин не можуть Київ і 7 областей 03

карантин (18172) ЦГЗ (264) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не могу,т но практически ослабили полностью.
показати весь коментар
04.07.2020 17:29 Відповісти
Киев и Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Черниговская области - денег не занесли поетому сидите в карантине
показати весь коментар
04.07.2020 17:29 Відповісти
Перші дзвіночки:
« 4 июля 2020

Жители российского региона остались без холодной воды из-за аномальной жары.

На Кубани ограничили подачу холодной воды из-за аномальной жары. Специальный график подачи холодной воды в дома вводится для жителей Ейского района. Об этом сообщает http://www.ria.ru/ РИА Новости в субботу, 4 июля.
В пресс-службе предприятия «Кубаньводкомплекс» пояснили, что приняли такое решение из-за дефицита холодной воды, который образовался из-за высоких температур. Вода со сниженным давлением будет поступать в дома только шесть часов в сутки - по утрам и вечерам.»

Хтось проконтролював готовність РЛС ППО Південного району України?
Що там з клістронами?
показати весь коментар
04.07.2020 17:29 Відповісти
Розстріляних немає
показати весь коментар
04.07.2020 18:12 Відповісти
труп клістрон не замінить.
показати весь коментар
04.07.2020 18:16 Відповісти
Для меня очевидно, что данные по коронавирусу намеренно искажаются.
показати весь коментар
04.07.2020 18:20 Відповісти
ослаБЛЯТЬ или не ослаБЛЯТЬ???
показати весь коментар
04.07.2020 19:07 Відповісти
люди до сих пор не знают что такое коронавирус и чхают на ношение масок.
транслируйте сюжеты про умирающих из реанимаций!
показати весь коментар
04.07.2020 20:46 Відповісти
 
 