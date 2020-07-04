Послабити карантин не можуть Київ і 7 областей. ІНФОГРАФІКА

Критеріям для ослаблення карантину не відповідають Київ і Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Чернігівська області.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому на Закарпатті - найбільш завантажені лікарні, там зайнято 63,5% ліжок, виділених для хворих COVID-19.

У Донецькій та Чернігівській областях робиться недостатньо для ослаблення карантино-тестів.

На Волині, в Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Рівненській областях виявляють більше нових випадків COVID-19, ніж допустимо для ослаблення карантину.

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Київ, Донецька, Закарпатська та Івано-Франківська області демонструють дуже велику динаміку зростання кількості хворих.





