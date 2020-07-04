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Послабити карантин не можуть Київ і 7 областей. ІНФОГРАФІКА
Критеріям для ослаблення карантину не відповідають Київ і Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Чернігівська області.
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.
При цьому на Закарпатті - найбільш завантажені лікарні, там зайнято 63,5% ліжок, виділених для хворих COVID-19.
У Донецькій та Чернігівській областях робиться недостатньо для ослаблення карантино-тестів.
На Волині, в Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Рівненській областях виявляють більше нових випадків COVID-19, ніж допустимо для ослаблення карантину.
Київ, Донецька, Закарпатська та Івано-Франківська області демонструють дуже велику динаміку зростання кількості хворих.
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« 4 июля 2020
Жители российского региона остались без холодной воды из-за аномальной жары.
На Кубани ограничили подачу холодной воды из-за аномальной жары. Специальный график подачи холодной воды в дома вводится для жителей Ейского района. Об этом сообщает http://www.ria.ru/ РИА Новости в субботу, 4 июля.
В пресс-службе предприятия «Кубаньводкомплекс» пояснили, что приняли такое решение из-за дефицита холодной воды, который образовался из-за высоких температур. Вода со сниженным давлением будет поступать в дома только шесть часов в сутки - по утрам и вечерам.»
Хтось проконтролював готовність РЛС ППО Південного району України?
Що там з клістронами?
транслируйте сюжеты про умирающих из реанимаций!