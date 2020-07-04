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Новости Агрессия России против Украины
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Оккупанты обстреляли защитников Украины у Катериновки, Орехово, Новотошковского и Павлополя

Оккупанты обстреляли защитников Украины у Катериновки, Орехово, Новотошковского и Павлополя

С начала суток враг 5 раз нарушил режим прекращения огня, используя запрещенное вооружение. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Катериновки враг открывал огонь из гранатометов различных систем, а утром неподалеку Орехово - из минометов 120-го калибра, пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.

На подступах к Новотошковскому агрессор дважды обстреливал наших защитников из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

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Неподалеку от Павлополя, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

"В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам противника. Благодаря решительности и меткости украинских защитников захватчики прекратили свою активность. Потери оккупантов уточняются", - сказано в сообщении.

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Потерь в рядах Объединенных сил нет, ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой, отметили в штабе.

Оккупанты обстреляли защитников Украины у Катериновки, Орехово, Новотошковского и Павлополя 01Оккупанты обстреляли защитников Украины у Катериновки, Орехово, Новотошковского и Павлополя 02
Оккупанты обстреляли защитников Украины у Катериновки, Орехово, Новотошковского и Павлополя 03

Автор: 

обстрел (27336) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц



https://twitter.com/hashtag/200_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0?src=hashtag_click #200_бригада 19.06.2020 Ахмадуллин Ринат пошёл концерт Кобзона, билет стоил 200 рублей. Неудачно упал

Оккупанты обстреляли защитников Украины у Катериновки, Орехово, Новотошковского и Павлополя - Цензор.НЕТ 6419
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04.07.2020 17:56
+8
Ти тільки шабелькою не поріжся, ОК?
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04.07.2020 17:59
+8
За те, що ці скоти роблять, то їх діточок навчайте безкоштовно і без ЗНО, а діти героїв нехай все оплачують. Хто що заслужив...
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04.07.2020 18:07
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Правила форума Совет форумчан
Оскільки Мінські угоди загинули а європейські гаранти виявились неспроможними виконувати домовленості про припинення вогню, то потрібно повністю відходити від Мінських угод і повертати на фрот артилерію, РСЗВ та танки і продовжувати наступ на терористів! А для цього потрібен Воєнний стан!
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04.07.2020 17:52 Ответить
Ти тільки шабелькою не поріжся, ОК?
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04.07.2020 17:59 Ответить
Окупанти обстріляли захисників України біля Катеринівки, Оріхового, Новотошківського і Павлополя - Цензор.НЕТ 8445
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04.07.2020 18:21 Ответить
бо в зенки бубочки не заглянули...
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04.07.2020 17:54 Ответить
https://twitter.com/Shtirlitz53

https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц



https://twitter.com/hashtag/200_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0?src=hashtag_click #200_бригада 19.06.2020 Ахмадуллин Ринат пошёл концерт Кобзона, билет стоил 200 рублей. Неудачно упал

Оккупанты обстреляли защитников Украины у Катериновки, Орехово, Новотошковского и Павлополя - Цензор.НЕТ 6419
показать весь комментарий
04.07.2020 17:56 Ответить
За те, що ці скоти роблять, то їх діточок навчайте безкоштовно і без ЗНО, а діти героїв нехай все оплачують. Хто що заслужив...
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04.07.2020 18:07 Ответить
Оккупанты обстреляли защитников Украины у Катериновки, Орехово, Новотошковского и Павлополя - Цензор.НЕТ 9448
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04.07.2020 18:07 Ответить
Когда уже выйдут новости: "Защитники Украины обстреляли оккупантов и поубивали их!"?
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04.07.2020 18:07 Ответить
А не чем ответить , свыня четыре склада себе на плюс положило .
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04.07.2020 18:12 Ответить
Ты прав. Беня свинья с Зечмом ещё не такое положат. Уроды
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05.07.2020 02:45 Ответить
Украина должна жаловаться всему миру, что РФ не заканчивает войну против Украины и Украину истощила война, чтобы ввели сильные санкции против РФ, которые остановят Россию!
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04.07.2020 18:44 Ответить
 
 