Оккупанты обстреляли защитников Украины у Катериновки, Орехово, Новотошковского и Павлополя
С начала суток враг 5 раз нарушил режим прекращения огня, используя запрещенное вооружение. Потерь среди украинских военнослужащих нет.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Катериновки враг открывал огонь из гранатометов различных систем, а утром неподалеку Орехово - из минометов 120-го калибра, пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.
На подступах к Новотошковскому агрессор дважды обстреливал наших защитников из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов.
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Неподалеку от Павлополя, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
"В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам противника. Благодаря решительности и меткости украинских защитников захватчики прекратили свою активность. Потери оккупантов уточняются", - сказано в сообщении.
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Потерь в рядах Объединенных сил нет, ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой, отметили в штабе.
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