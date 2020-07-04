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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти обстріляли захисників України біля Катеринівки, Оріхового, Новотошківського і Павлополя

Окупанти обстріляли захисників України біля Катеринівки, Оріхового, Новотошківського і Павлополя

Від початку доби ворог 5 разів порушив режим припинення вогню, використовуючи заборонене озброєння. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Катеринівки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, а вранці неподалік Оріхового – з мінометів 120-го калібру, кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї.

На підступах до Новотошківського агресор двічі обстрілював наших захисників з мінометів 120-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбасі від початку доби 4 обстріли, втрат немає, - Міноборони

Неподалік Павлополя, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

У відповідь на злочинні дії російських найманців наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах противника. Завдяки рішучості та влучності українських оборонців загарбники припинили свою активність. Втрати окупантів уточнюються.

За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Окупанти обстріляли захисників України біля Катеринівки, Оріхового, Новотошківського і Павлополя 01Окупанти обстріляли захисників України біля Катеринівки, Оріхового, Новотошківського і Павлополя 02
Окупанти обстріляли захисників України біля Катеринівки, Оріхового, Новотошківського і Павлополя 03

обстріл (28657) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+9
https://twitter.com/Shtirlitz53

https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц



https://twitter.com/hashtag/200_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0?src=hashtag_click #200_бригада 19.06.2020 Ахмадуллин Ринат пошёл концерт Кобзона, билет стоил 200 рублей. Неудачно упал

Оккупанты обстреляли защитников Украины у Катериновки, Орехово, Новотошковского и Павлополя - Цензор.НЕТ 6419
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04.07.2020 17:56
+8
Ти тільки шабелькою не поріжся, ОК?
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04.07.2020 17:59
+8
За те, що ці скоти роблять, то їх діточок навчайте безкоштовно і без ЗНО, а діти героїв нехай все оплачують. Хто що заслужив...
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04.07.2020 18:07
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Оскільки Мінські угоди загинули а європейські гаранти виявились неспроможними виконувати домовленості про припинення вогню, то потрібно повністю відходити від Мінських угод і повертати на фрот артилерію, РСЗВ та танки і продовжувати наступ на терористів! А для цього потрібен Воєнний стан!
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04.07.2020 17:52 Відповісти
Ти тільки шабелькою не поріжся, ОК?
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04.07.2020 17:59 Відповісти
Окупанти обстріляли захисників України біля Катеринівки, Оріхового, Новотошківського і Павлополя - Цензор.НЕТ 8445
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04.07.2020 18:21 Відповісти
бо в зенки бубочки не заглянули...
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04.07.2020 17:54 Відповісти
https://twitter.com/Shtirlitz53

https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц



https://twitter.com/hashtag/200_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0?src=hashtag_click #200_бригада 19.06.2020 Ахмадуллин Ринат пошёл концерт Кобзона, билет стоил 200 рублей. Неудачно упал

Оккупанты обстреляли защитников Украины у Катериновки, Орехово, Новотошковского и Павлополя - Цензор.НЕТ 6419
показати весь коментар
04.07.2020 17:56 Відповісти
За те, що ці скоти роблять, то їх діточок навчайте безкоштовно і без ЗНО, а діти героїв нехай все оплачують. Хто що заслужив...
показати весь коментар
04.07.2020 18:07 Відповісти
Оккупанты обстреляли защитников Украины у Катериновки, Орехово, Новотошковского и Павлополя - Цензор.НЕТ 9448
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04.07.2020 18:07 Відповісти
Когда уже выйдут новости: "Защитники Украины обстреляли оккупантов и поубивали их!"?
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04.07.2020 18:07 Відповісти
А не чем ответить , свыня четыре склада себе на плюс положило .
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04.07.2020 18:12 Відповісти
Ты прав. Беня свинья с Зечмом ещё не такое положат. Уроды
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05.07.2020 02:45 Відповісти
Украина должна жаловаться всему миру, что РФ не заканчивает войну против Украины и Украину истощила война, чтобы ввели сильные санкции против РФ, которые остановят Россию!
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04.07.2020 18:44 Відповісти
 
 