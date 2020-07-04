Окупанти обстріляли захисників України біля Катеринівки, Оріхового, Новотошківського і Павлополя

Від початку доби ворог 5 разів порушив режим припинення вогню, використовуючи заборонене озброєння. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Катеринівки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, а вранці неподалік Оріхового – з мінометів 120-го калібру, кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї.

На підступах до Новотошківського агресор двічі обстрілював наших захисників з мінометів 120-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.

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Неподалік Павлополя, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.



У відповідь на злочинні дії російських найманців наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах противника. Завдяки рішучості та влучності українських оборонців загарбники припинили свою активність. Втрати окупантів уточнюються.



За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.



