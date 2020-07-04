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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Евросоюз осудил голосование по "обнулению" Конституции РФ в оккупированном Крыму

Евросоюз осудил голосование по

Европейский Союз осуждает проведение Российской Федерацией голосования по поправкам в Конституцию РФ на Крымском полуострове.

Об этом сказано в заявлении, обнародованном Представительством ЕС в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией. Таким образом ЕС осуждает проведение голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, которое завершилось 1 июля, и которое состоялось на Крымском полуострове с нарушением международного права", - указывается в заявлении.

Также на Цензор.НЕТ: ЕС осудил российские парады в оккупированном Крыму и ОРДЛО

Евросоюз осуждает участие в голосовании жителей неподконтрольной украинскому правительству территории, которым вопреки духу Минских соглашений были выборочно выданы российские паспорта.

"Европейский Союз остается непреклонным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - подчеркивают в ЕС.

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голосование (1396) Крым (26411) россия (95660) Евросоюз (17145)


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Топ комментарии
+5
Они очнь озабочены.
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04.07.2020 18:28
+4
СМЕЩНО ! Пару обельгаций Газпрома , ужасно меняют мировозрение . Почти любого европейца .Завозите дальше иммигрантов , Путин вам поможет .
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04.07.2020 18:35
+3
А що мішає Україні не признавати вибори в кацапії?
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04.07.2020 19:26
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Они очнь озабочены.
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04.07.2020 18:28 Ответить
СМЕЩНО ! Пару обельгаций Газпрома , ужасно меняют мировозрение . Почти любого европейца .Завозите дальше иммигрантов , Путин вам поможет .
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04.07.2020 18:35 Ответить
евросюз своим озабочиванием замахал уже весь личный состав....
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04.07.2020 18:35 Ответить
один удар в ухо ,заменит многочисленные озабоченности
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04.07.2020 18:38 Ответить
выразил глубокую озабоченность
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04.07.2020 18:37 Ответить
Всего лишь осудил. Даже не обеспокоился.
Или "осудил" - круче, чем "обеспокоился"? Че-то я не доганяю!
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04.07.2020 18:38 Ответить
Объясняю для непонятливых в европейской политике: - "озабоченность" это больше, чем "обеспокоенность" но меньше, чем "осуждение".
Теперь понятно ?
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04.07.2020 18:49 Ответить
Нюндай запускает в Питере моторный завод на 240 тыщ моторов,с перспективой на 330 тыщ Нюндаю у нас,надо сказатьЗась!
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04.07.2020 18:41 Ответить
Нюньдай ?
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04.07.2020 18:43 Ответить
Старческий маразьм ,как у плешфюрера.
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04.07.2020 21:30 Ответить
ню ню
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04.07.2020 18:47 Ответить
240?
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04.07.2020 19:05 Ответить
Какой то звиздешь по ушам лохов . Мерькель подписывает договора , Компания Филипс поставляет оборудование , Макрон вообще обосрался с желетами ***** .
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04.07.2020 18:43 Ответить
Сименс поставляет оборудование.
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04.07.2020 20:55 Ответить
проще сказать - теперь путин умноженный на ноль
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04.07.2020 18:51 Ответить
"Европейский Союз осуждает проведение Российской Федерацией голосования по поправкам в Конституцию РФ на Крымском полуострове ".

Ага, всё предсказуемо. Выразил сильнейшее беспокойство и глубочайшую озабоченность. Ждём заявлений от ООН.
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04.07.2020 19:02 Ответить
https://www.depo.ua/ukr/svit/u-putina-khochut-pobachiti-proekt-pro-osobliviy-status-donbasu-nayblizhchim-chasom-202007041183872 Очi https://www.depo.ua/ukr/svit/u-putina-khochut-pobachiti-proekt-pro-osobliviy-status-donbasu-nayblizhchim-chasom-202007041183872 Путіна хочуть побачити проєкт про особливий статус Донбасу "найближчим часом" - Глаза Зеленского
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04.07.2020 19:12 Ответить
А що мішає Україні не признавати вибори в кацапії?
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04.07.2020 19:26 Ответить
представляю как по этому поводу озадачился и обеспокоился обнуленный"..уйло"....
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04.07.2020 19:33 Ответить
Обнуляйтер всея РАБссии стал вечным Гауляйтером дохлого совка.Гитлер о такое дерьме и не мечтал....
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04.07.2020 19:42 Ответить
кремлёвский
оленевод в 2014 году «сходил по-маленькому» в Крыму - не отходя от чума... теперь каждый крымский олень знает запах мочи кремлёвского оленевода и идёт к хозяину, чтобы нализаться желтого снега... данное пристрастие оленей к
мочепока что помогает оленеводу
сохранять крымское стадо... есть только один способ отучить крымских оленей любить мочу оленевода - не давать ему воду и перестать кормить его балдёжными
мухоморами!
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04.07.2020 20:12 Ответить
"И прослезился..." (с)
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04.07.2020 20:29 Ответить
не осуждать надо а блокировать российскую финансовую систему!
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04.07.2020 20:37 Ответить
Ага! Надо требовать Свифт им отключить немедленно. Пускай поскорее на юань переходят. И доллар им запретить. Правильно, я говорю, так, нет? Вопрос у меня один. У вас в школе политэкономию проходили?
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05.07.2020 06:56 Ответить
Мда....Евросоюз осудил....Чего там пуцину маскироваться,назвали бы его "Сцарь всея руси",так было бы точнее...хотя царей и нет уже давно..
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04.07.2020 21:14 Ответить
*только вот приятеля путиноида который сам с керчи и родители там. а сейчас живёт в севастополе.я ему фото пляжа в харькове скинул ,вот пляж возле что каравана больше и круче чем в легендарном засратом крыму людей .... выслал скрины я)завоеватели блин, забрали и всё под базы . заборы и парки вырубили под казармы...его вот ответ три смс*ответ мне; Заборы, да, отжимают пляж под военные ведомства*А ещё в Керчи и Феодосии были порты. Теперь они не работают. Потому что в 2014 году на Тамани построили большой порт. Зачем в Крыму людям работа?*Это были очень крутые предприятия*пишу отож идиот сбежал в рашку свою а теперь пишу жри гавно ещё 15 лет санкций ... а жил в харькове.... сам скерчи...учился и остался жить до 2014 года. теперь хоть и рашист. но путина ненавидит и на него фотожабы скидывает на вайбер и не любит власть россии говорит...
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04.07.2020 22:33 Ответить
чё абидно да , что всё что построит путло в оккупированном Крыму - прийдётся отдать Украине, потому что земля - захвачена у украинской нации вооруженным путём...
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04.07.2020 22:52 Ответить
твоя территория падло будет два на два и то не в Украине, но из неё ты шваль путинская выход не найдешь после присоединения...
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05.07.2020 00:16 Ответить
какие нах люди, это оккупанты и их пособники, и всё то, что они делают на захваченной территории - незаконно и завтрашний день их это чемодан - вокзал - рассея
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04.07.2020 23:44 Ответить
Это не оккупация, это самозахват. Теперь они живут на своей захваченной территории. Жители Крыма оккупировали, сами себя.
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05.07.2020 05:42 Ответить
а там через Осетию всёже... недоглядел... поправляюсь... нуясно что от туда не пустят....всё ОГОРОДАМИ ПРОБИРАТЬСЯ будете по миру вечно...
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04.07.2020 23:45 Ответить
там удалили не меня а того чувака. а в привязке пару постов и моих пошло. в одном я мат применил...может по этому тоже.всё нормально. в одном я указал что недоглядел откуда они заезжают в грузию. я поправился и пост цел. так что всё нормас!
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05.07.2020 00:01 Ответить
а да там про воду написал....что раз в неделю воду по графику давали и жоы он моет раз в неделю....может такое здесь ненужно писать про жопы их грязные..хахахаха вот и удалили...я понял...а ты прям обрадовался...а зря получается ))
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05.07.2020 00:04 Ответить
ладно всем пока.... надоело ... почитаю что интересное лучше ))
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05.07.2020 00:11 Ответить
Ты же знаешь, что Грузины держат Абхазию в блокаде. Они с той стороны, ни кого в Грузию не пропускают, а не только Крымчан.
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05.07.2020 05:32 Ответить
ЕС выразил глубокую озабоченность и настолько глубокую что без пургена и высрать не может. Господа да будет вам известно, что ЧЕРТЕЙ глушить надо, а не выражать что либо на лице.
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05.07.2020 07:48 Ответить
 
 