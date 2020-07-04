Евросоюз осудил голосование по "обнулению" Конституции РФ в оккупированном Крыму

Европейский Союз осуждает проведение Российской Федерацией голосования по поправкам в Конституцию РФ на Крымском полуострове.

Об этом сказано в заявлении, обнародованном Представительством ЕС в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией. Таким образом ЕС осуждает проведение голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, которое завершилось 1 июля, и которое состоялось на Крымском полуострове с нарушением международного права", - указывается в заявлении.

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Евросоюз осуждает участие в голосовании жителей неподконтрольной украинскому правительству территории, которым вопреки духу Минских соглашений были выборочно выданы российские паспорта.

"Европейский Союз остается непреклонным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - подчеркивают в ЕС.