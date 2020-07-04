Евросоюз осудил голосование по "обнулению" Конституции РФ в оккупированном Крыму
Европейский Союз осуждает проведение Российской Федерацией голосования по поправкам в Конституцию РФ на Крымском полуострове.
Об этом сказано в заявлении, обнародованном Представительством ЕС в Украине, информирует Цензор.НЕТ.
"Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией. Таким образом ЕС осуждает проведение голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, которое завершилось 1 июля, и которое состоялось на Крымском полуострове с нарушением международного права", - указывается в заявлении.
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Евросоюз осуждает участие в голосовании жителей неподконтрольной украинскому правительству территории, которым вопреки духу Минских соглашений были выборочно выданы российские паспорта.
"Европейский Союз остается непреклонным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - подчеркивают в ЕС.
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Или "осудил" - круче, чем "обеспокоился"? Че-то я не доганяю!
Теперь понятно ?
Ага, всё предсказуемо. Выразил сильнейшее беспокойство и глубочайшую озабоченность. Ждём заявлений от ООН.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1200852640266823&set=p.1200852640266823&type=3&av=100010262946037&eav=AfbClj2NHaD-ltoteswRC11RRrf9Sy07zufFfLSHfo4FBgJbf6eMvqhjphRuoiraLmE&__cft__[0]=AZXoqnDowUk9HdWxnLRELbSIK3J5x9Oo9zDDK98thpGIaZXg4BxwHMQ9-PR_zqZc6hBWeJ7hNGq0TomUFd49L9C3vTWuz3thHBOM8qKPzXgqTMHEPnynysRPV54XYuMjgF-eE5BSj_tQKwP1PZMQ8yqtFNizQ_ygqpZXrPo1kK0QtClujxMp-5AYNBMjAPHA9qk&__tn__=R]-R
оленевод в 2014 году «сходил по-маленькому» в Крыму - не отходя от чума... теперь каждый крымский олень знает запах мочи кремлёвского оленевода и идёт к хозяину, чтобы нализаться желтого снега... данное пристрастие оленей к
мочепока что помогает оленеводу
сохранять крымское стадо... есть только один способ отучить крымских оленей любить мочу оленевода - не давать ему воду и перестать кормить его балдёжными
мухоморами!