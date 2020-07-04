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Євросоюз засудив голосування щодо "обнулення" Конституції РФ в окупованому Криму

Євросоюз засудив голосування щодо

Європейський Союз засуджує проведення Російською Федерацією голосування щодо поправок до Конституції РФ на Кримському півострові.

Про це сказано в заяві, оприлюдненій Представництвом ЄС в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Європейський Союз не визнає незаконної анексії Криму і Севастополя Російською Федерацією. У такий спосіб ЄС засуджує проведення голосування щодо поправок до Конституції Російської Федерації, що завершилося 1 липня, і яке відбулося на Кримському півострові з порушенням міжнародного права.

Європейський Союз засуджує участь у голосуванні щодо поправок до Конституції Російської Федерації жителів територій, що наразі непідконтрольні українській владі, і яким вибірково були видані російські паспорти всупереч духу Мінських угод.

Європейський Союз залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України", - підкреслюють в ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представництво Євросоюзу в Києві закликало продовжити консультації зі зміни законопроєкту "Про медіа"

голосування (485) Крим (14175) росія (65346) Євросоюз (13443)


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Топ коментарі
+5
Они очнь озабочены.
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04.07.2020 18:28
+4
СМЕЩНО ! Пару обельгаций Газпрома , ужасно меняют мировозрение . Почти любого европейца .Завозите дальше иммигрантов , Путин вам поможет .
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04.07.2020 18:35
+3
А що мішає Україні не признавати вибори в кацапії?
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04.07.2020 19:26
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Они очнь озабочены.
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04.07.2020 18:28 Відповісти
СМЕЩНО ! Пару обельгаций Газпрома , ужасно меняют мировозрение . Почти любого европейца .Завозите дальше иммигрантов , Путин вам поможет .
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04.07.2020 18:35 Відповісти
евросюз своим озабочиванием замахал уже весь личный состав....
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04.07.2020 18:35 Відповісти
один удар в ухо ,заменит многочисленные озабоченности
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04.07.2020 18:38 Відповісти
выразил глубокую озабоченность
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04.07.2020 18:37 Відповісти
Всего лишь осудил. Даже не обеспокоился.
Или "осудил" - круче, чем "обеспокоился"? Че-то я не доганяю!
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04.07.2020 18:38 Відповісти
Объясняю для непонятливых в европейской политике: - "озабоченность" это больше, чем "обеспокоенность" но меньше, чем "осуждение".
Теперь понятно ?
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04.07.2020 18:49 Відповісти
Нюндай запускает в Питере моторный завод на 240 тыщ моторов,с перспективой на 330 тыщ Нюндаю у нас,надо сказатьЗась!
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04.07.2020 18:41 Відповісти
Нюньдай ?
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04.07.2020 18:43 Відповісти
Старческий маразьм ,как у плешфюрера.
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04.07.2020 21:30 Відповісти
ню ню
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04.07.2020 18:47 Відповісти
240?
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04.07.2020 19:05 Відповісти
Какой то звиздешь по ушам лохов . Мерькель подписывает договора , Компания Филипс поставляет оборудование , Макрон вообще обосрался с желетами ***** .
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04.07.2020 18:43 Відповісти
Сименс поставляет оборудование.
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04.07.2020 20:55 Відповісти
проще сказать - теперь путин умноженный на ноль
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04.07.2020 18:51 Відповісти
"Европейский Союз осуждает проведение Российской Федерацией голосования по поправкам в Конституцию РФ на Крымском полуострове ".

Ага, всё предсказуемо. Выразил сильнейшее беспокойство и глубочайшую озабоченность. Ждём заявлений от ООН.
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04.07.2020 19:02 Відповісти
https://www.depo.ua/ukr/svit/u-putina-khochut-pobachiti-proekt-pro-osobliviy-status-donbasu-nayblizhchim-chasom-202007041183872 Очi https://www.depo.ua/ukr/svit/u-putina-khochut-pobachiti-proekt-pro-osobliviy-status-donbasu-nayblizhchim-chasom-202007041183872 Путіна хочуть побачити проєкт про особливий статус Донбасу "найближчим часом" - Глаза Зеленского
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04.07.2020 19:12 Відповісти
А що мішає Україні не признавати вибори в кацапії?
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04.07.2020 19:26 Відповісти
представляю как по этому поводу озадачился и обеспокоился обнуленный"..уйло"....
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04.07.2020 19:33 Відповісти
Обнуляйтер всея РАБссии стал вечным Гауляйтером дохлого совка.Гитлер о такое дерьме и не мечтал....
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04.07.2020 19:42 Відповісти
кремлёвский
оленевод в 2014 году «сходил по-маленькому» в Крыму - не отходя от чума... теперь каждый крымский олень знает запах мочи кремлёвского оленевода и идёт к хозяину, чтобы нализаться желтого снега... данное пристрастие оленей к
мочепока что помогает оленеводу
сохранять крымское стадо... есть только один способ отучить крымских оленей любить мочу оленевода - не давать ему воду и перестать кормить его балдёжными
мухоморами!
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04.07.2020 20:12 Відповісти
"И прослезился..." (с)
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04.07.2020 20:29 Відповісти
не осуждать надо а блокировать российскую финансовую систему!
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04.07.2020 20:37 Відповісти
Ага! Надо требовать Свифт им отключить немедленно. Пускай поскорее на юань переходят. И доллар им запретить. Правильно, я говорю, так, нет? Вопрос у меня один. У вас в школе политэкономию проходили?
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05.07.2020 06:56 Відповісти
Мда....Евросоюз осудил....Чего там пуцину маскироваться,назвали бы его "Сцарь всея руси",так было бы точнее...хотя царей и нет уже давно..
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04.07.2020 21:14 Відповісти
*только вот приятеля путиноида который сам с керчи и родители там. а сейчас живёт в севастополе.я ему фото пляжа в харькове скинул ,вот пляж возле что каравана больше и круче чем в легендарном засратом крыму людей .... выслал скрины я)завоеватели блин, забрали и всё под базы . заборы и парки вырубили под казармы...его вот ответ три смс*ответ мне; Заборы, да, отжимают пляж под военные ведомства*А ещё в Керчи и Феодосии были порты. Теперь они не работают. Потому что в 2014 году на Тамани построили большой порт. Зачем в Крыму людям работа?*Это были очень крутые предприятия*пишу отож идиот сбежал в рашку свою а теперь пишу жри гавно ещё 15 лет санкций ... а жил в харькове.... сам скерчи...учился и остался жить до 2014 года. теперь хоть и рашист. но путина ненавидит и на него фотожабы скидывает на вайбер и не любит власть россии говорит...
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04.07.2020 22:33 Відповісти
чё абидно да , что всё что построит путло в оккупированном Крыму - прийдётся отдать Украине, потому что земля - захвачена у украинской нации вооруженным путём...
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04.07.2020 22:52 Відповісти
твоя территория падло будет два на два и то не в Украине, но из неё ты шваль путинская выход не найдешь после присоединения...
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05.07.2020 00:16 Відповісти
какие нах люди, это оккупанты и их пособники, и всё то, что они делают на захваченной территории - незаконно и завтрашний день их это чемодан - вокзал - рассея
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04.07.2020 23:44 Відповісти
Это не оккупация, это самозахват. Теперь они живут на своей захваченной территории. Жители Крыма оккупировали, сами себя.
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05.07.2020 05:42 Відповісти
а там через Осетию всёже... недоглядел... поправляюсь... нуясно что от туда не пустят....всё ОГОРОДАМИ ПРОБИРАТЬСЯ будете по миру вечно...
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04.07.2020 23:45 Відповісти
там удалили не меня а того чувака. а в привязке пару постов и моих пошло. в одном я мат применил...может по этому тоже.всё нормально. в одном я указал что недоглядел откуда они заезжают в грузию. я поправился и пост цел. так что всё нормас!
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05.07.2020 00:01 Відповісти
а да там про воду написал....что раз в неделю воду по графику давали и жоы он моет раз в неделю....может такое здесь ненужно писать про жопы их грязные..хахахаха вот и удалили...я понял...а ты прям обрадовался...а зря получается ))
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05.07.2020 00:04 Відповісти
ладно всем пока.... надоело ... почитаю что интересное лучше ))
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05.07.2020 00:11 Відповісти
Ты же знаешь, что Грузины держат Абхазию в блокаде. Они с той стороны, ни кого в Грузию не пропускают, а не только Крымчан.
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05.07.2020 05:32 Відповісти
ЕС выразил глубокую озабоченность и настолько глубокую что без пургена и высрать не может. Господа да будет вам известно, что ЧЕРТЕЙ глушить надо, а не выражать что либо на лице.
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05.07.2020 07:48 Відповісти
 
 