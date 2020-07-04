Євросоюз засудив голосування щодо "обнулення" Конституції РФ в окупованому Криму

Європейський Союз засуджує проведення Російською Федерацією голосування щодо поправок до Конституції РФ на Кримському півострові.

Про це сказано в заяві, оприлюдненій Представництвом ЄС в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Європейський Союз не визнає незаконної анексії Криму і Севастополя Російською Федерацією. У такий спосіб ЄС засуджує проведення голосування щодо поправок до Конституції Російської Федерації, що завершилося 1 липня, і яке відбулося на Кримському півострові з порушенням міжнародного права.

Європейський Союз засуджує участь у голосуванні щодо поправок до Конституції Російської Федерації жителів територій, що наразі непідконтрольні українській владі, і яким вибірково були видані російські паспорти всупереч духу Мінських угод.

Європейський Союз залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України", - підкреслюють в ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представництво Євросоюзу в Києві закликало продовжити консультації зі зміни законопроєкту "Про медіа"