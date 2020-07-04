Євросоюз засудив голосування щодо "обнулення" Конституції РФ в окупованому Криму
Європейський Союз засуджує проведення Російською Федерацією голосування щодо поправок до Конституції РФ на Кримському півострові.
Про це сказано в заяві, оприлюдненій Представництвом ЄС в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
"Європейський Союз не визнає незаконної анексії Криму і Севастополя Російською Федерацією. У такий спосіб ЄС засуджує проведення голосування щодо поправок до Конституції Російської Федерації, що завершилося 1 липня, і яке відбулося на Кримському півострові з порушенням міжнародного права.
Європейський Союз засуджує участь у голосуванні щодо поправок до Конституції Російської Федерації жителів територій, що наразі непідконтрольні українській владі, і яким вибірково були видані російські паспорти всупереч духу Мінських угод.
Європейський Союз залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України", - підкреслюють в ЄС.
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Или "осудил" - круче, чем "обеспокоился"? Че-то я не доганяю!
Теперь понятно ?
Ага, всё предсказуемо. Выразил сильнейшее беспокойство и глубочайшую озабоченность. Ждём заявлений от ООН.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1200852640266823&set=p.1200852640266823&type=3&av=100010262946037&eav=AfbClj2NHaD-ltoteswRC11RRrf9Sy07zufFfLSHfo4FBgJbf6eMvqhjphRuoiraLmE&__cft__[0]=AZXoqnDowUk9HdWxnLRELbSIK3J5x9Oo9zDDK98thpGIaZXg4BxwHMQ9-PR_zqZc6hBWeJ7hNGq0TomUFd49L9C3vTWuz3thHBOM8qKPzXgqTMHEPnynysRPV54XYuMjgF-eE5BSj_tQKwP1PZMQ8yqtFNizQ_ygqpZXrPo1kK0QtClujxMp-5AYNBMjAPHA9qk&__tn__=R]-R
оленевод в 2014 году «сходил по-маленькому» в Крыму - не отходя от чума... теперь каждый крымский олень знает запах мочи кремлёвского оленевода и идёт к хозяину, чтобы нализаться желтого снега... данное пристрастие оленей к
мочепока что помогает оленеводу
сохранять крымское стадо... есть только один способ отучить крымских оленей любить мочу оленевода - не давать ему воду и перестать кормить его балдёжными
мухоморами!