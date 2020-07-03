Представництво Євросоюзу в Києві закликало продовжити консультації зі зміни законопроєкту "Про медіа"

Представництво Європейського союзу в Україні закликало продовжити консультації щодо законопроєкту №2693 "Про медіа".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві представництва, опублікованій 3 липня в Twitter.

"Ми підтримуємо прогрес щодо законопроєкту №2693 "Про медіа" в Україні в профільному комітеті Верховної Ради і узгодження українського законодавства про медіа згідно з правилами ЄС. Закликаємо до подальших громадських обговорень щодо законопроєкту і продовжуємо спільну роботу з Радою Європи в Україні в обміні досвідом з Україною", - сказано в повідомленні.

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