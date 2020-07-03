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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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ЕС осудил российские парады в оккупированном Крыму и ОРДЛО

ЕС осудил российские парады в оккупированном Крыму и ОРДЛО

Европейский Союз осуждает российские военные парады, проведенные 24 июня на территории Украины - как в оккупированном Крыму, так и на временно оккупированном Донбассе.

Об этом говорится в заявлении Евросоюза о продолжающейся агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма во время онлайн-заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"ЕС осуждает российские военные парады, прошедшие 24 июня на территории Украины, как в незаконно аннексированом Крымском полуострове, так и военные парады в городах Донецк и Луганск, в том числе с использованием вооружения в нарушение линии отвода", - говорится в заявлении.

ЕС также выразил серьезную обеспокоенность по поводу привлечения жителей Украины на оккупированных территориях к голосованию за поправки в конституцию РФ.

Смотрите: Оккупанты провели парад в Севастополе. ФОТО

В Европейском Союзе напомнили, что более шести лет назад Российская Федерация незаконно аннексировала АР Крым и г. Севастополь и начала агрессию на востоке Украины, что было откровенным нарушением международного права и основных принципов и обязательств ОБСЕ.

"ЕС осуждает эти действия. Учитывая, что полная имплементация Минских договоренностей еще не достигнута 29 июня ЕС принял решение о продлении экономических санкций, направленных против определенных экономических секторов РФ еще на шесть месяцев. ЕС также остается преданным своей политике непризнания незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией. в этом контексте 18 июня мы продолжили ограничительные меры, связанные с незаконной аннексией со стороны России, еще на один год. Крым - это Украина ", - отмечается в заявлении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты проводят в Донецке военный парад. ФОТОрепортаж

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Крым (26410) парад (637) Донбасс (26956) Евросоюз (17145)


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Беззубая Европа, опять проблеяла озабоченность
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03.07.2020 17:23 Ответить
Вот так прямо взял и осудил?
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03.07.2020 17:29 Ответить
Что такое русский народ? Одна моя соседка (психиатр) много раз говорила, что у русских повреждение на генетическом уровне, сейчас прислала небольшую "статейку" про "скрепную нацию". Материал 21+ https://telegra.ph/Mamenkin-lyudoed-06-10 Маменькин людоед June 10, 2020 Приношу извинения за леденящий душу материал.
Теперь, возможно, у любителей "русского мира" отпадут все сомнения: эта страна, этот народ не должны, не имеют права жить на планете Земля.
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03.07.2020 17:36 Ответить
Росіяни несподівано натрапили на свою справжню історію)
https://svidok.online/arheology-obnaruzhy-ly-monety-vremen-zolotoj-ordy/
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03.07.2020 19:00 Ответить
 
 