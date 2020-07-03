ЕС осудил российские парады в оккупированном Крыму и ОРДЛО

Европейский Союз осуждает российские военные парады, проведенные 24 июня на территории Украины - как в оккупированном Крыму, так и на временно оккупированном Донбассе.

Об этом говорится в заявлении Евросоюза о продолжающейся агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма во время онлайн-заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"ЕС осуждает российские военные парады, прошедшие 24 июня на территории Украины, как в незаконно аннексированом Крымском полуострове, так и военные парады в городах Донецк и Луганск, в том числе с использованием вооружения в нарушение линии отвода", - говорится в заявлении.

ЕС также выразил серьезную обеспокоенность по поводу привлечения жителей Украины на оккупированных территориях к голосованию за поправки в конституцию РФ.

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В Европейском Союзе напомнили, что более шести лет назад Российская Федерация незаконно аннексировала АР Крым и г. Севастополь и начала агрессию на востоке Украины, что было откровенным нарушением международного права и основных принципов и обязательств ОБСЕ.

"ЕС осуждает эти действия. Учитывая, что полная имплементация Минских договоренностей еще не достигнута 29 июня ЕС принял решение о продлении экономических санкций, направленных против определенных экономических секторов РФ еще на шесть месяцев. ЕС также остается преданным своей политике непризнания незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией. в этом контексте 18 июня мы продолжили ограничительные меры, связанные с незаконной аннексией со стороны России, еще на один год. Крым - это Украина ", - отмечается в заявлении.

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