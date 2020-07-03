ЄС засудив російські паради в окупованому Криму і ОРДЛО

Європейський Союз засуджує російські військові паради, які були проведені 24 червня на території України – як в незаконному анексованому Криму, так і на тимчасово окупованому Донбасі.

Про це йдеться у заяві Євросоюзу щодо триваючої агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, виголошеній під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"ЄС засуджує російські військові паради, що пройшли 24 червня на території України, як на незаконно анексованому Кримському півострові, так і військові паради у містах Донецьк та Луганськ, у тому числі із використанням озброєння у порушення лінії відведення", - йдеться у заяві.

ЄС також висловив серйозне занепокоєння з приводу залучення жителів України на окупованих та анексованих територіях до голосування за поправки до конституції РФ.

У Європейському Союзі нагадали, що понад шість років тому Російська Федерація незаконно анексувала АР Крим та м.Севастополь і розпочала агресію на сході України, що було відвертим порушенням міжнародного права та основних принципів та зобов'язань ОБСЄ.

"ЄС засуджує ці дії. Зважаючи на те, що повна імплементація Мінських домовленостей ще не досягнута, 29 червня ЄС ухвалив рішення про продовження економічних санкцій, спрямованих проти визначених економічних секторів РФ ще на шість місяців. ЄС також залишається відданим своїй політиці невизнання незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією. У цьому контексті 18 червня ми продовжили обмежувальні заходи, пов'язані з незаконною анексією з боку Росії, ще на один рік. Крим - це Україна", - зазначається у заяві.

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