Оккупанты проводят в Донецке военный парад. ФОТОрепортаж
В рамках парада по центру города проехала военная техника, которую наемники РФ используют в боях против защитников Украины. Многие образцы вооружения подпадают под запрет ОБСЕ и находятся в центре города, нарушая Минские соглашения.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новости Донбасса".
Сегодня аналогичные парады проходят во многих городах России и в оккупированном Крыму.
По центральной улице Донецка прошли члены незаконных вооруженных формирований и проехала военная техника.
Часть вооружения была времен Второй мировой войны. Проехала также военная техника, которую наемники РФ использует в боях против военнослужащих ООС. В частности, это танки, артиллерийские системы и ракетные пусковые установки.
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Многие образцы вооружения подпадают под запрет ОБСЕ и находятся в центре Донецка, нарушая Минские соглашения. Об этом наблюдатели миссии сообщали во время парадов и в предыдущие годы.
На мероприятии присутствуют главари террористов. Некоторые командиры боевиков надели военную форму Красной армии. Как и в прошлом году, начальник службы охраны Пушилина пришел в форме НКВД.
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Несмотря на пандемию коронавируса, на параде присутствуют зрители. Они не соблюдают социальную дистанцию, большинство людей - без масок.
Кроме того, на параде присутствуют ветераны: их рассадили на трибуне без соблюдения дистанции. Некоторые из них также без масок.
При этом число заболевших на оккупированной Донетчине по-прежнему растет: вчера оккупанты подтвердила 26 новых случаев заболевания за сутки. Всего на лечении остается 676 человек.
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Журналист и член Трехсторонней контактной группы Сергей Гармаш утверждает, что в больницах Донецка не хватает аппаратов ИВЛ.
"Эти подонки из "ДНР" издеваются над людьми на КПВВ, мотивируя это боязнью коронавируса, а сами устраивают идеальную среду для его распространения. Естественно, картинка для российского ТВ, где Пушилина покажут в одном часовом промежутке с Путиным (парад специально начали в 9, - за час до московского) важнее, чем здоровье людей", - написал он.
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Напалмом с самолета тоже красиво бы вышло - они так красиво стоят, так бы в ряд и горело
но нельзя и к сожалению это только мечты
артой с подсветкой цели тож не плохо было-бы
Я точно сумувати не буду- наоборот...
https://www.interfax.ru/russia/714330
Сидя в обороне,войну не выиграть.
Кто постоянно находится в обороне, тот немного зажат и думает только об обороне.
Когда войско долго находится в обороне, а потом начинается наступление, всегда только свежие части идут в атаку. Те, кто сидел в обороне, никогда в атаку не идут. Они не смогут даже чисто психологически подняться и сломить противника, потому что привыкли сидеть и прятаться. Сначала идут в атаку свежие части, а потом уже втягиваются и те, что были в обороне. Психология на войне важна, её надо учитывать.»
Там обосцаных *********.....
Сотрудниками следственного департамента Росприроднадзора в подмосковной усадьбе, принадлежащей депутату Государственной думы и первой женщине-космонавту Валентине Терешковой, были обнаружены и изъяты 101 собака породы далматинец.
Согласно имеющейся информации от одного из сотрудников, в Росприроднадзор поступило анонимное письмо с просьбой организовать проверку на предмет грубого нарушения прав животных.
«Да, к нам действительно поступила такая наводка. Вероятно, это был кто-то из соседей. Основная жалоба была на продолжительный громкий лай, ужасный запах и постоянные возгласы «Поправки, прекратите», доносящиеся из-за забора. Сейчас животным ничего не угрожает, они будут доставлены в приют для животных и будут розданы волонтерами в заботливые руки граждан», - заявил Геннадий Фролов, кинолог Природнадзора.
На данный момент владелицу собак Валентину Терешкову в связи с депутатской неприкосновенностью невозможно преследовать по закону без специального голосования среди её коллег, поэтому сотрудники природного ведомства будут дожидаться окончания её полномочий с целью предъявления обвинения, которое грозит первой женщине-космонавту тюремным заключением на срок до 20 лет.
https://panorama.pub/40737-prirodnadzor-izyal-101-dalmatintsa.html Panorama.pub
Суд в Бишкеке приговорил бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о коррупции. На нем висят ещё несколько тяжких обвинений, включая убийство, захват заложников и организацию массовых беспорядков.
"Суд постановил признать Алмазбека Атамбаева виновным в организации коррупции и назначить наказание в виде лишения свободы на 11 лет и два месяца с лишением государственных наград и конфискацией имущества", - заявил судья Первомайского суда Бишкека Эмильбек ******, которого цитирует Интерфакс.
Гособвинение просило для экс-президента 15 лет лишения свободы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга перечислил журналистам государства и частично признанные республики, лидеры которых прибудут в Москву на парад Победы 24 июня.
Кто прибудет на парад:
Абхазия (президент Аслан Бжания),
Белоруссия (президент Александр Лукашенко),
Босния и Герцеговина (член Президиума - коллективного президента - от сербов Милорад Додик),
Казахстан (президент Касым-Жомарт Токаев),
Киргизия (президент Сооронбай Жээнбеков),
Молдова (президент Игорь Додон),
Сербия (президент Александр Вучич),
Таджикистан (президент Эмомали Рахмон),
Узбекистан (президент Шавкат Мирзиёев),
Южная Осетия (президент Анатолий Бибилов).
Такой подбор лидеров наглядно демонстрирует, какое уважение имеет Путин в мировом сообществе.
Дополню пост цитатой из комментария https://d3.ru/user/zapovednik_slonov/ @zapovednik_slonov (спасибо!)
Из ранее согласившихся:
- лидеры Армении и Азербайджана отказались ввиду "необходимости борьбы с пандемией у себя в стране";
- президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов не хочет сидеть по возвращении на самоизоляции в свой день рождения (возраст Пророка, 63 года);
- президент Хорватии Зоран Миланович сообщил, что у него внезапно сломался самолет, на котором он летает (другого нет, само собой).
Президенты даже не придумывают веской причины, чтоб не пачкаться о рукопожатия со Сказочным.
Дебілізм.
убийц к остальному миру, возведённая в ранг героизма.
ой, а завтра ж с утра на КПП, нада ехать к биндеровцам - пенсию майскую палучить
Це була перемога Московії у протистоянні з українцями.
Ось тепер "історик" Пу відзначає цю знаменну дату з гаслом "можем повторить".
https://ljplus.ru/img4/b/a/baron_de_pampa/PICT0956.JPG