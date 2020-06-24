Оккупанты проводят в Донецке военный парад. ФОТОрепортаж

В рамках парада по центру города проехала военная техника, которую наемники РФ используют в боях против защитников Украины. Многие образцы вооружения подпадают под запрет ОБСЕ и находятся в центре города, нарушая Минские соглашения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новости Донбасса".

Сегодня аналогичные парады проходят во многих городах России и в оккупированном Крыму.

По центральной улице Донецка прошли члены незаконных вооруженных формирований и проехала военная техника.

Часть вооружения была времен Второй мировой войны. Проехала также военная техника, которую наемники РФ использует в боях против военнослужащих ООС. В частности, это танки, артиллерийские системы и ракетные пусковые установки.

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Многие образцы вооружения подпадают под запрет ОБСЕ и находятся в центре Донецка, нарушая Минские соглашения. Об этом наблюдатели миссии сообщали во время парадов и в предыдущие годы.

На мероприятии присутствуют главари террористов. Некоторые командиры боевиков надели военную форму Красной армии. Как и в прошлом году, начальник службы охраны Пушилина пришел в форме НКВД.

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Несмотря на пандемию коронавируса, на параде присутствуют зрители. Они не соблюдают социальную дистанцию, большинство людей - без масок.

Кроме того, на параде присутствуют ветераны: их рассадили на трибуне без соблюдения дистанции. Некоторые из них также без масок.

При этом число заболевших на оккупированной Донетчине по-прежнему растет: вчера оккупанты подтвердила 26 новых случаев заболевания за сутки. Всего на лечении остается 676 человек.

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Журналист и член Трехсторонней контактной группы Сергей Гармаш утверждает, что в больницах Донецка не хватает аппаратов ИВЛ.

"Эти подонки из "ДНР" издеваются над людьми на КПВВ, мотивируя это боязнью коронавируса, а сами устраивают идеальную среду для его распространения. Естественно, картинка для российского ТВ, где Пушилина покажут в одном часовом промежутке с Путиным (парад специально начали в 9, - за час до московского) важнее, чем здоровье людей", - написал он.



