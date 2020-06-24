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Новости Фото Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
24 156 87

Оккупанты проводят в Донецке военный парад. ФОТОрепортаж

В рамках парада по центру города проехала военная техника, которую наемники РФ используют в боях против защитников Украины. Многие образцы вооружения подпадают под запрет ОБСЕ и находятся в центре города, нарушая Минские соглашения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новости Донбасса".

Сегодня аналогичные парады проходят во многих городах России и в оккупированном Крыму.

По центральной улице Донецка прошли члены незаконных вооруженных формирований и проехала военная техника.

Оккупанты проводят в Донецке военный парад 01Оккупанты проводят в Донецке военный парад 02

Часть вооружения была времен Второй мировой войны. Проехала также военная техника, которую наемники РФ использует в боях против военнослужащих ООС. В частности, это танки, артиллерийские системы и ракетные пусковые установки.

Оккупанты проводят в Донецке военный парад 03Оккупанты проводят в Донецке военный парад 04Оккупанты проводят в Донецке военный парад 05

Читайте на Цензор.НЕТ: Лукашенко, Додон, Додик: к Путину на парад собираются лидеры 7 стран и член Президиума Боснии и Герцеговины

Многие образцы вооружения подпадают под запрет ОБСЕ и находятся в центре Донецка, нарушая Минские соглашения. Об этом наблюдатели миссии сообщали во время парадов и в предыдущие годы.

На мероприятии присутствуют главари террористов. Некоторые командиры боевиков надели военную форму Красной армии. Как и в прошлом году, начальник службы охраны Пушилина пришел в форме НКВД.

Оккупанты проводят в Донецке военный парад 06Оккупанты проводят в Донецке военный парад 07

Также на Цензор.НЕТ: "Не бейте больше! Вы же полиция!" - "Отошла, бл#дь! Отошла!", - российские оккупанты в Зугрэсе до потери сознания избили мужчину за нарушение комендантского часа. ВИДЕО

Несмотря на пандемию коронавируса, на параде присутствуют зрители. Они не соблюдают социальную дистанцию, большинство людей - без масок.

Оккупанты проводят в Донецке военный парад 08

Кроме того, на параде присутствуют ветераны: их рассадили на трибуне без соблюдения дистанции. Некоторые из них также без масок.

Оккупанты проводят в Донецке военный парад 09Оккупанты проводят в Донецке военный парад 10

При этом число заболевших на оккупированной Донетчине по-прежнему растет: вчера оккупанты подтвердила 26 новых случаев заболевания за сутки. Всего на лечении остается 676 человек.

Смотрите также: 110 человек, утверждающих, что прорвались через блокпост оккупантов, прибыли с оккупированного Донбасса. ВИДЕО

Журналист и член Трехсторонней контактной группы Сергей Гармаш утверждает, что в больницах Донецка не хватает аппаратов ИВЛ.

"Эти подонки из "ДНР" издеваются над людьми на КПВВ, мотивируя это боязнью коронавируса, а сами устраивают идеальную среду для его распространения. Естественно, картинка для российского ТВ, где Пушилина покажут в одном часовом промежутке с Путиным (парад специально начали в 9, - за час до московского) важнее, чем здоровье людей", - написал он.


Оккупанты проводят в Донецке военный парад 11

Автор: 

Донецьк (6322) парад (634)


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Топ комментарии
+65
о какой реинтеграции может быть речь?! Обмотать колючкой лет на десять, закрыть все кпвп,только так...
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24.06.2020 12:09
+35
Ну і де наша Точка У?
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24.06.2020 12:09
+32
Не тільки колючкою - треба ще мінні поля, щоб ця зараза не розповзалася!
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24.06.2020 12:14
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Правила форума Совет форумчан
Ну і де наша Точка У?
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24.06.2020 12:09 Ответить
Дайте дві!
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24.06.2020 12:16 Ответить
Там не "Точка У" нужна, лучше бы подошла тяжелая огнеметная система типа "Солнцепека".
Напалмом с самолета тоже красиво бы вышло - они так красиво стоят, так бы в ряд и горело
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24.06.2020 12:21 Ответить
дмитрий , фигни не пиши , ЗБ с борта сбросить , чеб удачно попасть еще уметь надо , да и одного не хватит , ТОС стреляет на небольшие расстояния ( до 6 ) , а вот Точкой самое то ,
но нельзя и к сожалению это только мечты
артой с подсветкой цели тож не плохо было-бы
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24.06.2020 16:18 Ответить
Ґлавнає - пєрєстать стрИлять. Хдє-та пасрєдінє сайдьомся
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24.06.2020 12:26 Ответить
ну минск же безальтернативен
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24.06.2020 12:45 Ответить
#мирнийплан соєвого Миздобула - окрема розмова.
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24.06.2020 13:06 Ответить
У своий дупи пошукай )))))))))))))))))))))))))))))
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24.06.2020 17:14 Ответить
о какой реинтеграции может быть речь?! Обмотать колючкой лет на десять, закрыть все кпвп,только так...
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24.06.2020 12:09 Ответить
Не тільки колючкою - треба ще мінні поля, щоб ця зараза не розповзалася!
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24.06.2020 12:14 Ответить
там и стена высотой в 20 км. не поможет .. там купол нужен, как в одноимённом рассказе стивена кинга ..
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24.06.2020 12:55 Ответить
Ну чому? Південній Кореї от допомагають мінні поля...
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24.06.2020 13:49 Ответить
кацапским сракетам поля точно не помешают .. и боевой пропаганде то же ..
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24.06.2020 14:40 Ответить
Баба юля еще при юще предлагала такое, только без срока давности
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24.06.2020 12:35 Ответить
Це бидло мені не співвітчизники. Заминировать все по перриметру. Пусть в паРашу интегрируются.
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24.06.2020 12:38 Ответить
Це бидло мені не співвітчизники. Замінувати по всій лініі. Пусть паРашу интегрируются.
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24.06.2020 12:43 Ответить
отключить подачу воды и света.
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24.06.2020 13:52 Ответить
Це так би було, якби в нас були нормальні люди, а не запроданці тупі. Це потрібно було зробити в перші місяці війни. Ізолювати цю клоаку. А зрадники подають туди воду, електроенергію, пенсії таким же зрадникам виплачують і під благими намірами ведуть нас в рюсскій мір.
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24.06.2020 13:54 Ответить
Кого то интересует цирк ватных уродов?
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24.06.2020 12:26 Ответить
Це парад для 73,22%.
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24.06.2020 12:32 Ответить
Так мило петуШарии там поздравляют Лугандон с "победой" и уверенностью, что отвоюют остальные города....
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24.06.2020 12:27 Ответить
Парад імбецилів
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24.06.2020 12:12 Ответить
Парад провєлі?Всьо,закриття всє пункти пропуска!!!
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24.06.2020 12:13 Ответить
навічно
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24.06.2020 12:14 Ответить
хто яке майбутне України бачить із отими прокакацапським - можливо Мама Рімма...- то що її тут утримуе....можливо вони всією родиною туди - в "радные пенаты"...
Я точно сумувати не буду- наоборот...
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24.06.2020 12:14 Ответить
Почему российские террористы захватившие украинский Донецк,безнаказанно ездят по нему на танках?
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24.06.2020 12:15 Ответить
в чем я упрекаю Пороха, так это в том что ему не хватило смелости сровнять там все с землей после Иловайска...
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24.06.2020 12:15 Ответить
Спорная выгода. Возможно было лучше держать этот зоопарк за колючей проволокой, чем посадить себе на шею, а Расею все это время держать под санкциями?!
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24.06.2020 12:24 Ответить
Щоб зебіли його потім судили за "геноцид народів бамбасу"? З такими виборцями жоден політик не стане робити різких дій.
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24.06.2020 12:29 Ответить
Уничтожить торговых партнеров? Ты шутник однако.
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24.06.2020 12:49 Ответить
"Генералитет" у них какой то не уставной,больше похожи на артистов из бродячего цирка. Военная техника вообще из 70-х.
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24.06.2020 12:15 Ответить
Так бродячий цирк и есть на самом деле.
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24.06.2020 12:28 Ответить
падонки...
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24.06.2020 12:15 Ответить
Без "моторолы"-херня,а не парад.Никакого колорита)Рыжая,беззубая ********** создавала неповторимый шарм
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24.06.2020 12:17 Ответить
Про захара забыл .
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24.06.2020 14:16 Ответить
Та,не)Захар-туфта.Никакой оригинальности.Вот Моторыло-это шедевр.Истинный шахтер.Як вроде только с забоя.Или с запоя)Еще Бабая бы.Где-то пропал...А такая карьера намечалась.Или оно подохло?
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24.06.2020 16:34 Ответить
як в них добре збереглись ветерани. Якщо попали на фронт у 16 в 45 то їм зараз по 91 році а виглядають на 60-70. РуССкий мір омолажує )))
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24.06.2020 12:17 Ответить
"Ветераны" - ряженые, отрабатывют миску жирной гороховой похлёбки с вонючей требухой...
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24.06.2020 13:16 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25221120.html Какая "сверхдержава", такие и челленджи

Оккупанты проводят в Донецке военный парад - Цензор.НЕТ 3552

https://www.interfax.ru/russia/714330
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24.06.2020 12:20 Ответить
Це відкритий чемпіонат параші з швидкісного копання могил. Лугандонія буде виступати об'єднаною командою і вважається незаперечними фаворитом.
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24.06.2020 17:20 Ответить
Оккупанты проводят в Донецке военный парад - Цензор.НЕТ 1453
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24.06.2020 12:21 Ответить
А фотографии 2-х недельный караньтин прошли?
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24.06.2020 12:22 Ответить
А ракеты Нептун никогда не отклоняются от прописанной траектории?
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24.06.2020 12:21 Ответить
Ракеты нет, у говнокомандующего от айкоса в голове туман...
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24.06.2020 13:45 Ответить
А Вовік випадково інкогніто туди не влиндив?
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24.06.2020 12:22 Ответить
Оккупанты проводят в Донецке военный парад - Цензор.НЕТ 4533
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24.06.2020 12:23 Ответить
за какие такие заслуги эти ряженные клоуны понацепляли себе медали и ордена второй мировой войны?! Особенно тот ****** ***** "подполковник-лётчик" на 6-м фото - "КАВАЛЕР трех орденов СЛАВЫ"!!! это какой-то гребаный пи..дец!!! Люди за эти ордена и медали кровь проливали 75 лет назад!!! полудурки донбасятенские!!!
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24.06.2020 12:24 Ответить
конченные твари
Оккупанты проводят в Донецке военный парад - Цензор.НЕТ 5446
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24.06.2020 12:27 Ответить
Просто Сам Господь Бог вiддiлив від України це скотобидло, тому що по другому це зробити було неможливо.
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24.06.2020 12:26 Ответить
И для этих ониженаших Украина их детенышей без конкурса в Вузах учит?врачей ,инженеров ,программистов ?Что бы они потом её мочили ?
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24.06.2020 12:27 Ответить
В Донецке парад ,а ВСУ сидят как мыши в норе.
Сидя в обороне,войну не выиграть.
Кто постоянно находится в обороне, тот немного зажат и думает только об обороне.
Когда войско долго находится в обороне, а потом начинается наступление, всегда только свежие части идут в атаку. Те, кто сидел в обороне, никогда в атаку не идут. Они не смогут даже чисто психологически подняться и сломить противника, потому что привыкли сидеть и прятаться. Сначала идут в атаку свежие части, а потом уже втягиваются и те, что были в обороне. Психология на войне важна, её надо учитывать.»
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24.06.2020 12:29 Ответить
А Сивохо отметился на параде?
Там обосцаных *********.....
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24.06.2020 12:29 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25219074.html Природнадзор изъял у Терешковой 101 далматинца

Сотрудниками следственного департамента Росприроднадзора в подмосковной усадьбе, принадлежащей депутату Государственной думы и первой женщине-космонавту Валентине Терешковой, были обнаружены и изъяты 101 собака породы далматинец.

Оккупанты проводят в Донецке военный парад - Цензор.НЕТ 6457

Согласно имеющейся информации от одного из сотрудников, в Росприроднадзор поступило анонимное письмо с просьбой организовать проверку на предмет грубого нарушения прав животных.

«Да, к нам действительно поступила такая наводка. Вероятно, это был кто-то из соседей. Основная жалоба была на продолжительный громкий лай, ужасный запах и постоянные возгласы «Поправки, прекратите», доносящиеся из-за забора. Сейчас животным ничего не угрожает, они будут доставлены в приют для животных и будут розданы волонтерами в заботливые руки граждан», - заявил Геннадий Фролов, кинолог Природнадзора.

На данный момент владелицу собак Валентину Терешкову в связи с депутатской неприкосновенностью невозможно преследовать по закону без специального голосования среди её коллег, поэтому сотрудники природного ведомства будут дожидаться окончания её полномочий с целью предъявления обвинения, которое грозит первой женщине-космонавту тюремным заключением на срок до 20 лет.

https://panorama.pub/40737-prirodnadzor-izyal-101-dalmatintsa.html Panorama.pub
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24.06.2020 12:30 Ответить
Останнє фото.В червоному береті.Дістали ?
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24.06.2020 12:32 Ответить
Вот эти "лелекi" приносят в наш мир то, что марширует в прадедкиных медальках
Оккупанты проводят в Донецке военный парад - Цензор.НЕТ 9238
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24.06.2020 12:33 Ответить
https://telega.d3.ru/vot-pochemu-putin-nikogda-ne-otdast-vlast-sam-2000306/ Вот почему Путин НИКОГДА не отдаст власть сам

Оккупанты проводят в Донецке военный парад - Цензор.НЕТ 6098

Суд в Бишкеке приговорил бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о коррупции. На нем висят ещё несколько тяжких обвинений, включая убийство, захват заложников и организацию массовых беспорядков.

"Суд постановил признать Алмазбека Атамбаева виновным в организации коррупции и назначить наказание в виде лишения свободы на 11 лет и два месяца с лишением государственных наград и конфискацией имущества", - заявил судья Первомайского суда Бишкека Эмильбек ******, которого цитирует Интерфакс.

Гособвинение просило для экс-президента 15 лет лишения свободы.
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24.06.2020 12:33 Ответить
Питання - і на фіга в нас міністерство реінтаграції. Куди це лайно назад в Україну пхати. Вони вже не є людьми. Їх усіх під сокиру. або - кордон. Все по лінії размежування замінувати, усілякі КПВВ - закрити раз і на завжди (і - Нехай щастить, в сенсі - не *** шастать). Ніяких пенсій, ніякого вступу в виші на території України. Все - лайно в вигрібну яму. Нехай там насолоджуються рюцьким миром. І дохнуть як найшвидше.
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24.06.2020 12:36 Ответить
Как нах реинтеграция, какие пенсии и поступления в ВУЗы для этих животных? Этот зоопарк нужно обнести забором под высоковольтным напряжением и минными полями, иначе эта раковая опухоль уничтожит Украину. Тут своих ЗЕбилов хватает, которые над этим стараются.
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24.06.2020 12:37 Ответить
https://shapito.d3.ru/vo-slavu-vs-rf-2000160/ На церемонии открытия главного храма вооруженных сил РФ поджигали немецкую бронетехнику.

Окупанти проводять у Донецьку військовий парад - Цензор.НЕТ 9977
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24.06.2020 12:38 Ответить
Хворі .. храм зла.....,
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25.06.2020 00:08 Ответить
https://holodilnik.d3.ru/eto-pobeda-2000148/ Это победа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга перечислил журналистам государства и частично признанные республики, лидеры которых прибудут в Москву на парад Победы 24 июня.

Кто прибудет на парад:

Абхазия (президент Аслан Бжания),
Белоруссия (президент Александр Лукашенко),
Босния и Герцеговина (член Президиума - коллективного президента - от сербов Милорад Додик),
Казахстан (президент Касым-Жомарт Токаев),
Киргизия (президент Сооронбай Жээнбеков),
Молдова (президент Игорь Додон),
Сербия (президент Александр Вучич),
Таджикистан (президент Эмомали Рахмон),
Узбекистан (президент Шавкат Мирзиёев),
Южная Осетия (президент Анатолий Бибилов).

Такой подбор лидеров наглядно демонстрирует, какое уважение имеет Путин в мировом сообществе.

Дополню пост цитатой из комментария https://d3.ru/user/zapovednik_slonov/ @zapovednik_slonov (спасибо!)
Из ранее согласившихся:
- лидеры Армении и Азербайджана отказались ввиду "необходимости борьбы с пандемией у себя в стране";
- президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов не хочет сидеть по возвращении на самоизоляции в свой день рождения (возраст Пророка, 63 года);
- президент Хорватии Зоран Миланович сообщил, что у него внезапно сломался самолет, на котором он летает (другого нет, само собой).

Президенты даже не придумывают веской причины, чтоб не пачкаться о рукопожатия со Сказочным.
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24.06.2020 12:40 Ответить
У цих дамбасів найбільший ворог - Україна. А ви хочите їх повертати????
Дебілізм.
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24.06.2020 12:42 Ответить
Разве это парады Победы? Это ДЕМОНстрация ненависти
убийц к остальному миру, возведённая в ранг героизма.
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24.06.2020 12:44 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%b8%d0%b2%d1%8b-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%89%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d1%83.html Титушки Кивы защищали подлого «слугу народа» от «Нацкорпуса»: пострадал начальник полиции. Видео Июнь 24, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%b8%d0%b2%d1%8b-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%89%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d1%83.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%b8%d0%b2%d1%8b-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%89%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d1%83.html Окупанти проводять у Донецьку військовий парад - Цензор.НЕТ 9408 В городе Березном Ровенской области во время встречи народного депутата от «Слуги народа» Сергея Литвиненко с избирателями произошли столкновения между представителями партии «Национальный корпус», правоохранителями и соратниками нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы. От взрыва пиротехнического средства пострадал начальник управления патрульной полиции Ровенской области.https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%b8%d0%b2%d1%8b-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%89%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d1%83.html#more-106629 Читать далее
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24.06.2020 12:46 Ответить
Окупанти проводять у Донецьку військовий парад - Цензор.НЕТ 7395
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24.06.2020 12:47 Ответить
Можно было ВСЕ одним махом уничтожить, но Власть Сцикунов. А если бы кацапам такая возможность попалась - сделали б и рука не дрогнула.
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24.06.2020 12:48 Ответить
Меня умиляет страсть совков засраных к парадам. Они не понимают, насколько это убого, глупо и примитивно. Фотки с ,,парада" вызывают у меня рвотный рефлекс.
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24.06.2020 12:51 Ответить
Интересно, а если хозяева дадут команду в кокошниках парад проводить, эти обезьяны выполнят беспрекословно?
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24.06.2020 12:51 Ответить
А де гівомоторола ? А якщо серйозно , то треба не інтегрувати цих уродів в Україну , а вести перемовини , щоб забрати та нормально влаштувати Українців , які там ще лишаються . І закрити ту теріторію так , щоб і миша не пролізла звідти . Ще коли був в Сєвєродонєцьку , то там така кількість прокацапів просто жах ! От їх теж туди .
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24.06.2020 13:01 Ответить
КОВІД, не підведи!
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24.06.2020 13:19 Ответить
Дышите глубже, кормильцы!
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24.06.2020 13:33 Ответить
колаборанты, ряженые, если б вы так собирались шахты отстраивать...
ой, а завтра ж с утра на КПП, нада ехать к биндеровцам - пенсию майскую палучить
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24.06.2020 13:36 Ответить
Ця вся нечисть отримквала грошове забезпечення із бюджету України і в той час, коли потрібно її захищати - зрадили. А там сидять ті, що отримують тут пенсії і разні надбавки. Морди їх запам*ятаю, як тільки тут побачу - не виїде назад. Тут і залишиться. Це не погроза, а попередження. Поліцаї вонючі.
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24.06.2020 14:38 Ответить
Клиника! На хера вообще вся эта онкология в Украине? В ближайшее время по крайней мере...
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24.06.2020 15:12 Ответить
Согласен с теми,кто говорит что ну их нафиг этих имбицилов,но с одной оговоркой - пусть валят в парашу всем составом но територию у них нужно забарать,она наша.Предлагаю поголовно после освобождения територии лишить гражданства и вывести скотовозами к границе с парашой.Это и Крыма касается (кроме конечно же татар)
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24.06.2020 15:21 Ответить
а морда не порвется? )))))))
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24.06.2020 18:58 Ответить
Парад символічно проводять у дні нападу Німеччини на територію України.
Це була перемога Московії у протистоянні з українцями.
Ось тепер "історик" Пу відзначає цю знаменну дату з гаслом "можем повторить".
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24.06.2020 16:45 Ответить
· «https://strana.ua/opinions/177424-*******-parady-provodjat-tolko-afrikanskie-diktatory.html Военные парады проводят только африканские диктаторы» Голда Меир
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24.06.2020 18:46 Ответить
так и знал что Пиндосия - африканская диктатура!
https://ljplus.ru/img4/b/a/baron_de_pampa/PICT0956.JPG
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24.06.2020 19:11 Ответить
В час парадів непогано було провести наступ , звільнити ключок землі від інфекційного грибка...
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25.06.2020 00:02 Ответить
Не парад а 95 канал,..,..
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25.06.2020 00:05 Ответить
Дешевая постановка...все эти моложавые ряженые с незаработанными медалями явно не похожи на ветеранов войны....И людей на параде немного..И по своей воле они туда пришли? Нужен ли кому то этот парад если людям жрать нечего?
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25.06.2020 08:29 Ответить
 
 