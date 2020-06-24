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Новини Фото Агресія Росії проти України Окуповані території
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Окупанти проводять у Донецьку військовий парад. ФОТОрепортаж

У рамках параду по центру міста проїхала військова техніка, яку найманці РФ використовують у боях проти захисників України. Багато зразків озброєння підпадають під заборону ОБСЄ і перебувають у центрі міста, порушуючи Мінські угоди.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Новости Донбасса".

Сьогодні аналогічні паради проходять у багатьох містах Росії і в окупованому Криму.

Центральною вулицею Донецька пройшли члени незаконних збройних формувань і проїхала військова техніка.

Окупанти проводять у Донецьку військовий парад 01Окупанти проводять у Донецьку військовий парад 02

Частина озброєння була часів Другої світової війни. Проїхала також військова техніка, яку найманці РФ використовують в боях проти військовослужбовців ООС. Зокрема, це танки, артилерійські системи і ракетні пускові установки.

Окупанти проводять у Донецьку військовий парад 03Окупанти проводять у Донецьку військовий парад 04Окупанти проводять у Донецьку військовий парад 05

Багато зразків озброєння підпадають під заборону ОБСЄ і стоять у центрі Донецька, порушуючи Мінські угоди. Про це спостерігачі місії повідомляли під час парадів і в попередні роки.

На заході присутні ватажки терористів. Деякі командири бойовиків одягли військову форму Червоної армії. Як і в минулому році, начальник служби охорони Пушиліна прийшов у формі НКВС.

Читайте також: Лукашенко, Додон, Додік: до Путіна на парад збираються лідери 7 країн і член Президії Боснії і Герцеговини

Окупанти проводять у Донецьку військовий парад 06Окупанти проводять у Донецьку військовий парад 07

Незважаючи на пандемію коронавірусу, на параді присутні глядачі. Вони не дотримуються соціальної дистанції, більшість людей - без масок.

Також дивіться: "Не бийте більше! Ви ж поліція!" - "Відійшла, бл#дь! Відійшла!" - російські окупанти в Зугресі до непритомного стану побили чоловіка за порушення комендантської години. ВIДЕО

Окупанти проводять у Донецьку військовий парад 08

Крім того, на параді присутні ветерани: їх розсадили на трибуні без дотримання дистанції. Деякі з них також без масок.

Окупанти проводять у Донецьку військовий парад 09Окупанти проводять у Донецьку військовий парад 10

При цьому кількість хворих на окупованій Донеччині як і раніше зростає: вчора окупанти підтвердила 26 нових випадків захворювання за добу. Всього на лікуванні залишається 676 осіб.

Журналіст і член Тристоронньої контактної групи Сергій Гармаш стверджує, що в лікарнях Донецька не вистачає апаратів ШВЛ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія під прапором СРСР прагне стати таким же глобальним гравцем, яким був Радянський Союз, - заступник глави МЗС Боднар

"Ці покидьки з "ДНР" знущаються з людей на КПВВ, мотивуючи це боязню коронавірусу, а самі влаштовують ідеальне середовище для його поширення. Природно, картинка для російського ТБ, де Пушиліна покажуть в одному часовому проміжку з Путіним (парад спеціально почали о 9, - за годину до московського) важливіше, ніж здоров'я людей", - написав він.


Окупанти проводять у Донецьку військовий парад 11

Автор: 

Донецьк (947) парад (377)


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Топ коментарі
+65
о какой реинтеграции может быть речь?! Обмотать колючкой лет на десять, закрыть все кпвп,только так...
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24.06.2020 12:09
+35
Ну і де наша Точка У?
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24.06.2020 12:09
+32
Не тільки колючкою - треба ще мінні поля, щоб ця зараза не розповзалася!
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24.06.2020 12:14
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Ну і де наша Точка У?
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24.06.2020 12:09 Відповісти
Дайте дві!
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24.06.2020 12:16 Відповісти
Там не "Точка У" нужна, лучше бы подошла тяжелая огнеметная система типа "Солнцепека".
Напалмом с самолета тоже красиво бы вышло - они так красиво стоят, так бы в ряд и горело
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24.06.2020 12:21 Відповісти
дмитрий , фигни не пиши , ЗБ с борта сбросить , чеб удачно попасть еще уметь надо , да и одного не хватит , ТОС стреляет на небольшие расстояния ( до 6 ) , а вот Точкой самое то ,
но нельзя и к сожалению это только мечты
артой с подсветкой цели тож не плохо было-бы
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24.06.2020 16:18 Відповісти
Ґлавнає - пєрєстать стрИлять. Хдє-та пасрєдінє сайдьомся
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24.06.2020 12:26 Відповісти
ну минск же безальтернативен
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24.06.2020 12:45 Відповісти
#мирнийплан соєвого Миздобула - окрема розмова.
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24.06.2020 13:06 Відповісти
У своий дупи пошукай )))))))))))))))))))))))))))))
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24.06.2020 17:14 Відповісти
о какой реинтеграции может быть речь?! Обмотать колючкой лет на десять, закрыть все кпвп,только так...
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24.06.2020 12:09 Відповісти
Не тільки колючкою - треба ще мінні поля, щоб ця зараза не розповзалася!
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24.06.2020 12:14 Відповісти
там и стена высотой в 20 км. не поможет .. там купол нужен, как в одноимённом рассказе стивена кинга ..
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24.06.2020 12:55 Відповісти
Ну чому? Південній Кореї от допомагають мінні поля...
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24.06.2020 13:49 Відповісти
кацапским сракетам поля точно не помешают .. и боевой пропаганде то же ..
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24.06.2020 14:40 Відповісти
Баба юля еще при юще предлагала такое, только без срока давности
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24.06.2020 12:35 Відповісти
Це бидло мені не співвітчизники. Заминировать все по перриметру. Пусть в паРашу интегрируются.
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24.06.2020 12:38 Відповісти
Це бидло мені не співвітчизники. Замінувати по всій лініі. Пусть паРашу интегрируются.
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24.06.2020 12:43 Відповісти
отключить подачу воды и света.
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24.06.2020 13:52 Відповісти
Це так би було, якби в нас були нормальні люди, а не запроданці тупі. Це потрібно було зробити в перші місяці війни. Ізолювати цю клоаку. А зрадники подають туди воду, електроенергію, пенсії таким же зрадникам виплачують і під благими намірами ведуть нас в рюсскій мір.
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24.06.2020 13:54 Відповісти
Кого то интересует цирк ватных уродов?
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24.06.2020 12:26 Відповісти
Це парад для 73,22%.
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24.06.2020 12:32 Відповісти
Так мило петуШарии там поздравляют Лугандон с "победой" и уверенностью, что отвоюют остальные города....
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24.06.2020 12:27 Відповісти
Парад імбецилів
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24.06.2020 12:12 Відповісти
Парад провєлі?Всьо,закриття всє пункти пропуска!!!
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24.06.2020 12:13 Відповісти
навічно
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24.06.2020 12:14 Відповісти
хто яке майбутне України бачить із отими прокакацапським - можливо Мама Рімма...- то що її тут утримуе....можливо вони всією родиною туди - в "радные пенаты"...
Я точно сумувати не буду- наоборот...
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24.06.2020 12:14 Відповісти
Почему российские террористы захватившие украинский Донецк,безнаказанно ездят по нему на танках?
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24.06.2020 12:15 Відповісти
в чем я упрекаю Пороха, так это в том что ему не хватило смелости сровнять там все с землей после Иловайска...
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24.06.2020 12:15 Відповісти
Спорная выгода. Возможно было лучше держать этот зоопарк за колючей проволокой, чем посадить себе на шею, а Расею все это время держать под санкциями?!
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24.06.2020 12:24 Відповісти
Щоб зебіли його потім судили за "геноцид народів бамбасу"? З такими виборцями жоден політик не стане робити різких дій.
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24.06.2020 12:29 Відповісти
Уничтожить торговых партнеров? Ты шутник однако.
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24.06.2020 12:49 Відповісти
"Генералитет" у них какой то не уставной,больше похожи на артистов из бродячего цирка. Военная техника вообще из 70-х.
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24.06.2020 12:15 Відповісти
Так бродячий цирк и есть на самом деле.
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24.06.2020 12:28 Відповісти
падонки...
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24.06.2020 12:15 Відповісти
Без "моторолы"-херня,а не парад.Никакого колорита)Рыжая,беззубая ********** создавала неповторимый шарм
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24.06.2020 12:17 Відповісти
Про захара забыл .
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24.06.2020 14:16 Відповісти
Та,не)Захар-туфта.Никакой оригинальности.Вот Моторыло-это шедевр.Истинный шахтер.Як вроде только с забоя.Или с запоя)Еще Бабая бы.Где-то пропал...А такая карьера намечалась.Или оно подохло?
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24.06.2020 16:34 Відповісти
як в них добре збереглись ветерани. Якщо попали на фронт у 16 в 45 то їм зараз по 91 році а виглядають на 60-70. РуССкий мір омолажує )))
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24.06.2020 12:17 Відповісти
"Ветераны" - ряженые, отрабатывют миску жирной гороховой похлёбки с вонючей требухой...
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24.06.2020 13:16 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25221120.html Какая "сверхдержава", такие и челленджи

Оккупанты проводят в Донецке военный парад - Цензор.НЕТ 3552

https://www.interfax.ru/russia/714330
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24.06.2020 12:20 Відповісти
Це відкритий чемпіонат параші з швидкісного копання могил. Лугандонія буде виступати об'єднаною командою і вважається незаперечними фаворитом.
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24.06.2020 17:20 Відповісти
Оккупанты проводят в Донецке военный парад - Цензор.НЕТ 1453
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24.06.2020 12:21 Відповісти
А фотографии 2-х недельный караньтин прошли?
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24.06.2020 12:22 Відповісти
А ракеты Нептун никогда не отклоняются от прописанной траектории?
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24.06.2020 12:21 Відповісти
Ракеты нет, у говнокомандующего от айкоса в голове туман...
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24.06.2020 13:45 Відповісти
А Вовік випадково інкогніто туди не влиндив?
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24.06.2020 12:22 Відповісти
Оккупанты проводят в Донецке военный парад - Цензор.НЕТ 4533
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24.06.2020 12:23 Відповісти
за какие такие заслуги эти ряженные клоуны понацепляли себе медали и ордена второй мировой войны?! Особенно тот ****** ***** "подполковник-лётчик" на 6-м фото - "КАВАЛЕР трех орденов СЛАВЫ"!!! это какой-то гребаный пи..дец!!! Люди за эти ордена и медали кровь проливали 75 лет назад!!! полудурки донбасятенские!!!
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24.06.2020 12:24 Відповісти
конченные твари
Оккупанты проводят в Донецке военный парад - Цензор.НЕТ 5446
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24.06.2020 12:27 Відповісти
Просто Сам Господь Бог вiддiлив від України це скотобидло, тому що по другому це зробити було неможливо.
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24.06.2020 12:26 Відповісти
И для этих ониженаших Украина их детенышей без конкурса в Вузах учит?врачей ,инженеров ,программистов ?Что бы они потом её мочили ?
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24.06.2020 12:27 Відповісти
В Донецке парад ,а ВСУ сидят как мыши в норе.
Сидя в обороне,войну не выиграть.
Кто постоянно находится в обороне, тот немного зажат и думает только об обороне.
Когда войско долго находится в обороне, а потом начинается наступление, всегда только свежие части идут в атаку. Те, кто сидел в обороне, никогда в атаку не идут. Они не смогут даже чисто психологически подняться и сломить противника, потому что привыкли сидеть и прятаться. Сначала идут в атаку свежие части, а потом уже втягиваются и те, что были в обороне. Психология на войне важна, её надо учитывать.»
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24.06.2020 12:29 Відповісти
А Сивохо отметился на параде?
Там обосцаных *********.....
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24.06.2020 12:29 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25219074.html Природнадзор изъял у Терешковой 101 далматинца

Сотрудниками следственного департамента Росприроднадзора в подмосковной усадьбе, принадлежащей депутату Государственной думы и первой женщине-космонавту Валентине Терешковой, были обнаружены и изъяты 101 собака породы далматинец.

Оккупанты проводят в Донецке военный парад - Цензор.НЕТ 6457

Согласно имеющейся информации от одного из сотрудников, в Росприроднадзор поступило анонимное письмо с просьбой организовать проверку на предмет грубого нарушения прав животных.

«Да, к нам действительно поступила такая наводка. Вероятно, это был кто-то из соседей. Основная жалоба была на продолжительный громкий лай, ужасный запах и постоянные возгласы «Поправки, прекратите», доносящиеся из-за забора. Сейчас животным ничего не угрожает, они будут доставлены в приют для животных и будут розданы волонтерами в заботливые руки граждан», - заявил Геннадий Фролов, кинолог Природнадзора.

На данный момент владелицу собак Валентину Терешкову в связи с депутатской неприкосновенностью невозможно преследовать по закону без специального голосования среди её коллег, поэтому сотрудники природного ведомства будут дожидаться окончания её полномочий с целью предъявления обвинения, которое грозит первой женщине-космонавту тюремным заключением на срок до 20 лет.

https://panorama.pub/40737-prirodnadzor-izyal-101-dalmatintsa.html Panorama.pub
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24.06.2020 12:30 Відповісти
Останнє фото.В червоному береті.Дістали ?
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24.06.2020 12:32 Відповісти
Вот эти "лелекi" приносят в наш мир то, что марширует в прадедкиных медальках
Оккупанты проводят в Донецке военный парад - Цензор.НЕТ 9238
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24.06.2020 12:33 Відповісти
https://telega.d3.ru/vot-pochemu-putin-nikogda-ne-otdast-vlast-sam-2000306/ Вот почему Путин НИКОГДА не отдаст власть сам

Оккупанты проводят в Донецке военный парад - Цензор.НЕТ 6098

Суд в Бишкеке приговорил бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о коррупции. На нем висят ещё несколько тяжких обвинений, включая убийство, захват заложников и организацию массовых беспорядков.

"Суд постановил признать Алмазбека Атамбаева виновным в организации коррупции и назначить наказание в виде лишения свободы на 11 лет и два месяца с лишением государственных наград и конфискацией имущества", - заявил судья Первомайского суда Бишкека Эмильбек ******, которого цитирует Интерфакс.

Гособвинение просило для экс-президента 15 лет лишения свободы.
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24.06.2020 12:33 Відповісти
Питання - і на фіга в нас міністерство реінтаграції. Куди це лайно назад в Україну пхати. Вони вже не є людьми. Їх усіх під сокиру. або - кордон. Все по лінії размежування замінувати, усілякі КПВВ - закрити раз і на завжди (і - Нехай щастить, в сенсі - не *** шастать). Ніяких пенсій, ніякого вступу в виші на території України. Все - лайно в вигрібну яму. Нехай там насолоджуються рюцьким миром. І дохнуть як найшвидше.
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24.06.2020 12:36 Відповісти
Как нах реинтеграция, какие пенсии и поступления в ВУЗы для этих животных? Этот зоопарк нужно обнести забором под высоковольтным напряжением и минными полями, иначе эта раковая опухоль уничтожит Украину. Тут своих ЗЕбилов хватает, которые над этим стараются.
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24.06.2020 12:37 Відповісти
https://shapito.d3.ru/vo-slavu-vs-rf-2000160/ На церемонии открытия главного храма вооруженных сил РФ поджигали немецкую бронетехнику.

Окупанти проводять у Донецьку військовий парад - Цензор.НЕТ 9977
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24.06.2020 12:38 Відповісти
Хворі .. храм зла.....,
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25.06.2020 00:08 Відповісти
https://holodilnik.d3.ru/eto-pobeda-2000148/ Это победа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга перечислил журналистам государства и частично признанные республики, лидеры которых прибудут в Москву на парад Победы 24 июня.

Кто прибудет на парад:

Абхазия (президент Аслан Бжания),
Белоруссия (президент Александр Лукашенко),
Босния и Герцеговина (член Президиума - коллективного президента - от сербов Милорад Додик),
Казахстан (президент Касым-Жомарт Токаев),
Киргизия (президент Сооронбай Жээнбеков),
Молдова (президент Игорь Додон),
Сербия (президент Александр Вучич),
Таджикистан (президент Эмомали Рахмон),
Узбекистан (президент Шавкат Мирзиёев),
Южная Осетия (президент Анатолий Бибилов).

Такой подбор лидеров наглядно демонстрирует, какое уважение имеет Путин в мировом сообществе.

Дополню пост цитатой из комментария https://d3.ru/user/zapovednik_slonov/ @zapovednik_slonov (спасибо!)
Из ранее согласившихся:
- лидеры Армении и Азербайджана отказались ввиду "необходимости борьбы с пандемией у себя в стране";
- президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов не хочет сидеть по возвращении на самоизоляции в свой день рождения (возраст Пророка, 63 года);
- президент Хорватии Зоран Миланович сообщил, что у него внезапно сломался самолет, на котором он летает (другого нет, само собой).

Президенты даже не придумывают веской причины, чтоб не пачкаться о рукопожатия со Сказочным.
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24.06.2020 12:40 Відповісти
У цих дамбасів найбільший ворог - Україна. А ви хочите їх повертати????
Дебілізм.
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24.06.2020 12:42 Відповісти
Разве это парады Победы? Это ДЕМОНстрация ненависти
убийц к остальному миру, возведённая в ранг героизма.
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24.06.2020 12:44 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%b8%d0%b2%d1%8b-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%89%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d1%83.html Титушки Кивы защищали подлого «слугу народа» от «Нацкорпуса»: пострадал начальник полиции. Видео Июнь 24, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%b8%d0%b2%d1%8b-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%89%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d1%83.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%b8%d0%b2%d1%8b-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%89%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d1%83.html Окупанти проводять у Донецьку військовий парад - Цензор.НЕТ 9408 В городе Березном Ровенской области во время встречи народного депутата от «Слуги народа» Сергея Литвиненко с избирателями произошли столкновения между представителями партии «Национальный корпус», правоохранителями и соратниками нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы. От взрыва пиротехнического средства пострадал начальник управления патрульной полиции Ровенской области.https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%b8%d0%b2%d1%8b-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%89%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d1%83.html#more-106629 Читать далее
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24.06.2020 12:46 Відповісти
Окупанти проводять у Донецьку військовий парад - Цензор.НЕТ 7395
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24.06.2020 12:47 Відповісти
Можно было ВСЕ одним махом уничтожить, но Власть Сцикунов. А если бы кацапам такая возможность попалась - сделали б и рука не дрогнула.
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24.06.2020 12:48 Відповісти
Меня умиляет страсть совков засраных к парадам. Они не понимают, насколько это убого, глупо и примитивно. Фотки с ,,парада" вызывают у меня рвотный рефлекс.
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24.06.2020 12:51 Відповісти
Интересно, а если хозяева дадут команду в кокошниках парад проводить, эти обезьяны выполнят беспрекословно?
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24.06.2020 12:51 Відповісти
А де гівомоторола ? А якщо серйозно , то треба не інтегрувати цих уродів в Україну , а вести перемовини , щоб забрати та нормально влаштувати Українців , які там ще лишаються . І закрити ту теріторію так , щоб і миша не пролізла звідти . Ще коли був в Сєвєродонєцьку , то там така кількість прокацапів просто жах ! От їх теж туди .
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24.06.2020 13:01 Відповісти
КОВІД, не підведи!
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24.06.2020 13:19 Відповісти
Дышите глубже, кормильцы!
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24.06.2020 13:33 Відповісти
колаборанты, ряженые, если б вы так собирались шахты отстраивать...
ой, а завтра ж с утра на КПП, нада ехать к биндеровцам - пенсию майскую палучить
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24.06.2020 13:36 Відповісти
Ця вся нечисть отримквала грошове забезпечення із бюджету України і в той час, коли потрібно її захищати - зрадили. А там сидять ті, що отримують тут пенсії і разні надбавки. Морди їх запам*ятаю, як тільки тут побачу - не виїде назад. Тут і залишиться. Це не погроза, а попередження. Поліцаї вонючі.
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24.06.2020 14:38 Відповісти
Клиника! На хера вообще вся эта онкология в Украине? В ближайшее время по крайней мере...
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24.06.2020 15:12 Відповісти
Согласен с теми,кто говорит что ну их нафиг этих имбицилов,но с одной оговоркой - пусть валят в парашу всем составом но територию у них нужно забарать,она наша.Предлагаю поголовно после освобождения територии лишить гражданства и вывести скотовозами к границе с парашой.Это и Крыма касается (кроме конечно же татар)
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24.06.2020 15:21 Відповісти
а морда не порвется? )))))))
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24.06.2020 18:58 Відповісти
Парад символічно проводять у дні нападу Німеччини на територію України.
Це була перемога Московії у протистоянні з українцями.
Ось тепер "історик" Пу відзначає цю знаменну дату з гаслом "можем повторить".
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24.06.2020 16:45 Відповісти
· «https://strana.ua/opinions/177424-*******-parady-provodjat-tolko-afrikanskie-diktatory.html Военные парады проводят только африканские диктаторы» Голда Меир
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24.06.2020 18:46 Відповісти
так и знал что Пиндосия - африканская диктатура!
https://ljplus.ru/img4/b/a/baron_de_pampa/PICT0956.JPG
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24.06.2020 19:11 Відповісти
В час парадів непогано було провести наступ , звільнити ключок землі від інфекційного грибка...
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25.06.2020 00:02 Відповісти
Не парад а 95 канал,..,..
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25.06.2020 00:05 Відповісти
Дешевая постановка...все эти моложавые ряженые с незаработанными медалями явно не похожи на ветеранов войны....И людей на параде немного..И по своей воле они туда пришли? Нужен ли кому то этот парад если людям жрать нечего?
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25.06.2020 08:29 Відповісти
 
 