Окупанти проводять у Донецьку військовий парад. ФОТОрепортаж

У рамках параду по центру міста проїхала військова техніка, яку найманці РФ використовують у боях проти захисників України. Багато зразків озброєння підпадають під заборону ОБСЄ і перебувають у центрі міста, порушуючи Мінські угоди.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Новости Донбасса".

Сьогодні аналогічні паради проходять у багатьох містах Росії і в окупованому Криму.

Центральною вулицею Донецька пройшли члени незаконних збройних формувань і проїхала військова техніка.

Частина озброєння була часів Другої світової війни. Проїхала також військова техніка, яку найманці РФ використовують в боях проти військовослужбовців ООС. Зокрема, це танки, артилерійські системи і ракетні пускові установки.

Багато зразків озброєння підпадають під заборону ОБСЄ і стоять у центрі Донецька, порушуючи Мінські угоди. Про це спостерігачі місії повідомляли під час парадів і в попередні роки.

На заході присутні ватажки терористів. Деякі командири бойовиків одягли військову форму Червоної армії. Як і в минулому році, начальник служби охорони Пушиліна прийшов у формі НКВС.

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Незважаючи на пандемію коронавірусу, на параді присутні глядачі. Вони не дотримуються соціальної дистанції, більшість людей - без масок.

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Крім того, на параді присутні ветерани: їх розсадили на трибуні без дотримання дистанції. Деякі з них також без масок.

При цьому кількість хворих на окупованій Донеччині як і раніше зростає: вчора окупанти підтвердила 26 нових випадків захворювання за добу. Всього на лікуванні залишається 676 осіб.

Журналіст і член Тристоронньої контактної групи Сергій Гармаш стверджує, що в лікарнях Донецька не вистачає апаратів ШВЛ.

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"Ці покидьки з "ДНР" знущаються з людей на КПВВ, мотивуючи це боязню коронавірусу, а самі влаштовують ідеальне середовище для його поширення. Природно, картинка для російського ТБ, де Пушиліна покажуть в одному часовому проміжку з Путіним (парад спеціально почали о 9, - за годину до московського) важливіше, ніж здоров'я людей", - написав він.



