Окупанти проводять у Донецьку військовий парад. ФОТОрепортаж
У рамках параду по центру міста проїхала військова техніка, яку найманці РФ використовують у боях проти захисників України. Багато зразків озброєння підпадають під заборону ОБСЄ і перебувають у центрі міста, порушуючи Мінські угоди.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Новости Донбасса".
Сьогодні аналогічні паради проходять у багатьох містах Росії і в окупованому Криму.
Центральною вулицею Донецька пройшли члени незаконних збройних формувань і проїхала військова техніка.
Частина озброєння була часів Другої світової війни. Проїхала також військова техніка, яку найманці РФ використовують в боях проти військовослужбовців ООС. Зокрема, це танки, артилерійські системи і ракетні пускові установки.
Багато зразків озброєння підпадають під заборону ОБСЄ і стоять у центрі Донецька, порушуючи Мінські угоди. Про це спостерігачі місії повідомляли під час парадів і в попередні роки.
На заході присутні ватажки терористів. Деякі командири бойовиків одягли військову форму Червоної армії. Як і в минулому році, начальник служби охорони Пушиліна прийшов у формі НКВС.
Незважаючи на пандемію коронавірусу, на параді присутні глядачі. Вони не дотримуються соціальної дистанції, більшість людей - без масок.
Крім того, на параді присутні ветерани: їх розсадили на трибуні без дотримання дистанції. Деякі з них також без масок.
При цьому кількість хворих на окупованій Донеччині як і раніше зростає: вчора окупанти підтвердила 26 нових випадків захворювання за добу. Всього на лікуванні залишається 676 осіб.
Журналіст і член Тристоронньої контактної групи Сергій Гармаш стверджує, що в лікарнях Донецька не вистачає апаратів ШВЛ.
"Ці покидьки з "ДНР" знущаються з людей на КПВВ, мотивуючи це боязню коронавірусу, а самі влаштовують ідеальне середовище для його поширення. Природно, картинка для російського ТБ, де Пушиліна покажуть в одному часовому проміжку з Путіним (парад спеціально почали о 9, - за годину до московського) важливіше, ніж здоров'я людей", - написав він.
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Напалмом с самолета тоже красиво бы вышло - они так красиво стоят, так бы в ряд и горело
но нельзя и к сожалению это только мечты
артой с подсветкой цели тож не плохо было-бы
Я точно сумувати не буду- наоборот...
https://www.interfax.ru/russia/714330
Сидя в обороне,войну не выиграть.
Кто постоянно находится в обороне, тот немного зажат и думает только об обороне.
Когда войско долго находится в обороне, а потом начинается наступление, всегда только свежие части идут в атаку. Те, кто сидел в обороне, никогда в атаку не идут. Они не смогут даже чисто психологически подняться и сломить противника, потому что привыкли сидеть и прятаться. Сначала идут в атаку свежие части, а потом уже втягиваются и те, что были в обороне. Психология на войне важна, её надо учитывать.»
Там обосцаных *********.....
Сотрудниками следственного департамента Росприроднадзора в подмосковной усадьбе, принадлежащей депутату Государственной думы и первой женщине-космонавту Валентине Терешковой, были обнаружены и изъяты 101 собака породы далматинец.
Согласно имеющейся информации от одного из сотрудников, в Росприроднадзор поступило анонимное письмо с просьбой организовать проверку на предмет грубого нарушения прав животных.
«Да, к нам действительно поступила такая наводка. Вероятно, это был кто-то из соседей. Основная жалоба была на продолжительный громкий лай, ужасный запах и постоянные возгласы «Поправки, прекратите», доносящиеся из-за забора. Сейчас животным ничего не угрожает, они будут доставлены в приют для животных и будут розданы волонтерами в заботливые руки граждан», - заявил Геннадий Фролов, кинолог Природнадзора.
На данный момент владелицу собак Валентину Терешкову в связи с депутатской неприкосновенностью невозможно преследовать по закону без специального голосования среди её коллег, поэтому сотрудники природного ведомства будут дожидаться окончания её полномочий с целью предъявления обвинения, которое грозит первой женщине-космонавту тюремным заключением на срок до 20 лет.
https://panorama.pub/40737-prirodnadzor-izyal-101-dalmatintsa.html Panorama.pub
Суд в Бишкеке приговорил бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о коррупции. На нем висят ещё несколько тяжких обвинений, включая убийство, захват заложников и организацию массовых беспорядков.
"Суд постановил признать Алмазбека Атамбаева виновным в организации коррупции и назначить наказание в виде лишения свободы на 11 лет и два месяца с лишением государственных наград и конфискацией имущества", - заявил судья Первомайского суда Бишкека Эмильбек ******, которого цитирует Интерфакс.
Гособвинение просило для экс-президента 15 лет лишения свободы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга перечислил журналистам государства и частично признанные республики, лидеры которых прибудут в Москву на парад Победы 24 июня.
Кто прибудет на парад:
Абхазия (президент Аслан Бжания),
Белоруссия (президент Александр Лукашенко),
Босния и Герцеговина (член Президиума - коллективного президента - от сербов Милорад Додик),
Казахстан (президент Касым-Жомарт Токаев),
Киргизия (президент Сооронбай Жээнбеков),
Молдова (президент Игорь Додон),
Сербия (президент Александр Вучич),
Таджикистан (президент Эмомали Рахмон),
Узбекистан (президент Шавкат Мирзиёев),
Южная Осетия (президент Анатолий Бибилов).
Такой подбор лидеров наглядно демонстрирует, какое уважение имеет Путин в мировом сообществе.
Дополню пост цитатой из комментария https://d3.ru/user/zapovednik_slonov/ @zapovednik_slonov (спасибо!)
Из ранее согласившихся:
- лидеры Армении и Азербайджана отказались ввиду "необходимости борьбы с пандемией у себя в стране";
- президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов не хочет сидеть по возвращении на самоизоляции в свой день рождения (возраст Пророка, 63 года);
- президент Хорватии Зоран Миланович сообщил, что у него внезапно сломался самолет, на котором он летает (другого нет, само собой).
Президенты даже не придумывают веской причины, чтоб не пачкаться о рукопожатия со Сказочным.
Дебілізм.
убийц к остальному миру, возведённая в ранг героизма.
ой, а завтра ж с утра на КПП, нада ехать к биндеровцам - пенсию майскую палучить
Це була перемога Московії у протистоянні з українцями.
Ось тепер "історик" Пу відзначає цю знаменну дату з гаслом "можем повторить".
https://ljplus.ru/img4/b/a/baron_de_pampa/PICT0956.JPG