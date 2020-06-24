Оккупанты провели парад в Севастополе. ФОТО

Российские оккупанты провели в Севастополе парад, приуроченный к 75-летию победы во Второй мировой войне.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

Парад прошел на проспекте Нахимова в центре города. Военные страны-оккупанта прошли торжественным маршем, пронесли знамена фронтов, проехала боевая техника. На восстановленной технике времен войны проехали дети и реконструкторы.

Современную российскую военную технику на параде представили бронеавтомобили, танки Т-72, зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф", системы радиоэлектронной борьбы, бронетранспортеры, артвооружение. Танки по проспекту своим ходом не пустили, провезли на автоплатформах.

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Участники парада были без масок, включая юных кадетов-барабанщиков. Военные шли сомкнутыми рядами, безопасная дистанция не соблюдалась.

Отдельной колонной прошли реконструкторы и добровольцы, одетые в форму довоенного, военного и послевоенного периода. Они пронесли штандарты разных фронтов – Украинского, Карельского, Ленинградского и других.

Колонну военной ретротехники возглавили восстановленные танки Т-34 с надписями "На Берлин" и "За Крым". Танки прошли часть дистанции и остановились в центре города для фотосессий. Обратно танки везли на автоплатформах.

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После основной части парада по проспекту проехали реконструкторы на технике 40-50-х годов – мотоциклах, полуторках, автобусах, санитарном транспорте. На машины посадили детей в военной форме, некоторым детям надели пилотки. Георгиевских ленточек и одетых в гимнастерки людей, в отличие от прошлых лет, наблюдалось немного.



