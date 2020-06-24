Оккупанты провели парад в Севастополе. ФОТО
Российские оккупанты провели в Севастополе парад, приуроченный к 75-летию победы во Второй мировой войне.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".
Парад прошел на проспекте Нахимова в центре города. Военные страны-оккупанта прошли торжественным маршем, пронесли знамена фронтов, проехала боевая техника. На восстановленной технике времен войны проехали дети и реконструкторы.
Современную российскую военную технику на параде представили бронеавтомобили, танки Т-72, зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф", системы радиоэлектронной борьбы, бронетранспортеры, артвооружение. Танки по проспекту своим ходом не пустили, провезли на автоплатформах.
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Участники парада были без масок, включая юных кадетов-барабанщиков. Военные шли сомкнутыми рядами, безопасная дистанция не соблюдалась.
Отдельной колонной прошли реконструкторы и добровольцы, одетые в форму довоенного, военного и послевоенного периода. Они пронесли штандарты разных фронтов – Украинского, Карельского, Ленинградского и других.
Колонну военной ретротехники возглавили восстановленные танки Т-34 с надписями "На Берлин" и "За Крым". Танки прошли часть дистанции и остановились в центре города для фотосессий. Обратно танки везли на автоплатформах.
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После основной части парада по проспекту проехали реконструкторы на технике 40-50-х годов – мотоциклах, полуторках, автобусах, санитарном транспорте. На машины посадили детей в военной форме, некоторым детям надели пилотки. Георгиевских ленточек и одетых в гимнастерки людей, в отличие от прошлых лет, наблюдалось немного.
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Я считал, что ещё до войны эта мода закончилась.
Забираю і запрошую всіх. Тільки фото і скрини.
и читать нытьё ЗЕбуинов - что на ЦН засилье
порохоботовпатриотов...!
завтра с утра вновь на отдых - такова селяви...!
Раз в году - один и тот же плач
С теле- и компьютерных экранов:
"Ветераны без квартир и дач!
Пожалейте, люди, ветеранов!"
"Немцы побежденные - так те
В роскоши живут, без обнищанья!
Ну а наши - в вечной нищете!
Столько лет - одни лишь обещанья!"
Самый смелый пишет: "Столько трат -
Пыль в глаза пускать соседним странам!
Лучше бы не тратить на парад -
Лучше бы раздали ветеранам!"
"Завершил войну в Берлине дед,
А ему теперь глава района
Шлет на праздник пачку сигарет
И четыре кубика бульона!"
И поддакнут тотчас же: "Вот-вот!
А еще открытку шлют под дату,
А на ней дизайнер-идиот
Поместил германского солдата!"
Но - не жалко их, чей быт убог,
Что в бараках жизнь свою прожили -
Те, кто воевали за Совок,
Получили то, что заслужили.
Отстоявшему барак рабу,
Верному холопу красной банды
Жаловаться глупо на судьбу
И плохое качество баланды.
И неважно, кто из них герой,
Кто - мундир натягивал для виду:
Защитившие преступный строй
Сами выбрали свою планиду.
Время все расставило в свой срок
Своему согласно приговору:
Не пошло награбленное впрок
Красному насильнику и вору;
Воли, честности, труда итог -
Deutschland вновь сегодня über alles
In Europa, ну а где Совок?
Сдох, и зря защитнички старались.
Пусть ни покаянья, ни стыда
У зилотов сталинского "рая",
Пусть над ними не было суда,
Но История - она не фраер.
Под победной истерии стон
Пусть же жрут в бараке жалкий ужин,
Дойчский кубик кинувши в бульон -
Даже он-то ими не заслужен.
Юрий Нестеренко
Наконец-то война!
Топчи, мочи, стреляй -
Хочет кушать она.
Давай, братан, давай -
Впереди ордена.
Метёт дорогу в рай
Командарм-сатана...
(С. Яцуненко)
В Минобороны России отреагировали на инцидент с танком Т-34, который чуть не въехал в зрителей на параде Победы в Севастополе.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Южный военный округ (ЮВО).
Как отметили в округе, танк не угрожал жизни зрителей, так как остановился на безопасном удалении от людей. Военные отрицают серьезность инцидента с танком Т-34.
«Никаких инцидентов, представляющих какую-либо опасность для зрителей, <…> не было», - добавили в ЮВО.
Остановка танка Т-34 также не повлияла на движение остальной колонны военной техники. Экипаж танка Т-34 при совершении поворота максимально снизил обороты двигателя и совершил остановку, говорится в сообщении.
Ранее издание «Подъем» со ссылкой на очевидца сообщило, что возглавлявший колонну танк Т-34 не смог повернуть на площадь Нахимова и продолжил движение вперед, хотя зрители еще не успели отойти и многим пришлось отбегать или отскакивать )))))))))))
Вобщем, китайская бутафория.
_ЗА УКРАИНУ! ЗА РОДИНУ НА СМЕРТНЫЙ БОЙ_
*
Вставай стpана огpомная вставай на смеpтный бой.
С фашистской силой тёмною с кацапскою оpдой.
Пусть яpость благоpодная вскипает как волна.
Идёт война наpодная, Украинская священная война!
Дадим отпоp душителям всех украиннских идей.
Hасильникам гpабителям, мучителям палачам людей.
Пусть яpость благоpодная вскипает как волна.
Идёт война наpодная, Украинская священная война!
Hе смеют кpылья кацапские над нашей Pодиной летать.
Поля её пpостоpные не смеет вpаг лапотный топтать.
Пусть яpость благоpодная вскипает как волна
Идёт война наpодная, Украинская священная война!
Гнилой фашистско-рассейской нечисти загоним пулю в лоб.
Кацапскому отpодью человечества сколотим кpепкий гpоб
Пусть яpость благоpодная вскипает как волна
Идёт война наpодная, Украинская священная война!
.
СЛАВА УКРАИНЕ ! .ГЕРОЯМ СЛАВА !
Давно уже всё вылилось в развлекалово и заработок бабок на этом, побоку те, кто не только воевал, но и те, кто просто жил в то время потому что речь не о них.
По этому поводу уже сказано-сказано, только ленивый не высказался, но вот и я - теперь уже можно не обсуждать эту тему)
И ещё, кто-то красиво сказал о 9 Мая: "Это не мой праздник, хотя он и совпадает по дате с вашим".
Да, 9 Мая для меня праздник, дата, которую в моей семье отмечали всегда, но на "демонстрацию" к Памятнику Славы отец вышел в первый раз только в Перестройку и то, под нашим (взрослых детей) давлением:
"Па, ты что наград стесняешься?"
"Что?!! Нет, конечно!" - Возмутился он.
"Ну так, надевай китель и идём!" (Нам было приятно пройтись с ним, при орденах и медалях).
"Нет, я сам пойду, один."
И пошёл, его долго не было... пришёл, помолчал, мы не расспрашивали, потом, между делом, сказал:
"Да там, больше тех, кто за выслугу получил или юбилейные... но это и не удивительно - кто был на фронте, тот погиб или инвалиды, не все конечно, но, в основном, туда их не загонишь..." - и пошёл, как всегда к другу, воевавшему, инвалиду - который сидел дома...
про "атаки в три слоя"- Ион Дегена: «Война никогда не кончается»- Шумилина Александр «Ванька ротный».Это люди, которые прошли
войну на передовой. Всё самое тяжкое, самое страшное и самое опасное, что было
- вот через это они прошли и случайно остались в живых. Там слово «героизм»
вообще не присутствует, там слово «подвиг» вообще нет. Там есть очень тяжелые
невыносимо тяжелые условия. Там есть естественное нежелание людей умирать и
страх идти на смерть. И идут, ну, потому что… ну вот устроено все так, ну, куда
же денешься? Потому что надо, потому что понятно, что…. Этих героических
деклараций «За Родину! За Сталина» - да ни одного намека и близко. Почитайте…Кроме этого:Рабичев Леонид Николаевич "Война все спишет.
Воспоминания офицера-связиста 31 армии. 1941-1945"Копелев Лев Зиновьевич "Хранить вечно" -
майор.
Мемуары генералов: Горбатов, Сандалов.