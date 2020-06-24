РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9644 посетителя онлайн
Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
10 613 61

Оккупанты провели парад в Севастополе. ФОТО

Российские оккупанты провели в Севастополе парад, приуроченный к 75-летию победы во Второй мировой войне.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

Парад прошел на проспекте Нахимова в центре города. Военные страны-оккупанта прошли торжественным маршем, пронесли знамена фронтов, проехала боевая техника. На восстановленной технике времен войны проехали дети и реконструкторы.

Оккупанты провели парад в Севастополе 01

Современную российскую военную технику на параде представили бронеавтомобили, танки Т-72, зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф", системы радиоэлектронной борьбы, бронетранспортеры, артвооружение. Танки по проспекту своим ходом не пустили, провезли на автоплатформах.

Также на Цензор.НЕТ: Оккупанты провели в Крыму сразу два военных парада. ФОТО

Участники парада были без масок, включая юных кадетов-барабанщиков. Военные шли сомкнутыми рядами, безопасная дистанция не соблюдалась.

Оккупанты провели парад в Севастополе 02Оккупанты провели парад в Севастополе 03

Отдельной колонной прошли реконструкторы и добровольцы, одетые в форму довоенного, военного и послевоенного периода. Они пронесли штандарты разных фронтов – Украинского, Карельского, Ленинградского и других.

Оккупанты провели парад в Севастополе 04Оккупанты провели парад в Севастополе 05

Колонну военной ретротехники возглавили восстановленные танки Т-34 с надписями "На Берлин" и "За Крым". Танки прошли часть дистанции и остановились в центре города для фотосессий. Обратно танки везли на автоплатформах.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Оккупанты проводят в Донецке военный парад. ФОТОрепортаж

После основной части парада по проспекту проехали реконструкторы на технике 40-50-х годов – мотоциклах, полуторках, автобусах, санитарном транспорте. На машины посадили детей в военной форме, некоторым детям надели пилотки. Георгиевских ленточек и одетых в гимнастерки людей, в отличие от прошлых лет, наблюдалось немного.

Оккупанты провели парад в Севастополе 06
Оккупанты провели парад в Севастополе 07

Автор: 

парад (634) город Севастополь (1760)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+29
Оккупанты провели парад в Севастополе - Цензор.НЕТ 5319
показать весь комментарий
24.06.2020 16:37
+20
Оккупанты провели парад в Севастополе - Цензор.НЕТ 1019
показать весь комментарий
24.06.2020 16:40
+17
Оккупанты провели парад в Севастополе - Цензор.НЕТ 3015
показать весь комментарий
24.06.2020 16:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На последнем фото очередной ряженый походу.
показать весь комментарий
24.06.2020 16:36 Ответить
каперангу 95 лет - разве не видно
показать весь комментарий
24.06.2020 16:40 Ответить
Судя по его физиономии-он то ли Титаник ещё водил, то ли Грейт Истерн. Упаси б-г от такого флотоводца, речной трамвай-его максимум.
показать весь комментарий
24.06.2020 16:48 Ответить
Участник первой Пунической войны.
показать весь комментарий
24.06.2020 17:23 Ответить
А сзади участник штурма Карфагена.
показать весь комментарий
24.06.2020 17:24 Ответить
На заднем плане лётчик с кортиком - наверно на подводном авианосце служил.
показать весь комментарий
24.06.2020 16:49 Ответить
Реактивная кавалерия, фигли. Из конных арбалетчиков он.
показать весь комментарий
24.06.2020 16:53 Ответить
Офицерские кортики в ВВС СССР присутствовали, не помню в каких частях, но у моего деда был, а он летал на Миг21 и его часть размещалась в Беларсуси.
показать весь комментарий
24.06.2020 17:02 Ответить
ОК.
Я считал, что ещё до войны эта мода закончилась.
показать весь комментарий
24.06.2020 17:13 Ответить
Це морська авіація.
показать весь комментарий
24.06.2020 20:14 Ответить
Оккупанты провели парад в Севастополе - Цензор.НЕТ 5319
показать весь комментарий
24.06.2020 16:37 Ответить
Оккупанты провели парад в Севастополе - Цензор.НЕТ 3602
показать весь комментарий
24.06.2020 16:39 Ответить
дети от страшного картонного танка сами в шоке
показать весь комментарий
24.06.2020 16:41 Ответить
Им уже и цветы возложили...
показать весь комментарий
24.06.2020 16:45 Ответить
Готує м'ясо для Армії Вагнера
показать весь комментарий
24.06.2020 17:04 Ответить
Начебто такої у мене на темі https://censor.net/forum/3062887/pobedobesie нема.
Забираю і запрошую всіх. Тільки фото і скрини.
показать весь комментарий
24.06.2020 17:30 Ответить
Привет...!
показать весь комментарий
24.06.2020 20:05 Ответить
Добрий вечір.
показать весь комментарий
24.06.2020 20:15 Ответить
приятно заглянуть на ЦН в перерывах между дачным сезоном...
и читать нытьё ЗЕбуинов - что на ЦН засилье порохоботовпатриотов...!
завтра с утра вновь на отдых - такова селяви...!
показать весь комментарий
24.06.2020 20:26 Ответить
Почитай мене на Зоні миру і Автотемі за вчора і сьогодні.
показать весь комментарий
24.06.2020 20:33 Ответить
почитал... и категорически согласен...!
показать весь комментарий
24.06.2020 21:06 Ответить
****** ряженые
показать весь комментарий
24.06.2020 16:39 Ответить
Та і йух з ними
показать весь комментарий
24.06.2020 16:40 Ответить
Оккупанты провели парад в Севастополе - Цензор.НЕТ 1019
показать весь комментарий
24.06.2020 16:40 Ответить
Оккупанты провели парад в Севастополе - Цензор.НЕТ 3015
показать весь комментарий
24.06.2020 16:41 Ответить
Угадай, чей дед на палке
Оккупанты провели парад в Севастополе - Цензор.НЕТ 6451
показать весь комментарий
24.06.2020 16:44 Ответить
Долбоёбы лишнехромосомные
показать весь комментарий
24.06.2020 16:40 Ответить
уже было...

Оккупанты провели парад в Севастополе - Цензор.НЕТ 7311
показать весь комментарий
24.06.2020 16:43 Ответить
да уж сравнили Вы буй с,простите,пальцем..
показать весь комментарий
24.06.2020 17:19 Ответить
Кто то верит что таму диду 94 года?
показать весь комментарий
24.06.2020 16:43 Ответить
а какая разница? Вот пуйло и через 30 лет будет молодым, посредством двойников и тройников. Главное ж обложка, а не содержание
показать весь комментарий
24.06.2020 16:46 Ответить
Маловероятно, хотя я снимаю квартиру у полячки, а ей 72 года, так она и на велосипеде, и на машине гоняет, и за огромным садом цветов успевает ухаживать.Самое смешное, еще и ногти гелевые у моей жены делает . Я бы наверное сдох на ее месте.
показать весь комментарий
24.06.2020 17:08 Ответить
***
Раз в году - один и тот же плач
С теле- и компьютерных экранов:
"Ветераны без квартир и дач!
Пожалейте, люди, ветеранов!"
"Немцы побежденные - так те
В роскоши живут, без обнищанья!
Ну а наши - в вечной нищете!
Столько лет - одни лишь обещанья!"
Самый смелый пишет: "Столько трат -
Пыль в глаза пускать соседним странам!
Лучше бы не тратить на парад -
Лучше бы раздали ветеранам!"
"Завершил войну в Берлине дед,
А ему теперь глава района
Шлет на праздник пачку сигарет
И четыре кубика бульона!"
И поддакнут тотчас же: "Вот-вот!
А еще открытку шлют под дату,
А на ней дизайнер-идиот
Поместил германского солдата!"

Но - не жалко их, чей быт убог,
Что в бараках жизнь свою прожили -
Те, кто воевали за Совок,
Получили то, что заслужили.
Отстоявшему барак рабу,
Верному холопу красной банды
Жаловаться глупо на судьбу
И плохое качество баланды.
И неважно, кто из них герой,
Кто - мундир натягивал для виду:
Защитившие преступный строй
Сами выбрали свою планиду.

Время все расставило в свой срок
Своему согласно приговору:
Не пошло награбленное впрок
Красному насильнику и вору;
Воли, честности, труда итог -
Deutschland вновь сегодня über alles
In Europa, ну а где Совок?
Сдох, и зря защитнички старались.
Пусть ни покаянья, ни стыда
У зилотов сталинского "рая",
Пусть над ними не было суда,
Но История - она не фраер.

Под победной истерии стон
Пусть же жрут в бараке жалкий ужин,
Дойчский кубик кинувши в бульон -
Даже он-то ими не заслужен.
Юрий Нестеренко
показать весь комментарий
24.06.2020 16:44 Ответить
Украинский город Севастополь, город российского позора, предательства. Здесь командный состав вывези самолетом, а защитников бросили умирать
показать весь комментарий
24.06.2020 16:47 Ответить
І, це правда! Мій свекор (покійний вже) розповідав як катерами забирали генералів, а простих військових скидали назад в море і ті як могли старались вижити, але всі там і полягли. Свекор був на той час офіцером і важко поранений його теж хотіли викинути, тоді він витягнув пістолет і запропонував його застрелити. Він все життя жалів тих людей з якими так поступали по пріказу сралина (((
показать весь комментарий
24.06.2020 17:09 Ответить
Шагай, солдат, шагай,
Наконец-то война!
Топчи, мочи, стреляй -
Хочет кушать она.
Давай, братан, давай -
Впереди ордена.
Метёт дорогу в рай

Командарм-сатана...
(С. Яцуненко)
показать весь комментарий
24.06.2020 16:50 Ответить
на втором фото уже не дидоносы, а дидотяги... мучители людей
показать весь комментарий
24.06.2020 16:58 Ответить
Дык украинский фронт нынче под власовскими знаменами..
показать весь комментарий
24.06.2020 17:01 Ответить
///
В Минобороны России отреагировали на инцидент с танком Т-34, который чуть не въехал в зрителей на параде Победы в Севастополе.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Южный военный округ (ЮВО).
Как отметили в округе, танк не угрожал жизни зрителей, так как остановился на безопасном удалении от людей. Военные отрицают серьезность инцидента с танком Т-34.

«Никаких инцидентов, представляющих какую-либо опасность для зрителей, <…> не было», - добавили в ЮВО.
Остановка танка Т-34 также не повлияла на движение остальной колонны военной техники. Экипаж танка Т-34 при совершении поворота максимально снизил обороты двигателя и совершил остановку, говорится в сообщении.
Ранее издание «Подъем» со ссылкой на очевидца сообщило, что возглавлявший колонну танк Т-34 не смог повернуть на площадь Нахимова и продолжил движение вперед, хотя зрители еще не успели отойти и многим пришлось отбегать или отскакивать )))))))))))
показать весь комментарий
24.06.2020 17:01 Ответить
У касапов свой парад гомосеков..
показать весь комментарий
24.06.2020 17:01 Ответить
І, це правда! Мій свекор (покійний вже) розповідав як катерами забирали генералів, а простих військових скидали назад в море і ті як могли старались вижити, але всі там і полягли. Свекор був на той час офіцером і важко поранений його теж хотіли викинути, тоді він витягнув пістолет і запропонував його застрелити. Він все життя жалів тих людей з якими так поступали по пріказу сралина (((
показать весь комментарий
24.06.2020 17:13 Ответить
Що таке "Мінські домовлeнності"?Це комплексий підхід.Навіть селюкові відомо(окрім козлів),що включити гноєвикачувач на комплексі можна і до і після їжероздатчика.Все,що окупант хотів,це легалізуватися у світі,як "мирний регулятор",але де-факто,агресор є агресором,навіть,якщо РФ і представляє нову державу з 91-го року.Де-факто зараз Путлер в Криму-терорист,а кримчане-його заручники.Мітинги,хресні ходи,рашистські вояжі-все це нагадує середньовіччя з рицарськими орденами і хрестовими походами,адже навіть Турція,яка володіла Кримом утричі довше ніж російська імперія не дозволяє собі окупацій та махань у українському Криму ядерною гранатою,немов новонароджений козел РФ.
показать весь комментарий
24.06.2020 17:14 Ответить
Такие же штандарты фронтов были сегодня в Москве.
Вобщем, китайская бутафория.
показать весь комментарий
24.06.2020 17:18 Ответить
Орда є орда, як би ви не пижились. А ще зробили коробку із жінок, як робили на парді при Порошенко. І нічого не вийшло, бо у нас красуні і герої, а хто там у Севастополі? Зрадниці і подстилки!!!
показать весь комментарий
24.06.2020 17:19 Ответить
-
_ЗА УКРАИНУ! ЗА РОДИНУ НА СМЕРТНЫЙ БОЙ_
*
Вставай стpана огpомная вставай на смеpтный бой.
С фашистской силой тёмною с кацапскою оpдой.
Пусть яpость благоpодная вскипает как волна.
Идёт война наpодная, Украинская священная война!
Дадим отпоp душителям всех украиннских идей.
Hасильникам гpабителям, мучителям палачам людей.
Пусть яpость благоpодная вскипает как волна.
Идёт война наpодная, Украинская священная война!
Hе смеют кpылья кацапские над нашей Pодиной летать.
Поля её пpостоpные не смеет вpаг лапотный топтать.
Пусть яpость благоpодная вскипает как волна
Идёт война наpодная, Украинская священная война!
Гнилой фашистско-рассейской нечисти загоним пулю в лоб.
Кацапскому отpодью человечества сколотим кpепкий гpоб
Пусть яpость благоpодная вскипает как волна
Идёт война наpодная, Украинская священная война!
.
СЛАВА УКРАИНЕ ! .ГЕРОЯМ СЛАВА !
показать весь комментарий
24.06.2020 17:31 Ответить
Победобесие процветает. У меня лично из родственников, проживающих в то время в Украине в Черкасской области, участвовали в в войне, как воины 2-а человека: мой дед Иларион, был мобилизован в возрасте 59 лет и был красногвардейцем, и мой дядя Федор боевой майор пехоты, комбат, орденоносец: имел 2-а ордена Красной звезды и 2-а ордена Боевого красного знамени, дошел от Сталинграда до Кенигсберга( еще тогда окупированный сталинским режимом в 1946 году и остается до сегодняшнего дня под кацапией - Калининград). Остальные мои родные: отец Сергей, дядья - Иван, Антон, Владимир, Александр и другие по родственным связям были интернированы в Германию на работы. Деда Илариона немцы отпустили домой после оккупации Украины через 2-е недели плена. Отца и дядьев освобождали американцы. Им предлагали, как молодым мужикам по 21 - 23 лет отроду поехать в любую страну мира. Но они рвались домой. Их американцы передали Красной армии. Их после передачи сразу же поместили за колючую проволку, типа концентрационный лагерь( информация которую я имею от своих родственников). Там их под пытками НКВД продержали кого от полу- кого до года. После этого призвали в ряды Красной армии. И по иронии судьбы, лично моего отца отправили служить в Германию, туда где он находился в рабстве. Но я не об этом. Мой отец 1924 года рождения, на период начала войны ему было 17 лет. Дядья, о которых я упоминал выше тоже имели по 15 - 16 лет отроду. Если бы они были живы до сих пор им должно было бы исполнится по 95-96 лет. Так вот у меня вопрос : каких же вы " ряженых " таскаете по этим парадам. Чем дальше от войны - тем больше у кацапов ветеранов, Не пора ли ***** остановиться? Я так думаю, что по таким раскладам скоро по своему возрасту *****, как и когда-то Брежнев, станет боевым участником войны.Ну да будь вам судья убогим, что с вас взять?
показать весь комментарий
24.06.2020 19:06 Ответить
Правнук победителей.
показать весь комментарий
24.06.2020 20:47 Ответить
Окупанти провели парад у Севастополі - Цензор.НЕТ 5088
показать весь комментарий
26.06.2020 11:30 Ответить
Вижу флаги разных фронтов, но флага расиянского фронта не вижу - их там нету, наверное так же как сейчас
показать весь комментарий
24.06.2020 21:37 Ответить
Это так из-за глобуса. Расиянский фронт после освобождения России стал тылом.
показать весь комментарий
24.06.2020 21:42 Ответить
Например Воронежский фронт был переименован в 1й-Украинский фронт.
показать весь комментарий
24.06.2020 21:45 Ответить
Правильно кто-то сказал - это парад параду.
Давно уже всё вылилось в развлекалово и заработок бабок на этом, побоку те, кто не только воевал, но и те, кто просто жил в то время потому что речь не о них.
По этому поводу уже сказано-сказано, только ленивый не высказался, но вот и я - теперь уже можно не обсуждать эту тему)
И ещё, кто-то красиво сказал о 9 Мая: "Это не мой праздник, хотя он и совпадает по дате с вашим".
Да, 9 Мая для меня праздник, дата, которую в моей семье отмечали всегда, но на "демонстрацию" к Памятнику Славы отец вышел в первый раз только в Перестройку и то, под нашим (взрослых детей) давлением:
"Па, ты что наград стесняешься?"
"Что?!! Нет, конечно!" - Возмутился он.
"Ну так, надевай китель и идём!" (Нам было приятно пройтись с ним, при орденах и медалях).
"Нет, я сам пойду, один."
И пошёл, его долго не было... пришёл, помолчал, мы не расспрашивали, потом, между делом, сказал:
"Да там, больше тех, кто за выслугу получил или юбилейные... но это и не удивительно - кто был на фронте, тот погиб или инвалиды, не все конечно, но, в основном, туда их не загонишь..." - и пошёл, как всегда к другу, воевавшему, инвалиду - который сидел дома...
показать весь комментарий
25.06.2020 09:50 Ответить
Три лучшие книги о войне:- Никулин Николай Николаевич "Воспоминания о войне" -
про "атаки в три слоя"- Ион Дегена: «Война никогда не кончается»- Шумилина Александр «Ванька ротный».Это люди, которые прошли
войну на передовой. Всё самое тяжкое, самое страшное и самое опасное, что было
- вот через это они прошли и случайно остались в живых. Там слово «героизм»
вообще не присутствует, там слово «подвиг» вообще нет. Там есть очень тяжелые
невыносимо тяжелые условия. Там есть естественное нежелание людей умирать и
страх идти на смерть. И идут, ну, потому что… ну вот устроено все так, ну, куда
же денешься? Потому что надо, потому что понятно, что…. Этих героических
деклараций «За Родину! За Сталина» - да ни одного намека и близко. Почитайте…Кроме этого:Рабичев Леонид Николаевич "Война все спишет.
Воспоминания офицера-связиста 31 армии. 1941-1945"Копелев Лев Зиновьевич "Хранить вечно" -
майор.

Мемуары генералов: Горбатов, Сандалов.
показать весь комментарий
25.06.2020 10:22 Ответить
Клоуну с побрякушками на последнем фото от силы лет 70, т.е. родился уже после войны. Боец **** невидимого фронта. Берун берлина.
показать весь комментарий
25.06.2020 17:14 Ответить
 
 