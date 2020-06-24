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Новости Фото Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты провели в Крыму сразу два военных парада. ФОТО

В оккупированном Крыму российскую военную технику вывели на улицы Симферополя и Керчи. На обоих парадах зрители в большинстве своем были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

В Симферополе зрителям раздавали маски, но большинство либо не надевали их, либо опускали на подбородок. Социальную дистанцию зрители на параде также не соблюдали.

Оккупанты провели в Крыму сразу два военных парада 01Оккупанты провели в Крыму сразу два военных парада 02Оккупанты провели в Крыму сразу два военных парада 03Оккупанты провели в Крыму сразу два военных парада 04

В параде приняли участие около тысячи военнослужащих государства-агрессора. Кроме того, на улицы Симферополя вывели более 70 единиц военной техники.

Оккупанты провели в Крыму сразу два военных парада 05
Оккупанты провели в Крыму сразу два военных парада 06
Оккупанты провели в Крыму сразу два военных парада 07
Оккупанты провели в Крыму сразу два военных парада 08
Оккупанты провели в Крыму сразу два военных парада 09
Оккупанты провели в Крыму сразу два военных парада 10
Оккупанты провели в Крыму сразу два военных парада 11
Оккупанты провели в Крыму сразу два военных парада 12
Оккупанты провели в Крыму сразу два военных парада 13
Оккупанты провели в Крыму сразу два военных парада 14

Смотрите на Цензор.НЕТ: Оккупанты проводят в Донецке военный парад. ФОТОрепортаж

В оккупированной Керчи зрителей на парад пускали в масках, а ветеранов - только по спискам и при наличии отрицательного теста на коронавирус. Часть людей после прохождения рамок снимали маски и не соблюдали социальную дистанцию. На парад жители также приводили детей.

Участие в параде приняли около 600 военнослужащих оккупационной армии.

Оккупанты провели в Крыму сразу два военных парада 15
Оккупанты провели в Крыму сразу два военных парада 16
Оккупанты провели в Крыму сразу два военных парада 17
Оккупанты провели в Крыму сразу два военных парада 18
Оккупанты провели в Крыму сразу два военных парада 19
Оккупанты провели в Крыму сразу два военных парада 20
Оккупанты провели в Крыму сразу два военных парада 21
Оккупанты провели в Крыму сразу два военных парада 22
Оккупанты провели в Крыму сразу два военных парада 23
Оккупанты провели в Крыму сразу два военных парада 24
Оккупанты провели в Крыму сразу два военных парада 25
Оккупанты провели в Крыму сразу два военных парада 26
Оккупанты провели в Крыму сразу два военных парада 27

Автор: 

Керчь (442) Крым (26400) парад (634) Симферополь (658)


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Топ комментарии
+35
Оккупанты провели в Крыму сразу два военных парада - Цензор.НЕТ 2987
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24.06.2020 12:57
+22
***
Чем кровавей родина, тем надрывней слава,
Чем бездарней маршалы, тем пышней парад.
Выползла из логова ржавая держава,
Вызверилась бельмами крашеных наград.

Плещутся над площадью тухлые знамена,
Нищий ищет в мусорке плесневелый хлеб,
Ложью лупят рупоры: "Вспомним поименно!"
Склеен-сляпан заново всенародный склеп.

Лбы разбиты дО крови от земных поклонов,
Мы такие грозные - знайте нашу прыть:
Мы своих угрохали тридцать миллионов!
Это достижение вам не перекрыть!!!

Крики заскорузлые застревают в глотках,
Тянет трупной сладостью с выжженных полей,
И бредут колодники в орденских колодках,
А в глазах надсмотрщиков плещется елей.

Думать не положено, да и неохота..
Пафос вместо памяти, дули вместо глаз !!!
Бантиками ленточки, глянцевые фото,
Да дедЫ на палочках - пафосный экстаз.

Для раба хорошего - свежую солому,
Для его хозяина - пышный каравай.
Мы за свой родной барак пасть порвем любому!!!
Так, блин, и запомните! Скорее наливай!
Юрий Нестеренко.
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24.06.2020 12:58
+13
Григорий Горин фильм "Убить Дракона": "У нас в городе ВСЕГДА должны быть праздники!"
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24.06.2020 12:52
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Правила форума Совет форумчан
Масочки бачу поспускали, буде багато коронавірусників.
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24.06.2020 12:48 Ответить
Григорий Горин фильм "Убить Дракона": "У нас в городе ВСЕГДА должны быть праздники!"
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24.06.2020 12:52 Ответить
Полізе пуйло?
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24.06.2020 12:55 Ответить
Оккупанты провели в Крыму сразу два военных парада - Цензор.НЕТ 2987
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24.06.2020 12:57 Ответить
ФРГ до сих пор оккупирована США. Стоят войска и ядерная бомба лежит, чтобы не возникали.
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24.06.2020 17:44 Ответить
***
Чем кровавей родина, тем надрывней слава,
Чем бездарней маршалы, тем пышней парад.
Выползла из логова ржавая держава,
Вызверилась бельмами крашеных наград.

Плещутся над площадью тухлые знамена,
Нищий ищет в мусорке плесневелый хлеб,
Ложью лупят рупоры: "Вспомним поименно!"
Склеен-сляпан заново всенародный склеп.

Лбы разбиты дО крови от земных поклонов,
Мы такие грозные - знайте нашу прыть:
Мы своих угрохали тридцать миллионов!
Это достижение вам не перекрыть!!!

Крики заскорузлые застревают в глотках,
Тянет трупной сладостью с выжженных полей,
И бредут колодники в орденских колодках,
А в глазах надсмотрщиков плещется елей.

Думать не положено, да и неохота..
Пафос вместо памяти, дули вместо глаз !!!
Бантиками ленточки, глянцевые фото,
Да дедЫ на палочках - пафосный экстаз.

Для раба хорошего - свежую солому,
Для его хозяина - пышный каравай.
Мы за свой родной барак пасть порвем любому!!!
Так, блин, и запомните! Скорее наливай!
Юрий Нестеренко.
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24.06.2020 12:58 Ответить
а где крепкие армейские поцелуи взасос ?
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24.06.2020 13:00 Ответить
Я вот стесняюсь спросить: Вот это отцепление полицаев, через каждые 3 метра, оно кого от кого охраняет?
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24.06.2020 13:10 Ответить
Долбанутым нет покоя.
Меня другое убило наповал - черные берцы у ментов, и это для субтропиков. Привет аптекам на антигрибковые препараты. Идиоты прокацапленные....
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24.06.2020 13:20 Ответить
И давно это рф заботилась о здоровье своих солдат?
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24.06.2020 13:37 Ответить
Совок! Парад-маскарад с ряжеными.
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24.06.2020 13:17 Ответить
Ипанутым нет покоя
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24.06.2020 13:25 Ответить
Думаю, что крысчане прекрасно понимают, что это парад "победы" путинской армии на курортным полуостровом, бряцанья оружием над мирным отдыхом. Теперь крысчанам пора забывать о туристах. об отдыхающих. о заработках, о достатке....
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24.06.2020 13:32 Ответить
https://polithumor.d3.ru/uroven-razvitiia-2000422/ Уровень развития

Мы в детстве тоже любили в войнушку играть. Этот, похоже, заигрался.

Окупанти провели в Криму відразу два військові паради - Цензор.НЕТ 9654
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24.06.2020 13:33 Ответить
за таку херню санкції стають жорстокішими, а неозабоченішими
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24.06.2020 13:33 Ответить
Окупанти провели в Криму відразу два військові паради - Цензор.НЕТ 8623
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24.06.2020 13:33 Ответить
Окупанти провели в Криму відразу два військові паради - Цензор.НЕТ 1302
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24.06.2020 13:34 Ответить
Разве это парад Победы? Это ДЕМОНстрация ненависти страны убийц и мародёров к остальному миру, возведённая в ранг героизма.
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24.06.2020 13:50 Ответить
Улюблена пісня совкового періоду про всі їхні паради.

На параде к тете Наде молодой комиссар
Он походит сзади. сзади, робко смотрит в небеса
Флот воздушный, флот воздушный в небесах, в небесах
А тете Наде стало душно в длинных байковых трусах

А вдоль Манежа конница идет
И на колесах тянут "бронепоезд"
А тетя Надя, тетя Надя не дает, не дает
А комиссар уже расстегивает пояс...
(Юз Алешковский).
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24.06.2020 13:53 Ответить
Пустоголовые, не имеющие отношения к той кровопролитной войне, демонстрируют свою тупость. Хай щастить
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24.06.2020 13:59 Ответить
Замученные военные и ражданские в оккупированой зоне страны пбедившего маразма.
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24.06.2020 14:11 Ответить
Да на хрена нам этот бред победобесия показывать, да еще фото в таком количестве
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24.06.2020 14:25 Ответить
Пройшли і проїхали внуки власовців, навіть власовські стрічки намалювали, правда назвали їх георгієвськими. А на трибуні зрадники, ви зрозуміли, як і Власов. Тільки Власов був генерал, а це корупціонери, які взяли мільярдні кредити в українських банках і щоб не віддавати, зрадили Неньку. Коли вже до турків будете переходити?
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24.06.2020 14:29 Ответить
А яке,власне,відношенння ці кацапи мають до перемоги у Другій світовій війні? Вони ж і досі ще живих ветеранів житлом не забезпечили,зате паради щорічно проводять.
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24.06.2020 14:30 Ответить
Это Крым?!! Сюр какой-то...
И где они ветеранов откопали? В аджимушкайских катакомбах?
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24.06.2020 15:10 Ответить
Зайвохромосомні навіть не здогадуються, як ці маски треба носити. Коронавірусу там сподобається.
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25.06.2020 01:09 Ответить
 
 