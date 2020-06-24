Оккупанты провели в Крыму сразу два военных парада. ФОТО

В оккупированном Крыму российскую военную технику вывели на улицы Симферополя и Керчи. На обоих парадах зрители в большинстве своем были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

В Симферополе зрителям раздавали маски, но большинство либо не надевали их, либо опускали на подбородок. Социальную дистанцию зрители на параде также не соблюдали.

В параде приняли участие около тысячи военнослужащих государства-агрессора. Кроме того, на улицы Симферополя вывели более 70 единиц военной техники.





















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В оккупированной Керчи зрителей на парад пускали в масках, а ветеранов - только по спискам и при наличии отрицательного теста на коронавирус. Часть людей после прохождения рамок снимали маски и не соблюдали социальную дистанцию. На парад жители также приводили детей.

Участие в параде приняли около 600 военнослужащих оккупационной армии.

























