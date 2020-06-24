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Новини Фото Агресія Росії проти України Окуповані території
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Окупанти провели в Криму відразу два військові паради. ФОТО

В окупованому Криму російську військову техніку вивели на вулиці Сімферополя і Керчі. На обох парадах глядачі здебільшого були без масок і не дотримувалися соціальної дистанції.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

У Сімферополі глядачам роздавали маски, але більшість або не надягали їх, або опускали на підборіддя. Соціальної дистанції глядачі на параді також не дотримувалися.

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У параді взяли участь близько тисячі військовослужбовців держави-агресора. Крім того, на вулиці Сімферополя вивели понад 70 одиниць військової технікіи.

Окупанти провели в Криму відразу два військові паради 05
Окупанти провели в Криму відразу два військові паради 06
Окупанти провели в Криму відразу два військові паради 07
Окупанти провели в Криму відразу два військові паради 08
Окупанти провели в Криму відразу два військові паради 09
Окупанти провели в Криму відразу два військові паради 10
Окупанти провели в Криму відразу два військові паради 11
Окупанти провели в Криму відразу два військові паради 12
Окупанти провели в Криму відразу два військові паради 13
Окупанти провели в Криму відразу два військові паради 14

В окупованій Керчі глядачів на парад пускали в масках, а ветеранів - тільки за списками і занаявності негативного тесту на коронавірус. Частина людей після проходження рамок знімали маски і не дотримувалися соціальної дистанції. На парад жителі також приводили дітей.

Участь у параді взяли близько 600 військовослужбовців окупаційної армії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти проводять у Донецьку військовий парад. ФОТОрепортаж

Окупанти провели в Криму відразу два військові паради 15
Окупанти провели в Криму відразу два військові паради 16
Окупанти провели в Криму відразу два військові паради 17
Окупанти провели в Криму відразу два військові паради 18
Окупанти провели в Криму відразу два військові паради 19
Окупанти провели в Криму відразу два військові паради 20
Окупанти провели в Криму відразу два військові паради 21
Окупанти провели в Криму відразу два військові паради 22
Окупанти провели в Криму відразу два військові паради 23
Окупанти провели в Криму відразу два військові паради 24
Окупанти провели в Криму відразу два військові паради 25
Окупанти провели в Криму відразу два військові паради 26
Окупанти провели в Криму відразу два військові паради 27

Автор: 

Керч (193) Крим (14164) парад (377) Сімферополь (221)


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Топ коментарі
+35
Оккупанты провели в Крыму сразу два военных парада - Цензор.НЕТ 2987
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24.06.2020 12:57
+22
***
Чем кровавей родина, тем надрывней слава,
Чем бездарней маршалы, тем пышней парад.
Выползла из логова ржавая держава,
Вызверилась бельмами крашеных наград.

Плещутся над площадью тухлые знамена,
Нищий ищет в мусорке плесневелый хлеб,
Ложью лупят рупоры: "Вспомним поименно!"
Склеен-сляпан заново всенародный склеп.

Лбы разбиты дО крови от земных поклонов,
Мы такие грозные - знайте нашу прыть:
Мы своих угрохали тридцать миллионов!
Это достижение вам не перекрыть!!!

Крики заскорузлые застревают в глотках,
Тянет трупной сладостью с выжженных полей,
И бредут колодники в орденских колодках,
А в глазах надсмотрщиков плещется елей.

Думать не положено, да и неохота..
Пафос вместо памяти, дули вместо глаз !!!
Бантиками ленточки, глянцевые фото,
Да дедЫ на палочках - пафосный экстаз.

Для раба хорошего - свежую солому,
Для его хозяина - пышный каравай.
Мы за свой родной барак пасть порвем любому!!!
Так, блин, и запомните! Скорее наливай!
Юрий Нестеренко.
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24.06.2020 12:58
+13
Григорий Горин фильм "Убить Дракона": "У нас в городе ВСЕГДА должны быть праздники!"
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24.06.2020 12:52
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Масочки бачу поспускали, буде багато коронавірусників.
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24.06.2020 12:48 Відповісти
Григорий Горин фильм "Убить Дракона": "У нас в городе ВСЕГДА должны быть праздники!"
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24.06.2020 12:52 Відповісти
Полізе пуйло?
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24.06.2020 12:55 Відповісти
Оккупанты провели в Крыму сразу два военных парада - Цензор.НЕТ 2987
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24.06.2020 12:57 Відповісти
ФРГ до сих пор оккупирована США. Стоят войска и ядерная бомба лежит, чтобы не возникали.
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24.06.2020 17:44 Відповісти
***
Чем кровавей родина, тем надрывней слава,
Чем бездарней маршалы, тем пышней парад.
Выползла из логова ржавая держава,
Вызверилась бельмами крашеных наград.

Плещутся над площадью тухлые знамена,
Нищий ищет в мусорке плесневелый хлеб,
Ложью лупят рупоры: "Вспомним поименно!"
Склеен-сляпан заново всенародный склеп.

Лбы разбиты дО крови от земных поклонов,
Мы такие грозные - знайте нашу прыть:
Мы своих угрохали тридцать миллионов!
Это достижение вам не перекрыть!!!

Крики заскорузлые застревают в глотках,
Тянет трупной сладостью с выжженных полей,
И бредут колодники в орденских колодках,
А в глазах надсмотрщиков плещется елей.

Думать не положено, да и неохота..
Пафос вместо памяти, дули вместо глаз !!!
Бантиками ленточки, глянцевые фото,
Да дедЫ на палочках - пафосный экстаз.

Для раба хорошего - свежую солому,
Для его хозяина - пышный каравай.
Мы за свой родной барак пасть порвем любому!!!
Так, блин, и запомните! Скорее наливай!
Юрий Нестеренко.
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24.06.2020 12:58 Відповісти
а где крепкие армейские поцелуи взасос ?
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24.06.2020 13:00 Відповісти
Я вот стесняюсь спросить: Вот это отцепление полицаев, через каждые 3 метра, оно кого от кого охраняет?
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24.06.2020 13:10 Відповісти
Долбанутым нет покоя.
Меня другое убило наповал - черные берцы у ментов, и это для субтропиков. Привет аптекам на антигрибковые препараты. Идиоты прокацапленные....
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24.06.2020 13:20 Відповісти
И давно это рф заботилась о здоровье своих солдат?
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24.06.2020 13:37 Відповісти
Совок! Парад-маскарад с ряжеными.
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24.06.2020 13:17 Відповісти
Ипанутым нет покоя
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24.06.2020 13:25 Відповісти
Думаю, что крысчане прекрасно понимают, что это парад "победы" путинской армии на курортным полуостровом, бряцанья оружием над мирным отдыхом. Теперь крысчанам пора забывать о туристах. об отдыхающих. о заработках, о достатке....
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24.06.2020 13:32 Відповісти
https://polithumor.d3.ru/uroven-razvitiia-2000422/ Уровень развития

Мы в детстве тоже любили в войнушку играть. Этот, похоже, заигрался.

Окупанти провели в Криму відразу два військові паради - Цензор.НЕТ 9654
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24.06.2020 13:33 Відповісти
за таку херню санкції стають жорстокішими, а неозабоченішими
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24.06.2020 13:33 Відповісти
Окупанти провели в Криму відразу два військові паради - Цензор.НЕТ 8623
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24.06.2020 13:33 Відповісти
Окупанти провели в Криму відразу два військові паради - Цензор.НЕТ 1302
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24.06.2020 13:34 Відповісти
Разве это парад Победы? Это ДЕМОНстрация ненависти страны убийц и мародёров к остальному миру, возведённая в ранг героизма.
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24.06.2020 13:50 Відповісти
Улюблена пісня совкового періоду про всі їхні паради.

На параде к тете Наде молодой комиссар
Он походит сзади. сзади, робко смотрит в небеса
Флот воздушный, флот воздушный в небесах, в небесах
А тете Наде стало душно в длинных байковых трусах

А вдоль Манежа конница идет
И на колесах тянут "бронепоезд"
А тетя Надя, тетя Надя не дает, не дает
А комиссар уже расстегивает пояс...
(Юз Алешковский).
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24.06.2020 13:53 Відповісти
Пустоголовые, не имеющие отношения к той кровопролитной войне, демонстрируют свою тупость. Хай щастить
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24.06.2020 13:59 Відповісти
Замученные военные и ражданские в оккупированой зоне страны пбедившего маразма.
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24.06.2020 14:11 Відповісти
Да на хрена нам этот бред победобесия показывать, да еще фото в таком количестве
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24.06.2020 14:25 Відповісти
Пройшли і проїхали внуки власовців, навіть власовські стрічки намалювали, правда назвали їх георгієвськими. А на трибуні зрадники, ви зрозуміли, як і Власов. Тільки Власов був генерал, а це корупціонери, які взяли мільярдні кредити в українських банках і щоб не віддавати, зрадили Неньку. Коли вже до турків будете переходити?
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24.06.2020 14:29 Відповісти
А яке,власне,відношенння ці кацапи мають до перемоги у Другій світовій війні? Вони ж і досі ще живих ветеранів житлом не забезпечили,зате паради щорічно проводять.
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24.06.2020 14:30 Відповісти
Это Крым?!! Сюр какой-то...
И где они ветеранов откопали? В аджимушкайских катакомбах?
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24.06.2020 15:10 Відповісти
Зайвохромосомні навіть не здогадуються, як ці маски треба носити. Коронавірусу там сподобається.
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25.06.2020 01:09 Відповісти
 
 