Окупанти провели в Криму відразу два військові паради. ФОТО

В окупованому Криму російську військову техніку вивели на вулиці Сімферополя і Керчі. На обох парадах глядачі здебільшого були без масок і не дотримувалися соціальної дистанції.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

У Сімферополі глядачам роздавали маски, але більшість або не надягали їх, або опускали на підборіддя. Соціальної дистанції глядачі на параді також не дотримувалися.

У параді взяли участь близько тисячі військовослужбовців держави-агресора. Крім того, на вулиці Сімферополя вивели понад 70 одиниць військової технікіи.





















В окупованій Керчі глядачів на парад пускали в масках, а ветеранів - тільки за списками і занаявності негативного тесту на коронавірус. Частина людей після проходження рамок знімали маски і не дотримувалися соціальної дистанції. На парад жителі також приводили дітей.

Участь у параді взяли близько 600 військовослужбовців окупаційної армії.

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