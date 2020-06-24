Окупанти провели в Криму відразу два військові паради. ФОТО
В окупованому Криму російську військову техніку вивели на вулиці Сімферополя і Керчі. На обох парадах глядачі здебільшого були без масок і не дотримувалися соціальної дистанції.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".
У Сімферополі глядачам роздавали маски, але більшість або не надягали їх, або опускали на підборіддя. Соціальної дистанції глядачі на параді також не дотримувалися.
У параді взяли участь близько тисячі військовослужбовців держави-агресора. Крім того, на вулиці Сімферополя вивели понад 70 одиниць військової технікіи.
В окупованій Керчі глядачів на парад пускали в масках, а ветеранів - тільки за списками і занаявності негативного тесту на коронавірус. Частина людей після проходження рамок знімали маски і не дотримувалися соціальної дистанції. На парад жителі також приводили дітей.
Участь у параді взяли близько 600 військовослужбовців окупаційної армії.
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Чем кровавей родина, тем надрывней слава,
Чем бездарней маршалы, тем пышней парад.
Выползла из логова ржавая держава,
Вызверилась бельмами крашеных наград.
Плещутся над площадью тухлые знамена,
Нищий ищет в мусорке плесневелый хлеб,
Ложью лупят рупоры: "Вспомним поименно!"
Склеен-сляпан заново всенародный склеп.
Лбы разбиты дО крови от земных поклонов,
Мы такие грозные - знайте нашу прыть:
Мы своих угрохали тридцать миллионов!
Это достижение вам не перекрыть!!!
Крики заскорузлые застревают в глотках,
Тянет трупной сладостью с выжженных полей,
И бредут колодники в орденских колодках,
А в глазах надсмотрщиков плещется елей.
Думать не положено, да и неохота..
Пафос вместо памяти, дули вместо глаз !!!
Бантиками ленточки, глянцевые фото,
Да дедЫ на палочках - пафосный экстаз.
Для раба хорошего - свежую солому,
Для его хозяина - пышный каравай.
Мы за свой родной барак пасть порвем любому!!!
Так, блин, и запомните! Скорее наливай!
Юрий Нестеренко.
Меня другое убило наповал - черные берцы у ментов, и это для субтропиков. Привет аптекам на антигрибковые препараты. Идиоты прокацапленные....
Мы в детстве тоже любили в войнушку играть. Этот, похоже, заигрался.
На параде к тете Наде молодой комиссар
Он походит сзади. сзади, робко смотрит в небеса
Флот воздушный, флот воздушный в небесах, в небесах
А тете Наде стало душно в длинных байковых трусах
А вдоль Манежа конница идет
И на колесах тянут "бронепоезд"
А тетя Надя, тетя Надя не дает, не дает
А комиссар уже расстегивает пояс...
(Юз Алешковский).
И где они ветеранов откопали? В аджимушкайских катакомбах?