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Окупанти провели парад у Севастополі. ФОТО

Російські окупанти провели в Севастополі парад, приурочений до 75-річчя перемоги у Другій світовій війні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

Парад пройшов на проспекті Нахімова в центрі міста. Військові країни-окупанта пройшли урочистим маршем, пронесли прапори фронтів, проїхала бойова техніка. На відновленій техніці часів війни проїхали діти і реконструктори.

Окупанти провели парад у Севастополі 01

Сучасну російську військову техніку на параді представили бронеавтомобілі, танки Т-72, ​​зенітний ракетний комплекс С-400 "Тріумф", системи радіоелектронної боротьби, бронетранспортери, артозброєння. Танки по проспекту своїм ходом не пустили, провезли на автоплатформі.

Учасники параду були без масок, включно з юними кадетами-барабанщиками. Військові йшли зімкнутими лавами, безпечна дистанція не дотримувалася.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти проводять у Донецьку військовий парад. ФОТОрепортаж

Окупанти провели парад у Севастополі 02Окупанти провели парад у Севастополі 03

Окремою колоною пройшли реконструктори і добровольці, одягнуті у форму довоєнного, військового і післявоєнного періоду. Вони пронесли штандарти різних фронтів - Українського, Карельського, Ленінградського та інших.

Окупанти провели парад у Севастополі 04Окупанти провели парад у Севастополі 05

Колону військової ретротехніки очолили відновлені танки Т-34 з написами "На Берлін" і "За Крим". Танки пройшли частину дистанції і зупинилися в центрі міста для фотосесій. Назад танки везли на автоплатформі.

Також дивіться: Окупанти провели в Криму відразу два військові паради. ФОТО

Після основної частини параду на проспекті проїхали реконструктори на техніці 40-50-х років - мотоциклах, полуторках, автобусах, санітарному транспорті. На машини посадили дітей у військовій формі, деяким дітям наділи пілотки. Георгіївських стрічок і одягнених в гімнастерки людей, на відміну від минулих років, спостерігалося небагато.

Окупанти провели парад у Севастополі 06
Окупанти провели парад у Севастополі 07

Автор: 

парад (377) Севастополь (554)


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Топ коментарі
+29
Оккупанты провели парад в Севастополе - Цензор.НЕТ 5319
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24.06.2020 16:37
+20
Оккупанты провели парад в Севастополе - Цензор.НЕТ 1019
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24.06.2020 16:40
+17
Оккупанты провели парад в Севастополе - Цензор.НЕТ 3015
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24.06.2020 16:41
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Правила форума Рада форумчан
На последнем фото очередной ряженый походу.
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24.06.2020 16:36 Відповісти
каперангу 95 лет - разве не видно
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24.06.2020 16:40 Відповісти
Судя по его физиономии-он то ли Титаник ещё водил, то ли Грейт Истерн. Упаси б-г от такого флотоводца, речной трамвай-его максимум.
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24.06.2020 16:48 Відповісти
Участник первой Пунической войны.
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24.06.2020 17:23 Відповісти
А сзади участник штурма Карфагена.
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24.06.2020 17:24 Відповісти
На заднем плане лётчик с кортиком - наверно на подводном авианосце служил.
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24.06.2020 16:49 Відповісти
Реактивная кавалерия, фигли. Из конных арбалетчиков он.
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24.06.2020 16:53 Відповісти
Офицерские кортики в ВВС СССР присутствовали, не помню в каких частях, но у моего деда был, а он летал на Миг21 и его часть размещалась в Беларсуси.
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24.06.2020 17:02 Відповісти
ОК.
Я считал, что ещё до войны эта мода закончилась.
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24.06.2020 17:13 Відповісти
Це морська авіація.
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24.06.2020 20:14 Відповісти
Оккупанты провели парад в Севастополе - Цензор.НЕТ 5319
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24.06.2020 16:37 Відповісти
Оккупанты провели парад в Севастополе - Цензор.НЕТ 3602
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24.06.2020 16:39 Відповісти
дети от страшного картонного танка сами в шоке
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24.06.2020 16:41 Відповісти
Им уже и цветы возложили...
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24.06.2020 16:45 Відповісти
Готує м'ясо для Армії Вагнера
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24.06.2020 17:04 Відповісти
Начебто такої у мене на темі https://censor.net/forum/3062887/pobedobesie нема.
Забираю і запрошую всіх. Тільки фото і скрини.
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24.06.2020 17:30 Відповісти
Привет...!
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24.06.2020 20:05 Відповісти
Добрий вечір.
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24.06.2020 20:15 Відповісти
приятно заглянуть на ЦН в перерывах между дачным сезоном...
и читать нытьё ЗЕбуинов - что на ЦН засилье порохоботовпатриотов...!
завтра с утра вновь на отдых - такова селяви...!
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24.06.2020 20:26 Відповісти
Почитай мене на Зоні миру і Автотемі за вчора і сьогодні.
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24.06.2020 20:33 Відповісти
почитал... и категорически согласен...!
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24.06.2020 21:06 Відповісти
****** ряженые
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24.06.2020 16:39 Відповісти
Та і йух з ними
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24.06.2020 16:40 Відповісти
Оккупанты провели парад в Севастополе - Цензор.НЕТ 1019
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24.06.2020 16:40 Відповісти
Оккупанты провели парад в Севастополе - Цензор.НЕТ 3015
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24.06.2020 16:41 Відповісти
Угадай, чей дед на палке
Оккупанты провели парад в Севастополе - Цензор.НЕТ 6451
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24.06.2020 16:44 Відповісти
Долбоёбы лишнехромосомные
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24.06.2020 16:40 Відповісти
уже было...

Оккупанты провели парад в Севастополе - Цензор.НЕТ 7311
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24.06.2020 16:43 Відповісти
да уж сравнили Вы буй с,простите,пальцем..
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24.06.2020 17:19 Відповісти
Кто то верит что таму диду 94 года?
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24.06.2020 16:43 Відповісти
а какая разница? Вот пуйло и через 30 лет будет молодым, посредством двойников и тройников. Главное ж обложка, а не содержание
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24.06.2020 16:46 Відповісти
Маловероятно, хотя я снимаю квартиру у полячки, а ей 72 года, так она и на велосипеде, и на машине гоняет, и за огромным садом цветов успевает ухаживать.Самое смешное, еще и ногти гелевые у моей жены делает . Я бы наверное сдох на ее месте.
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24.06.2020 17:08 Відповісти
***
Раз в году - один и тот же плач
С теле- и компьютерных экранов:
"Ветераны без квартир и дач!
Пожалейте, люди, ветеранов!"
"Немцы побежденные - так те
В роскоши живут, без обнищанья!
Ну а наши - в вечной нищете!
Столько лет - одни лишь обещанья!"
Самый смелый пишет: "Столько трат -
Пыль в глаза пускать соседним странам!
Лучше бы не тратить на парад -
Лучше бы раздали ветеранам!"
"Завершил войну в Берлине дед,
А ему теперь глава района
Шлет на праздник пачку сигарет
И четыре кубика бульона!"
И поддакнут тотчас же: "Вот-вот!
А еще открытку шлют под дату,
А на ней дизайнер-идиот
Поместил германского солдата!"

Но - не жалко их, чей быт убог,
Что в бараках жизнь свою прожили -
Те, кто воевали за Совок,
Получили то, что заслужили.
Отстоявшему барак рабу,
Верному холопу красной банды
Жаловаться глупо на судьбу
И плохое качество баланды.
И неважно, кто из них герой,
Кто - мундир натягивал для виду:
Защитившие преступный строй
Сами выбрали свою планиду.

Время все расставило в свой срок
Своему согласно приговору:
Не пошло награбленное впрок
Красному насильнику и вору;
Воли, честности, труда итог -
Deutschland вновь сегодня über alles
In Europa, ну а где Совок?
Сдох, и зря защитнички старались.
Пусть ни покаянья, ни стыда
У зилотов сталинского "рая",
Пусть над ними не было суда,
Но История - она не фраер.

Под победной истерии стон
Пусть же жрут в бараке жалкий ужин,
Дойчский кубик кинувши в бульон -
Даже он-то ими не заслужен.
Юрий Нестеренко
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24.06.2020 16:44 Відповісти
Украинский город Севастополь, город российского позора, предательства. Здесь командный состав вывези самолетом, а защитников бросили умирать
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24.06.2020 16:47 Відповісти
І, це правда! Мій свекор (покійний вже) розповідав як катерами забирали генералів, а простих військових скидали назад в море і ті як могли старались вижити, але всі там і полягли. Свекор був на той час офіцером і важко поранений його теж хотіли викинути, тоді він витягнув пістолет і запропонував його застрелити. Він все життя жалів тих людей з якими так поступали по пріказу сралина (((
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24.06.2020 17:09 Відповісти
Шагай, солдат, шагай,
Наконец-то война!
Топчи, мочи, стреляй -
Хочет кушать она.
Давай, братан, давай -
Впереди ордена.
Метёт дорогу в рай

Командарм-сатана...
(С. Яцуненко)
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24.06.2020 16:50 Відповісти
на втором фото уже не дидоносы, а дидотяги... мучители людей
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24.06.2020 16:58 Відповісти
Дык украинский фронт нынче под власовскими знаменами..
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24.06.2020 17:01 Відповісти
///
В Минобороны России отреагировали на инцидент с танком Т-34, который чуть не въехал в зрителей на параде Победы в Севастополе.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Южный военный округ (ЮВО).
Как отметили в округе, танк не угрожал жизни зрителей, так как остановился на безопасном удалении от людей. Военные отрицают серьезность инцидента с танком Т-34.

«Никаких инцидентов, представляющих какую-либо опасность для зрителей, <…> не было», - добавили в ЮВО.
Остановка танка Т-34 также не повлияла на движение остальной колонны военной техники. Экипаж танка Т-34 при совершении поворота максимально снизил обороты двигателя и совершил остановку, говорится в сообщении.
Ранее издание «Подъем» со ссылкой на очевидца сообщило, что возглавлявший колонну танк Т-34 не смог повернуть на площадь Нахимова и продолжил движение вперед, хотя зрители еще не успели отойти и многим пришлось отбегать или отскакивать )))))))))))
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24.06.2020 17:01 Відповісти
У касапов свой парад гомосеков..
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24.06.2020 17:01 Відповісти
І, це правда! Мій свекор (покійний вже) розповідав як катерами забирали генералів, а простих військових скидали назад в море і ті як могли старались вижити, але всі там і полягли. Свекор був на той час офіцером і важко поранений його теж хотіли викинути, тоді він витягнув пістолет і запропонував його застрелити. Він все життя жалів тих людей з якими так поступали по пріказу сралина (((
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24.06.2020 17:13 Відповісти
Що таке "Мінські домовлeнності"?Це комплексий підхід.Навіть селюкові відомо(окрім козлів),що включити гноєвикачувач на комплексі можна і до і після їжероздатчика.Все,що окупант хотів,це легалізуватися у світі,як "мирний регулятор",але де-факто,агресор є агресором,навіть,якщо РФ і представляє нову державу з 91-го року.Де-факто зараз Путлер в Криму-терорист,а кримчане-його заручники.Мітинги,хресні ходи,рашистські вояжі-все це нагадує середньовіччя з рицарськими орденами і хрестовими походами,адже навіть Турція,яка володіла Кримом утричі довше ніж російська імперія не дозволяє собі окупацій та махань у українському Криму ядерною гранатою,немов новонароджений козел РФ.
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24.06.2020 17:14 Відповісти
Такие же штандарты фронтов были сегодня в Москве.
Вобщем, китайская бутафория.
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24.06.2020 17:18 Відповісти
Орда є орда, як би ви не пижились. А ще зробили коробку із жінок, як робили на парді при Порошенко. І нічого не вийшло, бо у нас красуні і герої, а хто там у Севастополі? Зрадниці і подстилки!!!
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24.06.2020 17:19 Відповісти
-
_ЗА УКРАИНУ! ЗА РОДИНУ НА СМЕРТНЫЙ БОЙ_
*
Вставай стpана огpомная вставай на смеpтный бой.
С фашистской силой тёмною с кацапскою оpдой.
Пусть яpость благоpодная вскипает как волна.
Идёт война наpодная, Украинская священная война!
Дадим отпоp душителям всех украиннских идей.
Hасильникам гpабителям, мучителям палачам людей.
Пусть яpость благоpодная вскипает как волна.
Идёт война наpодная, Украинская священная война!
Hе смеют кpылья кацапские над нашей Pодиной летать.
Поля её пpостоpные не смеет вpаг лапотный топтать.
Пусть яpость благоpодная вскипает как волна
Идёт война наpодная, Украинская священная война!
Гнилой фашистско-рассейской нечисти загоним пулю в лоб.
Кацапскому отpодью человечества сколотим кpепкий гpоб
Пусть яpость благоpодная вскипает как волна
Идёт война наpодная, Украинская священная война!
.
СЛАВА УКРАИНЕ ! .ГЕРОЯМ СЛАВА !
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24.06.2020 17:31 Відповісти
Победобесие процветает. У меня лично из родственников, проживающих в то время в Украине в Черкасской области, участвовали в в войне, как воины 2-а человека: мой дед Иларион, был мобилизован в возрасте 59 лет и был красногвардейцем, и мой дядя Федор боевой майор пехоты, комбат, орденоносец: имел 2-а ордена Красной звезды и 2-а ордена Боевого красного знамени, дошел от Сталинграда до Кенигсберга( еще тогда окупированный сталинским режимом в 1946 году и остается до сегодняшнего дня под кацапией - Калининград). Остальные мои родные: отец Сергей, дядья - Иван, Антон, Владимир, Александр и другие по родственным связям были интернированы в Германию на работы. Деда Илариона немцы отпустили домой после оккупации Украины через 2-е недели плена. Отца и дядьев освобождали американцы. Им предлагали, как молодым мужикам по 21 - 23 лет отроду поехать в любую страну мира. Но они рвались домой. Их американцы передали Красной армии. Их после передачи сразу же поместили за колючую проволку, типа концентрационный лагерь( информация которую я имею от своих родственников). Там их под пытками НКВД продержали кого от полу- кого до года. После этого призвали в ряды Красной армии. И по иронии судьбы, лично моего отца отправили служить в Германию, туда где он находился в рабстве. Но я не об этом. Мой отец 1924 года рождения, на период начала войны ему было 17 лет. Дядья, о которых я упоминал выше тоже имели по 15 - 16 лет отроду. Если бы они были живы до сих пор им должно было бы исполнится по 95-96 лет. Так вот у меня вопрос : каких же вы " ряженых " таскаете по этим парадам. Чем дальше от войны - тем больше у кацапов ветеранов, Не пора ли ***** остановиться? Я так думаю, что по таким раскладам скоро по своему возрасту *****, как и когда-то Брежнев, станет боевым участником войны.Ну да будь вам судья убогим, что с вас взять?
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24.06.2020 19:06 Відповісти
Правнук победителей.
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24.06.2020 20:47 Відповісти
Окупанти провели парад у Севастополі - Цензор.НЕТ 5088
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26.06.2020 11:30 Відповісти
Вижу флаги разных фронтов, но флага расиянского фронта не вижу - их там нету, наверное так же как сейчас
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24.06.2020 21:37 Відповісти
Это так из-за глобуса. Расиянский фронт после освобождения России стал тылом.
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24.06.2020 21:42 Відповісти
Например Воронежский фронт был переименован в 1й-Украинский фронт.
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24.06.2020 21:45 Відповісти
Правильно кто-то сказал - это парад параду.
Давно уже всё вылилось в развлекалово и заработок бабок на этом, побоку те, кто не только воевал, но и те, кто просто жил в то время потому что речь не о них.
По этому поводу уже сказано-сказано, только ленивый не высказался, но вот и я - теперь уже можно не обсуждать эту тему)
И ещё, кто-то красиво сказал о 9 Мая: "Это не мой праздник, хотя он и совпадает по дате с вашим".
Да, 9 Мая для меня праздник, дата, которую в моей семье отмечали всегда, но на "демонстрацию" к Памятнику Славы отец вышел в первый раз только в Перестройку и то, под нашим (взрослых детей) давлением:
"Па, ты что наград стесняешься?"
"Что?!! Нет, конечно!" - Возмутился он.
"Ну так, надевай китель и идём!" (Нам было приятно пройтись с ним, при орденах и медалях).
"Нет, я сам пойду, один."
И пошёл, его долго не было... пришёл, помолчал, мы не расспрашивали, потом, между делом, сказал:
"Да там, больше тех, кто за выслугу получил или юбилейные... но это и не удивительно - кто был на фронте, тот погиб или инвалиды, не все конечно, но, в основном, туда их не загонишь..." - и пошёл, как всегда к другу, воевавшему, инвалиду - который сидел дома...
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25.06.2020 09:50 Відповісти
Три лучшие книги о войне:- Никулин Николай Николаевич "Воспоминания о войне" -
про "атаки в три слоя"- Ион Дегена: «Война никогда не кончается»- Шумилина Александр «Ванька ротный».Это люди, которые прошли
войну на передовой. Всё самое тяжкое, самое страшное и самое опасное, что было
- вот через это они прошли и случайно остались в живых. Там слово «героизм»
вообще не присутствует, там слово «подвиг» вообще нет. Там есть очень тяжелые
невыносимо тяжелые условия. Там есть естественное нежелание людей умирать и
страх идти на смерть. И идут, ну, потому что… ну вот устроено все так, ну, куда
же денешься? Потому что надо, потому что понятно, что…. Этих героических
деклараций «За Родину! За Сталина» - да ни одного намека и близко. Почитайте…Кроме этого:Рабичев Леонид Николаевич "Война все спишет.
Воспоминания офицера-связиста 31 армии. 1941-1945"Копелев Лев Зиновьевич "Хранить вечно" -
майор.

Мемуары генералов: Горбатов, Сандалов.
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25.06.2020 10:22 Відповісти
Клоуну с побрякушками на последнем фото от силы лет 70, т.е. родился уже после войны. Боец **** невидимого фронта. Берун берлина.
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25.06.2020 17:14 Відповісти
 
 