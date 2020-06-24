Окупанти провели парад у Севастополі. ФОТО

Російські окупанти провели в Севастополі парад, приурочений до 75-річчя перемоги у Другій світовій війні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

Парад пройшов на проспекті Нахімова в центрі міста. Військові країни-окупанта пройшли урочистим маршем, пронесли прапори фронтів, проїхала бойова техніка. На відновленій техніці часів війни проїхали діти і реконструктори.

Сучасну російську військову техніку на параді представили бронеавтомобілі, танки Т-72, ​​зенітний ракетний комплекс С-400 "Тріумф", системи радіоелектронної боротьби, бронетранспортери, артозброєння. Танки по проспекту своїм ходом не пустили, провезли на автоплатформі.

Учасники параду були без масок, включно з юними кадетами-барабанщиками. Військові йшли зімкнутими лавами, безпечна дистанція не дотримувалася.

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Окремою колоною пройшли реконструктори і добровольці, одягнуті у форму довоєнного, військового і післявоєнного періоду. Вони пронесли штандарти різних фронтів - Українського, Карельського, Ленінградського та інших.

Колону військової ретротехніки очолили відновлені танки Т-34 з написами "На Берлін" і "За Крим". Танки пройшли частину дистанції і зупинилися в центрі міста для фотосесій. Назад танки везли на автоплатформі.

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Після основної частини параду на проспекті проїхали реконструктори на техніці 40-50-х років - мотоциклах, полуторках, автобусах, санітарному транспорті. На машини посадили дітей у військовій формі, деяким дітям наділи пілотки. Георгіївських стрічок і одягнених в гімнастерки людей, на відміну від минулих років, спостерігалося небагато.



