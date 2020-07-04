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Съемки фильма по роману Кузьмы Скрябина начнутся во Львове

Съемки фильма по роману Кузьмы Скрябина начнутся во Львове

Фильм по роману Андрея Кузьменко "Я, "Победа" и Берлин" начнут снимать во Львове в июле. Премьера ленты запланирована на декабрь.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

"Сейчас во Львове есть новые интересные локации, которые еще не заявлены в фильмах. Мы будем здесь также снимать берлинскую часть сюжета, ведь в самом Берлине уже нет тех локаций 90-х годов, а во Львове мы нашли все необходимое. Будем открывать для киносообщества ранее неизведанные локации", - рассказал кинооператор Дмитрий Недря.

Проект "Я, "Победа" и Берлин" стал одним из победителей Одиннадцатого конкурсного отбора Госкино. Государство выделило на производство фильма 27 млн грн, это 75% общей стоимости.

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Комедия по мотивам повести Андрея Кузьменко расскажет историю парня Кузьмы, который купил первый в своей жизни автомобиль под маркой "Победа" и с другом Бардом отправился на нем в Берлин.

Релиз фильма в Украине запланирован на декабрь 2020 года.

Автор: 

кино (1535) Львов (4585) Скрябин (27)


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Топ комментарии
+7
Этот Скрядин ещё та радость... За бабки плясал за "регионы".
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04.07.2020 20:21
+4
Як на мене, "Я,Паштєт і армія"-цікавіша книга (хоч це б і виглядало,як українське "ДМБ"
Взагалі,не уявляю,як можна переробити текст на сценарій,де основна фішка-не стільки сюжет і діалоги,як авторські коментарі,описи,образи...
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04.07.2020 19:21
+4
Типо, Порошенко с Парубием его мочканули?
А Ирка с Танькой перед этим пытали в застенках?
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04.07.2020 20:48
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А фсб снимите , или как с Цоем в утиль Такие люди просто так не уходят . Достаточно посмотреть его интервью .
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04.07.2020 18:57 Ответить
Типо, Порошенко с Парубием его мочканули?
А Ирка с Танькой перед этим пытали в застенках?
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04.07.2020 20:48 Ответить
вот не нашёл видео, весь инет излазил, где Порошенко гроб несёт около Владимиркого собора, неу я думаю это не было пиаром!
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04.07.2020 20:57 Ответить
Хорошее начало , то шо выше , просто накипело .
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04.07.2020 18:58 Ответить
Уточнення, це не роман, а все-таки повість - там менше 100 сторінок...
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04.07.2020 19:07 Ответить
Як на мене, "Я,Паштєт і армія"-цікавіша книга (хоч це б і виглядало,як українське "ДМБ"
Взагалі,не уявляю,як можна переробити текст на сценарій,де основна фішка-не стільки сюжет і діалоги,як авторські коментарі,описи,образи...
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04.07.2020 19:21 Ответить
І шо, Зеля в головній ролі ?
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04.07.2020 19:48 Ответить
Уже снятые патриотические фильмы окупили себя?
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04.07.2020 19:53 Ответить
Этот Скрядин ещё та радость... За бабки плясал за "регионы".
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04.07.2020 20:21 Ответить
Абсолютно точно. Агитировал за Партию Регионов.
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04.07.2020 20:53 Ответить
Я чув що він був волонтером і патріотом.
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04.07.2020 22:10 Ответить
Таким самим патріотом як Янукович.
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04.07.2020 22:13 Ответить
Напишіть коли він агітував за партію регіонів, тільки це мають бути 2013-2015 роки, тому що є багато людей які змінили свою думку про цю партію як і про росію.
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04.07.2020 22:52 Ответить
Це було раніше. Він така сама тушка як Оксана Білозір.
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04.07.2020 22:57 Ответить
Ви говорите одне а я в інтернеті читаю зовсім інше.
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04.07.2020 23:06 Ответить
Я пам'ятаю як він і Ірина Білик, і Ані Лорак їздили з концертами по Україні і агітували за Януковича. Ви читаєте напевно якісь брехливі сайти.
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04.07.2020 23:13 Ответить
А я помню, как в 1999 Ани Лорак и Вакарчук ездили с концертами и агитировали за Кучму.. ну может лично не призывали голосовать, но все это называлось "Всеукраинский Музыкальный тур Голосуй по уму - голосуй за Кучму".
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04.07.2020 23:53 Ответить
А что, можно всю жизнь гадость делать (ну допустим) - а потом пожертвовать деньги церкви или волонтером стать и все - святой? Все грехи списаны?
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04.07.2020 23:51 Ответить
Якщо ми говоримо про Кузьму Скрябіна, то щось я не згадаю щоб він все життя робив гидоту. В коментарях пишуть що він виступав на концертах за овоща, це було в 2004році, це не робить його поганою людиною, почитайте що про це говорив сам Кузьма.
Якщо це питання про якусь уявну людину, то на нівелювання легкої провини потрібно зробити пару добрих справ, а на очищення тяжких потрібно приділити все життя або змити своєю кров'ю.
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05.07.2020 10:24 Ответить
Носятся с ним непонятно почему.
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04.07.2020 22:35 Ответить
Порошенко за Януковича не агітував.
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04.07.2020 22:59 Ответить
раз не уходил в отставку, значит имел отношение к власти Януковича.
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04.07.2020 23:55 Ответить
Имел отношение к власти Януковича и победил Януковича. Так что это была правильная стратегия.
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05.07.2020 00:11 Ответить
Брешеш.
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05.07.2020 01:12 Ответить
ничего хорошего.
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04.07.2020 23:54 Ответить
"Я, "Секвоя" и Кривой Рог".
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04.07.2020 21:04 Ответить
а он умеет? Какие фильмы он снимал до этого?
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04.07.2020 23:54 Ответить
Ця повість Кузьми - гімн совку. Сатиричний, проводжальний, як хочете називайте, але мені здається що часи вже не ті. Тай молодь вже не та. Трохи запізнилися з екранізацією. Це як у Гайдая - поки знімав совіцькі комедії всім було смішно, а як вже почав з перестройкою бавитись, то стало скучно Старий образ життя пішов, а в новому ще не прижилися так, щоб жартувати.
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04.07.2020 23:58 Ответить
 
 