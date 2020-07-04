Съемки фильма по роману Кузьмы Скрябина начнутся во Львове

Фильм по роману Андрея Кузьменко "Я, "Победа" и Берлин" начнут снимать во Львове в июле. Премьера ленты запланирована на декабрь.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

"Сейчас во Львове есть новые интересные локации, которые еще не заявлены в фильмах. Мы будем здесь также снимать берлинскую часть сюжета, ведь в самом Берлине уже нет тех локаций 90-х годов, а во Львове мы нашли все необходимое. Будем открывать для киносообщества ранее неизведанные локации", - рассказал кинооператор Дмитрий Недря.

Проект "Я, "Победа" и Берлин" стал одним из победителей Одиннадцатого конкурсного отбора Госкино. Государство выделило на производство фильма 27 млн грн, это 75% общей стоимости.

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Комедия по мотивам повести Андрея Кузьменко расскажет историю парня Кузьмы, который купил первый в своей жизни автомобиль под маркой "Победа" и с другом Бардом отправился на нем в Берлин.

Релиз фильма в Украине запланирован на декабрь 2020 года.