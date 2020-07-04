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Зйомки фільму за романом Кузьми Скрябіна почнуться у Львові

Зйомки фільму за романом Кузьми Скрябіна почнуться у Львові

Фільм за романом Андрія Кузьменка "Я," Побєда "і Берлін" почнуть знімати у Львові в липні. Прем'єра стрічки запланована на грудень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

"Зараз у Львові є нові цікаві локації, які ще не заявлені в фільмах. Ми будемо тут навіть змінами берлінську частину сюжету, адже в самому Берліні вже немає тих локацій 90-х років, а у Львові ми знайшли все необхідне. Будемо розкривати для кіноспільноти раніше незвідані локації", — розповів кінооператор Дмитро Недря.

Проєкт "Я,"Побєда" і Берлін" став одним з переможців Одинадцятого конкурсного відбору Держкіно. Держава виділила на виробництво фільму 27 млн грн, це 75% загальної вартості.

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Комедія за мотивами повісті Андрія Кузьменка розповість історію хлопця Кузьми, який купив перший у своєму житті автомобіль під маркою "Перемога" і з другом Бардом відправився на ньому в Берлін.

Реліз фільму в Україні заплановано на грудень 2020 року.

кіно (961) Львів (3075) Скрябін Кузьма (15)


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Топ коментарі
+7
Этот Скрядин ещё та радость... За бабки плясал за "регионы".
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04.07.2020 20:21
+4
Як на мене, "Я,Паштєт і армія"-цікавіша книга (хоч це б і виглядало,як українське "ДМБ"
Взагалі,не уявляю,як можна переробити текст на сценарій,де основна фішка-не стільки сюжет і діалоги,як авторські коментарі,описи,образи...
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04.07.2020 19:21
+4
Типо, Порошенко с Парубием его мочканули?
А Ирка с Танькой перед этим пытали в застенках?
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04.07.2020 20:48
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А фсб снимите , или как с Цоем в утиль Такие люди просто так не уходят . Достаточно посмотреть его интервью .
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04.07.2020 18:57 Відповісти
Типо, Порошенко с Парубием его мочканули?
А Ирка с Танькой перед этим пытали в застенках?
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04.07.2020 20:48 Відповісти
вот не нашёл видео, весь инет излазил, где Порошенко гроб несёт около Владимиркого собора, неу я думаю это не было пиаром!
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04.07.2020 20:57 Відповісти
Хорошее начало , то шо выше , просто накипело .
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04.07.2020 18:58 Відповісти
Уточнення, це не роман, а все-таки повість - там менше 100 сторінок...
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04.07.2020 19:07 Відповісти
Як на мене, "Я,Паштєт і армія"-цікавіша книга (хоч це б і виглядало,як українське "ДМБ"
Взагалі,не уявляю,як можна переробити текст на сценарій,де основна фішка-не стільки сюжет і діалоги,як авторські коментарі,описи,образи...
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04.07.2020 19:21 Відповісти
І шо, Зеля в головній ролі ?
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04.07.2020 19:48 Відповісти
Уже снятые патриотические фильмы окупили себя?
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04.07.2020 19:53 Відповісти
Этот Скрядин ещё та радость... За бабки плясал за "регионы".
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04.07.2020 20:21 Відповісти
Абсолютно точно. Агитировал за Партию Регионов.
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04.07.2020 20:53 Відповісти
Я чув що він був волонтером і патріотом.
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04.07.2020 22:10 Відповісти
Таким самим патріотом як Янукович.
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04.07.2020 22:13 Відповісти
Напишіть коли він агітував за партію регіонів, тільки це мають бути 2013-2015 роки, тому що є багато людей які змінили свою думку про цю партію як і про росію.
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04.07.2020 22:52 Відповісти
Це було раніше. Він така сама тушка як Оксана Білозір.
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04.07.2020 22:57 Відповісти
Ви говорите одне а я в інтернеті читаю зовсім інше.
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04.07.2020 23:06 Відповісти
Я пам'ятаю як він і Ірина Білик, і Ані Лорак їздили з концертами по Україні і агітували за Януковича. Ви читаєте напевно якісь брехливі сайти.
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04.07.2020 23:13 Відповісти
А я помню, как в 1999 Ани Лорак и Вакарчук ездили с концертами и агитировали за Кучму.. ну может лично не призывали голосовать, но все это называлось "Всеукраинский Музыкальный тур Голосуй по уму - голосуй за Кучму".
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04.07.2020 23:53 Відповісти
А что, можно всю жизнь гадость делать (ну допустим) - а потом пожертвовать деньги церкви или волонтером стать и все - святой? Все грехи списаны?
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04.07.2020 23:51 Відповісти
Якщо ми говоримо про Кузьму Скрябіна, то щось я не згадаю щоб він все життя робив гидоту. В коментарях пишуть що він виступав на концертах за овоща, це було в 2004році, це не робить його поганою людиною, почитайте що про це говорив сам Кузьма.
Якщо це питання про якусь уявну людину, то на нівелювання легкої провини потрібно зробити пару добрих справ, а на очищення тяжких потрібно приділити все життя або змити своєю кров'ю.
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05.07.2020 10:24 Відповісти
Носятся с ним непонятно почему.
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04.07.2020 22:35 Відповісти
Порошенко за Януковича не агітував.
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04.07.2020 22:59 Відповісти
раз не уходил в отставку, значит имел отношение к власти Януковича.
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04.07.2020 23:55 Відповісти
Имел отношение к власти Януковича и победил Януковича. Так что это была правильная стратегия.
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05.07.2020 00:11 Відповісти
Брешеш.
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05.07.2020 01:12 Відповісти
ничего хорошего.
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04.07.2020 23:54 Відповісти
"Я, "Секвоя" и Кривой Рог".
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04.07.2020 21:04 Відповісти
а он умеет? Какие фильмы он снимал до этого?
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04.07.2020 23:54 Відповісти
Ця повість Кузьми - гімн совку. Сатиричний, проводжальний, як хочете називайте, але мені здається що часи вже не ті. Тай молодь вже не та. Трохи запізнилися з екранізацією. Це як у Гайдая - поки знімав совіцькі комедії всім було смішно, а як вже почав з перестройкою бавитись, то стало скучно Старий образ життя пішов, а в новому ще не прижилися так, щоб жартувати.
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04.07.2020 23:58 Відповісти
 
 