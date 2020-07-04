Зйомки фільму за романом Кузьми Скрябіна почнуться у Львові
Фільм за романом Андрія Кузьменка "Я," Побєда "і Берлін" почнуть знімати у Львові в липні. Прем'єра стрічки запланована на грудень.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Львівської міськради.
"Зараз у Львові є нові цікаві локації, які ще не заявлені в фільмах. Ми будемо тут навіть змінами берлінську частину сюжету, адже в самому Берліні вже немає тих локацій 90-х років, а у Львові ми знайшли все необхідне. Будемо розкривати для кіноспільноти раніше незвідані локації", — розповів кінооператор Дмитро Недря.
Проєкт "Я,"Побєда" і Берлін" став одним з переможців Одинадцятого конкурсного відбору Держкіно. Держава виділила на виробництво фільму 27 млн грн, це 75% загальної вартості.
Комедія за мотивами повісті Андрія Кузьменка розповість історію хлопця Кузьми, який купив перший у своєму житті автомобіль під маркою "Перемога" і з другом Бардом відправився на ньому в Берлін.
Реліз фільму в Україні заплановано на грудень 2020 року.
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