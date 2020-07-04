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Новости Агрессия России против Украины
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Действия РФ показывают, что угроза полномасштабной агрессии сохраняется, - командующий ВМС Неижпапа

Действия РФ показывают, что угроза полномасштабной агрессии сохраняется, - командующий ВМС Неижпапа

Для Украины угроза полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации актуальна с 2014 года. При этом РФ проводят многочисленные мероприятия по боевой подготовке своих вооруженных сил.

Об этом в интервью Радіо Свобода заявил командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, во время недавних масштабных учений "Кавказ-2016" россияне осуществили не только высадку своего десанта, но и имитировали соответствующие действия условного противника.

"Для нашей страны угроза полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации актуальна с 2014 года, она никуда не исчезала. Многочисленные мероприятия оперативной и боевой подготовки Вооруженных сил РФ направлены на отработку действий, в частности против Украины", - сказал Неижпапа.

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Он добавил, что имперские амбиции Кремля не уменьшаются.

"Они прибегают к запугиванию, политическому и экономическому давлению, демонстративно бряцают оружием вблизи границ. Поэтому все мероприятия наших органов управления и воинских частей направлены, соответственно, на отражение агрессии", - отметил Неижпапа.

Автор: 

россия (95660) Неижпапа Алексей (79)


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Топ комментарии
+19
Русомразная нечисть, будьте прокляты и подохните в муках все поголовно сатанинская червивая русрпадаль!
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04.07.2020 22:32
+17
Недарма Штати підігнали Джавеліни, мабуть щось знають.
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04.07.2020 22:44
+12
быстро НАТО в херсонскую область!
под любые обещания! под любые гарантии! ...
Как ху-ло пришло в Украину защищать "рузький мир" так пусть НАТО придет в Украину защищать международное право и Европу от путинских варваров...
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04.07.2020 22:51
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Правила форума Совет форумчан
Вторжение несомненно будет, но не в ближайшие 3-4 года.
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04.07.2020 22:30 Ответить
100% - раньше
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04.07.2020 22:31 Ответить
Не, нет предпосылок. Народ ещё не дошёл до ручки.
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04.07.2020 22:38 Ответить
ше рік тому дойшов
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04.07.2020 23:35 Ответить
Вторжение инопланетян?
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04.07.2020 22:38 Ответить
Скорее, соседооднопланетян.
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04.07.2020 22:39 Ответить
Русомразная нечисть, будьте прокляты и подохните в муках все поголовно сатанинская червивая русрпадаль!
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04.07.2020 22:32 Ответить
Путиннападет?... Так он порохобот?.....
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04.07.2020 22:32 Ответить
нихрена, сени СТЕНА всех спасет!
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04.07.2020 22:35 Ответить
Или чеченская бутылка, тебя
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04.07.2020 22:57 Ответить
я так понял ты уже почуял? бутылку то
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04.07.2020 23:08 Ответить
У тебя в очке, петушок мордовский
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04.07.2020 23:19 Ответить
Да ладно))) это ты про бутылку начал, видать знакомо)) да москалику?
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04.07.2020 23:30 Ответить
билан запоребриковий, а скажи це українською.
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05.07.2020 08:04 Ответить
а у тебя порошенковский...
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04.07.2020 23:42 Ответить
стій рівно, не смикайся і тобі бутилка буде
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05.07.2020 08:03 Ответить
Нужно Армию мобилизовать и строить укрепления! А главное нужно восстановить самое страшное вооружение - это ядерное оружие!!! Путин не нападет на Украину с ядерным оружием! Ядерное оружие - это гарантия стабильности!!!
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04.07.2020 22:36 Ответить
нужно начать с возвращения Порошекот на пост главнокомандующего а не терпеть ******* каварталовскую !
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04.07.2020 22:48 Ответить
я б почав з в відрубання пальців на твоїх руках - щоб ніхто ніколи не міг прочитати що ти наклацав
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06.07.2020 19:48 Ответить
https://censor.net/user/446822 что правда в глазки колет ???

А кто в Украине будет седьмым президентом когда шестого посадят ???
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09.07.2020 02:57 Ответить
Недарма Штати підігнали Джавеліни, мабуть щось знають.
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04.07.2020 22:44 Ответить
та ті джавеліни самі не воюють. А військові деморалізовані. Он прийшли якісь гражданські і скрутили клістрони із радарів ППО, а воєнні зігнули голови і мовчки оптікають
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04.07.2020 23:40 Ответить
скрутили клістрони із радарів ППО,
Пан Обоко, откуда сведения, что клистроны сняты с радаров, а не взяты со склада? Ссылку, плз.
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05.07.2020 01:47 Ответить
пшол вон!
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05.07.2020 06:35 Ответить
"Они прибегают к запугиванию"
Ага, бубачка сразу очень запугался.
То повестки в унитаз смывает, то мир в глазах х@йла ищет, то в башке войну заканчивает.
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04.07.2020 22:45 Ответить
быстро НАТО в херсонскую область!
под любые обещания! под любые гарантии! ...
Как ху-ло пришло в Украину защищать "рузький мир" так пусть НАТО придет в Украину защищать международное право и Европу от путинских варваров...
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04.07.2020 22:51 Ответить
Лен, Вы в каждой теме это говорите, но вот не хотят они. И что делать?
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04.07.2020 22:54 Ответить
А ***** хочет?
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04.07.2020 22:58 Ответить
Что делать?
Ну, хотя бы, попросить у Порошенко денег на оплату митингующих или самих митингующих перед разными посольствами весомых, в этом вопросе, держав. Тем более, что у Порошенко уже очень отлажена схема протестов и у него на зарплате тысячи участников "фокус групп" готовых протестовать или поддерживать что угодно и где угодно...
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04.07.2020 23:09 Ответить
Понятно, из каких мордовских ****** вещаете?
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04.07.2020 23:20 Ответить
Лена вы сча звиздите...на деньги Зеленского?
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04.07.2020 23:25 Ответить
так пусть НАТО придет в Украину защищать международное право и Европу от путинских варваров...
Зачем НАТО это нужно - защищать кого-то, кто оказывает вероятному противнику платные услуги, одновременно требуя, чтоб с ним не торговали и от него защищали? Дураков на свете конечно хватает, но почему их ищете в НАТО?
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05.07.2020 01:50 Ответить
я не писала защищать Украину.
я не писала - защищать кого - то.
я писала - защищать что - то ... - защищать международное право и Европу от путинских варваров..."
"международное право и Европа" - это что - то
А то, что частные украинские фирмы как то там торгуют с Россией - выследить и отобрать лицензии...
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05.07.2020 04:35 Ответить
я не писала защищать Украину.
Мнда... прошу прощения - не адвокат и тн "адвокатской правдой" не владею. Если написано - "придет в Украину защищать" по глупости подумал, что эта защита как-то касается Украины. Увы мне (((((

А то, что частные украинские фирмы как то там торгуют с Россией - выследить и отобрать лицензии...
Платные услуги по транзиту росс газа через территорию Украины оказывали не "частные украинские фирмы", а - с 2014 по 31.12.2019 - Група «Нафтога́з Украї́ни» - найбільша національна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F компанія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України . Засновник(и) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Кабінет Міністрів України . Єдиним власником НАК «Нафтога́з Украї́ни» є держава в особі Кабінету Міністрів України. Юридически подчинялась премьер-министрам Украины, 2015 -2019 гг это были паны: Яценюк, Гройсман, Гончарук. Кандидатуру на должность премьер-министра Верховная рада утверждает по представлению Президента, которое им вносится по предложению коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, а это были паны: Порошенко, Зеленский.
Для облегчения выслеживания сообщаю:
Штаб-квартира Нафтогаз Украины: 01001, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ , вул. Б. Хмельницького 6
Ключові особи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%94%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрій Коболєв
Адреса Коболева, премьеров и президентов придется выяснять самостоятельно))))
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05.07.2020 10:13 Ответить
Благодарю Вас за просветительскую работу надо мной.
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05.07.2020 10:22 Ответить
Рад был помочь ))))
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05.07.2020 11:47 Ответить
Змінили справжнього моряка Воронченка, на цю велику нієпімаму, який гарно фарбує кораблі, з одного борту, той, що начальство бачить...
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04.07.2020 22:59 Ответить
недарма Штати запустили группировку из нескольких тысяч спутников, шоб следить за ************...спутники запустили, а не видосики, для "засранцев"...
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04.07.2020 23:00 Ответить
А чому би москалям не відповісти теж гібрідно: швидко розташувати декілька натівських або американських військових баз в Україні, а москалям сказати, що це навчальні центри. Військові на базах - інструктора, а озброєння - навчальні посібники.
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04.07.2020 23:04 Ответить
Українці не настільки розумні як поляки.
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04.07.2020 23:19 Ответить
так це ж треба думати та дурити москалів... а хто буди айкоси курити з корабельними?
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04.07.2020 23:22 Ответить
Треба підвезти поближче до ПУАЕС тон 100-150 вибухівки на всяк випадок.Це може дещо знизити войовничий запал ***********.
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04.07.2020 23:40 Ответить
бо при владі кремлівські агєнти
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04.07.2020 23:43 Ответить
Ну и что. Не хотели в НАТО - теперь сами защищайтесь от россии. А умные эстонцы посмеются.
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04.07.2020 23:15 Ответить
народ хотел да попередники не пустили...
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04.07.2020 23:46 Ответить
Нет. Если бы народ хотел, то он выбрал бы тех кто хочет в НАТО.
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05.07.2020 00:07 Ответить
так он таких и выбрал...
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05.07.2020 04:14 Ответить
Кравчук не хотел в НАТО, Кучма не хотел в НАТО, Янукович не хотел в НАТО. Поезд ушёл. Теперь НАТО не хочет Украины.
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05.07.2020 12:05 Ответить
В первую очередь, украинская армия должна не выполнять преступные приказы по отводу наших войск с занимаемых позиций. Не разрушать укрепления, построенные для защиты личного состава от вражеских обстрелов... Не восстанавливать дороги и мосты, соединяющие нашу территорию с вражеской.... Сократить количество переходов и КПП на линии размежевания.... Заминировать широкую полосу по всему периметру украино - ПаРашинской границы и линии размежевания....
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04.07.2020 23:22 Ответить
В первую очередь, украинская армия должна не выполнять
Допустим, всё это выполнила, что дальше?
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05.07.2020 01:53 Ответить
Патриотическая общественность должна давить на зелёную марионетку, брать его за горло, чтобы он вернул всё на исходные позиции, чтобы он не старался на коленях угодить кремлёвскому террористу, чтобы "главнокомандующий" уделял всё своё внимание фронту, армии, оборонным мероприятиям, гражданской обороне, а не болтался по стране и не открывал спортивные площадки в школах....Если мы не хотим быть частью ПаРаши, мы должны готовиться к обороне в возможном полномасштабном наступлении кремля...
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05.07.2020 11:18 Ответить
Патриотическая общественность должна давить на зелёную марионетку, брать его за горло, чтобы он вернул всё на исходные позиции,

Пан Александр, не стоит забывать, что исходные позиции - это факт капитуляция Украины после котлов под Иловайском и др и реальной опасности потери Мариуполя в 2014-нач 2015.

чтобы "главнокомандующий" уделял всё своё внимание фронту, армии, оборонным мероприятиям, гражданской обороне,

На Украине идет непрерывное уменьшение населения на 200-500 тыс чел в год, самый большой источник чистого поступление валюты с 2014 - это деньги от заробитчан, падает промпроизводство с 2016, ... Главное - факт потеря независимости при Порохе. Это - основные проблемы: без экономики, населения и независимости ничего не будет.
Если мы не хотим быть частью ПаРаши, мы должны готовиться к обороне в

Основная проблема сегодня - угроза развала страны без иностранного вторжения, время работает против Украины...
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05.07.2020 11:45 Ответить
"Исходные позиции" - это позиции, распожение наших войск до отвода их от линии соприкосновения.....Обстрелы путинских мразей не прекратились ни на день, поэтому Зеленский обязан вернуть вооружения, военнослужащих и восстановить укрепления.... Теперь Вам понятно? Благодарить не надо....
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05.07.2020 12:51 Ответить
"Исходные позиции" - это позиции, распожение наших войск до отвода их от линии соприкосновения.....
Вы настоящий советский человек: именно они определяли, когда начиналась мировая история - 7.11.1917 ))))) ну а у вас несколько позднее. А то того - ничего не было.
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05.07.2020 16:50 Ответить
а ДБР клістрони викручує із радарів. Йа так вважаю, шо 95 відсотків охвіцерів ВСУ (та 100% сбу, прокурв, мусаров) вже підготувались до московською агресії - російська форма підшита і висить в шкафу напрасована
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04.07.2020 23:33 Ответить
Вообще, мое мнение - статья имеет целью поддержать панические настроения.
Дело в том, что РФ постоянно проводит учения. и в разных округах. Напроимер в прошлом году - на Дальнем Востоке масштабные учения совместные с КНР -на минуточку!- по противодействию силам условного протьитвника с боевыми действиями на его территории.
СИе обусловлено такими факторами как:
1) Протяженность границ и соседи.
У РФ границы сами занете какие (ну и еще ***** квакнуло, что у паРаши границ нет). Соседи весьма занятные и беспокойные. ТУт и КНР, и КНДР, и Япония, и США, и страны блока НАТО, и Таджикистан с наркотрафиком, на секундочку - Украина родная - ибо оттяпали у нее территории.
2)Геополитический расклад в мире.
Алло, народ. Мир перестал быть монополярным как было после распада СССР. События последних лет показывают вот что - в Большую игру снова вступила РФ и новые игроки типа КНР и Турции. СОбытия в мире это показывают наглядно. Тут и вовлеченность РФ в конфликты в СИрии, в Ливии, в Венесуле, на минуточку! - В Никарагуа, Судане и ЦАР.
Я спецом пропустил здесь Украину ибо и ежу понятно. Грузия еще с Кавказом. А Кавказ - это звиздец какой муравейник, который держать нужно только кулаком железным.

3) Любая страна проводит учения.
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05.07.2020 00:01 Ответить
Можно подробнее про вовлечённость РФ в конфликт в Никарагуа?
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05.07.2020 01:46 Ответить
Строительство канала
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05.07.2020 02:20 Ответить
Топят за это РФ и КНР
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05.07.2020 02:21 Ответить
Так ця угроза вже хвігнаццать лєт, як тщатєльно сохрагяєццо - ще з часів фількіної Будапештської грамоти. Тільки тепер момітили?
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05.07.2020 00:53 Ответить
Будапештська грамота зовсім не фількіна, а дуже вартісна. Україна за неї віддала ядерну зброю.
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05.07.2020 01:16 Ответить
Будапештська грамота зовсім не фількіна, а дуже вартісна. Україна за неї віддала ядерну зброю.
Отдала ЯО, а получила что? А пшик можно сделать из чего угодно, оказалось, что и из ЯО тоже.
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05.07.2020 01:57 Ответить
Статья ни о чем.

Для Украины угроза полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации актуальна с 2014 года.
Было ли полномасштабная агрессия в 2014? Если была, то что её остановило? Если не было, то почему? Зачем РФ полномасштабная агрессия в будущем?

При этом РФ проводят многочисленные мероприятия по боевой подготовке своих вооруженных сил.

Пан Неижпапа сдержанно хвалит своих коллег из ВС РФ за то, что они хорошо делают своё дело.
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05.07.2020 02:04 Ответить
При Порошенко армыю озброювали і навчали,а зараз розброюють і знищують. Так холтіли 73% ідіотів.
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05.07.2020 04:54 Ответить
Теж мені,секрет Полішинеля. Поки ***** не здохне,загроза з боку кацапії буде завжди.Тому треба ще більше виробляти,та закупати ******* ракетне озброєння,сили за засоби ППО,винищувальну та штурмову авіацію, щоб мати змогу дати відсіч.А не просто язиком звіздіти.
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05.07.2020 08:34 Ответить
А причем здесь *****?
"загроза з боку кацапії буде завжди" и этим все сказано
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05.07.2020 12:55 Ответить
 
 