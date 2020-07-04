Действия РФ показывают, что угроза полномасштабной агрессии сохраняется, - командующий ВМС Неижпапа

Для Украины угроза полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации актуальна с 2014 года. При этом РФ проводят многочисленные мероприятия по боевой подготовке своих вооруженных сил.

Об этом в интервью Радіо Свобода заявил командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, во время недавних масштабных учений "Кавказ-2016" россияне осуществили не только высадку своего десанта, но и имитировали соответствующие действия условного противника.

"Для нашей страны угроза полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации актуальна с 2014 года, она никуда не исчезала. Многочисленные мероприятия оперативной и боевой подготовки Вооруженных сил РФ направлены на отработку действий, в частности против Украины", - сказал Неижпапа.

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Он добавил, что имперские амбиции Кремля не уменьшаются.

"Они прибегают к запугиванию, политическому и экономическому давлению, демонстративно бряцают оружием вблизи границ. Поэтому все мероприятия наших органов управления и воинских частей направлены, соответственно, на отражение агрессии", - отметил Неижпапа.