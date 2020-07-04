Дії РФ показують, що загроза повномасштабної агресії зберігається, - командувач ВМС Неїжпапа
Для України загроза повномасштабної агресії з боку Російської Федерації актуальна з 2014 року. При цьому РФ проводять численні заходи з бойової підготовки своїх збройних сил.
Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, під час недавніх масштабних навчань "Кавказ 2016" росіяни здійснили не тільки висадку свого десанту, а й імітували відповідні дії умовного противника.
"Для нашої країни загроза повномасштабної агресії з боку Російської Федерації актуальна з 2014 року, вона нікуди не зникала. Численні заходи оперативної і бойової підготовки Збройних сил РФ спрямовані на відпрацювання дій, зокрема проти України", - сказав Неїжпапа.
Він додав, що імперські амбіції Кремля не зменшуються.
"Вони вдаються до залякування, політичного й економічному тиску, демонстративно брязкають зброєю поблизу кордонів. Тому всі заходи наших органів управління та військових частин спрямовані, відповідно, на відбиття агресії", - зазначив Неїжпапа.
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А кто в Украине будет седьмым президентом когда шестого посадят ???
Пан Обоко, откуда сведения, что клистроны сняты с радаров, а не взяты со склада? Ссылку, плз.
Ага, бубачка сразу очень запугался.
То повестки в унитаз смывает, то мир в глазах х@йла ищет, то в башке войну заканчивает.
под любые обещания! под любые гарантии! ...
Как ху-ло пришло в Украину защищать "рузький мир" так пусть НАТО придет в Украину защищать международное право и Европу от путинских варваров...
Ну, хотя бы, попросить у Порошенко денег на оплату митингующих или самих митингующих перед разными посольствами весомых, в этом вопросе, держав. Тем более, что у Порошенко уже очень отлажена схема протестов и у него на зарплате тысячи участников "фокус групп" готовых протестовать или поддерживать что угодно и где угодно...
Зачем НАТО это нужно - защищать кого-то, кто оказывает вероятному противнику платные услуги, одновременно требуя, чтоб с ним не торговали и от него защищали? Дураков на свете конечно хватает, но почему их ищете в НАТО?
я не писала - защищать кого - то.
я писала - защищать что - то ... - защищать международное право и Европу от путинских варваров..."
"международное право и Европа" - это что - то
А то, что частные украинские фирмы как то там торгуют с Россией - выследить и отобрать лицензии...
Мнда... прошу прощения - не адвокат и тн "адвокатской правдой" не владею. Если написано - "придет в Украину защищать" по глупости подумал, что эта защита как-то касается Украины. Увы мне (((((
А то, что частные украинские фирмы как то там торгуют с Россией - выследить и отобрать лицензии...
Платные услуги по транзиту росс газа через территорию Украины оказывали не "частные украинские фирмы", а - с 2014 по 31.12.2019 - Група «Нафтога́з Украї́ни» - найбільша національна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F компанія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України . Засновник(и) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Кабінет Міністрів України . Єдиним власником НАК «Нафтога́з Украї́ни» є держава в особі Кабінету Міністрів України. Юридически подчинялась премьер-министрам Украины, 2015 -2019 гг это были паны: Яценюк, Гройсман, Гончарук. Кандидатуру на должность премьер-министра Верховная рада утверждает по представлению Президента, которое им вносится по предложению коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, а это были паны: Порошенко, Зеленский.
Для облегчения выслеживания сообщаю:
Штаб-квартира Нафтогаз Украины: 01001, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ , вул. Б. Хмельницького 6
Ключові особи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%94%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрій Коболєв
Адреса Коболева, премьеров и президентов придется выяснять самостоятельно))))
Допустим, всё это выполнила, что дальше?
Пан Александр, не стоит забывать, что исходные позиции - это факт капитуляция Украины после котлов под Иловайском и др и реальной опасности потери Мариуполя в 2014-нач 2015.
чтобы "главнокомандующий" уделял всё своё внимание фронту, армии, оборонным мероприятиям, гражданской обороне,
На Украине идет непрерывное уменьшение населения на 200-500 тыс чел в год, самый большой источник чистого поступление валюты с 2014 - это деньги от заробитчан, падает промпроизводство с 2016, ... Главное - факт потеря независимости при Порохе. Это - основные проблемы: без экономики, населения и независимости ничего не будет.
Если мы не хотим быть частью ПаРаши, мы должны готовиться к обороне в
Основная проблема сегодня - угроза развала страны без иностранного вторжения, время работает против Украины...
Вы настоящий советский человек: именно они определяли, когда начиналась мировая история - 7.11.1917 ))))) ну а у вас несколько позднее. А то того - ничего не было.
Дело в том, что РФ постоянно проводит учения. и в разных округах. Напроимер в прошлом году - на Дальнем Востоке масштабные учения совместные с КНР -на минуточку!- по противодействию силам условного протьитвника с боевыми действиями на его территории.
СИе обусловлено такими факторами как:
1) Протяженность границ и соседи.
У РФ границы сами занете какие (ну и еще ***** квакнуло, что у паРаши границ нет). Соседи весьма занятные и беспокойные. ТУт и КНР, и КНДР, и Япония, и США, и страны блока НАТО, и Таджикистан с наркотрафиком, на секундочку - Украина родная - ибо оттяпали у нее территории.
2)Геополитический расклад в мире.
Алло, народ. Мир перестал быть монополярным как было после распада СССР. События последних лет показывают вот что - в Большую игру снова вступила РФ и новые игроки типа КНР и Турции. СОбытия в мире это показывают наглядно. Тут и вовлеченность РФ в конфликты в СИрии, в Ливии, в Венесуле, на минуточку! - В Никарагуа, Судане и ЦАР.
Я спецом пропустил здесь Украину ибо и ежу понятно. Грузия еще с Кавказом. А Кавказ - это звиздец какой муравейник, который держать нужно только кулаком железным.
3) Любая страна проводит учения.
Отдала ЯО, а получила что? А пшик можно сделать из чего угодно, оказалось, что и из ЯО тоже.
Для Украины угроза полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации актуальна с 2014 года.
Было ли полномасштабная агрессия в 2014? Если была, то что её остановило? Если не было, то почему? Зачем РФ полномасштабная агрессия в будущем?
При этом РФ проводят многочисленные мероприятия по боевой подготовке своих вооруженных сил.
Пан Неижпапа сдержанно хвалит своих коллег из ВС РФ за то, что они хорошо делают своё дело.
"загроза з боку кацапії буде завжди" и этим все сказано