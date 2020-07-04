Дії РФ показують, що загроза повномасштабної агресії зберігається, - командувач ВМС Неїжпапа

Для України загроза повномасштабної агресії з боку Російської Федерації актуальна з 2014 року. При цьому РФ проводять численні заходи з бойової підготовки своїх збройних сил.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, під час недавніх масштабних навчань "Кавказ 2016" росіяни здійснили не тільки висадку свого десанту, а й імітували відповідні дії умовного противника.

"Для нашої країни загроза повномасштабної агресії з боку Російської Федерації актуальна з 2014 року, вона нікуди не зникала. Численні заходи оперативної і бойової підготовки Збройних сил РФ спрямовані на відпрацювання дій, зокрема проти України", - сказав Неїжпапа.

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Він додав, що імперські амбіції Кремля не зменшуються.

"Вони вдаються до залякування, політичного й економічному тиску, демонстративно брязкають зброєю поблизу кордонів. Тому всі заходи наших органів управління та військових частин спрямовані, відповідно, на відбиття агресії", - зазначив Неїжпапа.