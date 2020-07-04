Российские "партнеры" регулярными обстрелами демонстрируют "желание" вывести войска и добиться мира на Донбассе, - Бутусов. ФОТО
Действия российских войск на Донбассе противоречат заявлениям политиков РФ. Так, ежедневно продолжаются обстрелы.
Об этом в Facebook написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Осколок, скорее всего, от снаряда российской 122 мм гаубицы, выпущенный вчера по нашим позициям в районе Торецка. Еще был тепленький, когда нашли. "Перемирие" на фронте такое каждый день, громкое, российские "партнеры" всячески демонстрируют желание вывести войска и добиться мира, вот такими вот обстрелами", - отметил он и приложил к публикации фото.
Напомним, с начала суток 4 июля враг пять раз нарушил режим прекращения огня, используя запрещенное вооружение. Потерь среди украинских военнослужащих нет.
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По своему желанию они могут только хапать, хапать и хапать.
04.07.2020, 20:48, https://ryb.ru/category/novosti-chasa Новости дня
До 2036 буде все як зараз. «Владімір обьєдєнітєль»
Ну, а далі двійники, трійники...Та й русскій нарід, знайде, ще таке ж саме *****...