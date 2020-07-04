Российские "партнеры" регулярными обстрелами демонстрируют "желание" вывести войска и добиться мира на Донбассе, - Бутусов. ФОТО

Действия российских войск на Донбассе противоречат заявлениям политиков РФ. Так, ежедневно продолжаются обстрелы.

Об этом в Facebook написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Осколок, скорее всего, от снаряда российской 122 мм гаубицы, выпущенный вчера по нашим позициям в районе Торецка. Еще был тепленький, когда нашли. "Перемирие" на фронте такое каждый день, громкое, российские "партнеры" всячески демонстрируют желание вывести войска и добиться мира, вот такими вот обстрелами", - отметил он и приложил к публикации фото.

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Напомним, с начала суток 4 июля враг пять раз нарушил режим прекращения огня, используя запрещенное вооружение. Потерь среди украинских военнослужащих нет.