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Новости Фото Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Российские "партнеры" регулярными обстрелами демонстрируют "желание" вывести войска и добиться мира на Донбассе, - Бутусов. ФОТО

Действия российских войск на Донбассе противоречат заявлениям политиков РФ. Так, ежедневно продолжаются обстрелы.

Об этом в Facebook написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Осколок, скорее всего, от снаряда российской 122 мм гаубицы, выпущенный вчера по нашим позициям в районе Торецка. Еще был тепленький, когда нашли. "Перемирие" на фронте такое каждый день, громкое, российские "партнеры" всячески демонстрируют желание вывести войска и добиться мира, вот такими вот обстрелами", - отметил он и приложил к публикации фото.

Российские партнеры регулярными обстрелами демонстрируют желание вывести войска и добиться мира на Донбассе, - Бутусов 01

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Российские партнеры регулярными обстрелами демонстрируют желание вывести войска и добиться мира на Донбассе, - Бутусов 02

Напомним, с начала суток 4 июля враг пять раз нарушил режим прекращения огня, используя запрещенное вооружение. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Автор: 

обстрел (27336) россия (95660) Донбасс (26956) Бутусов Юрий (4367)


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Топ комментарии
+43
Российские "партнеры" регулярными обстрелами демонстрируют "желание" вывести войска и добиться мира на Донбассе, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4820
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04.07.2020 20:26
+35
Российские "партнеры" регулярными обстрелами демонстрируют "желание" вывести войска и добиться мира на Донбассе, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5462
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04.07.2020 20:36
+33
Російські "партнери" регулярними обстрілами демонструють "бажання" вивести війська і досягти миру на Донбасі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 772
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04.07.2020 20:41
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Но это же не их желание такое было, не так ли?
По своему желанию они могут только хапать, хапать и хапать.
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05.07.2020 04:53 Ответить
Военнослужащий 102-й российской военной базы, гражданин РФ, С. Салихов найден мёртвым в одной из квартир города Гюмри (Ширакская область Армении). 04.07.2020 20:54
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04.07.2020 21:34 Ответить
В Армении нашли тело российского контрактника
04.07.2020, 20:48, https://ryb.ru/category/novosti-chasa Новости дня
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04.07.2020 21:35 Ответить
ЯПдакалЪ
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04.07.2020 21:36 Ответить
Баби есчо нарожают.
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04.07.2020 21:42 Ответить
От трезвих китайсев.
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04.07.2020 23:33 Ответить
у нас без потерь
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04.07.2020 21:38 Ответить
Тамбовські вовки їм партьори.
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04.07.2020 21:39 Ответить
суслики ,Волк благородное животное
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04.07.2020 21:39 Ответить
Ну так вони це ще весною 2014-го демонстрували - і з ними в один тур пішли на мирні переговори ...
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04.07.2020 21:48 Ответить
"Весь мир, дыханье затая, ждёт Чёрных Лебедей Кремля!"
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04.07.2020 21:52 Ответить
Дихайте.
До 2036 буде все як зараз. «Владімір обьєдєнітєль»
Ну, а далі двійники, трійники...Та й русскій нарід, знайде, ще таке ж саме *****...
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04.07.2020 22:15 Ответить
Бутылок вы дождётесь
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04.07.2020 22:22 Ответить
При зеленському москалі стали українській владі партньорамі
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04.07.2020 22:23 Ответить
Время на раскачку теперь есть!

Російські "партнери" регулярними обстрілами демонструють "бажання" вивести війська і досягти миру на Донбасі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2481
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05.07.2020 00:36 Ответить
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