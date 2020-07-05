Вспышка коронавируса случилась в одном из детсадов Тернополя
В Тернополе приостановил работу детский сад № 6, где накануне зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции Covid-19.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом, передает Цензор.НЕТ.
"Работу Тернопольского сада № 6 временно приостанавливают. В 5 воспитанников одной группы лабораторно подтвердили коронавирус ", - говорится в сообщении.
С целью недопущения распространения Covid-19 среди детей и работников учебное заведение закрыли на 14-дневный карантинный период. О восстановлении его работы обещают дополнительно сообщить.
По последним данным, в Тернопольской области зафиксировано 2069 случаев заболевания коронавирусом, 44 из них - за прошедшие сутки. Выздоровели 1252 человека, 30 - умерли.
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за перші три місяці в Україні від коронавірусу офіційно померли аж 9 чоловік
при цьому від грипу та пневмоній померло 2000, а загалом від респіраторних хвороб - 3500, від інших інфекційних хвороб - 2000 людей
так, це той самий "смертоносний коронавірус", через який люди пішли вже на 5й місяць карантину
що доводить обман трудящих...
Хватит прикидываться коронобесам что этого не знают. У Бацьки спросте он обьснит вам прохендеям.
запитувати треба у кім чен ина..