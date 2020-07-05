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Новости Коронавирус и карантин
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Вспышка коронавируса случилась в одном из детсадов Тернополя

Вспышка коронавируса случилась в одном из детсадов Тернополя

В Тернополе приостановил работу детский сад № 6, где накануне зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции Covid-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом, передает Цензор.НЕТ.

"Работу Тернопольского сада № 6 временно приостанавливают. В 5 воспитанников одной группы лабораторно подтвердили коронавирус ", - говорится в сообщении.

С целью недопущения распространения Covid-19 среди детей и работников учебное заведение закрыли на 14-дневный карантинный период. О восстановлении его работы обещают дополнительно сообщить.

По последним данным, в Тернопольской области зафиксировано 2069 случаев заболевания коронавирусом, 44 из них - за прошедшие сутки. Выздоровели 1252 человека, 30 - умерли.

Читайте также: В Украине 823 новых случая COVID-19, умерли 22 человека, всего – 48 500 случаев

Вспышка коронавируса случилась в одном из детсадов Тернополя 01

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Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
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05.07.2020 15:43 Ответить
Чий є Крим?
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05.07.2020 17:59 Ответить
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ds/kpops/kpops_u/kpops0320_u.html

за перші три місяці в Україні від коронавірусу офіційно померли аж 9 чоловік
при цьому від грипу та пневмоній померло 2000, а загалом від респіраторних хвороб - 3500, від інших інфекційних хвороб - 2000 людей

так, це той самий "смертоносний коронавірус", через який люди пішли вже на 5й місяць карантину
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05.07.2020 17:04 Ответить
за перший місяць в Україні від коронавірусу офіційно померли... аж 2 чоловік

що доводить обман трудящих...
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05.07.2020 20:50 Ответить
Всыпшка в детском саду Ну и сколько с температурой. Короновирусмс молоком с материи попадает к детям. Их 30 видов. И различить очень трудно и живут уже лет 50 с н людьми
Хватит прикидываться коронобесам что этого не знают. У Бацьки спросте он обьснит вам прохендеям.
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05.07.2020 18:00 Ответить
бацька слабак...
запитувати треба у кім чен ина..
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05.07.2020 20:51 Ответить
 
 