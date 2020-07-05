Вспышка коронавируса случилась в одном из детсадов Тернополя

В Тернополе приостановил работу детский сад № 6, где накануне зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции Covid-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом, передает Цензор.НЕТ.

"Работу Тернопольского сада № 6 временно приостанавливают. В 5 воспитанников одной группы лабораторно подтвердили коронавирус ", - говорится в сообщении.

С целью недопущения распространения Covid-19 среди детей и работников учебное заведение закрыли на 14-дневный карантинный период. О восстановлении его работы обещают дополнительно сообщить.

По последним данным, в Тернопольской области зафиксировано 2069 случаев заболевания коронавирусом, 44 из них - за прошедшие сутки. Выздоровели 1252 человека, 30 - умерли.

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