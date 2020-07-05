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Новини Коронавірус і карантин
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Спалах коронавірусу стався в одному з дитсадків Тернополя

Спалах коронавірусу стався в одному з дитсадків Тернополя

У Тернополі призупинив роботу дитячий садочок №6, де напередодні зафіксували спалах коронавірусної інфекції Covid-19.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє Тернопільський міський штаб щодо боротьби з коронавірусом, передає Цензор.НЕТ.

"Роботу Тернопільського дитсадочку №6 тимчасово призупинено. У 5 вихованців однієї групи лабораторно підтвердили коронавірус", - йдеться в повідомленні.

З метою запобігання поширенню Covid-19 серед дітей та працівників заклад закрили на 14-денний карантинний період. Про відновлення його роботи обіцяють додатково повідомити.

За останніми даними, в Тернопільській області зафіксовано 2 069 випадків захворювання на коронавірус, 44 із них - за минулу добу. Одужали 1 252 особи, 30 померли.

Читайте також: В Україні 823 нові випадки COVID-19, померли 22 людини, загалом - 48 500 випадків

Спалах коронавірусу стався в одному з дитсадків Тернополя 01

Автор: 

діти (5093) дитячий садок (363) карантин (18172) Тернопіль (401) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
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05.07.2020 15:43 Відповісти
Чий є Крим?
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05.07.2020 17:59 Відповісти
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ds/kpops/kpops_u/kpops0320_u.html

за перші три місяці в Україні від коронавірусу офіційно померли аж 9 чоловік
при цьому від грипу та пневмоній померло 2000, а загалом від респіраторних хвороб - 3500, від інших інфекційних хвороб - 2000 людей

так, це той самий "смертоносний коронавірус", через який люди пішли вже на 5й місяць карантину
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05.07.2020 17:04 Відповісти
за перший місяць в Україні від коронавірусу офіційно померли... аж 2 чоловік

що доводить обман трудящих...
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05.07.2020 20:50 Відповісти
Всыпшка в детском саду Ну и сколько с температурой. Короновирусмс молоком с материи попадает к детям. Их 30 видов. И различить очень трудно и живут уже лет 50 с н людьми
Хватит прикидываться коронобесам что этого не знают. У Бацьки спросте он обьснит вам прохендеям.
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05.07.2020 18:00 Відповісти
бацька слабак...
запитувати треба у кім чен ина..
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05.07.2020 20:51 Відповісти
 
 