Спалах коронавірусу стався в одному з дитсадків Тернополя

У Тернополі призупинив роботу дитячий садочок №6, де напередодні зафіксували спалах коронавірусної інфекції Covid-19.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє Тернопільський міський штаб щодо боротьби з коронавірусом, передає Цензор.НЕТ.

"Роботу Тернопільського дитсадочку №6 тимчасово призупинено. У 5 вихованців однієї групи лабораторно підтвердили коронавірус", - йдеться в повідомленні.

З метою запобігання поширенню Covid-19 серед дітей та працівників заклад закрили на 14-денний карантинний період. Про відновлення його роботи обіцяють додатково повідомити.

За останніми даними, в Тернопільській області зафіксовано 2 069 випадків захворювання на коронавірус, 44 із них - за минулу добу. Одужали 1 252 особи, 30 померли.

Читайте також: В Україні 823 нові випадки COVID-19, померли 22 людини, загалом - 48 500 випадків