Спалах коронавірусу стався в одному з дитсадків Тернополя
У Тернополі призупинив роботу дитячий садочок №6, де напередодні зафіксували спалах коронавірусної інфекції Covid-19.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє Тернопільський міський штаб щодо боротьби з коронавірусом, передає Цензор.НЕТ.
"Роботу Тернопільського дитсадочку №6 тимчасово призупинено. У 5 вихованців однієї групи лабораторно підтвердили коронавірус", - йдеться в повідомленні.
З метою запобігання поширенню Covid-19 серед дітей та працівників заклад закрили на 14-денний карантинний період. Про відновлення його роботи обіцяють додатково повідомити.
За останніми даними, в Тернопільській області зафіксовано 2 069 випадків захворювання на коронавірус, 44 із них - за минулу добу. Одужали 1 252 особи, 30 померли.
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за перші три місяці в Україні від коронавірусу офіційно померли аж 9 чоловік
при цьому від грипу та пневмоній померло 2000, а загалом від респіраторних хвороб - 3500, від інших інфекційних хвороб - 2000 людей
так, це той самий "смертоносний коронавірус", через який люди пішли вже на 5й місяць карантину
що доводить обман трудящих...
Хватит прикидываться коронобесам что этого не знают. У Бацьки спросте он обьснит вам прохендеям.
запитувати треба у кім чен ина..