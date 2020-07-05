На Львовщине может прорвать дамбу и затопить 7 сел
Во Львовской области из-за дождей есть угроза прорыва дамбы и подтопления 7 населенных пунктов в Самборском районе.
Об этом Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщает в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Во второй половине суток 5 июля на р.Стрвьяж у с.Лука (Самборский р-н Львовская обл.) ожидается продолжение формирования максимального уровня воды очередной паводковой волны", - сказано в сообщении.
Спасатели отметили, что есть угроза прорыва дамбы и затопления населенных пунктах.
Речь идет о селах Бабино, Пыняны, Чернихов, Нижне, Остров, Луки, Хлопчицы.
Также на Цензор.НЕТ: Из-за дождей ожидается повышение уровней воды в реках, - ГСЧС
Топ комментарии
+10 Alex Bender
показать весь комментарий05.07.2020 16:49
+5 Привет
показать весь комментарий05.07.2020 17:00
+4 олег иванов #434516
показать весь комментарий05.07.2020 16:54
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ну а преЗервативу зеленскому и вовсе пофиг - онвам ничего не должен.