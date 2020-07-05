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На Львовщине может прорвать дамбу и затопить 7 сел

На Львовщине может прорвать дамбу и затопить 7 сел

Во Львовской области из-за дождей есть угроза прорыва дамбы и подтопления 7 населенных пунктов в Самборском районе.

Об этом Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщает в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Во второй половине суток 5 июля на р.Стрвьяж у с.Лука (Самборский р-н Львовская обл.) ожидается продолжение формирования максимального уровня воды очередной паводковой волны", - сказано в сообщении.

Спасатели отметили, что есть угроза прорыва дамбы и затопления населенных пунктах.

Речь идет о селах Бабино, Пыняны, Чернихов, Нижне, Остров, Луки, Хлопчицы.

Также на Цензор.НЕТ: Из-за дождей ожидается повышение уровней воды в реках, - ГСЧС

Автор: 

наводнение (461) паводок (294) ГСЧС (4983) Львовская область (2913)


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Топ комментарии
+10
премьеру и министру МВД некогда - они лепестки маков рисуют в Славянске.

ну а преЗервативу зеленскому и вовсе пофиг - онвам ничего не должен.
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05.07.2020 16:49
+5
Сейчас шмыгло с авакяном приедут...банку краски с собой привезут...и все отремонтируют...
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05.07.2020 17:00
+4
Надо просто перестать ездить по этой дамбе.
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05.07.2020 16:54
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конечно гнусную вещь ты написал, но посмотрим, будут ли твои слова пророческими!
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05.07.2020 17:16 Ответить
премьеру и министру МВД некогда - они лепестки маков рисуют в Славянске.

ну а преЗервативу зеленскому и вовсе пофиг - онвам ничего не должен.
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05.07.2020 16:49 Ответить
Сепаратист?
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05.07.2020 18:17 Ответить
Больше затопленных сел, больше отмытых денег, больше человеческого горя - большая радость для вовочки и его хозяев..
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05.07.2020 16:50 Ответить
Надо просто перестать ездить по этой дамбе.
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05.07.2020 16:54 Ответить
это кстати и запрещено, только в случае ремонтных мероприятий! должны стоять шлагбаумы
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05.07.2020 17:22 Ответить
Сейчас шмыгло с авакяном приедут...банку краски с собой привезут...и все отремонтируют...
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05.07.2020 17:00 Ответить
фарбу бєня обіцяв на один кіоск
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05.07.2020 17:05 Ответить
дамбо, тримайся рідненька!
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05.07.2020 17:04 Ответить
https://www.google.com/maps/@49.5727429,23.2799491,733m/data=!3m1!1e3 Возможно ли здесь течь реке!?
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05.07.2020 17:26 Ответить
а в центре сушь - аж торохтит... 36-38 плюс... и штиль...
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05.07.2020 17:41 Ответить
сплошные погодные аномалии...
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05.07.2020 23:41 Ответить
Петя уже едет,трымайтесь, ридненьки! Везет вам новые бензопилы.
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05.07.2020 18:14 Ответить
Коли пеньки знести на дамбу вона вистоїть. Порада від владних бобрів.
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05.07.2020 18:14 Ответить
преЗерватив - это мат, зеМодеры?)
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05.07.2020 18:42 Ответить
Правобережье топит, Левобережье выжигает...
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05.07.2020 23:44 Ответить
 
 