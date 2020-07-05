На Львовщине может прорвать дамбу и затопить 7 сел

Во Львовской области из-за дождей есть угроза прорыва дамбы и подтопления 7 населенных пунктов в Самборском районе.

Об этом Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщает в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Во второй половине суток 5 июля на р.Стрвьяж у с.Лука (Самборский р-н Львовская обл.) ожидается продолжение формирования максимального уровня воды очередной паводковой волны", - сказано в сообщении.

Спасатели отметили, что есть угроза прорыва дамбы и затопления населенных пунктах.

Речь идет о селах Бабино, Пыняны, Чернихов, Нижне, Остров, Луки, Хлопчицы.

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