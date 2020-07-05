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На Львівщині може прорвати дамбу і затопити 7 сіл

На Львівщині може прорвати дамбу і затопити 7 сіл

У Львівській області через дощі є загроза прориву дамби і підтоплення 7 населених пунктів у Самбірському районі.

Про це Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомляє в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

В другій половині доби 5 липня на р.Стрв'яж біля с.Луки (Самбірський р-н Львівська обл.) очікується продовження формування максимального рівня води чергової паводкової хвилі.

При цьому існує загроза прориву дамби та початкове затоплення окремих прирічкових населених пунктів у Самбірському районі (с.Бабино, Пиняни, Чернихів, Нижне, Острів, Луки, Хлопчиці).

Також читайте: Через дощі очікується підвищення рівнів води в річках, - ДСНС

повінь (172) паводок (233) ДСНС (5122) Львівська область (2437)


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Топ коментарі
+10
премьеру и министру МВД некогда - они лепестки маков рисуют в Славянске.

ну а преЗервативу зеленскому и вовсе пофиг - онвам ничего не должен.
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05.07.2020 16:49
+5
Сейчас шмыгло с авакяном приедут...банку краски с собой привезут...и все отремонтируют...
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05.07.2020 17:00
+4
Надо просто перестать ездить по этой дамбе.
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05.07.2020 16:54
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конечно гнусную вещь ты написал, но посмотрим, будут ли твои слова пророческими!
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05.07.2020 17:16 Відповісти
премьеру и министру МВД некогда - они лепестки маков рисуют в Славянске.

ну а преЗервативу зеленскому и вовсе пофиг - онвам ничего не должен.
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05.07.2020 16:49 Відповісти
Сепаратист?
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05.07.2020 18:17 Відповісти
Больше затопленных сел, больше отмытых денег, больше человеческого горя - большая радость для вовочки и его хозяев..
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05.07.2020 16:50 Відповісти
Надо просто перестать ездить по этой дамбе.
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05.07.2020 16:54 Відповісти
это кстати и запрещено, только в случае ремонтных мероприятий! должны стоять шлагбаумы
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05.07.2020 17:22 Відповісти
Сейчас шмыгло с авакяном приедут...банку краски с собой привезут...и все отремонтируют...
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05.07.2020 17:00 Відповісти
фарбу бєня обіцяв на один кіоск
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05.07.2020 17:05 Відповісти
дамбо, тримайся рідненька!
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05.07.2020 17:04 Відповісти
https://www.google.com/maps/@49.5727429,23.2799491,733m/data=!3m1!1e3 Возможно ли здесь течь реке!?
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05.07.2020 17:26 Відповісти
а в центре сушь - аж торохтит... 36-38 плюс... и штиль...
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05.07.2020 17:41 Відповісти
сплошные погодные аномалии...
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05.07.2020 23:41 Відповісти
Петя уже едет,трымайтесь, ридненьки! Везет вам новые бензопилы.
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05.07.2020 18:14 Відповісти
Коли пеньки знести на дамбу вона вистоїть. Порада від владних бобрів.
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05.07.2020 18:14 Відповісти
преЗерватив - это мат, зеМодеры?)
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05.07.2020 18:42 Відповісти
Правобережье топит, Левобережье выжигает...
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05.07.2020 23:44 Відповісти
 
 