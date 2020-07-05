На Львівщині може прорвати дамбу і затопити 7 сіл
У Львівській області через дощі є загроза прориву дамби і підтоплення 7 населених пунктів у Самбірському районі.
Про це Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомляє в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
В другій половині доби 5 липня на р.Стрв'яж біля с.Луки (Самбірський р-н Львівська обл.) очікується продовження формування максимального рівня води чергової паводкової хвилі.
При цьому існує загроза прориву дамби та початкове затоплення окремих прирічкових населених пунктів у Самбірському районі (с.Бабино, Пиняни, Чернихів, Нижне, Острів, Луки, Хлопчиці).
Топ коментарі
+10 Alex Bender
показати весь коментар05.07.2020 16:49
+5 Привет
показати весь коментар05.07.2020 17:00
+4 олег иванов #434516
показати весь коментар05.07.2020 16:54
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ну а преЗервативу зеленскому и вовсе пофиг - онвам ничего не должен.