На Львівщині може прорвати дамбу і затопити 7 сіл

У Львівській області через дощі є загроза прориву дамби і підтоплення 7 населених пунктів у Самбірському районі.

Про це Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомляє в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

В другій половині доби 5 липня на р.Стрв'яж біля с.Луки (Самбірський р-н Львівська обл.) очікується продовження формування максимального рівня води чергової паводкової хвилі.

При цьому існує загроза прориву дамби та початкове затоплення окремих прирічкових населених пунктів у Самбірському районі (с.Бабино, Пиняни, Чернихів, Нижне, Острів, Луки, Хлопчиці).

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