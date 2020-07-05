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Новости Агрессия России против Украины
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Российские наемники 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, - штаб ООС

Российские наемники 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, - штаб ООС

В воскресенье, 5 июля, российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня, на что получали адекватный ответ со стороны украинских военнослужащих.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

"Удерживая позиции и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие каждый раз действовали решительно и жестко ответили вражеским подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свою деятельность. За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - сказано в сообщении.

На рассвете в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи н.п.Павлополь враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. Впоследствии противник активизировался в пригороде Марьинки. Недалеко от этого населенного пункта боевики два раза обстреляли украинские оборонительные укрепления из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Также захватчики вели огонь по украинским позициям у Новотроицкого.

Читайте на Цензор.НЕТ: Воин ОС получил ранения в результате вражеского обстрела у Пищевика, - пресс-центр

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники применили минометы калибра 120 мм, гранатометы и пулеметы на подступах к Хутору Вольному.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался.

Российские наемники 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, - штаб ООС 01Российские наемники 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, - штаб ООС 02Российские наемники 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, - штаб ООС 03

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обстрел (27351) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+11
Российские наемники 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5218

...
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05.07.2020 17:55
+9
Війна продовжується і Зе її не припинив.
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05.07.2020 17:42
+7
Некогда.В судах с Фединой и Зверобой- борется.
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05.07.2020 17:49
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Війна продовжується і Зе її не припинив.
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05.07.2020 17:42 Ответить
Со стороны выглядит так, как будто ты требуешь от него еще больше уступок для РФ.
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05.07.2020 17:47 Ответить
Розумна людина не робить такі висновки на основі лише цих слів і пам'ятає те, що Зе говорив перед виборами. Розумію, що ви далеко і втратили зв'язок з Україною.
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05.07.2020 17:53 Ответить
со стороны выглядит как будто "просто перестать стрелять" - приказ для ВСУ
и мифическое перемирие - это путы неразрывные на наших руках, да и ногах (не дай Боже начнут отвоевывать свои позиции из отведенных, но уже потихоньку занятых сепарами... а то и вперед продвигаться захотят, нарушая мир в голове гидранта)
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05.07.2020 17:53 Ответить
Некогда.В судах с Фединой и Зверобой- борется.
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05.07.2020 17:49 Ответить
Российские наемники 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5218

...
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05.07.2020 17:55 Ответить
https://twitter.com/Uri_Prichard
https://twitter.com/Uri_Prichard
https://twitter.com/Uri_Prichard
https://twitter.com/Uri_Prichard

https://twitter.com/ze_benya
https://twitter.com/ze_benya

ЗеБєня

@ze_benya


Ору! Ааааааа!!!! "Він має вже втомитися обсіратися! Воно не встигне втікти до Росії. Царство йому небесне"!
https://twitter.com/ze_benya/status/1279723584492011521
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05.07.2020 18:28 Ответить
Маруся вчора дала жару )))
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05.07.2020 18:28 Ответить
Він перестав стрелять, але сам ніколи не стреляв. Парадокс. Навіщо брати на себе чужий тягар? Або за скільки грошей? Або за які страхи?
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05.07.2020 17:58 Ответить
У речника ЗСУ все чітко названо зброні формування РФ, вороги, окупанти, ан ні якійсь медійний олігофрен знову пише - найманці. Немає там найманців, там ворог, збройні формування РФ, окупанти. Дебіли.
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05.07.2020 18:11 Ответить
 
 