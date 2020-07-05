Российские наемники 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, - штаб ООС
В воскресенье, 5 июля, российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня, на что получали адекватный ответ со стороны украинских военнослужащих.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.
"Удерживая позиции и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие каждый раз действовали решительно и жестко ответили вражеским подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свою деятельность. За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - сказано в сообщении.
На рассвете в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи н.п.Павлополь враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. Впоследствии противник активизировался в пригороде Марьинки. Недалеко от этого населенного пункта боевики два раза обстреляли украинские оборонительные укрепления из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Также захватчики вели огонь по украинским позициям у Новотроицкого.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники применили минометы калибра 120 мм, гранатометы и пулеметы на подступах к Хутору Вольному.
На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался.
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и мифическое перемирие - это путы неразрывные на наших руках, да и ногах (не дай Боже начнут отвоевывать свои позиции из отведенных, но уже потихоньку занятых сепарами... а то и вперед продвигаться захотят, нарушая мир в голове гидранта)
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ЗеБєня
@ze_benya
Ору! Ааааааа!!!! "Він має вже втомитися обсіратися! Воно не встигне втікти до Росії. Царство йому небесне"!
https://twitter.com/ze_benya/status/1279723584492011521